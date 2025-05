Wizards of the Coast

Mach dich bereit für das Abenteuer deines Lebens mit Magic: The Gathering – FINAL FANTASY™. Du kannst an berühmte Orte reisen, dich mächtigen Monstern stellen und sogar auf dem Rücken eines Chocobos reiten. Mit Momenten aus sechzehn FINAL FANTASY Spielen bietet dieses Set etwas für alle Fans der beliebten RPG-Reihe.

Es gibt viele Orte, an denen du mit anderen FINAL FANTASY Fans spielen kannst, egal ob du auf der Suche nach einem freundschaftlichen Wettkampf bist oder die Chance suchst, Magic-Geschichte zu schreiben. Außerdem kannst du, während du dein Lieblingsspiel spielst, wunderschöne FINAL FANTASY Promokarten erhalten, um deine Sammlung zu erweitern.

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY erscheint am 13. Juni 2025 und ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Prerelease-Events

(6.–12. Juni)

Gehöre bei den Prerelease-Events in deinem Store zu den Ersten, die mit Magic: The Gathering – FINAL FANTASY spielen! Dies ist eine großartige Möglichkeit, deine lokale Community kennenzulernen oder Freund*innen in Magic: The Gathering einzuführen. Die Prerelease-Events finden eine Woche vor dem Tabletop-Release des Sets statt, sodass alle das Set zum ersten Mal erleben.

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY

Prerelease-Pack

Wenn du dich für ein Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Prerelease-Event anmeldest, erhältst du ein Prerelease-Pack. Diese enthalten alles, was du für das Event brauchst, verpackt in einem stilvollen FINAL FANTASY Paket. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Play-Booster

– FINAL FANTASY Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler 1 von 20 Prerelease-Packs enthält einen besonderen Spindown-Würfel aus Acryl.



Du baust ein Sealed-Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und trittst gegen andere Magic-Spielende an. Das ist eine tolle Möglichkeit, die Mechaniken eines neuen Releases kennenzulernen und deine Lieblingskarten aus dem Set zu entdecken.

Besonderer Magic: The Gathering – FINAL FANTASY

Prerelease-Spindown-Würfel

Suchst du nach Gegenständen, die du in dein Inventar aufnehmen kannst? Eines von zwanzig Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Prerelease-Packs enthält einen besonderen zwanzigseitigen Spindown-Lebenspunktezähler, der einen der kultigen Kristalle der FINAL FANTASY Reihe zeigt. Außerdem erhältst du einen besonderen zehnseitigen Kristallzähler-Würfel, wenn du an einem Prerelease-Event teilnimmst, solange der Vorrat reicht. Wenn du an zwei Prerelease-Events teilnimmst, erhältst du einen Samtbeutel, in dem du alle Kristallzähler aufbewahren kannst, solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen zu Prerelease-Terminen, Werbematerialien und mehr erhältst du bei deinem Store.

Lerne, wie man spielt, mit Magic Academy

(13. Juni – 24. Juli)

Kennst du einen FINAL FANTASY Fan, der lernen muss, wie man Magic: The Gathering spielt? Dann sind die Magic Academy Events in deinem Store genau das Richtige für euch! Bei diesen Events lernt man die Grundlagen des Spiels und wie man ein eigenes Deck bauen kann. Weitere Informationen zu diesen Events findest du auf der Seite Magic Academy.

Als besonderen Bonus erhalten Teilnehmende, die bei Magic Academy Events ein Einführungsprodukt kaufen, eine Promokarte Dragon’s Hoard mit Retro-Kartenrand als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht. Zu den Einführungsprodukten gehören Einsteigerpakete, die Magic: The Gathering Grundstein Einsteigerbox oder Einsteigersammlung sowie sechs oder mehr Play-Booster aus einem Set. Dazu gehören Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Bundles, Geschenk-Bundles und Einsteigerpakete!

Gewinne Promokarten bei Standard Showdown Events

(13. Juni – 24. Juli)

Verdiene dir besondere Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Promokarten und teste deine Magic-Fähigkeiten bei den Standard Showdown Events in deinem Store! Du spielst im Format Standard Constructed, mit Karten aus fast zwei Jahren Magic-Releases, darunter Magic: The Gathering – FINAL FANTASY!

