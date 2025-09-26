2026年もマジックにとってエキサイティングな１年になるため、私たちは新たな年に向けて準備を進めています。「MagicCon: Atlanta」では、2026年発売予定のマジックのカードセットをお披露目しました。まだサプライズは残していますが、マジック・プレイヤーの皆さの2026年への期待が高まる内容でした。

会場でのパネルディスカッションや発表時の反応を見逃した方は、ぜひ動画でご覧ください。ここでは、来年のマジックについて公開された情報をまとめてお届けします。

2026年には、７つのセットが発売される予定です。これはスケジュールの都合によるもので、今後も続く流れではありません。早く皆さんにお届けしたい素晴らしいものがあまりに多く、待ちきれなかったのです。2027年は、再び１年間に６セットの間隔に戻る見込みです。

『ローウィンの昏明』

（1月23日）

開幕を飾る『ローウィンの昏明』では、牧歌的な世界ローウィンを訪れます。キスキンやボガートなど一風変わったクリーチャーたちが住むローウィン次元への再訪は、長年にわたり多くのファンに求められていました。今回はストリクスヘイヴンの学生たちとともに、この牧歌的な次元を旅することになります。

0124a_MTGECL_Main: Ashling, Rekindled 0222_MTGECL_Main: Emptiness

詳しくは「『ローウィンの昏明』ファーストルックまとめ」記事や「プレインズウォーカーのための『ローウィンの昏明』案内」記事をご覧ください。公開済みのカードは『ローウィンの昏明』カードイメージギャラリーにまとめられていますので、そちらもチェックしてください。『ローウィンの昏明』の公式発売日は2026年1月23日です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。

近日発表予定のユニバースビヨンド・セット

2026年２つ目のセットは、2025年10月10日開催の「New York Comic Con」での発表を予定しています。

このセットはテーブルトップおよびMTGアリーナで発売予定です。詳細については、「New York Comic Con」でのお披露目が行われ次第改めてお伝えします。

『ストリクスヘイヴンの秘密』

（2026年4月）

『ストリクスヘイヴンの秘密』にて、授業が再開されます！このセットでは、アルケヴィオス次元と多元宇宙最大の学術機関ストリクスヘイヴンを再訪することになります。『ローウィンの昏明』でも活躍する冒険好きの学生たちが、勉強のために新たな冒険へ出かけるのです。今回はキャンパス外に目を向け、勇気ある学生たちの学外探検に注目していきます。

4月発売のセットで、ストリクスヘイヴンの探検をお楽しみください。加えて、シーナン・マグワイア/Seanan McGuire氏による新作小説「Strixhaven: Omens of Chaos」も発表しました。この作品ではまた別の学生グループの探検を追い、彼らが自分のあるべき姿や広い多元宇宙における自分の居場所を見つける旅が描かれます。詳しい情報は後日改めてお伝えしますが、カバーアートと特典プロモカード《統率の塔》をご覧ください。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

（2026年6月）

全世界のマーベルファンの皆さん、お待たせしました。次なるマーベルコラボ・セット『『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』』では、地球最強のヒーローたちが集結します。この壮大なセットでは、有名なスーパーヒーローのチームから世界征服を企むヴィランまで、マーベル・ユニバースじゅうからさまざまなキャラクターが登場します。

詳しくは後日改めて、アッセンブルのときが来たらお伝えします！

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット』

（2026年8月）

「思いがけない」発表ではなかったかもしれませんが、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット』でマジックが再び中つ国を訪れます。恐れ知らずの忍びの者ビルボ・バギンズ一行とともに、はなれ山への行きて帰りし物語をお楽しみください。テーブルトップとMTGアリーナにやってくる『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット』での、肉食トロールとの戦いや暗闇のなぞなぞ勝負、スマウグとの対峙に備えましょう。

『Reality Fracture』

（2026年10月）

長年にわたる緻密な策略がついにその全貌を明らかにし、まさかの悪役が姿を現します。それで終わりではありません。次々と真実が明らかになっていくでしょう………

『Reality Fracture』についての詳細は、後日改めてお伝えします。この壮大な物語がどのような展開を見せるのか、Magic Storyにご注目ください。

『Magic: The Gathering | Star Trek』

（2026年11月）

2026年最後のセットは、皆さんを最後のフロンティアへいざないます。『Magic: The Gathering | Star Trek』では、星々をめぐる旅を楽しめるでしょう。このセットは、2026年11月に皆さんのもとへワープしてきます。シリーズ全体から人気のキャラクターや物語、そしてもちろん宇宙船が登場し、「スター・トレック」ファンの皆さんの心を捉えることでしょう。

『Magic: The Gathering | Star Trek』は、テーブルトップおよびMTGアリーナにて発売予定です。詳細については後日改めてお伝えします。マジック未到の地へ、果敢に挑みましょう。

2026年のマジックについての情報をめぐる旅にご参加いただき、ありがとうございました。来年も１年を通してマジックが新たな地平を切り開いていくのを、楽しみにしていただけたら幸いです。マジック世界の最新の動向を知るために、ぜひ公式サイトや各種ソーシャルメディアにご注目ください。