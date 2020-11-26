Сегодня мы начинаем новую серию еженедельных статей. В них мы будем рассказывать о том, как организуем связь игрового сообщества и местных игровых магазинов, как помогаем магазинам и что предпринимаем для поддержки сообщества Magic The Gathering в это непростое время, когда вторая часть названия, означающая «сбор» и «объединение», стала трудной или невозможной.

В качестве первого шага мы собираемся развернуть программу поддержки связи местных игровых магазинов с игроками. У нас еще много идей и планов, которые предстоит воплотить. А пока мы хотели бы организовать интересное мероприятие, которое помогло бы укрепить связь игроков и местных магазинов. Поэтому мы объявляем о серии турниров Friday Night Magic из дома.

Вот как все будет происходить: в течение следующих трех выходных (а возможно, и дальше) мы будем проводить турниры Friday Night Magic в Magic: The Gathering Arena и позволим магазинам вручать награды через сетевые сообщества. (Не беспокойтесь: если у вашего магазина нет официального сайта, мы поможем ему наладить работу серверов Discord.)

Вы сможете играть из дома, соединяться по сети со своим магазином и получать награды.

А теперь — подробнее о грядущих мероприятиях.

FNM из дома (в MTG Arena)

Обновления для FNM дома

Нашим главным приоритетом остается благополучие наших сотрудников, любителей игры и партнеров, поэтому мы продолжаем поддержку безопасной игры на расстоянии для сообществ игроков и магазинов. В дополнение к другим ключевым инициативам, мы продолжаем турниры «FNM дома» в течение мая:

17 апреля: «Икория: Логово Исполинов» — сыграйте любой турнир, чтобы получить приз от местного игрового магазина.

24 апреля: «Синглтон»

1 мая: «Мастер»

8 мая: «Бедняк»

15 мая: историческая «Схватка»

Как и раньше, эти турниры будут бесплатными, а за первую и вторую победу вы получите редкие или раритетные карты. Те же, кто свяжется с местным магазином WPN, участвующим в программе, смогут получить дополнительный промо-код и обменять его на игровые награды. Начиная с апрельского обновления, эти награды будут представлять собой промо-бустеры MTG Arena, вдохновленные, как несложно догадаться, промо-бустерами из местных игровых магазинов.

Вы сможете обменивать по одному коду в неделю, получая по два игровых декоративных предмета: это облики карт, портреты, протекторы и питомцы, некоторые из которых ранее не встречались.

Что: три турнира FNM, в которых смогут принять участие все игроки в MTG.

Когда: 27 марта, 3 апреля, 10 апреля. Каждое мероприятие продлится 24 часа — с полуночи четверга до полуночи пятницы по Тихоокеанскому времени.

Кто: любой, у кого есть учетная запись MTG Arena (скачать игру можно здесь!)

Стоимость участия: бесплатно

Форматы:

27 марта — Challenger Decks Выберите одну из четырех собранных колод и бросьте вызов другим игрокам.

3 апреля — всеобщий доступ Соберите колоду для Стандартного формата из любых карт, независимо от того, есть они в вашей коллекции или нет. Выбирайте оппонентов, собирайте новые колоды и снова играйте. Намылить. Смыть. Повторить.

10 апреля — «Схватка» в историческом формате Соберите колоду для «Схватки» из 60 карт, легальных в Стандартном и Историческом формате, — и в бой!



Участвуя в этих турнирах, вы ощутите неповторимую атмосферу Friday Night Magic, играя в MTG Arena — и неважно, скачали вы игру впервые или играете со времен открытого бета-тестирования.

Но для полноценного участия в турнирах вам нужно будет связаться по сети со своим местным магазином. Вот как это сделать.

Как получить призовой код у своего магазина

У одних магазинов уже сформировались активные сообщества, у других только начинают формироваться. Если вы уже являетесь участником такого сообщества — это просто замечательно! Проверьте эту информацию и оставайтесь на связи.

Если вы не являетесь участником сетевого сообщества местного игрового магазина, а также в случае отсутствия такового, вы можете наладить связь с сообществом одним из следующих способов. Первый способ — обратиться в свой магазин с соответствующей просьбой. (Ответ может занять некоторое время, так как сегодня эта информация поступила во многие магазины.) Второй способ — найти сайт местного игрового магазина с помощью ресурса locator.wizards.com. Сейчас там представлены не все магазины, но специалисты компании помогают нашим магазинам установить соответствующие опции и подключить их к данному ресурсу. Многие магазины планируют создавать сетевые сообщества через Discord, WhatsApp и Facebook, так что можно скачать одно из этих приложений и зарегистрироваться в нем.

Вот как это работает.

Примите участие в игре (можно выигрывать и проигрывать многократно) Сделайте скриншот страницы с вашей игрой Перейдите на сайт locator.wizards.com, чтобы найти сайт местного игрового магазина Подпишитесь на канал соответствующей социальной сети Поделитесь своим скриншотом и позитивным сообщением Через этот же канал магазин вышлет вам необходимый код*

В MTG Arena по таким кодам можно будет получить специальные протекторы. Они могут выглядеть так:

*Примечание. Товар доступен, пока имеется в наличии. Участвуют не все магазины. Одной учетной записи соответствует один код. Отправка скриншота не гарантирует получение кода от местного игрового магазина.

На этой неделе мы предоставляем коды магазинам WPN по всему миру. Следите за новостями и узнавайте в своем магазине о проведении FNM дома.

Первый шаг

Мы работаем над тем, чтобы сделать взаимодействие между игроками и местными магазинами и сообществами еще лучше, и надеемся, что это серьезный шаг на пути к реализации наших дальнейших планов. Сейчас местные магазины, как и другие предприятия малого бизнеса, нуждаются в помощи. Окажите им поддержку и не теряйте связь с друзьями и местными сообществами.