Durch die Omenpfade Meisterungspass und Set-Meisterung sind hier, um dich auf deiner Reise zu begleiten und dein Erlebnis zu verbessern. Spiele in Events und Matches mit deinen Freund*innen und anderen, um Erfahrungspunkte zu sammeln, die dich auf dem Set-Meisterungspfad voranbringen, und verdiene Booster sowie Meisterungssphären, die du im Set-Meisterungs-Emporium für Belohnungen ausgeben kannst.

Wenn du auf den Meisterungspass upgraden möchtest, kannst du den Meisterungspass-Belohnungspfad freischalten, um noch mehr Preise zu erhalten, darunter Event-Token, Karten als Belohnungen, Kartenhüllen, Kartenstile, Gold und Edelsteine!

Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.

Durch die Omenpfade Set-Meisterung

  • 23 Durch die Omenpfade Booster
  • 5 Meisterungssphären (die im Durch die Omenpfade Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Durch die Omenpfade Meisterungspass

Avatare

  • Avatar Remasuri-Grabmutter

Karten und Booster

  • 20 Booster
    • Durch die Omenpfade Booster
    • Am Rande der Ewigkeiten Booster
    • Tarkir: Drachensturm Booster
    • Ätherdrift-Booster
    • Magic: The Gathering Grundstein Booster
    • 10 einzelne sagenhaft seltene Karten aus Durch die Omenpfade als Belohnungen (ICRs)
  • Stufe 61+: 1 nicht ganz so häufige ICR

Kartenhüllen

  • Kartenhülle Druneth, Wiedererwecker des Nests
  • Exquisite Kartenhülle Fatum-Weberin

Kartenstile

  • 35 Meisterungssphären (die im Durch die Omenpfade Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)
  • 15 häufige Kartenstile
  • 10 nicht ganz so häufige Kartenstile

Event-Token

  • 1 Spieler-Draft-Token (das entweder für einen Premier-Draft- oder traditionellen Draft-Eintritt eingelöst werden kann)

Gold und Edelsteine

  • 4.000 Gold
  • 1.200 Edelsteine

Gefährten

  • 3 Remasuri-Begleiter

Wie viele Stufen hat die Durch die Omenpfade Set-Meisterung?

Die Durch die Omenpfade Set-Meisterung geht bis Stufe 60. Bis Stufe 46 erhalten alle Spielenden Belohnungen, während Spielende mit dem Meisterungspass bis Stufe 60 Belohnungen erhalten – und darüber hinaus!

Durch die Omenpfade Meisterungs-Emporium

Spielende können ihre Durch die Omenpfade Meisterungssphären für Angebote im Durch die Omenpfade Meisterungs-Emporium ausgeben:

Kartenstile

Jeder Kartenstil ist für eine (1) Meisterungssphäre erhältlich:

  • 5 häufige Kartenstile
  • 5 nicht ganz so häufige Kartenstile
  • 10 seltene Kartenstile
  • 5 sagenhaft seltene Kartenstile

Kartenhüllen

Jede Kartenhülle ist für zwei (2) Meisterungssphären erhältlich:

  • Durch die Omenpfade Kartenhüllen