『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』で、始まりの液体の力を受け入れよう！数十年にわたる「ミュータント・タートルズ」の歴史が、世界最高のトレーディングカードゲームにやってきます。お近くのゲーム店やその他イベント会場でニンジャ・アクションを体験しましょう！

恐るべき４匹との壮大なコラボを記念して、このシーズンもカジュアルから競技志向のものまでたくさんのイベントがお近くのゲーム店で開催されます。これまでにないタートル・パワーを振るい、素敵なプロモカードを手に入れましょう！『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』の公式発売日は2026年3月6日です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

プレリリース（2月27日～3月5日）

あなたの突然変異は、2026年2月27日の『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレリリースとともに始まります！マジック・プレイヤーたちと一緒に、このセットの新たなカードとメカニズムの使い方を学びましょう。プレリリース・イベントでは、「プレリリース・パック」を受け取ります。プレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

プレリリース・パック

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 プレイ・ブースター ６パック

| プレイ・ブースター ６パック フォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター １個

参加者はプレリリース・パックの中身を使ってデッキを構築し、他のプレイヤーとの対戦を楽しみます。マジックへの旅の第一歩にも、友達にマジックを紹介するのにもうってつけなイベントです。今週には「プレリリース・ガイド」も公開予定なので、公式サイトにご注目ください。早速お近くのゲーム店に連絡し、イベントの参加登録を済ませましょう。

マジック・アカデミー

（3月6日～4月16日）

力だけではニンジャになれません。マジック・アカデミーで学び、知識をつけましょう！これらのイベントに参加すれば、マジックを始めるために必要なことをすべて学べます。また北米地域のゲーム店にはマジックの協力プレイを楽しめる「Turtle Team-Up」が提供されるため、マジック・アカデミーで体験できるかもしれません。

マジック・アカデミーは２つのイベントで構成されています。「マジックの遊び方」編は、マジックを始めたばかりのプレイヤーにぴったりのイベントです。イベントを通して、参加者の皆さんはターンの進行や戦闘の流れ、呪文の唱え方など、ゲームの基本的なルールを学びます。「デッキ構築」編では、プレイ・ブースター６パックを使ってデッキを構築する方法を学びます。イベントのはじめに短いチュートリアル動画を視聴し、それからパックを開封して自分のデッキを作っていきます。

マジック・アカデミーについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

スタンダード・ショーダウン

（3月6日～4月16日）

タートルズがスタンダードにやってくる！お近くのゲーム店で開催されるスタンダード・ショーダウンへお気に入りのスタンダード・デッキを持ち込み、勝利の栄光を掴みましょう。プレリリースよりは少しだけ競技志向のイベントですが、もっと大きなイベントよりは気軽にニンジャ・アクションを楽しめるでしょう。

0002_MTGTMT_BrlssFlx: Lightning Bolt

このイベントでは、刺激的なプロモも用意されます！各スタンダード・ショーダウンの優勝者には、ファーミ・ファウジ/Fahmi Fauzi氏によるアートのプロモカード《稲妻》が贈られます（数量には限りがあります）。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。スタンダード・ショーダウンについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください！

双頭巨人戦コマンダー・ナイト

（3月6日～4月16日）

双頭巨人戦コマンダー・ナイトで甲羅を背負った兄弟とチームを組み、マジックで特に人気のフォーマットを２人で楽しみましょう。始まりの液体は必要ありませんよ！このイベントでは、指定のプレイヤー（や他の参加者）とチームを組み、カジュアルに多人数戦を楽しめます。

0004_MTGTMT_BrlssFlx: Courier of Comestibles

このイベントの参加者には、アンドレア・テントーリ・モンタルト/Andrea Tentori Montalto氏によるアートのプロモカード《食料配達人》が配布されます。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。その他賞品は店舗によって異なりますので、詳しくはお近くのゲーム店までお問い合わせください。

Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles

（3月6～8日）

3月6～8日にアメリカ・バージニア州リッチモンドにて開催される「Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles」では、スタンダードにタートルズが参戦します。誰でも参加できるメインイベントでは賞金やプロツアーへの参加権利を懸けた戦いが繰り広げられ、特別なプロモカードも用意されます。

0001_MTGTMT_BrlssFlx: Super Shredder

「Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles」の賞金総額は50,000ドルです。メインイベントの参加者にはクリス・シーマン/Chris Seaman氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《スーパー・シュレッダー》が配布されます。上位128名にはフォイル仕様のものも贈られます。さらに、トップ８入賞者には2026年7月17～19日開催の「MagicCon: Amsterdam」にて行われる「プロツアー『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』」への参加権利が授与されます。

リッチモンドで並み居る強敵たちと対峙する勇気はありますか？今すぐ「Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles」への参加登録をお済ませください！

コマンダー・パーティー

（3月13～19日および4月3～9日）

お近くのゲーム店で開催されるコマンダー・パーティーで、タートルズとくつろごう！3月13～19日と4月3～9日の２回行われるピザの味わいたっぷりのイベントでは、下水道の奥で開かれるクールなパーティーを楽しめるでしょう。お気に入りの統率者戦用デッキを持ち込んでもよし、構築済みデッキ「タートル・パワー！」を使ってもよし。昔なじみとも新しい友だちともゲームをお楽しみください。