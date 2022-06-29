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БЕЛЫЕ

Мытница с Боарескирова Моста
Мытница с Боарескирова Моста

Воители Тира
Воители Тира

Охранница Пылающего Кулака
Охранница Пылающего Кулака

Булава Разрушения
Булава Разрушения

Послушники Морадина
Послушники Морадина

Унижение Пэра
Унижение Пэра

Эскадрилья Следопытов
Эскадрилья Следопытов

Заключение в Морской Башне
Заключение в Морской Башне

Солдаты Стражи
Солдаты Стражи

Вмешательство Суни
Вмешательство Суни

Клятва Легиону
Клятва Легиону

Доблестное Прощание
Доблестное Прощание

Владимир и Годфри
Владимир и Годфри

Древний Золотой Дракон
Древний Золотой Дракон

Архивариус Огмы
Архивариус Огмы

Восхождение из Авернуса
Восхождение из Авернуса

Благословленный Гиппогриф
Благословленный Гиппогриф

Небесный Единорог
Небесный Единорог

Несущий Зарю Жрец
Несущий Зарю Жрец

Преданный Паладин
Преданный Паладин

Офицер Пылающего Кулака
Офицер Пылающего Кулака

Охранная Нага
Охранная Нага

Направленный Разряд
Направленный Разряд

Рог Валгаллы
Рог Валгаллы

Поборник Ледяного Ветра
Поборник Ледяного Ветра

Акробатика Лаэ'зель
Акробатика Лаэ'зель

Удержание Минимуса
Удержание Минимуса

Монах Открытой Ладони
Монах Открытой Ладони

Пегас-Страж
Пегас-Страж

Переносная Дыра
Переносная Дыра

Священник Древних Знаний
Священник Древних Знаний

Маневр Сплочения
Маневр Сплочения

Чвинга-Спаситель
Чвинга-Спаситель

Ястреб-Разведчик
Ястреб-Разведчик

Непреклонный Паладин
Непреклонный Паладин

Стойкий Единорог
Стойкий Единорог

Держаться Вместе
Держаться Вместе

Вы Что-то Слышите в Карауле
Вы Что-то Слышите в Карауле

Вы Попали в Засаду на Дороге
Вы Попали в Засаду на Дороге

Вас Останавливают Грабители
Вас Останавливают Грабители

СИНИЕ

Калим, Император Джиннов
Калим, Император Джиннов

Завораживающий Узор
Завораживающий Узор

Людоящеры-Библиотекари
Людоящеры-Библиотекари

Фирменные Заклинания
Фирменные Заклинания

Снегорожденные Симулякры
Снегорожденные Симулякры

Тэйские Призыватели
Тэйские Призыватели

Недоупрощение
Недоупрощение

Водная Диковина
Водная Диковина

Умудренный Гитцерай
Умудренный Гитцерай

Элементаль Культа Воздуха
Элементаль Культа Воздуха

Древний Серебряный Дракон
Древний Серебряный Дракон

Расплывчатость
Расплывчатость

Колдовской Сон
Колдовской Сон

Умный Призыватель
Умный Призыватель

Связь с Иным Планом
Связь с Иным Планом

Ускользающий Котенок
Ускользающий Котенок

Драконьи Предания
Драконьи Предания

Драконорожденная Грабительница
Драконорожденная Грабительница

Треснувший Сон
Треснувший Сон

Перенаправление Гейла
Перенаправление Гейла

Ночные Очки
Ночные Очки

Воровка из Гильдии
Воровка из Гильдии

Иллитид-Жнец
Иллитид-Жнец

Ужасное Дублирование Айреникуса
Ужасное Дублирование Айреникуса

