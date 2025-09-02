Durch die Omenpfade Meisterungspass und Set-Meisterung sind hier, um dich auf deiner Reise zu begleiten und dein Erlebnis zu verbessern. Spiele in Events und Matches mit deinen Freund*innen und anderen, um Erfahrungspunkte zu sammeln, die dich auf dem Set-Meisterungspfad voranbringen, und verdiene Booster sowie Meisterungssphären, die du im Set-Meisterungs-Emporium für Belohnungen ausgeben kannst.

Wenn du auf den Meisterungspass upgraden möchtest, kannst du den Meisterungspass-Belohnungspfad freischalten, um noch mehr Preise zu erhalten, darunter Event-Token, Karten als Belohnungen, Kartenhüllen, Kartenstile, Gold und Edelsteine!

Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.

Durch die Omenpfade Set-Meisterung

23 Durch die Omenpfade Booster

Booster 5 Meisterungssphären (die im Durch die Omenpfade Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Durch die Omenpfade Meisterungspass

Avatare

Avatar Remasuri-Grabmutter

Karten und Booster

20 Booster

4 Durch die Omenpfade Booster



4 Am Rande der Ewigkeiten Booster



4 Tarkir: Drachensturm Booster



4 Ätherdrift-Booster



4 Magic: The Gathering Grundstein Booster



10 einzelne sagenhaft seltene Karten aus Durch die Omenpfade als Belohnungen (ICRs)

Stufe 61+: 1 nicht ganz so häufige ICR

Kartenhüllen

Kartenhülle Druneth, Wiedererwecker des Nests

Exquisite Kartenhülle Fatum-Weberin

Kartenstile

35 Meisterungssphären (die im Durch die Omenpfade Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können) 15 häufige Kartenstile

10 nicht ganz so häufige Kartenstile

Event-Token

1 Spieler-Draft-Token (das entweder für einen Premier-Draft- oder traditionellen Draft-Eintritt eingelöst werden kann)

Gold und Edelsteine

4.000 Gold

1.200 Edelsteine

Gefährten

3 Remasuri-Begleiter

Wie viele Stufen hat die Durch die Omenpfade Set-Meisterung?

Die Durch die Omenpfade Set-Meisterung geht bis Stufe 60. Bis Stufe 46 erhalten alle Spielenden Belohnungen, während Spielende mit dem Meisterungspass bis Stufe 60 Belohnungen erhalten – und darüber hinaus!

Durch die Omenpfade Meisterungs-Emporium

Spielende können ihre Durch die Omenpfade Meisterungssphären für Angebote im Durch die Omenpfade Meisterungs-Emporium ausgeben:

Kartenstile

Jeder Kartenstil ist für eine (1) Meisterungssphäre erhältlich:

5 häufige Kartenstile

5 nicht ganz so häufige Kartenstile

10 seltene Kartenstile

5 sagenhaft seltene Kartenstile

Kartenhüllen

Jede Kartenhülle ist für zwei (2) Meisterungssphären erhältlich: