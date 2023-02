Wizards of the Coast

Eine einzige glorreiche Wahrheit ist fest in den Herzen der Gläubigen verankert: Alles wird eins. Und die Pracht künstlicher, anorganischer Perfektion wird schon bald vollendet sein, wenn Phyrexia: Alles wird eins in MTG Arena erscheint.

Sammeln von Phyrexia: Alles wird eins in MTG Arena

Schließe dich uns an in verzückter Harmonie! Falls dich die phyrexianischen Kartendrucke fürs Tabletop-Spielen begeistert haben, hast du Glück, denn die meisten dieser Kartendrucke lassen sich auch in MTG Arena sammeln. Du kannst sie entweder im Store im Spiel erwerben, oder indem du an einem der Willkommen auf Phyrexia Festival-Events teilnimmst, angefangen mit Der Vollendung unterlegen am 7. Februar.

Bevorstehende Phyrexia: Alles wird eins Events

Wo nicht gesondert angegeben, beginnen Events an den angegebenen Daten um 8:00 Uhr PT (MEZ -09:00 bis zum 12. März, danach MEZ -08:00) und nehmen ab 8:00 Uhr PT keine neuen Teilnehmer mehr auf. Eine vollständige Liste aller bevorstehenden Events findest du auf der MTG Arena Events-Seite!

Sealed: 7. Februar – 3. März

Klassisches Sealed: 7. Februar – 3. März

Premieren-Draft: 7. Februar – 18. April

Klassischer Draft: 7. Februar – 18. April

14.–16. Februar: Phantom-Sealed Midweek Magic

Schneller Draft: 17. Februar – 2. März

Phyrexia: Alles wird eins Mechaniken in MTG Arena

Toxisch und Giftmarken

Ein Spieler, dem von einer Kreatur mit Toxisch Kampfschaden zugefügt wird, erhält außerdem so viele Giftmarken, wie der Toxisch-Gesamtwert der Kreatur beträgt.

Kreaturen mit Toxisch haben ein Abzeichen, das auch ihren Toxisch-Wert angibt – die Anzahl an Giftmarken, die der Spieler erhält, wenn ihm Kampfschaden zugefügt wird –, um sicherzustellen, dass diese Information stets leicht erkennbar ist.

Denke daran, dass Toxisch einen zusätzlichen Effekt verursacht! Kreaturen mit Toxisch fügen Kampfschaden zu und geben Spielern Giftmarken, und der Toxisch-Wert und die Stärke der Kreatur hängen nicht zwangsläufig zusammen.

Du gibst einer Kreatur mit Toxisch 1 +1/+1? Ihr Toxisch-Wert ist (immer noch) 1. Bei Toxisch gibt es außerdem ein paar Besonderheiten, zum Beispiel wird es nur auf Spieler angewendet, denen Kampfschaden zugefügt wird, aber du kannst immer mit der Maus auf die entsprechende Karte zeigen (oder sie auf Mobilgeräten antippen), um dir den Erinnerungstext anzusehen!

Verdorben

Verdorben ist ein neues Fähigkeitswort, das Fähigkeiten hervorhebt, die prüfen, ob ein Gegner drei oder mehr Giftmarken hat. In MTG Arena haben Karten mit Verdorben ein Abzeichen, das sowohl auf das Fähigkeitswort hinweist als auch angibt, wie viele Giftmarken ein Gegner haben muss, damit die Verdorben-Fähigkeiten angewendet werden.

Sowie dein Gegner Giftmarken erhält, aktualisieren sich die Abzeichen der Karten auf der Hand und im Spiel, um seinen aktuellen Verdorben-Status anzugeben, indem drei passend giftgrüne Giftmarken hochgezählt werden.

Wucherung

Bestimme eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten und/oder Spielern und gib ihnen dann von jeder Sorte Marke, die dort bereits liegt, eine weitere Marke.

