Wir betraten Lorwyn (und sein düsteres Gegenstück, Shattenmoor) vor fast achtzehn Jahren zum ersten Mal. Seither hat sich Magic weiterentwickelt und verändert, aber die anhaltende Liebe der Fans zu Lorwyn-Shattenmoor ist geblieben. Nun ist es Zeit für eine echte Rückkehr auf diese Welt mit Lorwyns Finsternis, das am 23. Januar 2026 erscheint.

Wir haben einen ersten Blick auf die Karten, Mechaniken und „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke von Lorwyns Finsternis auf der MagicCon: Atlanta gezeigt. Falls du dieses Event verpasst hast, keine Sorge! Wir haben alle Enthüllungen direkt hier (und noch ein paar mehr). Egal, ob du seit über einem Jahrzehnt auf eine Rückkehr nach Lorwyn brennst oder dich zum ersten Mal darin verlieben möchtest, hier ist etwas für dich dabei.

Bist du neugierig, was sich auf Lorwyn verändert hat, seit wir zuletzt die Welt besucht haben? Der Planeswalker-Reiseführer zu Lorwyns Finsternis ist jetzt auf DailyMTG verfügbar und enthält eine Menge Artwork und Hintergrundgeschichten aus dem Set. Wir werden außerdem im Dezember eine Reihe von Hauptgeschichten auf MTGStory.com und im The Magic Story Podcast veröffentlichen. Damit der Spaß auch im neuen Jahr weitergeht, werden die Nebengeschichten des Sets im Januar veröffentlicht. Bleib dran für weitere Informationen über diese Geschichte voller Geheimnisse und Magie!

Lorwyns Finsternis ist unsere Rückkehr zu einem der beliebtesten Schauplätze von Magic. Wir freuen uns sehr, dass dieses Set am 23. Januar 2026 auf den Markt kommt und damit das Jahr einläutet. Du kannst Lorwyns Finsternis jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

Lorwyns Finsternis Produktdetails

ECL-Erweiterungssymbol ECC-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Lorwyns Finsternis Set-Code: ECL

Lorwyns Finsternis Commander-Set-Code: ECC

Special Guests Set-Code: SPG

Set-Legalität:

Lorwyns Finsternis (ECL) ist in sämtlichen Formaten legal.

(ECL) ist in sämtlichen Formaten legal. Lorwyns Finsternis Commander (ECC) und Special Guests (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind.

Commander (ECC) und (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind. Lorwyns Finsternis Play-Booster enthalten Karten aus ECL und SPG. Diese Karten sind in Lorwyns Finsternis Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Website: Lorwyns Finsternis

Die UVP für Lorwyns Finsternis werden wie folgt festgelegt:

Play-Booster: 5,49 USD

Sammler-Booster: 26,99 USD*

Commander-Deck: 49,99 USD*

Bundle: 57,99 USD

Draft Night: 89,99 USD

Themendeck: 23,99 USD

*Die UVP für Sammler-Booster (früher 24,99 USD) und Commander-Decks (früher 44,99 USD) haben sich im Vergleich zu früheren Magic-Multiversum-Sets erhöht. Dies werden die UVP für Magic-Multiversum-Sets ab Lorwyns Finsternis und in Zukunft sein.

Wichtige Termine:

Lorwyn: First Light Erscheinungsdatum : 18. November 2025

: 18. November 2025 Lorwyns Finsternis Hauptgeschichten : 8.–16. Dezember 2025

: 8.–16. Dezember 2025 Lorwyns Finsternis Debüt : 5. Januar 2026

: 5. Januar 2026 Komplette Kartengalerie : 12. Januar

: 12. Januar Prerelease-Events : 16.–22. Januar

: 16.–22. Januar Commander-Display-Liga : 16.–22. Januar

: 16.–22. Januar Erscheinungsdatum in MTG Arena : 20. Januar

: 20. Januar Tabletop-Erscheinungsdatum : 23. Januar

: 23. Januar Pro Tour Lorwyns Finsternis : 30. Januar bis 1. Februar

: 30. Januar bis 1. Februar Magic Spotlight: Finsternis: 6.–8. Februar

Vorbestellen und vorbereiten auf Lorwyns Finsternis

In Lorwyns Finsternis begeben sich vier Studenten aus Strixhaven auf die Studienreise ihres Lebens: eine Reise nach Lorwyn. Du kannst dich darauf vorbereiten, dich ihnen anzuschließen, indem du das Set vorbestellst! Falls du ein Play-Booster-Display oder Sammler-Booster-Display in deinem Store vorbestellst, erhältst du außerdem ein Exemplar der „Buy-a-Box“-Promokarte, solange der Vorrat reicht!

