Wage dich mit Am Rande der Ewigkeiten in eine neue Ecke des Magic-Multiversums. Im weit entfernten Sothera-System triffst du auf seltsame neue Kreaturen, kämpfst auf der Oberfläche fremder Planeten und erlangst mächtige neue Artefakte mit geheimnisvoller Herkunft. Wenn du dir dieses brandneue Set zulegen und die Macht von Sothera der Superleere nutzen willst, bist du hier genau richtig! Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um Am Rande der Ewigkeiten spielen zu können.

Am Rande der Ewigkeiten kann ab sofort vorbestellt werden. Du kannst Play-Booster, Sammler-Booster, Commander-Decks und mehr bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt!

Am Rande der Ewigkeiten Prerelease-Events

( 25.–31. Juli)

Am Rande der Ewigkeiten

Prerelease-Pack

Eine der besten Möglichkeiten, erstmals mit einem neuen Set zu spielen, sind die Prerelease-Events des Sets. Für Am Rande der Ewigkeiten kannst du dich ab dem 25. Juli 2025 direkt in den kosmischen Showdown stürzen. Wenn du dich für eines dieser Events anmeldest, erhältst du ein Prerelease-Pack, das Folgendes enthält:

6 Am Rande der Ewigkeiten Play-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Weitere Informationen zu Prerelease-Terminen, Werbematerialien und mehr erhältst du bei deinem Store. Es gibt auch weitere Möglichkeiten, Magic zu spielen:

Am Rande der Ewigkeiten Commander-Display-Liga

(25.–31. Juli)

Ab Am Rande der Ewigkeiten gibt es eine neue Möglichkeit, während der Prerelease-Woche mit dem Spielen zu beginnen. Commander-Display-Ligen sind eine großartige Möglichkeit, direkt mit einer Limited-Variante des beliebtesten Magic-Formats in ein Set einzutauchen: Commander.

Die Commander-Display-Liga, die Two-Headed Giant Commander Night und die Commander-Party-Events bieten alle eine spezielle Set-spezifische Commander-Promokarte, solange der Vorrat reicht. Für Am Rande der Ewigkeiten ist diese Karte Palladium Myr als traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand.

Du hast bereits geplant, ein Am Rande der Ewigkeiten Play-Booster-Display zu kaufen? Dann miss dich in einem Commander-Display-Liga-Event mit deinem Freundeskreis! Wir freuen uns, Magic-Spielenden eine Möglichkeit zu geben, sofort mit den Karten zu spielen, die sie öffnen. Weitere Informationen zu den Regeln dieses neuen Events findest du in diesem Artikel.

Nimm Kurs auf die Magic Academy

(1. August – 18. September)

Magic Academy Events sind ein einfacher und zugänglicher Weg, um mit Magic zu beginnen. Es gibt zwei Arten von Magic Academy Events, die jeweils auf eine bestimmte Stufe der Spielerfahrung neuer Spielender zugeschnitten sind.

Spielende, die während Magic Academy Events ein Einführungsprodukt kaufen, erhalten eine Promokarte Trinket Mage ohne Rand als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht! Zu den Einführungsprodukten gehören Einsteigerpakete, die Grundstein-Einsteigerbox oder -Einsteigersammlung sowie sechs oder mehr Play-Booster aus einem Set. Zum letzten Punkt gehören auch Bundles und Play-Booster-Displays.

Spielende erhalten außerdem einen thematischen Stickerbogen zu Am Rande der Ewigkeiten, solange der Vorrat reicht, wenn sie an diesen Magic Academy Events teilnehmen. Verleihe deinen Decks eine Extraportion Sotheranisches Flair.

Magic Academy: Learn to Play

Das erste Magic Academy Event richtet sich an Spielende, die gerade erst mit dem Spielen beginnen. Im Laufe des Events lernst du die grundlegenden Regeln des Spiels, wie z. B. die Zugreihenfolge, wie der Kampf funktioniert und wie man Zaubersprüche wirkt. Es ist eine lockere Atmosphäre, die darauf ausgerichtet ist, zu zeigen, was dieses Spiel so großartig macht.

Magic Academy: Deck Building

Du hast gelernt, wie man mit einem Magic-Deck spielt – jetzt wird es Zeit, eines zu bauen! Bei den Deck Building Events lernst du, wie du aus sechs Play-Boostern ein eigenes Deck zusammenstellst. Zu Beginn des Events schaust du dir ein kurzes Tutorial-Video an und baust dann ein eigenes Deck aus dem Inhalt deiner Play-Booster.

