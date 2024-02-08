Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Two-Headed Giant Commander

Einen Einzelhändler wählen

Du bist dabei, eine von Wizards of the Coast betriebene Seite zu verlassen

Wizards of the Coast ist nicht verantwortlich für den Inhalt von verlinkten Websites, die nicht von Wizards of the Coast betrieben werden. Bitte beachte, dass die Datenschutzrichtlinien und Sicherheitspraktiken dieser Websites von den Standards von Wizards of the Coast abweichen können.

Ja, fortfahren

Two-Headed Giant Commander

Magic: The Gathering |
Marvel’s Spider-Man

September 26–November 13

WAS IST STANDARD SHOWDOWN?

Bringe dein bestes Standard-Deck jede Woche mit in deinen Store und stelle dich deinen Kontrahenten, um Ruhm und tolle Preise zu gewinnen!

Earn Commander Promo Cards

You can earn a special Commander Play promo card by participating in qualiflying Commander events at your local game store. These are available while supplies last!

MAGIC: THE GATHERING

COMPANION APP

Hereinspaziert. An den Tisch. Auf ins Match.

Read More on DailyMTG

Feature

Wo du Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man spielen kannst

Egal ob du dich in Magic schwingen oder deine Reise fortsetzen möchtest, es gibt jede Menge Orte und Events, wo du Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man erleben kannst.

Wizards of the Coast
Wo du Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man spielen kannst
Feature

Wo und wie du Am Rande der Ewigkeiten spielen kannst

Überwinde die Chaos-Barriere und betritt das große Unbekannte am Rand! Wir haben alle Details dazu, wo und wie du mit dem neuesten Set von Magic spielen kannst.

Wizards of the Coast
Wo und wie du Am Rande der Ewigkeiten spielen kannst
Feature

Wo du Magic: The Gathering – FINAL FANTASY™ spielen kannst

Von der MagicCon bis zu deinem Store gibt es viele Möglichkeiten, Magic: The Gathering – FINAL FANTASY™ zu erleben.

Wizards of the Coast
Wo du Magic: The Gathering – FINAL FANTASY™ spielen kannst

Frequently Asked Questions

You can use any legal Commander deck at these events. For more information on the Commander format, check out the format page.

While you're free to bring your own teammate for Two-Headed Giant Commander Nights, your local game store can also pair you with another participant.

If you don't have a deck, you can purchase any number of preconstructed Commander decks from your local game store. These decks feature new-to-Magic cards themed around their respective set, making them a great option for anyone new to the Commander format.