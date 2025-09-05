Willkommen zur Vorschau-Saison für Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man, wo du die vielen fantastischen Geschichten von Spider-Man in Magic erleben kannst! Im Rahmen dieser Feier bringen wir reichlich Events in deinen Store und an andere Orte. Schwinge dich mit Spider-Heldentum (oder einfach mit deinem Magic spielenden Freundeskreis) in die Action einer spektakulären Reihe von Events.

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Prerelease-Events

(19.–25. September)

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Prerelease-Pack

Es ist Zeit, mit Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man zu spielen! Mach dich auf den Weg in deinen Store zu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Prerelease-Events. Hier findest du in deinem Prerelease-Pack alles, was du für den Einstieg in dieses Set brauchst. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Play-Booster

| Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (in einer von insgesamt fünf Farbausführungen)

Wir werden kurz vor dem vollständigen Release des Sets einen Prerelease-Leitfaden veröffentlichen, also bleib dran! Weitere Informationen zu Prerelease-Events erhältst du bei deinem Store.

Commander-Display-Liga

(19.–25. September)

Öffne ein komplettes Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Play-Booster-Display und baue ein Sealed-Commander-Deck! Dieses einwöchige Event kombiniert das beliebteste Magic-Format, Commander, mit dem großen Spaß, den Limited macht. Außerdem erhalten Teilnehmende die Commander-Promokarte des Sets, solange der Vorrat reicht: ein traditionelles Foil-Exemplar von Spider-Ham, Peter Porker, mit einer Illustration von Paolo Rivera.

Beachte, dass du im Rahmen dieses Events ein Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Play-Booster-Display kaufst und damit spielst. Das bedeutet, dass du eine „Buy-a-Box“-Promokarte als traditionelle Foilkarte erhältst, solange der Vorrat reicht.

Schwinge dich in die Action auf der MagicCon: Atlanta

(26.–28. September)

MagicCon: Atlanta hat für jeden Magic-Fan etwas. Egal ob du dir bei Art of Magic Unterschriften holen, in The Gathering Grounds neue Leute kennenlernen oder einfach in der Command Zone ein paar Partien spielen möchtest, auf der MagicCon gibt es reichlich zu tun. Informationen zu allen Events, von casual bis kompetitiv, findest du gleich hier auf der MagicCon-Website.

0003_MTGSPM_EvntPrms: J. Jonah Jameson

Im Rahmen der Feier erhalten Teilnehmende der MagicCon eine Promokarte J. Jonah Jameson als traditionelle Foilkarte mit einer Illustration von Borja Pindado, solange der Vorrat reicht. Zugangspässe für die MagicCon: Atlanta finden reißenden Absatz, also hol dir deinen noch heute!

Lerne, wie man spielt, mit Magic Academy

(26. September – 11. November)

Willkommens-Deck (Weiß) Willkommens-Deck (Blau) Willkommens-Deck (Schwarz)

Willkommens-Deck (Rot) Willkommens-Deck (Grün)

Magic Academy bringt die Lernerfahrung in deinen Store! Hier kannst du neue Leute kennenlernen und mit neuen Karten aus dem Set spielen, darunter die Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Willkommens-Decks! Diese spielfertigen Decks stellen eine großartige Möglichkeit dar, dir selbst (oder einer befreundeten Person) beizubringen, wie man Magic spielt. Weitere Informationen zu diesen Willkommens-Decks findest du in diesem Artikel.

Spielende, die bei Magic Academy Events ein beliebiges Einführungsprodukt kaufen, erhalten eine Promokarte Mary Jane Watson als traditionelle Foilkarte mit einer Illustration von Paolo Rivera, solange der Vorrat reicht. Zu den Einführungsprodukten gehören Einsteigerpakete, Magic: The Gathering Grundstein Einsteigerboxen und Einsteigersammlungen sowie sechs oder mehr Play-Booster aus einem Set. Zum letzten Punkt gehören auch Bundles und Play-Booster-Displays.

Was ist Magic Academy?

Es gibt zwei Arten von Magic Academy Events, deren Thema jeweils ein anderer Teil des Lernprozesses ist. Learn to Play Events richten sich an Spielende, die gerade erst anfangen. Im Laufe des Events lernst du die grundlegenden Regeln des Spiels, wie z. B. die Zugreihenfolge, wie der Kampf funktioniert und wie man Zaubersprüche wirkt. Bei den Deck Building Events lernst du, wie du aus sechs Play-Boostern ein eigenes Deck zusammenstellst. Zu Beginn des Events schaust du dir ein kurzes Tutorial-Video an und baust dann ein eigenes Deck aus dem Inhalt deiner Play-Booster.

Erkundige dich bei deinem Store nach dessen Magic Academy Angeboten.