Standard Showdown

(1. August – 18. September)

Es gibt außer dem Rand noch viele andere Orte, an denen du kämpfen kannst. Probiere deine brandneuen Decks bei den Standard Showdown Events in deinem Store aus. Nach dem Release von Am Rande der Ewigkeiten rotiert das Standard-Format, und nur die Sterne sind das Limit für die feurigen Standard-Decks, die du zusammenstellen kannst.

Die Gewinner*innen jedes Am Rande der Ewigkeiten Standard Showdowns erhalten eine Promokarte Monstrous Rage als traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand, solange der Vorrat reicht. Und ja, es steht ein riesiger Bär im Raum: Diese Karte wurde kürzlich von Standard ausgeschlossen. Das Timing ist hierbei sehr unglücklich, da diese Promokarte längst gedruckt und auf dem Weg war, als diese Entscheidung getroffen wurde. Trotzdem finden wir die Promokarte ziemlich cool, und sie wird immer noch in Pioneer gespielt. Also lasst eurem Zorn weiter freien Lauf.

Two-Headed Giant Commander Night

(1. August – 18. September)

Du willst die Freude an Commander mit deinem Freundeskreis teilen? Bei den Two-Headed Giant Commander Nights können sich die Spielenden in Zwei-gegen-Zwei-Partien im Commander-Format zusammenschließen. Hier bildest du ein Team mit einer anderen Person deiner Wahl (oder wirst mit einer anderen teilnehmenden Person gepaart) und spielst ein paar Casual-Multiplayer-Partien.

Jedes Teammitglied erhält ein Exemplar von Palladium Myr als traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen zu diesen Events und mehr findest du in diesem Artikel.

Am Rande der Ewigkeiten Commander-Party

(15.–21. August und 5.–11. September)

Eingehende Übertragung von der Station Unendliche Richtlinie! Die Zeit ist gekommen, bei den Am Rande der Ewigkeiten Commander-Party-Events um die Kontrolle über das Sothera-System zu kämpfen. Besuche deinen Store vom 15. bis 21. August oder vom 5. bis 11. September und schließe dich dem Kampf um interstellaren Ruhm an.

Commander-Party-Events bieten den gleichen Spielspaß für vier Spielende wie das reguläre Commander, aber mit einer einzigartigen Note. Am Rande der Ewigkeiten kämpfst du um die Kontrolle über die fünf Planeten, die Sothera umkreisen. Jeder Planet hat eine besondere Fähigkeit. Wenn du sie alle einnimmst, wirst du die mächtigste Fraktion im System und gewinnst die Partie.

Teilnehmende der Commander-Party erhalten die oben erwähnte Promokarte Palladium Myr als traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen erhältst du bei deinem Store.

Store Championships

(23. August – 14. September)

Glaubst du, du hast das Zeug dazu, zum Champion deines Stores gekrönt zu werden? Dann nimm Kurs auf das nächste Store Championship Event, bei dem du die Chance hast, die zwei coolsten Preise in Magic zu gewinnen: fantastische Promokarten und das Recht zu prahlen.

Bei diesem Event kannst du zeigen, was du durch das Experimentieren und Testen in den wöchentlichen Standard Showdown Events gelernt hast. Und da die Rotation mit Am Rande der Ewigkeiten kommt, gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um das eine Deck auszuprobieren, das du schon immer mal ausprobieren wolltest.

Solange der Vorrat reicht, erhalten die Teilnehmenden eine Promokarte Bitter Triumph als Nicht-Foil-Version mit großflächiger Illustration, mit von Aaron J. Riley erstellter Illustration im Stil von Am Rande der Ewigkeiten. Anscheinend kein guter Tag, um ein Summist zu sein.

Wir kehren zurück nach Thunder Junction, denn die Top 8 jedes Stores erhalten ein Exemplar von Slickshot Show-Off als traditionelle Foilkarte mit großflächiger Illustration, mit einer Illustration von Wayne Reynolds.

Und dann gibt es noch den Hauptpreis für den ersten Platz bei jedem Event: Fable of the Mirror-Breaker als traditionelle Foilkarte ohne Rand, mit einer Illustration von Warren Mahy.

Als zusätzlichen Bonus erhalten WPN Premium-Stores außerdem Nicht-Foil-Versionen der Promokarten Slickshot Show-Off und Fable of the Mirror-Breaker, auf deren Vorderseite jeweils der Name des Stores gedruckt ist!

Erkundige dich bei deinem Store, wann er seine Store Championship Events veranstaltet.

