Ixalan, Unstable, Iconic Masters – was haben sie alle gemeinsam?

Ganz genau, sie eigenen sich hervorragend zum Draften – und zum Jahresende bieten sich in Magic einige tolle Gelegenheiten dazu!

Was ist ein Draft, fragt ihr?

Ein Boosterdraft ist eine Variante, Magic zu spielen, bei der ihr euch mit anderen Spielern mit jeweils drei Boosterpackungen zusammen an einen Tisch setzt. Jeder am Tisch öffnet eine Packung und nimmt – draftet – sich eine Karte aus dieser Packung. Dann gebt ihr den Rest der Karten an den Spieler links von euch weiter – so lange, bis alle Karten verteilt sind. Das Ganze wiederholt ihr mit der zweiten Packung, die nach rechts weitergegeben wird. Mit der dritten Packung verfahrt ihr ebenso, nur dass sie wieder nach links weitergegeben wird, bis alle Packungen geöffnet und alle Karten verteilt sind. Danach erstellt ihr euch aus den Karten, die ihr erdraftet habt, ein Deck aus 40 Karten.

Diese Abbildung zeigt, wie die Packungen weitergegeben werden:

Ressourcen zum Draften

Wenn ihr mit Magic noch unerfahren seid, dann könnte das Draften etwas einschüchternd wirken – aber dafür sind wir ja hier. Unser großer Erfahrungsschatz (mit anderen Worten: Wir sind alt) sorgt dafür, dass wir jede Menge Ressourcen kennen, mit deren Hilfe ihr das Draften lernen oder verbessern könnt. Und außerdem erfahrt ihr da auch noch, warum es so toll ist.

Als Erstes gibt es ein Video, das euch zeigt, wie Draften funktioniert. So lernt ihr es sicher etwas besser.

(Beachtet, dass die „Zutaten“ für den Draft im Video aus Kaladesh-Boostern bestehen, aber ihr könnt natürlich ganz einfach Booster aus jedem anderen Set – wie etwa aus Ixalan oder Iconic Masters – verwenden.)

Denkt auch daran, dass die Draft-Promotion zum Jahresende am 28. Oktober anfängt! Draftet ihr von da an bis zum Jahresende (also dem 31. Dezember) sechs Mal in einem Store, dann erhaltet ihr zwei Standard-Showdown-Booster!

Bevor ihr euch aber in euren Store zum Draften aufmacht, solltet ihr euch mithilfe dieser nützlichen Artikel auf den Kampf vorbereiten.