Молодой Туманный Дракон
Молодой Туманный Дракон

Кенку-Изобретательница
Кенку-Изобретательница

Открытия Рода
Открытия Рода

Лазуритовая Драконья Сфера
Лазуритовая Драконья Сфера

Псевдодракон-Фамильяр
Псевдодракон-Фамильяр

Морозный Луч
Морозный Луч

Великанша Индевелого Щита
Великанша Индевелого Щита

Мантия Архимага
Мантия Архимага

Шоковое Прикосновение
Шоковое Прикосновение

Шпионка Кинжалов Духа
Шпионка Кинжалов Духа

Змей Побережья Мечей
Змей Побережья Мечей

Заклинатель Тиморы
Заклинатель Тиморы

Вы Приходите к Реке
Вы Приходите к Реке

Вы Находите Логово Злодеев
Вы Находите Логово Злодеев

Молодой Синий Дракон
Молодой Синий Дракон

Поиски Новых Знаний
Поиски Новых Знаний

ЧЕРНЫЕ

Мрачный Выбор
Мрачный Выбор

Крюкастый Ужас
Крюкастый Ужас

Укол Разума
Укол Разума

Сточная Чума
Сточная Чума

Счастливая Случайность
Счастливая Случайность

Шабаш Песочных Часов
Шабаш Песочных Часов

Алтарь Баала
Алтарь Баала

Цена Честолюбия
Цена Честолюбия

Древний Латунный Дракон
Древний Латунный Дракон

Доспех Теней
Доспех Теней

Гибельный Злобоглаз
Гибельный Злобоглаз

Черный Дракон
Черный Дракон

Связи на Черном Рынке
Связи на Черном Рынке

Кровавые Деньги
Кровавые Деньги

Жрица Зова Костей
Жрица Зова Костей

Повергнуть в Прах
Повергнуть в Прах

Дьявол Цепей
Дьявол Цепей

Смертельный Спор
Смертельный Спор

Хватка Демогоргона
Хватка Демогоргона

Драук
Драук

Таинственный Договор
Таинственный Договор

Глаза Злобоглаза
Глаза Злобоглаза

Призрачный Фонарь
Призрачный Фонарь

Cерый Слаад
Cерый Слаад

Жуткая Добыча
Жуткая Добыча

Мрачная Наемница
Мрачная Наемница

Мрачный Странник
Мрачный Странник

Воровка Гильдии
Воровка Гильдии

Расхитительница Сокровищниц
Расхитительница Сокровищниц

Пожиратель Интеллекта
Пожиратель Интеллекта

Мантикора
Мантикора

Зловещий Бес
Зловещий Бес

Оружие Договора
Оружие Договора

Упырь Гробницы
Упырь Гробницы

Шаркающая Вурдалачка
Шаркающая Вурдалачка

Знак Миркула
Знак Миркула

Торговка из Скуллпорта
Торговка из Скуллпорта

Призыв Нежити
Призыв Нежити

Воровские Инструменты
Воровские Инструменты

Вампирское Отродье
Вампирское Отродье

Палочка Оркуса
Палочка Оркуса

A-Упырь Гробницы
A-Упырь Гробницы

КРАСНЫЕ

Балор Хаоса
Балор Хаоса

Жажда Йеногу
Жажда Йеногу

Драконорожденный Возжигатель
Драконорожденный Возжигатель

Пламя Морадина
Пламя Морадина

Подстрекатель Дженази
Подстрекатель Дженази

Гигантские Жуки-Светляки
Гигантские Жуки-Светляки

Охотничий Отряд Гноллов
Охотничий Отряд Гноллов

Гоблинский Искатель Ловушек
Гоблинский Искатель Ловушек

Непрерывные Провокации
Непрерывные Провокации

Кардум, Покровитель Пламени
Кардум, Покровитель Пламени

Военный Зазывала Кобольдов
Военный Зазывала Кобольдов

Энтузиазм Мефита
Энтузиазм Мефита

Тифлинги-Изгои
Тифлинги-Изгои

Неожиданные Союзники
Неожиданные Союзники

Ярость Утгардта