Magic Spotlight: Planetary Rotation in Orlando, Florida

(29.–31. August)

Am Rande der Ewigkeiten entwickelt sich zu einer spaßigen und charaktervollen Ergänzung des Standard-Formats, die brandneue Raumschiff-Artefakte, Lander-Spielsteine und weitere abgefahrene Karten einführt. Du kannst dieses neue und futuristische Format bei Magic Spotlight: Planetary Rotation miterleben, das vom 29. bis 31. August auf der SCG CON Orlando stattfindet.

Alle Teilnehmenden erhalten eine Teilnahme-Promokarte Get Lost als Nicht-Foilkarte, die von Dominik Mayer mit einer umwerfenden Illustration versehen wurde. Die Top 128 des Events erhalten diese Promokarte außerdem als traditionelle Foilkarte.

Und als Krönung des Ganzen erhält der Gewinner bzw. die Gewinnerin dieses Events einen Play-Booster-Display-Karton jedes Sets, das 2026 im Standard-Format legal ist! Das sind sechs (6) Play-Booster-Displays von jedem Set, also satte 180 Play-Booster pro Release.

Melde dich gleich hier für Magic Spotlight: Planetary Rotation an!

Kommende CommandFests bringen neue Promokarten

Willst du neue Promokarten verdienen und Commander-Partien spielen? Natürlich willst du das! Wir veranstalten auf der ganzen Welt eine Reihe von CommandFest-Events, bei denen du genau das tun kannst. Hier siehst du die Liste der nächsten Events und einige der Karten, die du erhalten kannst, wenn du mitmachst.

Bei den CommandFests in Tokio und Peking wird es die Promokarte Arcane Signet als traditionelle Foilkarte und als Nicht-Foilversion geben. Außerdem erhältst du durch den Erwerb bestimmter Zugangspässe und die Teilnahme an einem dieser Events die Promokarte Rograkh, Son of Rohgahh, als „Joshua Rosfield“ als Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte. Diese Promokarte ist nur verfügbar, solange der Vorrat reicht. Wende dich daher an den Organisator des Events, um herauszufinden, wie du sie erhalten kannst.

Bei den verbleibenden Events des Jahres, einschließlich der CommandFests in Ottawa und Singapur, wird es ebenfalls die Promokarte Arcane Signet als traditionelle Foilkarte und als Nicht-Foilversion geben, solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen zu den CommandFests 2025 findest du in diesem Artikel. Kontaktiere den jeweiligen CommandFest-Organisator, um weitere Informationen zu erhalten.

16. August 2025, in Tokio – präsentiert von Hareruya

16.–17. August 2025 in Peking – präsentiert von Kadou

5.–7. September 2025 in Ottawa – präsentiert von Face to Face Games

6.–7 September 2025 in Singapur – präsentiert von Oracle

Anstehende Regional Championship Qualifier

(2. August – 9. November)

Du glaubst, du hast das Zeug dazu, einen Regional Championship Qualifier zu gewinnen, Cowboy? Dann melde dich für einen der kommenden RCQs an. Diese Runde von Events geht in die Regional Championship Events über, die vom 24. Januar 2026 bis zum 22. März 2026 stattfinden.

RCQs, die während dieser Runde stattfinden, können von den teilnehmenden WPN-Stores als Standard Constructed oder Limited angemeldet werden. Größere Events, die als „Destination“ Qualifier bezeichnet werden, können als andere Constructed-Formate durchgeführt werden. Bitte erkundige dich bei deinem Organisator nach allen spezifischen Informationen zu den Qualifiern in deiner Nähe.

Solange der Vorrat reicht, erhalten alle RCQ-Teilnehmenden dieser Runde ein Exemplar der Nicht-Foil-Promokarte Shoot the Sheriff mit einer Illustration von Dan Black, während es für die Bestplatzierten darüber hinaus ein Exemplar der Nicht-Foil-Promokarte Laughing Jasper Flint mit einer Illustration von Ed Repka gibt. Spielende, die sich für die Regional Championship qualifizieren, erhalten außerdem ein Exemplar der Promokarte Laughing Jasper Flint als traditionelle Foilkarte.

Lies alle Details zu diesen Events in diesem Artikel nach und melde dich dann für einen RCQ in deiner Nähe an. Vielleicht schaffst du es so bis zur Pro Tour!

Fliege in Am Rande der Ewigkeiten

Es gibt viele Möglichkeiten, die erste Weltraumoper von Magic zu genießen, egal ob du auf der Suche nach zwanglosen Learn-to-Play-Events oder einem kompetitiven Kampf um den regionalen Ruhm bist. Melde dich für deine Favoriten an und bereite dich auf eine aufregende Magic-Saison vor.

