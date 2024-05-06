Релиз выпуска «Алхимия: Громовой Перекресток» состоится 7 мая 2024 года. Вместе с ним в MTG Arena появятся 30 новых карт, легальных в форматах «Алхимия», «Исторический», «Вечность» и «Схватка». Все карты выпуска представлены ниже.

БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ

МНОГОЦВЕТНЫЕ | ВСЕ КАРТЫ

КНИГИ ЗАКЛИНАНИЙ | СОТВОРЯЕМЫЕ КАРТЫ

БЕЛЫЕ

Выживальщица из Прерий

Решительное Отвержение

Святая Эленда

Коллекционер Рубинов

Доблестный Защитник Царства

СИНИЕ

Одиночное Непокорство

Коллекционерка Изумрудов

Вороватый Авен

ЧЕРНЫЕ

Ранкел, Безжалостный Проказник

Коллекционерка Жемчуга

Гибельные Намерения

КРАСНЫЕ

Крушитель Повозок

Коллекционер Сапфиров

Просовый Проныра

Импульсивный Мародер

ЗЕЛЕНЫЕ

Джесси Зейн, Вестница Клыка

Коллекционер Гагатов

Цветущий Кактус

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Гренцо, Прожженный Тюремщик

Выткать Кошмар

Инквизиция Вторженца

Очистительная Операция

Тейса из Призрачного Совета

Альбиорикс, Гусиный Тиран

Император Апацек Интли IV

Вона де Йедо, Антифекс

Безмолвное Вызволение

Триумфальный Побег

Наси, Иллюзионист-Техноман