Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man kombiniert Jahrzehnte der Fassadenkrabbler-Geschichten mit dem zeitlosen Gameplay von Magic. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um das Spiel zu erlernen, und die Willkommens-Decks des Sets sind eine der besten Möglichkeiten, die ersten Zaubersprüche und Netze zu schleudern.

Willkommens-Deck (Weiß) Willkommens-Deck (Blau) Willkommens-Deck (Schwarz) Willkommens-Deck (Rot) Willkommens-Deck (Grün)

Diese sind bei deinem Store erhältlich und bieten einen zugänglichen und spannenden Weg, Personen aus deinem Freundeskreis in Magic einzuführen.

Was sind Willkommens-Decks?

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man bringt fünf verschiedene Willkommens-Decks – eines für jede Farbe von Magic – mit, die auf neue Spielende zugeschnitten sind. Jedes Willkommens-Deck enthält zwei Decks mit je 30 Karten in jeder Box; eines in einer angegebenen Farbe und das andere in einer zufälligen der anderen vier Manafarben von Magic.

Diese Decks enthalten Karten aus dem Hauptset von Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM). Karten mit dem Set-Code SPM werden in Standard legal sein, sobald das Set erscheint.

Außerdem enthalten diese Willkommens-Decks neue Karten speziell für Spielende, die gerade erst anfangen. Diese neuen Karten haben den Set-Code SPE und sind in Standard nicht legal. SPE-Karten aus den Willkommens-Decks kommen auch als traditionelle Foilkarten in Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Sammler-Boostern vor. In den Willkommens-Decks gibt es 5 häufige, 5 nicht ganz so häufige, 6 seltene und 5 sagenhaft seltene SPE-Karten.

Neugierig, was dich in diesen Willkommens-Decks erwartet? Gleich hier findest du die kompletten Decklisten für jedes einfarbige Deck mit 30 Karten. Außerdem haben wir die Reihenfolge einbezogen, in der die Karten in den Willkommens-Decks erscheinen, sodass du die Erfahrung für neue Spielende so nachvollziehen kannst, wie sie vorgesehen ist. Finde deinen Favoriten und dann mach dich auf in deinen Store, wenn Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man erscheint, um mit dem Spielen anzufangen.

Decklisten der Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Willkommens-Decks

Spider-Man, Peter Parker 2 Thwip! 2 Web Up 2 Amateur Hero Spectacular Tactics 2 Wild Pack Squad Spider-Bot Starling, Aerial Ally Amazing Alliance MJ, Rising Star Spider-Man, Web-Slinger Daily Bugle Reporters Selfless Police Captain Aunt May 12 Plains [3XZyXww3tptbGlrbpmMyLM]

Spider-Man 2099, Miguel O'Hara Spider-Bot 2 Doc Ock's Henchmen 2 Unstable Experiment 2 Whoosh! Oscorp Research Team 2 Flying Octobot Lyla, Holographic Assistant Doc Ock, Sinister Scientist Future Flight Spider-Byte, Web Warden Beetle, Legacy Criminal 2 Alchemax Slayer-Bots 12 Island [oHdx4zYIaLiRgAU8VSFDr]

Venom, Eddie Brock 12 Swamp [6SJKv4nByNqjCL56Z52g4A] Spider-Bot 2 Symbiote Spawn Merciless Enforcers 2 Venom's Hunger Eerie Gravestone 2 Mechanical Mobster Lethal Protection Scorpion, Seething Striker Tombstone, Career Criminal Venom, Evil Unleashed Risky Research Scorpion's Sting Grendel, Spawn of Knull Merciless Enforcers

Ghost-Spider, Gwen Stacy 12 Mountain [65j9tROP3nqwJCIS5oMJZp] Spider-Bot Rampaging Classmate Spider-Islanders Taxi Driver Double Trouble Shocker, Unshakable Electro's Bolt Romantic Rendezvous Stegron the Dinosaur Man The Mary Janes Rampaging Classmate 2 Shock Spider-Gwen, Free Spirit 2 Angry Rabble Masked Meower

Spider-Man, Miles Morales 12 Forest [2DZg9as241DL1Z5PllDJSq] Spider-Bot Lurking Lizards 2 Guy in the Chair 2 Kraven's Cats Twisted Spider-Clone Scout the City Spider-Man, Brooklyn Visionary Spider-Rex, Daring Dino Twisted Spider-Clone Venom Blast Grow Extra Arms 2 Kapow! Prowler, Misguided Mentor Lurking Lizards

Wo kann ich Willkommens-Decks bekommen?

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Willkommens-Decks werden in WPN-Stores erhältlich sein, wenn das Set am 26. September 2025 erscheint. Außerdem veranstalten teilnehmende Stores Magic Academy Events, bei denen du das Spiel mit diesen Willkommens-Decks lernen kannst. Schwing dich einfach in deinen Store und fang an, Magic zu spielen!