Ярость Утгардта

Воины Тиамат
Воины Тиамат

Древний Медный Дракон
Древний Медный Дракон

Гоблин Боевого Клича
Гоблин Боевого Клича

Губительное Дыхание
Губительное Дыхание

Сердоликовая Драконья Сфера
Сердоликовая Драконья Сфера

Драконье Пламя
Драконье Пламя

Дуэльная Рапира
Дуэльная Рапира

Элементаль Культа Земли
Элементаль Культа Земли

Огненный Шар Фариде
Огненный Шар Фариде

Демоническая Плеть
Демоническая Плеть

Капитанша Хобгоблинов
Капитанша Хобгоблинов

Импровизированное Оружие
Импровизированное Оружие

Усталая Наемница
Усталая Наемница

Нальфешни
Нальфешни

Безрассудный Варвар
Безрассудный Варвар

Красный Дракон
Красный Дракон

Гром Штормового Короля
Гром Штормового Короля

Выдающийся Рубака
Выдающийся Рубака

Двуручная Секира
Двуручная Секира

Неожиданное Богатство
Неожиданное Богатство

Певец Доблести
Певец Доблести

Разгневанный Красный Дракон
Разгневанный Красный Дракон

Вы Наткнулись на Лагерь Гноллов
Вы Наткнулись на Лагерь Гноллов

Вы Находите Пленников
Вы Находите Пленников

Молодой Красный Дракон
Молодой Красный Дракон

ЗЕЛЕНЫЕ

Волшебное Искусство Лучника
Волшебное Искусство Лучника

Заклятый Враг
Заклятый Враг

Пройти по Следам
Пройти по Следам

Ояминарток, Белый Медвеоборотень
Ояминарток, Белый Медвеоборотень

Зеленое Омоложение
Зеленое Омоложение

Вы Выцеливаете Врага
Вы Выцеливаете Врага

Честолюбивая Драконорожденная
Честолюбивая Драконорожденная

Древний Бронзовый Дракон
Древний Бронзовый Дракон

Объединение Сил
Объединение Сил

Пояс Силы Великана
Пояс Силы Великана

Выбор Оружия
Выбор Оружия

Друидка Круга Земли
Друидка Круга Земли

Друид Круга Луны
Друид Круга Луны

Драконьи Стенописцы
Драконьи Стенописцы

Кошмарный Линнорм
Кошмарный Линнорм

Друидка Изумрудной Рощи
Друидка Изумрудной Рощи

Ритуал Друидов
Ритуал Друидов

Дракон Землетрясения
Дракон Землетрясения

Изумрудный Дракон
Изумрудный Дракон

Эттеркап
Эттеркап

Гнолл-Охотник
Гнолл-Охотник

Ненасытный Холмовой Великан
Ненасытный Холмовой Великан

Вдохновляющий Бард
Вдохновляющий Бард

Нефритовая Драконья Сфера
Нефритовая Драконья Сфера

Скрытный Веревочник
Скрытный Веревочник

Бестиарий
Бестиарий

Медвесыч
Медвесыч

Пастушка Медвесычей
Пастушка Медвесычей

Отравить Клинок
Отравить Клинок

Процветающий Трактирщик
Процветающий Трактирщик

Чешуйчатый Взращиватель
Чешуйчатый Взращиватель

Дележ Улова
Дележ Улова

Лесная Пастушка
Лесная Пастушка

Через Дальний Край
Через Дальний Край

Миконид из Погребов
Миконид из Погребов

Василиск Подземья
Василиск Подземья

Дикий Облик
Дикий Облик

Вы Встречаетесь в Таверне
Вы Встречаетесь в Таверне

A-Дракон Землетрясения
A-Дракон Землетрясения

A-Бестиарий
A-Бестиарий

Чешуйчатый Щит Юань-Ти
Чешуйчатый Щит Юань-Ти

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Джон Айреникус, Изгнанник
Джон Айреникус, Изгнанник