0001_MTGFIN_StdShow: Ultima 0002_MTGFIN_StdShow: Squall, SeeD Mercenary

Um dieses monumentale Set zu feiern, veröffentlichen wir nicht nur eine, sondern gleich zwei Standard Showdown Promokarten aus Magic: The Gathering – FINAL FANTASY! Da gibt es Ultima, die das Spielfeld leer räumt, und Squall, SeeD Mercenary, der dich von den Socken haut! Für den ersten Platz jedes Standard Showdown Events gibt es eine dieser Karten als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen zu Event-Terminen und Promokarten erhältst du in deinem Store.

Magic Presents: Chocobo-Rennen

(13. Juni – 24. Juli)

Mach dich schnell auf den Weg zu deinem Store für Magic Presents: Chocobo-Rennen! Bei diesen Events, die sich um die kultigen Chocobo-Rennen aus FINAL FANTASY VII drehen, kannst du dir besondere Preise verdienen, während du am Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Limited-Spielbetrieb teilnimmst.

Im Laufe dieser Events kannst du Punkte sammeln, indem du spielst und Freunde mitbringst. Mit diesen Punkten kannst du dir besondere Preise verdienen, zum Beispiel diesen Chocobo-Anstecker, den es nur gibt, solange der Vorrat reicht!

Alle Einzelheiten zu diesen Preisen und Events erfährst du in deinem Store!

Feiere FINAL FANTASY auf der MagicCon: Las Vegas

(20.–22. Juni)

Begleite uns nach Las Vegas, Nevada, und erlebe eine Zusammenkunft der Superlative auf der MagicCon: Las Vegas! Die MagicCon bietet alles, was Fans an Magic lieben. Wenn du deine Lieblingskunstschaffenden aus der Magic-Welt treffen willst, ist die MagicCon genau das Richtige für dich! Wenn du von den Designer*innen des Spiels erfahren willst, wie Magic gemacht wird, dann bist du auf der MagicCon ebenso richtig! Wenn du an einzigartigen Events teilnehmen willst, die du sonst nirgendwo findest, dann ist die MagicCon – du hast es erraten – genau das Richtige für dich!

0001_MTGFIN_FlexPrm: Yoshimaru, Ever Faithful

Du wirst auf der MagicCon nicht allein sein; jeder Teilnehmende erhält eine Promokarte Yoshimaru, Ever Faithful, als „Torgal, Clive’s Companion“. Aber das ist erst der Anfang der Begeisterung für Magic: The Gathering – FINAL FANTASY während der MagicCon: Las Vegas!

0002_MTGFIN_PTQPromo: Tifa Lockhart

Du willst dich für hochkarätige Magic-Events qualifizieren? Im Laufe des Wochenendes werden wir mehrere Pro Tour Qualifier Events veranstalten, bei denen jeweils Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Limited gespielt wird. Spielende, die an diesen Events teilnehmen, erhalten eine Promokarte Tifa Lockhart, wobei die Erstplatzierten eine traditionelle Foilkarte und alle anderen eine Nicht-Foilkarte erhalten. Außerdem erhalten die besten 4 Spielenden jedes Pro Tour Qualifiers eine Einladung zur Pro Tour Edge of Eternities auf der MagicCon: Atlanta!

Wir haben noch mehr FINAL FANTASY Inhalte für die MagicCon: Las Vegas geplant, über die wir in Zukunft berichten werden. Fürs Erste kannst du deinen Zugangspass kaufen und dich auf das Sammeln vorbereiten!

Pro Tour Magic: The Gathering – FINAL FANTASY

(20.–22. Juni)

Auf der MagicCon: Las Vegas findet auch die Pro Tour Magic: The Gathering – FINAL FANTASY statt, ein epischer Showdown mit einigen der besten Magic-Spielenden, der weltweit übertragen wird! Die Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Pro Tour mit Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Draft und Standard Constructed wird live auf twitch.tv/magic und dem offiziellen Magic: The Gathering YouTube-Kanal übertragen.