Lorwyns Finsternis ist bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Einführung von Themendecks und Draft Night

Engel-Themendeck mit 60 Karten Piraten-Themendeck mit 60 Karten

Beginnend mit Lorwyns Finsternis nehmen wir zwei neue Produkte in unser Sortiment auf. Das erste sind Themendecks mit 60 Karten. Dies sind thematische, spaßige und spielfertige Standard-Decks mit Karten aus dem gesamten Format. Tritt damit gegen andere mit diesen Decks an, für ein abwechslungsreiches Magic-Spielerlebnis, und wage dann den Sprung in die weite Welt der 60-Karten-Formate wie Standard!

Unsere ersten beiden Themendecks – das Engeldeck und das Piratendeck – werden zusammen mit Lorwyns Finsternis veröffentlicht, gefolgt von zwei weiteren Themendecks mit Geheimnisse von Strixhaven und zwei weiteren mit Realitätsbruch.

Lorwyns Finsternis

Draft Night

Wir stellen außerdem unser neues Produkt Draft Night vor! Ab Lorwyns Finsternis kannst du dir ein Draft Night Produkt abholen und sofort mit Freunden draften. Hier findest du alles, was du für ein Pick-Two-Draft-Event für vier Spielende brauchst, einschließlich Standardländer, Spielsteinkarten und sogar eine Sammler-Boosterpackung, um die gespielt werden kann (du kannst sie natürlich auch verschenken). Unser erstes Draft Night Produkt wird zusammen mit Lorwyns Finsternis veröffentlicht. Außerdem planen wir, im nächsten Jahr Draft Night Produkte für jedes Tabletop-Magic-Set zu veröffentlichen.

Betritt mit Lorwyn: First Light ein neues Reich

Hast du Lust, Lorwyn zu erkunden und deine eigenen Geschichten zu erzählen? Webe deine eigene Geschichte mit Lorwyn: First Light, einer Dungeons & Dragons Ergänzung, die es nur auf D&D Beyond gibt! Dieses Release hilft dir dabei, Charaktere mit dem Thema Lorwyn zu erstellen und eine Kampagne in dieser idyllischen Welt zu führen.

Lorwyn: First Light erscheint auf D&D Beyond am 18. November 2025. Versammle deine Gruppe, würfle für die Initiative und entdecke, welche Geheimnisse im Zwielicht von Lorwyn verborgen liegen.

Der Spaß mit Boostern von Lorwyns Finsternis

Wie schaffst du es, den Look und das Gefühl unserer ersten Reise nach Lorwyn mit modernem Magic-Flair einzufangen? Natürlich mit ein paar tollen „Spaß mit Boostern“-Karten! Für Lorwyns Finsternis bringen wir geliebte Künstler und Stile zurück, um alles zu feiern, was du an den ursprünglichen Lorwyn- und Shattenmoor-Blöcken liebst.

Bitterblüten-Überbringer ohne Rand mit Seriennummer und Illustration von Rebecca Guay

0352_MTGECL_BrdlSer: Bitterbloom Bearer

Eine der feentastischsten Künstlerinnen des ursprünglichen Lorwyn-Releases ist Rebecca Guay, die ihre Talente für Lorwyns Finsternis auf der Headliner-Karte des Sets zur Verfügung stellte.

Dieser Bitterblüten-Überbringer als Doppel-Regenbogen-Foilkarte ohne Rand zeigt eine Illustration von Rebecca Guay, die ihren ikonischen Stil auf diesen einzeln nummerierten Karten in Magic einbringt. Bitterblüten-Überbringer gibt es auch in einer Hauptset-Version und in einer Showcase-Version mit Fabel-Kartenrand, sodass du mit der Karte, die du bevorzugst, abheben kannst.

Diese Version des Bitterblüten-Überbringers erscheint nur in Lorwyns Finsternis Sammler-Boostern. Versionen des Bitterblüten-Überbringers mit Seriennummer können in Sammler-Boostern jeder beliebigen Sprache erscheinen, aber die Karte ist stets auf Englisch. Karten mit Seriennummern sind mechanisch mit ihren Gegenstücken ohne Seriennummern identisch.

Umkehrbare Schockländer ohne Rand

0347a_MTGECL_RevShock: Hallowed Fountain 0348a_MTGECL_RevShock: Steam Vents

Wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Zu Lorwyn gehört Shattenmoor. Und nach dem Zyklus der Schockländer, der in Am Rande der Ewigkeiten gedruckt wurde, gibt es auch einen Zyklus mit Schockländern in Lorwyns Finsternis!

