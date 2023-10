Nachdem man die Goldene Stadt Orazca gesehen hat, kann es einfach nur bergab gehen. Und zwar so richtig tief runter. Tief unter der Oberfläche von Ixalan verborgen liegt ein altes Höhlennetz. In seinem Zentrum ist Chimil, die lebensspendende Gottsonne, doch unterschätze die Gefahren und Wunder nicht, die dich auf dem Weg dorthin erwarten. Dieser Artikel fasst die neuen und wiederkehrenden Mechaniken zusammen, die dir in Die Verlorenen Höhlen von Ixalan begegnen werden. Glückauf und ab in die Höhlen!

Anfertigung

Die neue Fähigkeit Anfertigung konzentriert sich auf das, was bei der Erkundung am meisten Spaß macht: coole Dinge finden und damit noch coolere Dinge herstellen. Jede Karte mit der Fähigkeit Anfertigung ist eine transformierende doppelseitige Karte.

Umdrehen Götze des Königs der Tiefen // Macuahuitl des Königs

Ähnlich wie bei anderen transformierenden doppelseitigen Karten wirkst du immer deren Vorderseite (das ist die Seite mit der Anfertigung-Fähigkeit). Solche Karten kommen immer mit der Vorderseite nach oben ins Spiel, sofern nicht etwas (wie die Anfertigung-Fähigkeit) ausdrücklich sagt, dass sie transformiert ins Spiel kommen. Und die Vorderseiten haben es in sich. Die reinsten Prachtstücke. Aber was wäre, wenn wir etwas noch Besseres anfertigen könnten?

Anfertigung ist eine aktivierte Fähigkeit, mit der du aus banalen Sachen außergewöhnliche Supersachen machst. (Bitte verrate dem König der Tiefen nicht, dass ich seinen Götzen als „banal“ bezeichnet habe.) Um die Anfertigung-Fähigkeit zu aktivieren, musst du drei Dinge tun: Schicke das Permanent mit Anfertigung ins Exil, schicke die angegebenen Materialien ins Exil und bezahle etwas Mana. Die Materialien sind andere Permanente, die du kontrollierst, und/oder Karten aus deinem Friedhof, die von der Anfertigung-Fähigkeit beschrieben werden. Zum Beispiel bedeutet „Anfertigung mit einem Artefakt“, dass du außer dem Objekt mit Anfertigung entweder ein von dir kontrolliertes Artefakt oder eine Artefaktkarte aus deinem Friedhof ins Exil schickst. Beim Verrechnen der Anfertigung-Fähigkeit wird die Karte mit Anfertigung unter der Kontrolle ihres Besitzers transformiert ins Spiel zurückgebracht. Hoffen wir mal, dass du das bist und dass du danach etwas kontrollierst, was dir noch viel nützlicher ist als zuvor!

Wenn eine Anfertigung-Fähigkeit mehrere Materialien erfordert, kannst ein Teil davon Permanente sein, die du kontrollierst, und den Rest können Karten aus deinem Friedhof sein. Sagen wir mal, du stößt bei deinen Reisen auf Das Enigma-Juwel. Chimil ist dir wohlgesonnen, mein Freund.

Umdrehen Das Enigma-Juwel // Sammelpunkt der Erleuchtung

Die erforderlichen Materialien sind vier oder mehr Nichtland-Objekte mit aktivierten Fähigkeiten, das gibt dir einige Optionen. Du könntest vier Nichtland-Permanente mit aktivierten Fähigkeiten, die du kontrollierst, ins Exil schicken. Oder du schickst zwei solche Permanente, die du kontrollierst, plus zwei Nichtland-Karten mit aktivierten Fähigkeiten aus deinem Friedhof ins Exil. Du könntest auch vier Nichtland-Karten mit aktivierten Fähigkeiten aus deinem Friedhof ins Exil schicken. Oder eine und drei. Oder eine und vier! Oder zwei und fünf. „Oder mehr“, klaro?