Magic Presents: Freundliche-Nachbarschaft-Draft

(26. September – 11. November)

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Play-Booster-Display

Beginnend mit diesem Set bringen wir Pick-Two-Draft-Events in deinen Store. Dies ist ein brandneues Format, das Tempo mit Können verbindet. Und falls du nach deiner ersten Chance suchst, es zu erleben, probiere es mit Magic Presents: Freundliche-Nachbarschaft-Draft!

Ziel dieses Events ist, dir alles über die Pick-Two-Draft-Umgebung dieses Sets beizubringen. Wenn du das gesamte Event abschließt und dabei ungeschlagen bleibst, erhältst du eine Promokarte Ultimate Green Goblin als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht. Mach dich bereit für unbegrenzten Spaß mit einem neuen Limited-Erlebnis bei Magic Presents: Freundliche-Nachbarschaft-Draft.

Standard Showdown

(26. September – 11. November)

Standard Showdown kehrt zurück, und dieses Mal übernehmen die Symbionten das Kommando! Baue ein neues Standard-Deck oder verfeinere ein altes Lieblingsdeck, um etwas Constructed-Chaos zu stiften. Apropos Chaos: Die Promokarte für den ersten Platz bei jedem Standard Showdown Event ist Carnage, Crimson Chaos, als traditionelle Foilkarte mit einer Illustration von Lucas Parrillo, solange der Vorrat reicht.

Du bist neugierig, was in Standard angesagt ist? Weitere Informationen zu den neuesten Entwicklungen in Standard findest du unter Magic.gg.

Two-Headed Giant Commander Night

(26. September – 11. November)

Bildet Teams und werdet zu den Superheld*innen (oder Schurk*innen), die ihr schon immer sein wolltet. Spiele Commander zusammen mit jemandem aus deinem Freundeskreis bei Two-Headed Giant Commander Nights. Die Teilnehmenden erhalten eine Promokarte Spider-Ham, Peter Porker als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht!

Du hast niemanden, den du mitbringen könntest? Keine Sorge, in deinem Store findest du unter den Teilnehmenden jemanden, mit dem du dich in die Action stürzen kannst. Denk daran: Fremde sind nur Freund*innen, mit denen du noch nicht Commander gespielt hast.

Commander-Party

(3.–9. Oktober und 24.–30. Oktober)

Du suchst nach einer Möglichkeit, dein brandneues Commander-Deck auszuprobieren, das von einer legendären Kreatur aus Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man angeführt wird? Mach dich auf zu den Commander-Party-Events des Sets und bring das Deck zum Laufen (oder Schwingen)! Bei Commander-Party-Events gibt es besondere Regeln und Gameplay-Elemente, die dem Format, das du kennst und liebst, einen Dreh mit Flair und Spaß geben.

Die Teilnehmenden erhalten eine Promokarte Spider-Ham, Peter Porker als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht. Hol dein Deck aus dem Hammerspace und mach dich bereit, Commander zu spielen.

Magic Spotlight: Spider-Man

(Baltimore 24.–26. Oktober, Liverpool 31. Oktober – 2. November)

Die Magic Spotlight Series zieht für Magic Spotlight: Spider-Man die berühmte Maske von Spider-Man an, und wir bringen sie auf zwei Kontinente! Dieses Standard-Constructed-Event lässt die Spielenden in einem frischen und feurigen Format voller Karten aus Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man gegeneinander antreten.

Jedes Event bietet einen Preispool in Höhe von 50.000 USD, und Teilnehmende am Haupt-Event erhalten jeweils eine Promokarte Spectacular Spider-Man als Nicht-Foilkarte mit einer Illustration von Julian Totino Tedesco. Außerdem erhalten die 128 besten Spielenden im Haupt-Event auch ein Exemplar dieser Promokarte als traditionelle Foilkarte. Das klingt spektakulär!

Glaubst du, du hast das Zeug dazu? Du kannst dich jetzt für Magic Spotlight: Spider-Man anmelden:

Baltimore, Maryland, USA : 24.–26. Oktober – veranstaltet von Star City Games

: 24.–26. Oktober – veranstaltet von Star City Games Liverpool, UK: 31. Oktober – 2. November – veranstaltet von Fanfinity

Anstehende CommandFests auf der ganzen Welt

(Oktober 2025)

CommandFests bringen den Casual-Spaß von Commander in voll besetzte Messehallen. Wir haben jede Menge dieser Events, die du dir nach dem Release dieses Sets anschauen kannst. Bringe deine Lieblings-Commander-Decks mit oder probiere zusammen mit anderen Magic-Fans eine neue Kreation aus. CommandFests bieten reichlich Promokarten, Preise und mehr. Kontaktiere den jeweiligen Event-Organisator, um weitere Informationen zu erhalten.

