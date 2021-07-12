D&D: Adventures in the Forgotten Realms Commander
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БЕЛЫЕ
Скакун из Страны Фей
Священный Мститель
Неподвижный Жезл
Мантия Древних
Лучистый Солар
Вдохнуть Жизнь
Мантия Звезд
Дотошное Расследование
Доблестное Предприятие
Ангел Окончательности
Ангельский Дар
Мехагигант Катаклизмов
Вечный Дракон
Дар Грифа
Кармическая Проводница
Паладин Чистой Стали
Укрытый Королевством Гигант
Рономский Единорог
Эсрам, Старший Градостроитель
Титан Солнца
Ангел Солнечного Взрыва
Мечи на Орала
Доблестная Стойка
Стена Предзнаменований
Ветры Рата
СИНИЕ
Волшебное Предприятие
Знамение Предсказателя
Минн, Коварная Иллюзионистка
Нетерильский Оберег
Призрачный Скакун
Жезл Поглощения
Крылатые Сапоги
Мозговой Штурм
Поборница Разума
Хранитель Загадок
Проклятие Празднословия
Дух Угря
Запретная Алхимия
Лунная Темница
Мерфолк-Грабитель
Плыводум
Стая Ворон
Призрачный Образ
Сфинкс-Провидец
Пропаганда
Психическое Побуждение
Авгур-Рекознатец
Видения Сыворотки
ЧЕРНЫЕ
Сумка Пожирания
Пляска Смерти
Тиран Смерти
Могильное Предприятие
Мрачная Наемница
Адское Возмездие
Лоркан, Коллекционер Колдунов
Палочка Оркуса
Верещащая Ведьма
Всепоглощающие Пары
Сундук Мертвеца
Обреченный Некромант
Злодейка Теней
Гонти, Владыка Роскоши
Сглаз
Хозяйка Марионеток
Некромантический Отбор
Огр, Хозяин Трущоб
Чахотка
Дудочник Скопища
Мастер Чумы
Понтифик Упадка
Пересобирающийся Скелет
Визгобрюх
Обряд Раззахоронения
Превращение в Жертву
КРАСНЫЕ
Бешенство Берсерка
Дракон Хаоса
Демоническая Плеть
Сводящий с Ума Сглаз
Безрассудное Предприятие
Дележ Добычи
Мстительный Предок
Волшебник Дикой Магии
Злость
Вершина Могущества
Богарданский Змей
Цепная Реакция
Искривление Хаоса
Причащение Лавой
Оракул, Обитатель Тьмы
Требовательный Дракон
Сорвиголова Лютой Флотилии
Забыть про Приличия
Слуга Владычицы Драконов
Изгнанный Повелитель Драконов
Грабитель Сновидений
Этали, Первозданная Буря
Беспричинное Насилие
Дракон, Плавильщик Кладов
Пожар Будущего
Химик Иззетов
Зажечь Сцену
Верная Ученица
Магматрясение
Меркантильный Дракон
Осада Аванпоста
Донимание
Бич Валкаса
Сверкающее Побуждение
Шиванский Змей
Небесный Деспот
Охотник на Небесные Корабли
Изрыгание Пламени
Бык-Мучитель
Тектонический Гигант
Ужас Горы Велус
Спазмы Хаоса
Регент Грянувшего Грома
Вандальский Взрыв
Всплеск Бури Войны
Шаман, Говорящий с Драконами
ЗЕЛЕНЫЕ
Сумка Фокусов
Пояс Силы Великана
Друид Очищения
Неукротимая Мощь
Гидра Невервинтера
Песнь Вдохновения
Дикое Предприятие
Обильный Рост
Кислотная Слизь
Зверь Внутри
Колосс-Хамелеон
Колоссальное Величие
Культивировать
Дикарский Указ
На Поиски
Плодородная Почва
Бунт Гаррука
Великое Благо
Героическое Вмешательство
Преображение Кенрита
Призыв Рода
Мудрость Природы
Друидка Райских Кущ
Буйный Рост
Злоба
Возвращение Дикоречивого
Возвращение к Природе
Мастерство Ришкара
Откровение Шамана
Утопический Рост
Зеленое Объятье
Дикий Рост
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Галея, Дарующая Надежду
Проспер, Связанный с Гримуаром
Сефрис Тайного Пути
Врондисс, Ярость Древних
Кэтти-бри из Мифриловых Чертогов
Драконорожденная Воительница
Извлечение Мозга
Лихорадочное Подозрение
Бросок Сквозь Ад
Каразикар, Око-Тиран
Клаут, Непобедимый Древний
Воля Клаута
Полуночный Фонарщик
Нигилур
Оседлать Лавину
Сторвальд, Ярл Ледяных Великанов
Вульфгар из Долины Ледяного Ветра
Пепельная Наездница
Атарка, Плавительница Мира
Гибельная Неясыть
Талисман Бэнта
Терзания
Молот Чудищ
Битуминозная Волна
Облачная Разведчица
Хладноокая Селки
Лишение Искры
Руногривый Лев
Захватчица Заложников
Рыцарь Осени
Омертвелая Щепка
Помешанная Сшивательница
Талисман Ракдосов
Свирепый Дымозев
Защищающий Плакс
Истребить
Театр Ужасов
Окончательная Погибель
Исчезновение в Памяти
АРТЕФАКТЫ
Вечнополный Кошель Бакнарда
Глиняный Голем
Сумка с Компонентами
Эбеновая Муха
Меч Часов
Магическая Печать
Доспехи Аргентума
Василисковый Ошейник
Сверкающий Олень
Магический Жезл Хаоса
Молот Исполина
Сфера Командира
Сокровища Дракона
Подзорная Труба Исследователя
Фелворский Камень
Печать Груулов
Фамильный Клинок
Шедевр Изобретательности
Метеоритный Голем
Камень Разума
Копье Лунного Серебра
Реликвия Ораски
Печать Дома Ракдосов
Солнечное Кольцо
Величественный Симулякр
Скороходные Сапоги
Меч Анимиста
Амулет Потворства
Нестабильный Обелиск
Виридийский Лук
Безделушка Путника
Поножи Молний
ЗЕМЛИ
Разлом Подземья
Загадочное Святилище
Архив Азориусов
Панорама Бэнта
Боджукское Болото
Дорога Среди Крон
Забитое Устье
Тлеющая Поляна
Командная Башня
Горнило Духа Дракона
Катакомбы Темноводья
Пустыня
Акведук Димиров
Панорама Эспера
Экзотический Сад
Речная Пойма
Зловещие Руины
Укрепленная Деревня
Звериная Тропа
Лечебница Гайерской Полосы
Пастбища
Территория Груулов
Халимарские Глубины
Убежище Духа Дракона
Верхний Рынок
Рокочущие Водопады
Фабрика Мишры
Трупная Трясина
Долина Огненных Мхов
Мост Ползучего Мха
Небесный Лабиринт
Базилика Дома Орзов
Путь Предков
Портовый Город
Ручей в Прерии
Карнариум Ракдосов
Морская Цитадель
Хребет Тенекровья
Инкубатор Симиков
Гладь Небесного Облака
Тлеющее Болото
Хребтокаменный Холм
Прерия Солнечной Травы
Затопленная Лощина
Оскверненный Пик
Просторы Преображенных Земель
Цветущая Роща
Цветущая Пустошь
Цветущий Островок
Цветущая Топь
Виту-Гази, Город-Дерево
Жалфирская Пустота
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