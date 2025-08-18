Am Rande der Ewigkeiten Zaubervorräte
In Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten, einem Release nur für MTG Arena, durchquerst du die Sterne auf der Suche nach Abenteuern und Ruhm mit neuen Magic-Karten für digitale Formate. Das komplette Set mit 39 Karten erscheint am 19. August 2025, und du kannst dir all diese schönen neuen Designs in der Am Rande der Ewigkeiten Kartengalerie ansehen.
Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten enthält fünf Karten, mit denen du während der Partie zusätzliche Karten draften kannst. Hier sind die Details zu diesen Karten und den Karten in ihren Zaubervorräten.
Zaubervorräte
Eumidianische Lebenssaat
Adagia, windgebeutelte Bastion Sprengzone Herabstürzende Katarakte Umkämpftes Kriegsgebiet Verlassener Tempel Staubkessel Kavaron, Memento-Welt Ändergewölbe Brutgründe Gedenkplatz der Helden Versunkene Zitadelle Susur Secundi, Altar der Leere Geländegenerator Uthros, titanischer Gotteskern
Planeten
Adagia, windgebeutelte Bastion Evendo, erwachende Heimat Kavaron, Memento-Welt Susur Secundi, Altar der Leere Uthros, titanischer Gotteskern
Remasuris
Adagia, windgebeutelte Bastion Angriffslustiger Remasuri Klingenrücken-Remasuri Flitzender Remasuri Knochensensenremasuri Sichelremasuri Wolkenfetzer-Remasuri Streuungsremasuri Bodensatz-Remasuri Standhafter Remasuri Auserwählter des Ersten Remasuris Leerschädel-Remasuri Lanzenremasuri Lavabauch-Remasuri Blutsauger-Remasuri Managewebe-Remasuri Jagd-Remasuri Krabbelnder Remasuri Wächterremasuri Remasuri-Schwarmfürst Boshafter Remasuri Stählerner Remasuri Hackender Remasuri Gehärteter Remasuri Der Erste Remasuri
Halte Ausschau nach Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten Boostern und Karten in MTG Arena! Du kannst dir alle Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten Karten in der vollständigen Am Rande der Ewigkeiten Kartengalerie ansehen.