Лиара из Пылающего Кулака
Лиара из Пылающего Кулака

Минтара Абсолюта
Минтара Абсолюта

Таша, Нечестивый Архимаг
Таша, Нечестивый Архимаг

Маршал Ульдер Равенгард
Маршал Ульдер Равенгард

Алондо Провидец
Алондо Провидец

Астарион, Декадент
Астарион, Декадент

Баба Лайсага, Ночная Ведьма
Баба Лайсага, Ночная Ведьма

Кэтти-бри из Мифриловых Чертогов
Кэтти-бри из Мифриловых Чертогов

Горион, Мудрый Наставник
Горион, Мудрый Наставник

Ян Янсен, Творец Хаоса
Ян Янсен, Творец Хаоса

Кага, Архидруидка Теней
Кага, Архидруидка Теней

Калейн, Нелюдимая Художница
Калейн, Нелюдимая Художница

Корлесса, Чешуйчатая Певица
Корлесса, Чешуйчатая Певица

Кридл из Врат Балдура
Кридл из Врат Балдура

Ложан, Наследница Драконов
Ложан, Наследница Драконов

Мэззи, Паладинка Верных Мечей
Мэззи, Паладинка Верных Мечей

Миирим, Вирм-Страж
Миирим, Вирм-Страж

Минск и Бу, Герои на Века
Минск и Бу, Герои на Века

Налия де'Арнис
Налия де'Арнис

Нира, Дикий Маг
Нира, Дикий Маг

Одзи, Изящный Клинок
Одзи, Изящный Клинок

Проспер, Связанный с Гримуаром
Проспер, Связанный с Гримуаром

Раггадрагга, Главарь Кровобрюхих
Раггадрагга, Главарь Кровобрюхих

Рафаэль, Нечестивый Спаситель
Рафаэль, Нечестивый Спаситель

Мясник Траккус
Мясник Траккус

Треласарра, Лунная Танцовщица
Треласарра, Лунная Танцовщица

A-Баба Лайсага, Ночная Ведьма
A-Баба Лайсага, Ночная Ведьма

A-Минск и Бу, Герои на Века
A-Минск и Бу, Герои на Века

АРТЕФАКТЫ

Бездонная Сумка
Бездонная Сумка

Василисковый Ошейник
Василисковый Ошейник

Бронзовый Морж
Бронзовый Морж

Чардалиновый Дракон
Чардалиновый Дракон

Плащ Летучей Мыши
Плащ Летучей Мыши

Ветхая Веревка
Ветхая Веревка

Железный Голем
Железный Голем

Фонарь Разоблачения
Фонарь Разоблачения

Метеоритный Голем
Метеоритный Голем

Зеркало Захвата Жизни
Зеркало Захвата Жизни

Навигационный Шар
Навигационный Шар

Око Пилигрима
Око Пилигрима

Пророческая Призма
Пророческая Призма

Ловчая Яма с Шипами
Ловчая Яма с Шипами

ЗЕМЛИ

Врата Черного Дракона
Врата Черного Дракона

Врата в Усадьбы
Врата в Усадьбы

Врата в Морскую Башню
Врата в Морскую Башню

Врата в Цитадель
Врата в Цитадель

Врата в Ветховья
Врата в Ветховья

Врата Балдура
Врата Балдура

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Клемент, Послушник-Новичок
Клемент, Послушник Жизни

