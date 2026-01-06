Während die meisten Entdecker im Multiversum einen Omenpfad brauchen, benötigst du nur Lorwyns Finsternis, um deine Reise zu beginnen. Dieses Set ist voller seltsamer Kreaturen und fantastischer Zaubersprüche und beinhaltet sogar einen bestimmten Feen-Planeswalker, der bei den Fans für Hassliebe sorgt. Für mehr Informationen, wo du die stylishsten Karten findest, schau dir unseren Leitfaden zum Sammeln von Lorwyns Finsternis an. Und wenn du einen Ort suchst, um mit deinen liebsten Feenwesen und Flammensipplern Zauber zu wirken, bist du hier genau richtig. Es gibt jede Menge Events, die Lorwyns Finsternis feiern.

Lorwyns Finsternis erscheint am 23. Januar 2026. Dieses Set ist ab sofort bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Lorwyns Finsternis Prerelease-Events

(16.–22. Januar)

Lorwyns Finsternis

Prerelease-Pack

Deine Geschichte beginnt bei den Prerelease-Events zu Lorwyns Finsternis, wo du und deine lokale Gaming-Community zum ersten Mal mit Lorwyns Finsternis spielen könnt. Beim Prerelease-Event erhältst du ein Prerelease-Pack.

Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Lorwyns Finsternis Play-Booster

Play-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte Bitte beachte, dass die Prerelease-Pack-Promokarten nicht mehr mit einem Jahresstempel versehen sind.

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Du stellst ein Sealed-Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs zusammen und trittst dann gegen die anderen Teilnehmenden an. Diese Events sind perfekt für jeden Magic-Fan, egal ob du schon seit Jahrzehnten spielst oder gerade erst angefangen hast. Wir veröffentlichen am Freitag einen Leitfaden zu den Lorwyns Finsternis Prerelease-Events, also behalte DailyMTG für weitere Informationen im Auge.

Kontaktiere deinen Store, um dich für die Lorwyns Finsternis Prerelease-Events anzumelden.

Lerne, wie man spielt, mit Magic Academy

(23. Januar bis 26. Februar)

Magic Academy ist unsere Event-Reihe speziell für neue Spielende, die zum ersten Mal in das Magic-Multiversum eintauchen möchten. Diese Events bringen dir alles bei, was du wissen musst, um mit Magic anzufangen.

Piraten-Themendeck mit 60 Karten Engel-Themendeck mit 60 Karten

Es gibt zwei Arten von Magic Academy Events. Learn to Play Events richten sich an Spielende, die gerade erst mit Magic anfangen. Im Laufe des Events lernst du die grundlegenden Regeln des Spiels, wie z. B. die Zugreihenfolge, wie der Kampf funktioniert und wie man Zaubersprüche wirkt. Du erhältst außerdem für MTG Arena eine zufällig ausgewählte Version eines der Themendecks mit 60 Karten, die mit Lorwyns Finsternis erscheinen: Engel oder Piraten. Probiere das Deck in MTG Arena aus und hol dir dann eine gedruckte Version in deinem Store!

Bei den Deck Building Events lernst du, wie du aus sechs Play-Boostern ein eigenes Deck zusammenstellst. Zu Beginn des Events schaust du dir ein kurzes Tutorial-Video an und baust dann ein eigenes Deck aus dem Inhalt deiner Play-Booster. Nach dem Event erhältst du außerdem sechs Magic: The Gathering Grundstein Booster in MTG Arena.

Erkundige dich bei deinem Store nach dessen Magic Academy Angeboten.

Standard Showdown

(23. Januar bis 26. Februar)

Setze die Magie von Lorwyn-Schattenmoor bei den Standard Showdown Events von Lorwyns Finsternis ein. Hier kannst du neue Constructed-Decks mit neuen Karten aus Lorwyns Finsternis ausprobieren oder einfach ein paar Runden mit deinem Lieblings-Standard-Deck spielen. Für den ersten Platz bei jedem Standard Showdown Event gibt es eine traditionelle Foilkarte Nowhere to Run mit Retro-Kartenrand und Illustration von Jodie Muir, solange der Vorrat reicht. Geh in deinen Store (oder kontaktiere ihn einfach online), um mehr Informationen zu diesen Events zu erhalten.

