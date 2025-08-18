In Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten, einem Release nur für MTG Arena, durchquerst du die Sterne auf der Suche nach Abenteuern und Ruhm mit neuen Magic-Karten für digitale Formate. Das komplette Set mit 39 Karten erscheint am 19. August 2025, und du kannst dir all diese schönen neuen Designs in der Am Rande der Ewigkeiten Kartengalerie ansehen.

Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten enthält fünf Karten, mit denen du während der Partie zusätzliche Karten draften kannst. Hier sind die Details zu diesen Karten und den Karten in ihren Zaubervorräten.

Zaubervorräte

Eumidianische Lebenssaat

98813_Y25-EOE: Eumidian Lifeseed

Adagia, windgebeutelte Bastion

Sprengzone

Herabstürzende Katarakte

Umkämpftes Kriegsgebiet

Verlassener Tempel

Staubkessel

Kavaron, Memento-Welt

Ändergewölbe

Brutgründe

Gedenkplatz der Helden

Versunkene Zitadelle

Susur Secundi, Altar der Leere

Geländegenerator

Uthros, titanischer Gotteskern

Planeten

98812_Y25-EOE: Brood Astronomer 98821_Y25-EOE: Volatile Orbit 98822_Y25-EOE: Vv'viza, Orbital Overseer

Adagia, windgebeutelte Bastion

Evendo, erwachende Heimat

Kavaron, Memento-Welt

Susur Secundi, Altar der Leere

Uthros, titanischer Gotteskern

Remasuris

98819_Y25-EOE: Sliver Weftwinder

Adagia, windgebeutelte Bastion

Angriffslustiger Remasuri

Klingenrücken-Remasuri

Flitzender Remasuri

Knochensensenremasuri

Sichelremasuri

Wolkenfetzer-Remasuri

Streuungsremasuri

Bodensatz-Remasuri

Standhafter Remasuri

Auserwählter des Ersten Remasuris

Leerschädel-Remasuri

Lanzenremasuri

Lavabauch-Remasuri

Blutsauger-Remasuri

Managewebe-Remasuri

Jagd-Remasuri

Krabbelnder Remasuri

Wächterremasuri

Remasuri-Schwarmfürst

Boshafter Remasuri

Stählerner Remasuri

Hackender Remasuri

Gehärteter Remasuri

Der Erste Remasuri

Halte Ausschau nach Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten Boostern und Karten in MTG Arena! Du kannst dir alle Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten Karten in der vollständigen Am Rande der Ewigkeiten Kartengalerie ansehen.