Falls du von dir kontrollierte Permanente ins Exil schickst, um etwas anzufertigen, denke daran, dass du auch Spielsteine ins Exil schicken kannst – aber sei vorsichtig. Manchmal verfügt die angefertigte Rückseiten über Fähigkeiten, die sich auf die zwecks Anfertigung ins Exil geschickten Karten beziehen. Sobald du einen Spielstein ins Exil schickst, hört er auf zu existieren. Wenn eine Fähigkeit also nach einer Karte im Exil sucht, wird sie keine Spielsteine sehen, da es dort keine gibt. Das Opfern von Spielsteinen könnte dir deinen Weg zum Sammelpunkt der Erleuchtung leichter machen, doch wenn du dort ankommst, wird er weniger Fähigkeiten haben. Du musst selbst herausfinden, wo die goldene Mitte liegt.

Transformierende doppelseitige Karten

Die Verlorenen Höhlen von Ixalan bietet neben Karten mit der Anfertigung-Fähigkeit auch andere transformierende doppelseitige Karten. Viele von ihnen transformieren auf herkömmliche Weise. Statt das Spiel zu verlassen und zurückzukehren, werden sie von der Vorderseite auf die Rückseite gedreht. Wenn du weißt, wie transformierende doppelseitigen Karten funktionieren, bist du schon auf diese grandiose Neuerung vorbereitet. Ansonsten können wir dir gerne etwas auf die Sprünge helfen!

Umdrehen Itlimocs Wachstumsriten // Itlimoc, Schoß der Sonne

Die Vorderseite ist in der oberen linken Ecke mit einem nach oben zeigenden Dreieckssymbol gekennzeichnet. Die Rückseite ist in der oberen rechten Ecke mit einem nach unten zeigenden Dreieckssymbol gekennzeichnet. Die aufgedeckte Seite sagt dir, was das Permanent ist und was es kann. Wenn dir aufgetragen wird, dass du ein Permanent transformieren sollst, dann drehe es auf die andere Seite. Das Transformieren eines Permanents führt nicht dazu, dass es getappt oder entgetappt wird. Falls du also eine getappte Kreatur transformierst, ist das daraus resultierende Permanent weiterhin getappt.

Umdrehen Schatzkarte // Schatzbucht

Für Rückseiten, die Länder sind, kehrt das an eine vergilbte Schatzkarte erinnernde Kartendesign zurück, das mit dem ursprünglichen Ixalan-Set eingeführt wurde. Ein Permanent in ein Land zu transformieren ist nicht dasselbe wie ein Land zu spielen. Die Schatzbucht kommt nicht ins Spiel und das Transformieren der Schatzkarte in die Schatzbucht zählt nicht als das Spielen eines Landes für diesen Zug.

Solange eine transformierende doppelseitige Karte nicht im Spiel ist, hat sie nur die Eigenschaften ihrer Vorderseite. Falls dich also ein Zauberspruch anweist, nach einer Länderkarte in deiner Bibliothek zu suchen, kannst du die Schatzkarte nicht finden. Falls du nach einer Artefaktkarte suchst, kannst du sie finden. Während sich eine Karte im Spiel befindet, gelten nur die Eigenschaften der aufgedeckten Seite, mit einer Ausnahme: Falls die Rückseite aufgedeckt ist, gelten immer noch die Manakosten der Vorderseite.

Abgestiegen

Weiter geht’s Richtung Chimil! Mehrere Karten in diesem Set verfügen über Fähigkeiten, die überprüfen, ob du in diesem Zug abgestiegen bist. Du bist abgestiegen, falls eine Permanent-Karte von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt wurde.