Two-Headed Giant Commander Night

(23. Januar bis 26. Februar)

Die Kreaturen von Lorwyn-Schattenmoor wissen, dass Teamwork der Schlüssel zum Überleben ist. Bring diesen Kameradschaftsgeist zu deinen Commander-Partien bei den Two-Headed Giant Commander Nights! Hier bildest du ein Team mit einer anderen Person deiner Wahl (oder wirst mit einer anderen teilnehmenden Person gepaart) und spielst ein paar Casual-Multiplayer-Partien.

Die Teilnehmenden erhalten eine Promokarte Farhaven Elf mit Retro-Kartenrand und einer Illustration von Brandon Kitouski, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden. Zusätzliche Preise werden nach Ermessen deines Stores vergeben, also kontaktiere ihn für weitere Details.

Lorwyns Finsternis Commander-Party

(30. Januar bis 5. Februar und 13.–19. Februar)

Die sich wandelnde Landschaft von Lorwyn-Schattenmoor ist ebenso chaotisch wie atemberaubend. Passe dich der wechselnden Dualität der Welt bei den Commander-Party-Events von Lorwyns Finsternis an! Hier spielst du eine modifizierte Partie Commander, also bring deine eigenen Decks mit oder probiere eines der vorgefertigten Commander-Decks aus Lorwyns Finsternis aus.

Du kämpfst nicht nur gegen deine drei Gegner*innen; du kämpfst auch gegen die frenetische Natur der Welt. Du startest die Partie auf Lorwyn. Während die Partie voranschreitet, würfelst du, um chaotische Effekte auszulösen und von Lorwyn nach Schattenmoor (und umgekehrt) zu wechseln. Wenn du zu einem anderen Aspekt der Welt wechselst, wechselst du auch zu einem separaten Satz Handkarten. Schließlich bedeutet die Verwandlung in dein Lorwyn- oder Schattenmoor-Ich oft, dass du deine Erinnerungen verlierst.

Teilnehmende, die sich die Natur von Lorwyn-Schattenmoor bei Commander-Party-Events zu eigen machen, erhalten die oben beschriebene Promokarte Farhaven Elf mit Retro-Kartenrand, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen erhältst du bei deinem Store.

Pro Tour Lorwyns Finsternis

(30. Januar bis 1. Februar)

Enorme Preise, legendäre Titel und Kontrahent*innen, die sich in die Magic-Geschichte eingraviert haben. Du kannst all das bei der Pro Tour Lorwyns Finsternis sehen, die vom 30. Januar bis 1. Februar live übertragen wird! Obwohl dieses Event nicht öffentlich zugänglich ist, werden wir das ganze Geschehen auf twitch.tv/magic, dem Play MTG YouTube-Kanal und Magic.gg übertragen!

Die Pro Tour Lorwyns Finsternis wird Lorwyns Finsternis Draft und Standard Constructed umfassen. Die Spielenden werden um ihren Anteil an einem riesigen Preispool von 500.000 USD kämpfen. Zusätzlich erhalten alle Teilnehmenden der Pro Tour und der World Championship 2026 eine Nicht-Foil-Promokarte Tamiyo, Inquisitive Student, mit einer Illustration von Ampreh. Die Top 32 bei jedem Event erhalten diese Promokarte außerdem als traditionelle Foilkarte.

Sieh dir an, welche Spielenden sich bei der Pro Tour Lorwyns Finsternis als versierte Kenner des Standard-Formats hervortun. Nur eine teilnehmende Person kann mit dem Titel Pro Tour Champion nach Hause gehen, also schalte am 30. Januar auf twitch.tv/magic und dem Play MTG YouTube-Kanal ein, um nichts von der Action zu verpassen.

Store Championships

(6.–22. Februar)

Bring dein bestes Deck und deinen kompromisslosesten Wettkampfgeist mit zu den Store Championships in deinem Store! Diese Events bieten hochkarätiges Standard-Gameplay, und die besten Spielenden deiner Community werden um einige der atemberaubendsten Promokarten der Saison kämpfen.