Wenn du in MTG Arena Wucherung anwendest, wählt das Spiel automatisch Ziele basierend auf der Sorte Marken aus, die du hast, und fordert dich auf, die Auswahl zu bestätigen, bevor sie angewendet wird. Beispielsweise bestimmt es automatisch, Wucherung bei den Giftmarken, die dein Gegner hat, den Ölmarken, die auf bleibenden Karten, die du kontrollierst, liegen, aber nicht deinen Giftmarken durchzuführen.

Falls ein Spieler oder eine bleibende Karte mehr als eine Sorte Marken hat, beachte bitte, dass der Erinnerungstext angibt, dass Wucherung eine weitere Marke jeder Sorte darauf legt, die dort bereits legt – du kannst nicht bestimmen, dass er bzw. sie nur eine Marke einer bestimmten Sorte erhält, die er bzw. sie bereits hat, aber nicht die Marken der anderen Sorten.

Zusätzliche Hinweise

Die Anzeige vollendeter Planeswalker auf dem Stapel hat sich geändert, um zu berücksichtigen, dass Spieler Lebenspunkte bezahlen. Falls beispielsweise Jace, der perfektionierte Verstand, für 2U und 2 Lebenspunkte gewirkt wird, wird seine Loyalität auf dem Stapel als 3 angezeigt und nicht als 5.

Vorsicht, wenn du dem Phyrexianischen Auslöscher oder der Phyrexianischen Verfechterin Schaden zufügst! MTG Arena fordert dich auf, manuell Kampfschaden zuzuweisen, falls es mehrere legale Wege gibt, den Schaden zuzuweisen – gehe nicht davon aus, dass die standardmäßige Zuweisung diejenige ist, die du möchtest!

Weitere Verbesserungen und Funktionen

Neben dem Kartenset möchten wir auch einige nennenswerte Änderungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen hervorheben, die die Spieler am 7. Februar erwarten:

Musik in deinen Ohren – Du kannst nun wieder andere Audio-Inhalte anhören, während du auf iOS-Mobilgeräten spielst!

– Du kannst nun wieder andere Audio-Inhalte anhören, während du auf iOS-Mobilgeräten spielst! Gar nicht öde – Es wurden mehrere Fehler im Zusammenhang damit behoben, wie das Deckbau-Tool mit Ödnis-Ländern umgeht. Insbesondere können Spieler nun farblose Historic Brawl Decks, die Ödnis-Länder enthalten, speichern und die Anzahl der Ödnis-Länder in ihren Decks mithilfe der Funktion „Länder vorschlagen“ ändern.

– Es wurden mehrere Fehler im Zusammenhang damit behoben, wie das Deckbau-Tool mit Ödnis-Ländern umgeht. Insbesondere können Spieler nun farblose Historic Brawl Decks, die Ödnis-Länder enthalten, speichern und die Anzahl der Ödnis-Länder in ihren Decks mithilfe der Funktion „Länder vorschlagen“ ändern. Farbliche Koordination – Die Manasymbole, die auf Deckboxen angezeigt werden, gehen nun richtig mit farblosen Decks um und sollten besser die Farben widerspiegeln, die dein Deck tatsächlich verwendet, indem sie Dinge wie hybride Karten, mehrfarbige Länder usw. berücksichtigen.

– Die Manasymbole, die auf Deckboxen angezeigt werden, gehen nun richtig mit farblosen Decks um und sollten besser die Farben widerspiegeln, die dein Deck tatsächlich verwendet, indem sie Dinge wie hybride Karten, mehrfarbige Länder usw. berücksichtigen. Du bist wohl neu hier – Das Event-Menü wird nun hervorgehoben, wenn neue Events hinzugefügt wurden.

Vollständige Versionshinweise werden veröffentlicht, sobald die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind.

Alles wird eins

Hört nur Harmonie. Seht nur Ruhm. Sagt nur die Wahrheit. Phyrexia: Alles wird eins erscheint am Dienstag, dem 7. Februar 2023, in MTG Arena! Behalte unsere Status-Seite für aktuelle Informationen und Updates zur Vollendung im Auge und schau die unseren Blog mit Ankündigungen zu MTG Arena an, um die neusten Updates zu den Events und Angeboten im Spiel zu erhalten.