0001_MTGFIN_ProPromo: Cloud, Midgar Mercenary

Für ein solch episches Event bieten wir ebenso epische Preise an! Die Teilnehmenden der Pro Tour Magic: The Gathering – FINAL FANTASY kämpfen um ihren Anteil an einem Preispool von 500.000 USD sowie um Einladungen zu den kommenden Pro Tours und zur World Championship 31. Außerdem erhalten Teilnehmende der Pro Tour jeweils eine englischsprachige Promokarte Cloud, Midgar Mercenary, ohne Rand, und die besten 32 Teilnehmenden erhalten sie zusätzlich als traditionelle Foilkarte. Dies ist eine Ergänzung zur Promokarte Karn Liberated dieser Saison, also mach Platz in deinen Kartenordnern!

Weitere Informationen über die kommende Pro Tour findest du auf Magic.gg. Wir erklären dir im Vorfeld des Events alles, was du über die Formate, die Spielenden und das Metagame wissen musst.

Magic Spotlight: FINAL FANTASY in Chiba, Japan

(27.–29. Juni)

Magic Spotlight macht sich auf den Weg nach Chiba, Japan, zu einem dreitägigen Event, auf dem Magic: The Gathering – FINAL FANTASY gefeiert wird. Bei den Magic Spotlight Events können alle um hochkarätige Preise kämpfen, und jedes Event steht unter einem bestimmten Motto. Das Hauptevent besteht aus Standard Constructed, bei dem die Spielenden mit Karten aus verschiedenen Magic-Releases antreten, darunter auch Magic: The Gathering – FINAL FANTASY! Es wird ein Kampf der Champions, den du nicht verpassen solltest.

0001_MTGFIN_ProPromo: Cloud, Midgar Mercenary_EN Article (JP)

Alle Teilnehmenden erhalten eine japanische Promokarte Cloud, Midgar Mercenary, als Nicht-Foilkarte. Außerdem erhalten die 128 besten Spielenden diese Promokarte als traditionelle Foilkarte. Aber das ist nicht alles, worum sie spielen werden …

Die Teilnehmenden kämpfen um ihren Anteil an einem Preispool von 50.000 USD. Die besten 8 Spielenden erhalten außerdem Einladungen zur Pro Tour Edge of Eternities und haben so die Chance, ihre Siegesserie fortzusetzen. Außerdem gibt es für den 1. Platz des Events diese atemberaubende Trophäe, die das Planeswalker-Symbol auf einem Kristall aus der FINAL FANTASY Reihe zeigt.

0002_MTGFIN_FlexPrm: Rograkh, Son of Rohgahh_EN Article (JP)

Wenn du eher auf lockere Partien stehst, kauf dir einen Command Zone Zugangspass und mach bei Commander mit! Die Teilnehmenden erhalten eine Promokarte Rograkh, Son of Rohgahh, als „Joshua Rosfield“, als Nicht-Foil-Version oder als traditionelle Foilkarte.

Wir können es kaum erwarten, unser erstes Magic Spotlight Event in Japan zu feiern! Weitere Informationen zu allen spannenden Events findest du auf der Magic Spotlight: FINAL FANTASY Website.

Keine Sorge, falls du FINAL FANTASY XVI Fan bist. Du kannst dir die Promokarte Joshua Rosfield auch hier verdienen: …

CommandFests mit Magic: The Gathering – FINAL FANTASY

(Juli 2025)

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY hat für Commander-Spielende viel zu bieten, seien es die neuen legendären Kreaturen im Hauptset oder eines der vier spielfertigen Commander-Decks des Sets. CommandFests sind ein großartiger Ort, um mit neuen Karten eine Partie Commander zu spielen und in der Community neue Freunde*innen zu finden. Diesen Sommer werden wir fünf CommandFests veranstalten:

28.–29. Juni 2025 in Sydney – präsentiert von Let's Play Games

11.–13. Juli 2025, in Bonn – präsentiert von JK Entertainment

11.–13. Juli 2025 in Worcester, MA – präsentiert von TJ Cafe and Games

16. August 2025, in Tokio – präsentiert von Hareruya

16.–17. August 2025 in Peking – präsentiert von Kadou

0002_MTGFIN_FlexPrm: Rograkh, Son of Rohgahh

Wenn du einen Zugangspass kaufst und an einem dieser Events teilnimmst, erhältst du die Promokarte Rograkh, Son of Rohgahh, als „Joshua Rosfield“ als Nicht-Foilkarte oder als traditionelle Foilkarte. Außerdem gibt es für verschiedene Zugangspässe besondere Magic- und FINAL FANTASY Merchandising-Artikel. Erkundige dich bei deinem Event-Veranstalter nach den Einzelheiten!

