Логотип выпуска «Алхимия: Громовой Перекресток»

Релиз выпуска «Алхимия: Громовой Перекресток» состоится 7 мая 2024 года. Вместе с ним в MTG Arena появятся 30 новых карт, легальных в форматах «Алхимия», «Исторический», «Вечность» и «Схватка». Все карты выпуска представлены ниже.

БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | ВСЕ КАРТЫ

КНИГИ ЗАКЛИНАНИЙ | СОТВОРЯЕМЫЕ КАРТЫ

БЕЛЫЕ

Выживальщица из Прерий
Выживальщица из Прерий

Решительное Отвержение
Решительное Отвержение

Святая Эленда
Святая Эленда

Коллекционер Рубинов
Коллекционер Рубинов

Доблестный Защитник Царства
Доблестный Защитник Царства

СИНИЕ

Одиночное Непокорство
Одиночное Непокорство

Коллекционерка Изумрудов
Коллекционерка Изумрудов

Вороватый Авен
Вороватый Авен

ЧЕРНЫЕ

Ранкел, Безжалостный Проказник
Ранкел, Безжалостный Проказник

Коллекционерка Жемчуга
Коллекционерка Жемчуга

Гибельные Намерения
Гибельные Намерения

КРАСНЫЕ

Крушитель Повозок
Крушитель Повозок

Коллекционер Сапфиров
Коллекционер Сапфиров

Просовый Проныра
Просовый Проныра

Импульсивный Мародер
Импульсивный Мародер

ЗЕЛЕНЫЕ

Джесси Зейн, Вестница Клыка
Джесси Зейн, Вестница Клыка

Коллекционер Гагатов
Коллекционер Гагатов

Цветущий Кактус
Цветущий Кактус

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Гренцо, Прожженный Тюремщик
Гренцо, Прожженный Тюремщик

Выткать Кошмар
Выткать Кошмар

Инквизиция Вторженца
Инквизиция Вторженца

Очистительная Операция
Очистительная Операция

Тейса из Призрачного Совета
Тейса из Призрачного Совета

Альбиорикс, Гусиный Тиран
Альбиорикс, Гусиный Тиран

Император Апацек Интли IV
Император Апацек Интли IV

Вона де Йедо, Антифекс
Вона де Йедо, Антифекс

Безмолвное Вызволение
Безмолвное Вызволение

Триумфальный Побег
Триумфальный Побег

Наси, Иллюзионист-Техноман
Наси, Иллюзионист-Техноман

АРТЕФАКТЫ

Иссеченный Рунами Обелиск
Иссеченный Рунами Обелиск

СОТВОРЯЕМЫЕ

Коллекционер Рубинов

Коллекционер Рубинов

Коллекционерка Изумрудов

Коллекционерка Изумрудов

Коллекционерка Жемчуга

Коллекционерка Жемчуга

Коллекционер Сапфиров

Коллекционер Сапфиров

Коллекционер Гагатов

Коллекционер Гагатов

Джесси Зейн, Вестница Клыка

Джесси Зейн, Вестница Клыка