Brutzorn-Mykoid

Fähigkeiten wie die unseres putzigen Pilzfreunds werden nur ausgelöst, falls du in diesem Zug abgestiegen bist. Für solche Fähigkeiten spielt es keine Rolle, wie oft du in diesem Zug abgestiegen bist – ein Mal genügt. Es ist auch egal, ob die Permanent-Karte immer noch in deinem Friedhof ist. Falls beispielsweise eine Permanent-Karte auf deinen Friedhof gelegt wird und du sie danach auf deine Hand zurückbringst, erfüllst du die Bedingung und bist in diesem Zug abgestiegen.

Die Mycotyrannin

Die Fähigkeit unserer großen Pilzfreundin zählt, wie oft du in diesem Zug abgestiegen bist, also wie viele Permanent-Karten im Verlauf des Zuges von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt wurden. Auch hier gilt, dass diese Karten nicht mehr in deinem Friedhof sein müssen.

Denke daran, dass sich das Absteigen in allen Fällen nur auf Permanent-Karten bezieht. Spontanzauber- und Hexereikarten zählen also nicht, und auch keine Spielsteine.

Abstieg 4, Abstieg 8 und Bodenloser Abstieg

Dieses Set führt drei Fähigkeitswörter ein, die mit Absteigen verbunden sind und Fähigkeiten hervorheben, bei denen es auf die Anzahl der Permanent-Karten in deinem Friedhof ankommt. Was für eine glückliche Fügung!

Abstieg 4 und Abstieg 8 prüfen, ob sich in deinem Friedhof mindestens vier bzw. acht Permanent-Karten befinden. Auch hier zählen Spontanzauber- und Hexereikarten nicht. Jede Fähigkeit mit Abstieg 4 und Abstieg 8 ist unterschiedlich, der Effekt für das Erreichen der gewünschten Anzahl in deinem Friedhof variiert von Karte zu Karte.

Echo der Didaktikerin

Bodenloser Abstieg ist sehr ähnlich, aber anstatt eine erforderliche Mindestanzahl an Permanent-Karten in deinem Friedhof zu benötigen, ist der Effekt umso mächtiger, je mehr du hast. Fülle also fleißig deinen Friedhof und ernte die Belohnungen.

Lähmendes Lied

Entdeckung

Die neue Schlüsselwortaktion Entdeckung lässt dich in deiner Bibliothek wühlen (nicht das Wühlen), um einen unbekannten Zauberspruch zu erkunden (nicht das Erkunden). Man weiß ja nie, was man dabei ausgräbt (nicht das Ausgraben)!

Geologischer Gutachter

Entdeckung ist immer mit einer Zahl verbunden, die angibt, auf welchen Manabetrag du beschränkt bist. Wenn du Entdeckung anwendest, schickst du eine nach der anderen Karte oben von deiner Bibliothek ins Exil, bis du eine Nichtland-Karte mit gleichem oder niedrigerem Manabetrag ins Exil schickst. Dann musst du entscheiden. Du kannst die entdeckte Karte entweder wirken, ohne ihre Manakosten zu bezahlen, oder du kannst sie auf deine Hand nehmen. Alle anderen Karten, die du ins Exil geschickt hast, einschließlich etwaiger Länderkarten, werden danach in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek gelegt.

In seltenen Fällen kann der Zauberspruch, den du aufgrund von Entdeckung wirken möchtest, einen anderen Manabetrag haben als die Karte, die du ins Exil geschickt hast. Denke daran, dass der Manabetrag des Zauberspruchs nicht höher sein darf als die Entdeckung-Zahl. Ein Beispiel: Du führst Entdeckung 3 durch und schickst den Picknickverderber (eine Karte aus Wildnis von Eldraine mit Manakosten {1}{R}, die ein Abenteuer namens Geraubte Häppchen mit Manakosten {3}{G}) hat, ins Exil. Picknickverderber hat Manabetrag 2, also schickst du keine weiteren Karten ins Exil. Hätte das Abenteuer Manabetrag 3 oder weniger, dürftest du es wirken, aber 4 ist zu viel. Du kannst also entweder den Picknickverderber wirken oder die Karte auf deine Hand nehmen.

