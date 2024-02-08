Skip to main content
Commander Box League

Marvel’s Spider-Man

September 19–25

WAS IST STANDARD SHOWDOWN?

Bringe dein bestes Standard-Deck jede Woche mit in deinen Store und stelle dich deinen Kontrahenten, um Ruhm und tolle Preise zu gewinnen!

Earn Commander Promo Cards

You can earn a special Commander Play promo card by participating in qualiflying Commander events at your local game store. These are available while supplies last!

MAGIC: THE GATHERING

COMPANION APP

Hereinspaziert. An den Tisch. Auf ins Match.

Feature

Wo du Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man spielen kannst

Egal ob du dich in Magic schwingen oder deine Reise fortsetzen möchtest, es gibt jede Menge Orte und Events, wo du Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man erleben kannst.

Feature

Wo und wie du Am Rande der Ewigkeiten spielen kannst

Überwinde die Chaos-Barriere und betritt das große Unbekannte am Rand! Wir haben alle Details dazu, wo und wie du mit dem neuesten Set von Magic spielen kannst.

Feature

Wo du Magic: The Gathering – FINAL FANTASY™ spielen kannst

Von der MagicCon bis zu deinem Store gibt es viele Möglichkeiten, Magic: The Gathering – FINAL FANTASY™ zu erleben.

Frequently Asked Questions

For these events, you'll construct a 60-card deck (that includes your commander) out of the contents of your Play Booster box and any number of basic lands. For more information, check out the Commander Limited format page.

To ensure players have enough cards to build a playable deck, you ignore color identity during deck building for this event. That means that if your commander has a color identity of red and white, you can also run blue, black, and green cards in your deck.

This event is designed to be a casual experience. Players will be experiencing a new Magic set for the first time, so don't be afraid to ask questions and try new things!