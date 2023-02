Wizards of the Coast

2023 ist das erste volle Jahr mit unserem aktualisierten MTG Arena Premier Play. Als wir letztes Jahr mit unserem aktualisierten Premier Play System angefangen haben, war unsere Hoffnung, allen Magic-Spielern eine Gelegenheit zu geben, Magic auf höchstem Niveau zu spielen, und MTG Arena Spieler auf den größten Bühnen von Magic ins Rampenlicht zu holen. Bisher hat uns MTG Arena Premier Play begeistert und inspiriert. Wir werden weiter auf diese Ziele hinarbeiten, während wir unser kompetitives System ausbauen.

Zusammenfassung zum MTG Arena Premier Play 2022

Im April letzten Jahres haben wir MTG Arena Premier Play 2022 angekündigt und damit neue Events namens Qualifier-Play-Ins und Arena Championships (neben den bestehenden Events Qualifier-Wochenende und Arena Open) in ein System eingeführt, das so aussieht:

Im ganzen Jahr 2022 haben wir neun Qualifier-Play-Ins im Modus Best-of-One (Bo1) und acht im Modus Best-of-Three (Bo3) durchgeführt (eines in jedem Monat von Mai bis Dezember sowie ein zusätzliches Bo1-Play-In). Wir hatten zwölf Qualifier-Wochenenden, eines pro Monat, und im September haben wir unsere erste Arena Championship mit einem Preisgeld von insgesamt 200.000 USD veranstaltet.

Um das Premier Play System zu ergänzen, haben wir außerdem im ganzen Jahr 2022 Arena Open Events veranstaltet, bei denen Spieler sich Einladungen zu Qualifier-Wochenenden verdienen konnten und mit mehr als 2.000.000 USD belohnt wurden!

MTG Arena Premier Play 2023

Damit kommen wir zu MTG Arena Premier Play im Jahr 2023, in dem wir weiterhin monatliche Qualifier-Play-Ins und Qualifier-Wochenenden anbieten werden, drei Arena Championships mit 32 Spielern (und jeweils 200.000 USD Preisgeld) veranstalten werden und weitere zehn Arena Open Events planen. Alle Arena Open Events werden in Limited-Formaten durchgeführt. Qualifier-Play-Ins und Qualifier-Wochenenden werden weiterhin eine Mischung aus Constructed- und Limited-Formaten bieten.

Qualifier-Play-Ins

Bo1- und Bo3-Qualifier-Play-Ins sind die besten Einstiege in Premier Play für Spieler, die die monatliche Rangliste überspringen möchten, und sie werden weiterhin eine Mischung aus Constructed- und Limited-Events bieten. Schließe den Gewinnpfad in einem der Events ab, um dir das Qualifier-Wochenende-Token des jeweiligen Monats zu verdienen, mit dem du am Qualifier-Wochenende für den Monat teilnehmen kannst.

Hier sind die Play-In-Termine für die nächsten drei Monate (Bo1 // Bo3):

18. Februar // 24. Februar: Phyrexia: Alles wird eins Limited

4. März // 10. März: Standard

1. April // 7. April: Explorer

Wir werden die Play-Ins für den Rest des Jahres fortsetzen! Bleib dran, um weitere Termine und Informationen zu erfahren.

Qualifier-Wochenende

Unmittelbar nach den Play-Ins und in denselben Formaten gibt es monatliche Qualifier-Wochenenden, bei denen Magic-Spieler aus Rangliste, Arena Open Events und Qualifier-Play-Ins an einem Event teilnehmen können, das ein ganzes Wochenende dauert.

25.–26. Februar: Phyrexia: Alles wird eins Limited

11.–12. März: Standard

8.–9. April: Explorer

Schließe den Gewinnpfad an Tag eins des Qualifier-Wochenendes ab, um an Tag zwei dabei zu sein, wenn als Hauptpreis ein Platz bei der entsprechenden Arena Championship vergeben wird! Wie letztes Jahr gilt: Falls wir nicht alle 32 Plätze bei der Arena Championship auf diese Weise füllen können, erhalten die Spieler mit den meisten Siegen an Tag zwei des Qualifier-Wochenendes die verbleibenden Plätze. Schau dir die bisherigen Bestenlisten an.

Bei den Qualifier-Wochenenden können sich die Teilnehmer für die jeweilige Arena Championship qualifizieren:

Qualifier-Wochenenden September–Dezember 2022 => Arena Championship 2

Qualifier-Wochenenden Januar–April 2023 => Arena Championship 3

Qualifier-Wochenenden Mai–August 2023 => Arena Championship 4

Arena Championship

Die Arena Championship ist der höchste Wettbewerb in MTG Arena. Im Laufe des Jahres 2023 wird es drei Arena Championships mit jeweils 32 Spielern geben. Die Spieler werden um ihren Anteil an einem Preispool in Höhe von 200.000 USD kämpfen, und jeder Gewinner und Finalist einer Arena Championship erhält einen Platz bei der Magic World Championship.

Zeitplan der anstehenden Arena Championships:

Arena Championship 2: 18.–19. März

Arena Championship 3: Mai (Datum TBD)

Arena Championship 4: September/Oktober (Datum TBD)

Arena Open

Im Jahr 2023 werden alle Arena Open Events Limited-Events sein (Bo1- und Bo3-Sealed an Tag 1 und zweiteiliger Draft an Tag 2). Die Arena Open ist das höchste offene kompetitive Event in MTG Arena – komm hin, melde dich an und kämpfe mit Zaubersprüchen um den Hauptpreis von 2.000 USD. 2022 haben wir insgesamt mehr als 2.000.000 USD Preisgeld an über 1.000 Spieler ausgeschüttet!

Außerdem bedeutet ein Preisgeld an Tag 2 eines Arena Open Events die Teilnahmeberechtigung für das darauf folgende Qualifier-Wochenende. Wir werden im Laufe des Jahres 2023 zehn Arena Open Events veranstalten, an denen Spieler teilnehmen können, wobei für die nächsten Monate die folgenden Termine feststehen:

3.–4. März

1.–2. April

29.–30. April

So, das ist fürs Erste alles! Kurz gesagt, wir werden unsere MTG Arena Premier Play Systeme weiter ausbauen sowie weiterhin unser erstes volles Jahr mit dem aktualisierten kompetitiven System feiern. Wenn du immer auf dem Laufenden sein möchtest, folge uns hier auf DailyMTG oder auf unseren offiziellen Social-Media-Kanälen! Wir hoffen, dich bald bei schnellem, unterhaltsamem digitalem Magic zu sehen.

Erfahre mehr über die Tabletop-Seite von Premier Play.

Lies mehr über die Teilnahmebedingungen für Arena Open und Premier Play.