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Commander-Party

(20.–26. Juni und 18.–24. Juli)

Wir setzen unsere Commander-Inhalte mit Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Commander-Party-Events fort! Die Commander-Partys sind Commander-Events, bei denen Spielende das Flair der FINAL FANTASY Spiele feiern können! Bringe dein Lieblings-Commander-Deck mit oder kaufe ein spielfertiges Deck in deinem Store, um am Spaß teilzunehmen!

0001_MTGFIN_ComParty: Culling Ritual 0002_MTGFIN_ComParty: Despark

Für diese Commander-Party-Events sind zwei Wochen vorgesehen: 20.–26. Juni und 18.–24. Juli. Wenn du an einem dieser Events teilnimmst, erhältst du eine Promokarte Despark oder Culling Ritual. WPN Premium-Stores erhalten traditionelle Foil-Versionen dieser Promokarten und andere Stores Nicht-Foilkarten.

Wann diese Events stattfinden und welche Promokarten verfügbar sind, erfährst du in deinem Store!

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Store Championship

(28. Juni – 20. Juli)

Steige bei der Store Championship deines Stores an die Spitze deiner Community auf! Diese Events sind dazu gedacht, kompetitives, innovatives Gameplay und Deckbau zu fördern, also mach dich bereit, deine Fähigkeiten in Standard Constructed zu testen!

0039_MTGFIN_StorPart: Preordain 0040_MTGFIN_StoreWin: Death's Shadow 0041_MTGFIN_StoreWin: City of Brass

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Store Championships gibt es tolle Promokarten mit neuen Illustrationen für dieses Event. Teilnehmende erhalten ein Exemplar von Preordain als „Prophetic Beginning“. Die Top 8 des Events erhalten außerdem eine traditionelle Foilkarte Death’s Shadow als „Diabolos, Guardian Force“. Und schließlich gibt es für den 1. Platz eine traditionelle Foilkarte City of Brass als „Bhujerba, Floating City“.

Um die Spannung noch zu steigern, erhalten die WPN Premium-Stores auch Exemplare der Promokarten Death’s Shadow und City of Brass als Nicht-Foilkarten, auf die jeweils der Name des Stores gedruckt ist!

Die Store Championship Events für Magic: The Gathering – FINAL FANTASY finden vom 28. Juni bis zum 20. Juli in den teilnehmenden Stores statt. Wende dich an deinen Store und mach dich bereit, deine Standard-Fähigkeiten zu verbessern.

Qualifiziere dich bei den Regional Championships im Herbst für die Pro Tour

(11. Oktober – 23. November)

In diesem Herbst veranstalten wir eine Runde der Regional Championships, bei denen du Geldpreise, Einladungen zur Pro Tour und eine besondere Promokarte gewinnen kannst! Bei diesen Events, bei denen sich qualifizierte Spielende mit den Besten ihrer Region messen können, wird im Format Modern Constructed gespielt. Du kannst dich durch Regional Championship Qualifier, die in WPN-Stores oder bei größeren Magic-Events veranstaltet werden, für diese Events qualifizieren.

0001_MTGFIN_PTQPromo: Aerith Gainsborough

Teilnehmende erhalten diese atemberaubende Promokarte Aerith Gainsborough als Nicht-Foilkarte, während die Bestplatzierten des Events traditionelle Foilkarten erhalten. Die traditionellen Foilkarten unterscheiden sich je nach Region, wende dich daher für weitere Informationen zu diesen Events und den Preisen an den Organisator in deiner Region!

Im Laufe des Jahres werden wir mehr über diese Events und ihre Organisatoren berichten. Beginne jetzt damit, deine Modern-Decks zu testen!

Lass die Siegesmusik erklingen!

Wir können es kaum erwarten, dich mit all den spannenden Karten in Magic: The Gathering – FINAL FANTASY spielen zu sehen. Die Vorschauen sind bereits im Gange, also sieh dir alle Enthüllungen und spannenden Kartendrucke an, die wir geplant haben.

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY erscheint am 13. Juni 2025 und ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.