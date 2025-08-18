In Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten, einem Release nur für MTG Arena, durchquerst du die Sterne auf der Suche nach Abenteuern und Ruhm mit neuen Magic-Karten für digitale Formate. Das komplette Set mit 39 Karten erscheint am 19. August 2025, und du kannst dir all diese schönen neuen Designs in der Am Rande der Ewigkeiten Kartengalerie ansehen.

Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten enthält fünf Karten, mit denen du während der Partie zusätzliche Karten draften kannst. Hier sind die Details zu diesen Karten und den Karten in ihren Zaubervorräten.

Zaubervorräte

Eumidianische Lebenssaat

98813_Y25-EOE: Eumidian Lifeseed
  • Adagia, windgebeutelte Bastion
  • Sprengzone
  • Herabstürzende Katarakte
  • Umkämpftes Kriegsgebiet
  • Verlassener Tempel
  • Staubkessel
  • Kavaron, Memento-Welt
  • Ändergewölbe
  • Brutgründe
  • Gedenkplatz der Helden
  • Versunkene Zitadelle
  • Susur Secundi, Altar der Leere
  • Geländegenerator
  • Uthros, titanischer Gotteskern

Planeten

98812_Y25-EOE: Brood Astronomer 98821_Y25-EOE: Volatile Orbit 98822_Y25-EOE: Vv'viza, Orbital Overseer
  • Adagia, windgebeutelte Bastion
  • Evendo, erwachende Heimat
  • Kavaron, Memento-Welt
  • Susur Secundi, Altar der Leere
  • Uthros, titanischer Gotteskern

Remasuris

98819_Y25-EOE: Sliver Weftwinder
  • Adagia, windgebeutelte Bastion
  • Angriffslustiger Remasuri
  • Klingenrücken-Remasuri
  • Flitzender Remasuri
  • Knochensensenremasuri
  • Sichelremasuri
  • Wolkenfetzer-Remasuri
  • Streuungsremasuri
  • Bodensatz-Remasuri
  • Standhafter Remasuri
  • Auserwählter des Ersten Remasuris
  • Leerschädel-Remasuri
  • Lanzenremasuri
  • Lavabauch-Remasuri
  • Blutsauger-Remasuri
  • Managewebe-Remasuri
  • Jagd-Remasuri
  • Krabbelnder Remasuri
  • Wächterremasuri
  • Remasuri-Schwarmfürst
  • Boshafter Remasuri
  • Stählerner Remasuri
  • Hackender Remasuri
  • Gehärteter Remasuri
  • Der Erste Remasuri

Halte Ausschau nach Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten Boostern und Karten in MTG Arena! Du kannst dir alle Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten Karten in der vollständigen Am Rande der Ewigkeiten Kartengalerie ansehen.