24.–26. Oktober 2025 in Las Vegas – präsentiert von Card Shop Live

25.–26. Oktober 2025 in Guangzhou – präsentiert von Kadou

31. Oktober – 2. November 2025 in Tacoma – präsentiert von Laughing Dragon

6.–7. Dezember 2025 in Melbourne, Victoria – präsentiert von Let's Play Games

Spider-Man: Der letzte Kampf

(1.–9. November)

Erlerne das Format, meistere dein Deck und ernte Store-weiten Ruhm bei Spider-Man: Der letzte Kampf! Dieses Standard-Constructed-Event ruft die Besten aus der Community deines Stores dazu auf, um einen ganz besonderen Preis gegeneinander anzutreten. Für den ersten Platz bei diesem Event winkt ein besonderes Exemplar von The Amazing Spider Man Nr. 1 mit Cover-Variante (2025). Dieses Cover zeigt die Illustration für Stärke des Willens von Ryan Pancoast, sodass es ein echtes Symbol für die Zusammenarbeit von Magic und Marvel ist!

Mach die Standard-Decks bereit! Erkundige dich bei deinem Store, wann dort Spider-Man: Der letzte Kampf stattfindet.

Anstehende Regional Championship Qualifier Events

(2. August – 9. November)

Die nächste Runde der Regional Championship Qualifier Events hat begonnen! Mach dich auf den Weg in deinen Store und tritt an, um dich für die erste Runde der Regional Championships 2026 zu qualifizieren. Außerdem kannst du dir ein paar wirklich tolle Promokarten verdienen.

Alle RCQ-Teilnehmenden dieser Runde erhalten ein Exemplar der Nicht-Foil-Promokarte Shoot the Sheriff mit einer Illustration von Dan Black, während es für die Bestplatzierten darüber hinaus ein Exemplar der Nicht-Foil-Promokarte Laughing Jasper Flint mit einer Illustration von Ed Repka gibt. Spielende, die sich für die Regional Championship qualifizieren, erhalten außerdem ein Exemplar der Promokarte Laughing Jasper Flint als traditionelle Foilkarte.*

*Promokarten werden dort ausgegeben, wo sie verfügbar sind, und solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit der Preis-Promokarten kann je nach Region variieren und Änderungen liegen im Ermessen von Wizards of the Coast. Wende dich für weitere Informationen an deinen regionalen Turnier-Organisator und den Store, der das Event ausrichtet.

Anstehende Regional Championships

(11. Oktober – 23. November)

Die nächste Runde der Regional Championships steht vor der Tür! Bei diesen Events kannst du dir nicht nur spannende Promokarten verdienen, sondern dich vielleicht sogar für die Pro Tour Lorwyns Finsternis qualifizieren. Teilnehmende werden sich auf verschiedenen Wegen qualifiziert haben, also wird das Feld herausfordernd sein.

Im Folgenden findest du den regionalen Organisator und den Ort für jede dieser Regional Championships. Weitere Informationen zu diesen Events und den spannenden Promokarten, die du dir verdienen kannst, findest du in diesem Artikel.

Klicke, um Details zu Regional Championship anzuzeigen

USA – veranstaltet von Star City Games 17.–19. Oktober in Houston, Texas 22.–23. November in Las Vegas, Nevada

Mexiko/Mittelamerika/Karibik – veranstaltet von Necrotower 10.–12. Oktober in Guadalajara, Mexiko

Chinesisch Taipeh – veranstaltet von Game Square 18.–19. Oktober in Taipeh

Australien/Neuseeland – veranstaltet von Let's Play Games 24.–26. Oktober in Melbourne, Australien

Südamerika – veranstaltet von Devir Brasil 1.–2. November in São Paulo, Brasilien

China – veranstaltet von Kadou 7.–9. November in Nanjing, China

Kanada – veranstaltet von Face to Face Games 21.–23. November in Calgary, Alberta

Japan/South Korea – veranstaltet von BIG MAGIC 22.–23. November in Yokohama, Japan

Europa/Naher Osten/Afrika – veranstaltet von Fanfinity 21.–23. November in Antwerpen, Belgien

Südostasien – veranstaltet von Oracle Events 31. Oktober – 2. November in Singapur



Erkunde die vielen neuen Karten aus Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man in der Kartengalerie des Sets. Falls du die coolsten Karten sammeln möchtest – wie die tolle Cosmic-Foil-Version von Der Seelenstein –, findest du alle Details in diesem Artikel.

Wir hoffen, dieser Streifzug durch die coolsten Events für Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man hat dir Spaß gemacht. Das Set erscheint am 26. September und ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.