Dieses Set enthält umkehrbare Schockländer ohne Rand, wobei eine Seite Lorwyn und die andere Seite Schattenmoor darstellt. Diese Karten sind mechanisch mit ihren Gegenstücken im normalen Magic-Kartenrahmen identisch. Es gibt es 5 seltene Schockländer Lorwyns Finsternis – jeweils als Hauptset-Version und als umkehrbare Version ohne Rand. Die umkehrbaren Schockländer ohne Rand kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Karten mit Fabel-Kartenrand

0327_MTGECL_Showcase: Mutable Explorer

Schlaft gut, ihr Magic-Spielenden! Mit diesen Karten mit Fabel-Kartenrand kannst du dich auf ein gemütliches Märchen vorbereiten. Die Karten sind mit einer Illustration versehen, die den Geschmack und das Flair klassischer Geschichtenbücher nachahmt und die Ästhetik von Lorwyn und Schattenmoor in den Rahmen der Karten bringt.

Es gibt 10 nicht ganz so häufige, 26 seltene und 14 sagenhaft seltene Karten mit Fabel-Kartenrand. Sie kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Lorwyns Finsternis Produktdetails

Play-Booster

Lorwyns Finsternis

Play-Booster-Display

Jedes Play-Booster-Display enthält 30 Play-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

14 Magic: The Gathering Karten 6–7 häufige Karten 3 nicht ganz so häufige Karten 1 Wildcard beliebiger Seltenheit 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte 1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit 1 Standardland

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als Nicht-Foilkarte

Sammler-Booster

Lorwyns Finsternis

Sammler-Booster-Display

Jedes Sammler-Booster-Display enthält 12 Sammler-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

15 Magic: The Gathering Karten 5 häufige traditionelle Foilkarten 4 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten 1 Standardland als traditionelle Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte aus Lorwyns Finsternis Commander (ECC) 2 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Nicht-Foilkarten 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als Foilkarte

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte oder Artwork-Karte

Commander-Decks

Fluch der Fäulnis

Commander-Deck Tanz der Elementare

Commander-Deck

Jedes Lorwyns Finsternis Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 1 präsentierter Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 98 Nicht-Foilkarten, darunter 10 neue Magic -Karten

10 doppelseitige Spielsteinkarten oder Marken zum Ausstanzen

1 Regelreferenzkarte

1 Deckbox

Themendecks mit 60 Karten

Engel-Themendeck mit 60 Karten Piraten-Themendeck mit 60 Karten

Diese 60 Karten umfassenden Themendecks sind alles, was du brauchst, um Standard zu spielen! Diese Decks enthalten thematische Karten aus dem Standard-Format und bieten ein unterhaltsames Spielerlebnis zu zweit, wenn man mit beiden gegeneinander antritt.

Jedes Themendeck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Standard-Deck mit 60 Karten

5 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

2 Regelreferenzkarten

1 Tutorial-Beilage

Draft Night

Lorwyns Finsternis

Draft Night

Schnapp dir ein paar Freunde und mach dich bereit zum Draften – mit Lorwyns Finsternis Draft Night! Draft Night ist ein brandneues Produkt, das auf das unterhaltsame und spektakuläre Pick-Two-Draft-Format ausgerichtet ist.

Jede Draft Night enthält Folgendes:

12 Lorwyns Finsternis Play-Booster

Play-Booster 1 Lorwyns Finsternis Sammler-Booster

Sammler-Booster 90 Standardländer als Nicht-Foilkarten

10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Draft-Beilage

Bundles

Lorwyns Finsternis

Bundle

Jedes Lorwyns Finsternis Bundle enthält Folgendes:

9 Lorwyns Finsternis Play-Booster

Play-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte

30 Standardländer 15 Standardländer als traditionelle Foilkarten 15 Standardländer als Nicht-Foilkarten

2 Regelreferenzkarten

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Prerelease-Packs

Lorwyns Finsternis

Prerelease-Pack

Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Lorwyns Finsternis Play-Booster

Play-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte Bitte beachte, dass die Prerelease-Pack-Promokarten nicht mehr mit einem Jahresstempel versehen sind.

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Wir sehen uns in Lorwyn (und Schattenmoor)!

Lorwyns Finsternis erscheint bald und bietet alles, was du bereits an dieser Welt liebst, zusammen mit vielen neuen Überraschungen. Du kannst dich auf deine Reise durch die Welt vorbereiten, indem du den Planeswalker-Reiseführer zu Lorwyns Finsternis liest, und dich dann auf die Zeit deines Lebens (oder eines Semesters) vorbereiten, wenn die Geschichte des Sets im Dezember beginnt.

Lorwyns Finsternis erscheint am 23. Januar 2026. Du kannst das Set jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.