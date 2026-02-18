『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』シーズンのイベント一覧
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』で、始まりの液体の力を受け入れよう！数十年にわたる「ミュータント・タートルズ」の歴史が、世界最高のトレーディングカードゲームにやってきます。お近くのゲーム店やその他イベント会場でニンジャ・アクションを体験しましょう！
恐るべき４匹との壮大なコラボを記念して、このシーズンもカジュアルから競技志向のものまでたくさんのイベントがお近くのゲーム店で開催されます。これまでにないタートル・パワーを振るい、素敵なプロモカードを手に入れましょう！『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』の公式発売日は2026年3月6日です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』
プレリリース（2月27日～3月5日）
あなたの突然変異は、2026年2月27日の『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレリリースとともに始まります！マジック・プレイヤーたちと一緒に、このセットの新たなカードとメカニズムの使い方を学びましょう。プレリリース・イベントでは、「プレリリース・パック」を受け取ります。プレリリース・パックの内容は以下の通りです。
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースター ６パック
- フォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚
- デッキボックス １つ
- スピンダウン・ライフカウンター １個
参加者はプレリリース・パックの中身を使ってデッキを構築し、他のプレイヤーとの対戦を楽しみます。マジックへの旅の第一歩にも、友達にマジックを紹介するのにもうってつけなイベントです。今週には「プレリリース・ガイド」も公開予定なので、公式サイトにご注目ください。早速お近くのゲーム店に連絡し、イベントの参加登録を済ませましょう。
マジック・アカデミー
（3月6日～4月16日）
力だけではニンジャになれません。マジック・アカデミーで学び、知識をつけましょう！これらのイベントに参加すれば、マジックを始めるために必要なことをすべて学べます。また北米地域のゲーム店にはマジックの協力プレイを楽しめる「Turtle Team-Up」が提供されるため、マジック・アカデミーで体験できるかもしれません。
マジック・アカデミーは２つのイベントで構成されています。「マジックの遊び方」編は、マジックを始めたばかりのプレイヤーにぴったりのイベントです。イベントを通して、参加者の皆さんはターンの進行や戦闘の流れ、呪文の唱え方など、ゲームの基本的なルールを学びます。「デッキ構築」編では、プレイ・ブースター６パックを使ってデッキを構築する方法を学びます。イベントのはじめに短いチュートリアル動画を視聴し、それからパックを開封して自分のデッキを作っていきます。
マジック・アカデミーについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。
スタンダード・ショーダウン
（3月6日～4月16日）
タートルズがスタンダードにやってくる！お近くのゲーム店で開催されるスタンダード・ショーダウンへお気に入りのスタンダード・デッキを持ち込み、勝利の栄光を掴みましょう。プレリリースよりは少しだけ競技志向のイベントですが、もっと大きなイベントよりは気軽にニンジャ・アクションを楽しめるでしょう。
このイベントでは、刺激的なプロモも用意されます！各スタンダード・ショーダウンの優勝者には、ファーミ・ファウジ/Fahmi Fauzi氏によるアートのプロモカード《稲妻》が贈られます（数量には限りがあります）。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。スタンダード・ショーダウンについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください！
双頭巨人戦コマンダー・ナイト
（3月6日～4月16日）
双頭巨人戦コマンダー・ナイトで甲羅を背負った兄弟とチームを組み、マジックで特に人気のフォーマットを２人で楽しみましょう。始まりの液体は必要ありませんよ！このイベントでは、指定のプレイヤー（や他の参加者）とチームを組み、カジュアルに多人数戦を楽しめます。
このイベントの参加者には、アンドレア・テントーリ・モンタルト/Andrea Tentori Montalto氏によるアートのプロモカード《食料配達人》が配布されます。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。その他賞品は店舗によって異なりますので、詳しくはお近くのゲーム店までお問い合わせください。
Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles
（3月6～8日）
3月6～8日にアメリカ・バージニア州リッチモンドにて開催される「Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles」では、スタンダードにタートルズが参戦します。誰でも参加できるメインイベントでは賞金やプロツアーへの参加権利を懸けた戦いが繰り広げられ、特別なプロモカードも用意されます。
「Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles」の賞金総額は50,000ドルです。メインイベントの参加者にはクリス・シーマン/Chris Seaman氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《スーパー・シュレッダー》が配布されます。上位128名にはフォイル仕様のものも贈られます。さらに、トップ８入賞者には2026年7月17～19日開催の「MagicCon: Amsterdam」にて行われる「プロツアー『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』」への参加権利が授与されます。
リッチモンドで並み居る強敵たちと対峙する勇気はありますか？今すぐ「Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles」への参加登録をお済ませください！
コマンダー・パーティー
（3月13～19日および4月3～9日）
お近くのゲーム店で開催されるコマンダー・パーティーで、タートルズとくつろごう！3月13～19日と4月3～9日の２回行われるピザの味わいたっぷりのイベントでは、下水道の奥で開かれるクールなパーティーを楽しめるでしょう。お気に入りの統率者戦用デッキを持ち込んでもよし、構築済みデッキ「タートル・パワー！」を使ってもよし。昔なじみとも新しい友だちともゲームをお楽しみください。
-
▲ Click to Reveal Bonus Effects
-
このイベントでは特別な能力がたくさん用意され、普段の統率者戦が一層味わい深くなります。各プレイヤーとも、「ミステリー・ピザ」が戦場に出ている状態でゲームが始まります。「ミステリー・ピザ」はクリーチャーに装備することができ、食べればライフを得られます！配達員になったカメが対戦相手に戦闘ダメージを与えると、フレイバー（とパワー）たっぷりの「ミステリー・ピザ・デッキ」から特別な効果が発揮されます。
このピザ・パーティーの参加者には、先ほどご紹介したプロモカード《食料配達人》が配布されます（数量には限りがあります）。楽しいイベントを一切れ食べるための詳しい情報は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。
マジック・プレゼンツ：イッツ・タートル・タイム！
（3月27日～4月16日）
時計をタートル標準時間に合わせておいてください。お近くのゲーム店にタートル・タイムがやってきますよ！「マジック・プレゼンツ：イッツ・タートル・タイム！」は、ミュータントや忍者、海亀に恩恵をもたらす「ミュータント・タートルズ」をテーマにした特別な紋章を駆使しながら遊べるピック２・ドラフトのイベントです。本当はティーンエイジャーにも恩恵があればよかったのですが、（まだ）クリーチャー・タイプじゃありませんからね。
0003_MTGTMT_BrlssFlx: Spicy Oatmeal Pizza
突然変異を果たした、つまりこのイベントで無敗のプレイヤーには、ファジャレカ・セティアワン/Fajareka Setiawan氏によるアートのボーダーレス版プロモカード《ピリ辛オートミールピザ》が配布されます。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。詳しくはお近くのゲーム店までお問い合わせください！
地域チャンピオンシップ予選
（3月22日まで）
現行ラウンドの地域チャンピオンシップ予選は現在進行中です。ハツカネズミをテーマにしたプロモカードを手にするため、多くのプレイヤーがお近くのゲーム店へ駆け込んでいます。地域チャンピオンシップ予選の参加者には、Ampreh氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《花足の剣豪》が配布されます。上位入賞者には、Neo.G氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《多様な鼠》が贈られます。そして地域チャンピオンシップへの参加権利を獲得したプレイヤーには、フォイル仕様の《多様な鼠》が贈られます。各プロモカードの数量には限りがありますので、詳しくはあなたの地域の地域チャンピオンシップ予選の主催までお問い合わせください。
あわせてこちらのページもご確認ください。現行ラウンドの予選イベントは、3月22日までの開催です。強力なハツカネズミのカードを手にするチャンスをお求めの方は、今すぐ参加登録をしましょう。
2026-2027年シーズンの地域チャンピオンシップ予選
（4月4日～8月2日）
マジックの競技の熱は、新たな地域チャンピオンシップ予選ラウンドへ続きます！4月4日～8月2日の予選ラウンドでは、地域チャンピオンシップの舞台へと続く地域チャンピオンシップ予選が開催されます。このラウンドの地域チャンピオンシップ予選の参加者には、SimzArt氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《古きものの活性》が配布されます。上位入賞者には、ネイサン・ユレヴィチウス/Nathan Jurevicius氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《まき散らす菌糸生物》が贈られます。そして地域チャンピオンシップへの参加権利を獲得したプレイヤーには、フォイル仕様の《まき散らす菌糸生物》が贈られます。各プロモカードの数量には限りがありますので、詳しくはあなたの地域の地域チャンピオンシップ予選の主催までお問い合わせください。
WPN加盟店舗で開催されるこのイベントは、モダン構築戦で行われます。より大規模な予選イベントでは、他のフォーマットで行われる場合もあります。このラウンドの予選イベントについての詳細は、こちらをご確認ください。
初めて下水道を出る方も、スプリンター師匠の名に恥じぬニンジャ・スキルを持つ方も、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』シーズンのイベントをきっと楽しめるでしょう。あなただけの恐るべき戦闘チームを結成し、アクション満載のマジックのゲームをお楽しみください！
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』の公式発売日は2026年3月6日です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。