Store-Championship-Teilnehmende erhalten eine Promokarte Goblin Bombardment als Nicht-Foil-Version mit großflächiger Illustration von Jeff Laubenstein, solange der Vorrat reicht. Schau dir diesen Boggart an; der hat eine tolle Zeit.

Die enthusiastischsten Spielenden, die es in die Top 8 jedes Events schaffen, erhalten ein Exemplar von Guide of Soul als traditionelle Foilkarte mit großflächiger Illustration von Alexandr Leskinen.

Für die Person, die bei ihrer Store Championship mit glücklichem Pfötchen den Sieg davonträgt, haben wir einen ganz besonderen Preis. Für den ersten Platz bei jeder Store Championship gibt es eine Promokarte Ocelot Pride als traditionelle Foilkarte ohne Text mit großflächiger Illustration von Rhonda Libbey.

Erkundige dich bei deinem Store, wann er seine Store Championship Events veranstaltet!

Magic Spotlight: Finsternis

(6.–8. Februar)

Das Licht von Lorwyn und die Dunkelheit von Schattenmoor kommen nach Toronto, Kanada, bei Magic Spotlight: Finsternis. Dieses Event steht allen offen und lässt erfahrene Spielende gegen Neulinge antreten. Das Haupt-Event von Magic Spotlight: Finsternis wird Lorwyns Finsternis Limited sein, also fang schon mal an zu üben, wenn das Set in MTG Arena erscheint.

Magic Spotlight: Finsternis bietet einen Preispool von 50.000 USD. Zusätzlich erhalten die für das Event angemeldeten Spielenden jeweils eine Promokarte Vendilion Clique als Nicht-Foilkarte ohne Text mit einer Illustration von Jason A. Engle. Die Top 128 des Events erhalten diese Promokarte außerdem als traditionelle Foilkarte.

Die Top 8 bei Magic Spotlight: Finsternis können ihre Magic-Reise fortsetzen, denn sie erhalten Einladungen zur Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven, die auf der MagicCon: Las Vegas vom 1. bis 3. Mai 2026 stattfinden wird.

Hast du das Zeug dazu, dich mit einem Baumhirten zu raufen oder mit einem Boggart zu balgen? Melde dich noch heute für Magic Spotlight: Finsternis an!

Die ersten Regional Championships 2026

(24. Januar bis 22. März)

Ebne deinen Weg zur Pro Tour bei der kommenden Runde der Regional Championships! Qualifizierte Spielende treten an, um Promokarten, Einladungen zur Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven und andere Preise zu gewinnen. Für diese Runde der Regional Championships haben wir eine ganz besondere Secret Lair Promokarte. Alle Teilnehmenden dieser Runde der Regional Championships erhalten eine Promokarte Innkeeper’s Talent als Nicht-Foilkarte mit Illustration von Ben Newman, wobei die Bestplatzierten traditionelle Foilkarten erhalten. Diese Promokarten sind erhältlich, solange der Vorrat reicht, und die Anzahl der traditionellen Foilkarten variiert je nach Region. Kontaktiere daher den Organisator deiner Region für weitere Informationen.

Regional Championship Qualifier

(bis 22. März)

Die aktuelle Runde der Regional Championship Qualifier (oder RCQs) läuft bereits, und Spielende strömen in ihre lokalen Stores, um diese Promokarten mit Mausmotiv zu ergattern. Alle RCQ-Teilnehmenden erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte Flowerfoot Swordmaster mit einer Illustration von Ampreh. Die Bestplatzierten erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte Manifold Mouse mit einer Illustration von Neo.G. Spielende, die sich für die Regional Championship qualifizieren, erhalten außerdem ein Exemplar der Promokarte Manifold Mouse als traditionelle Foilkarte. Promokarten sind nur erhältlich, solange der Vorrat reicht. Kontaktiere daher den Organisator deines RCQs für weitere Details.

Weitere Informationen zu diesen RCQs findest du hier. Diese Event-Runde endet am 22. März, also melde dich jetzt an, um dir die Chance auf einige mächtige Mäuse-Karten zu sichern.

Deine Reise nach Lorwyn-Schattenmoor beginnt mit diesen Events! Rüste dich für dein Abenteuer aus, indem du Lorwyns Finsternis vorbestellst. Das Set erscheint am 23. Januar und ist ab sofort bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.