Erkunden (richtig, das Erkunden) und Lageplan-Spielsteine

Auf dich warten wunderschöne neue Gegenden voller zäher Kreaturen, also sollten wir uns die wiederkehrende Mechanik Erkunden ansehen.

Leitflügler des Schürfers

Falls eine von dir kontrollierte Kreatur erkundet, decke die oberste Karte deiner Bibliothek auf. Falls es sich bei der aufgedeckten Karte um eine Länderkarte handelt, wurde ein neues Gebiet gefunden, und du nimmst die Karte auf deine Hand. Falls es sich nicht um eine Länderkarte handelt, findet deine Kreatur keine Karten für dich, wird aber durch die Erfahrung gestärkt. Du legst eine +1/+1-Marke auf die Kreatur. Dann kannst du die Nichtland-Karte auf deinen Friedhof legen oder sie oben auf deiner Bibliothek lassen.

In diesem Set erkunden Kreaturen meist mithilfe von Lageplan-Spielsteinen, einer neuen Sorte vordefinierter Spielsteine. Lageplan-Spielsteine sind farblose Lageplan-Artefaktspielsteine mit der Fähigkeit „{1}, {T}, opfere dieses Artefakt: Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erkundet. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei.“

Wasserflügel-Späherin Lageplan-Spielstein

Einige Kreaturen erkunden ihre Umgebung aufgrund einer aktivierten oder ausgelösten Fähigkeit, die nicht die Kreatur als Ziel haben. Soll eine Kreatur, die sich nicht mehr im Spiel befindet, erkunden, kann sie dies tun, falls der entsprechende Zauberspruch oder die Fähigkeit verrechnet wird. Erkunden, obwohl man vielleicht schon gestorben ist? Echte Forschergeister finden, äh, immer einen Weg. Du könntest eine Länderkarte erhalten, und falls nicht, weil du eine Nichtland-Karte aufdeckst, bekommt die inzwischen dahingeschiedene Kreatur keine +1/+1-Marke. Du hast aber immer noch die Möglichkeit, die Karteauf deinen Friedhof zu legen, falls dir dies etwas nutzt.

Endgültigkeitsmarken

Zum Abschluss haben wir noch etwas, das keine neue Mechanik ist, sondern vielmehr eine neue Art, eine bereits existierende Fähigkeit darzustellen. Manche Effekte bringen eine Karte ins Spiel zurück, meist eine Kreaturenkarte, die so eine allerletzte Lebenschance erhält. Falls sie jedoch erneut stirbt, wird sie endgültig dahingerafft und ins Exil geschickt, anstatt auf dem Friedhof zu landen. Beginnend mit diesem Set wird diese Funktion durch Endgültigkeitsmarken dargestellt.

Furchtlose Paläontologin

Endgültigkeitsmarken werden dir in den meisten Sets begegnen, aber nicht in großer Zahl. Sie sind also nichts, um das man ein ganzes Deck bauen würde ... oder doch? Ihm, jetzt wo ich davon angefangen habe … Okay, du solltest wissen, dass die Funktion mit den Marken verbunden ist. Solltest du also einen Weg finden, die Marke auf eine gegnerische Kreatur zu legen, wird sie bei ihrem Ableben ins Exil geschickt. Ich habe zu viel gesagt, oder?

Jetzt vorbestellen

Die Verlorenen Höhlen von Ixalan erscheint am 17. November 2023 und du kannst das Set jetzt bei deinem Store vor Ort, bei Online-Händlern wie Amazon und überall dort, wo Magic-Produkte verkauft werden, vorbestellen. Weitere Informationen, wo du die neuen Karten und alle „Spaß mit Boostern“-Kartendruckvarianten finden kannst, findest du in unseren Artikel zum Sammeln von Die Verlorenen Höhlen von Ixalan.