Клемент, Послушник-Новичок

Клемент, Послушник-Новичок
Клемент, Послушник Знаний

Клемент, Послушник-Новичок

Клемент, Послушник-Новичок
Клемент, Послушник Смерти

Клемент, Послушник-Новичок

Клемент, Послушник-Новичок
Клемент, Послушник Бури

Клемент, Послушник-Новичок

Клемент, Послушник-Новичок
Клемент, Послушник Природы

Клемент, Послушник-Новичок

Лаэ'зель, Воительница Гитьянки
Лаэ'зель, Благая Воительница

Лаэ'зель, Воительница Гитьянки

Лаэ'зель, Воительница Гитьянки
Лаэ'зель, Рабыня Иллитидов

Лаэ'зель, Воительница Гитьянки

Лаэ'зель, Воительница Гитьянки
Лаэ'зель, Бездушная Воительница

Лаэ'зель, Воительница Гитьянки

Лаэ'зель, Воительница Гитьянки
Лаэ'зель, Гневная Воительница

Лаэ'зель, Воительница Гитьянки

Лаэ'зель, Воительница Гитьянки
Лаэ'зель, Исконная Воительница

Лаэ'зель, Воительница Гитьянки

Лулу, Забывчивая Холлифантка
Лулу, Полезная Холлифантка

Лулу, Забывчивая Холлифантка

Лулу, Забывчивая Холлифантка
Лулу, Любопытная Холлифантка

Лулу, Забывчивая Холлифантка

Лулу, Забывчивая Холлифантка
Лулу, Мстительная Холлифантка

Лулу, Забывчивая Холлифантка

Лулу, Забывчивая Холлифантка
Лулу, Вдохновляющая Холлифантка

Лулу, Забывчивая Холлифантка

Лулу, Забывчивая Холлифантка
Лулу, Дикая Холлифантка

Лулу, Забывчивая Холлифантка

Расаад, Монах Селун
Расаад, Лучезарный Монах

Расаад, Монах Селун

Расаад, Монах Селун
Расаад, Драконий Монах

Расаад, Монах Селун

Расаад, Монах Селун
Расаад, Монах Тени

Расаад, Монах Селун

Расаад, Монах Селун
Расаад, Монах-Воин

Расаад, Монах Селун

Расаад, Монах Селун
Расаад, Лесной Монах

Расаад, Монах Селун

Алора, Спутница-Мошенница
Алора, Жизнерадостный Главарь

Алора, Спутница-Мошенница

Алора, Спутница-Мошенница
Алора, Жизнерадостная Воровка

Алора, Спутница-Мошенница

Алора, Спутница-Мошенница
Алора, Жизнерадостная Убийца

Алора, Спутница-Мошенница

Алора, Спутница-Мошенница
Алора, Жизнерадостная Рубака

Алора, Спутница-Мошенница

Алора, Спутница-Мошенница
Алора, Жизнерадостная Разведчица

Алора, Спутница-Мошенница

Гейл, Проводник Волшебства
Гейл, Священный Проводник

Гейл, Проводник Волшебства

Гейл, Проводник Волшебства
Гейл, Проводник Времени

Гейл, Проводник Волшебства

Гейл, Проводник Волшебства
Гейл, Проводник Бездны

Гейл, Проводник Волшебства

Гейл, Проводник Волшебства
Гейл, Проводник Бури

Гейл, Проводник Волшебства

Гейл, Проводник Волшебства
Гейл, Первобытный Проводник

Гейл, Проводник Волшебства

Имоен, Дружелюбная Плутовка
Имоен, Благородная Плутовка

Имоен, Дружелюбная Плутовка

Имоен, Дружелюбная Плутовка
Имоен, Хитроумная Плутовка

Имоен, Дружелюбная Плутовка

Имоен, Дружелюбная Плутовка
Имоен, Оккультная Плутовка

Имоен, Дружелюбная Плутовка

Имоен, Дружелюбная Плутовка
Имоен, Хаотичная Плутовка

Имоен, Дружелюбная Плутовка

Имоен, Дружелюбная Плутовка
Имоен, Мудрая Плутовка

Имоен, Дружелюбная Плутовка

Валь, Пытливая Ученая
Валь, Изучающая Тактику

Валь, Пытливая Ученая

Валь, Пытливая Ученая
Валь, Изучающая Пророчества

Валь, Пытливая Ученая

Валь, Пытливая Ученая
Валь, Изучающая Смертность

Валь, Пытливая Ученая

Валь, Пытливая Ученая
Валь, Изучающая Стихии

Валь, Пытливая Ученая

Валь, Пытливая Ученая
Валь, Изучающая Создание

Валь, Пытливая Ученая

Саревок Узурпатор
Саревок, Божественный Узурпатор

Саревок Узурпатор

Саревок Узурпатор
Саревок, Коварный Узурпатор

Саревок Узурпатор

Саревок Узурпатор
Саревок, Смертельный Узурпатор

Саревок Узурпатор

Саревок Узурпатор
Саревок, Свирепый Узурпатор

Саревок Узурпатор

Саревок Узурпатор
Саревок, Могучий Узурпатор

Саревок Узурпатор

Шэдоухарт, Жрица Шар
Шэдоухарт, Жрица Порядка

Шэдоухарт, Жрица Шар

Шэдоухарт, Жрица Шар
Шэдоухарт, Жрица Обманов

Шэдоухарт, Жрица Шар

Шэдоухарт, Жрица Шар
Шэдоухарт, Жрица Могил

Шэдоухарт, Жрица Шар

Шэдоухарт, Жрица Шар
Шэдоухарт, Жрица Войны

Шэдоухарт, Жрица Шар

Шэдоухарт, Жрица Шар
Шэдоухарт, Жрица Сумерек

Шэдоухарт, Жрица Шар

Викония, Ученица Певицы Ночи
Викония, Ученица Возрождения

Викония, Ученица Певицы Ночи

Викония, Ученица Певицы Ночи
Викония, Ученица Тайных Знаний

Викония, Ученица Певицы Ночи

Викония, Ученица Певицы Ночи
Викония, Ученица Крови

Викония, Ученица Певицы Ночи

Викония, Ученица Певицы Ночи
Викония, Ученица Насилия

Викония, Ученица Певицы Ночи

Викония, Ученица Певицы Ночи
Викония, Ученица Силы

Викония, Ученица Певицы Ночи

Эмбергрис, Агент Цитадели
Эмбергрис, Агент Закона

Эмбергрис, Агент Цитадели

Эмбергрис, Агент Цитадели
Эмбергрис, Агент Прогресса

Эмбергрис, Агент Цитадели

Эмбергрис, Агент Цитадели
Эмбергрис, Агент Тирании

Эмбергрис, Агент Цитадели

Эмбергрис, Агент Цитадели
Эмбергрис, Агент Разрушения

Эмбергрис, Агент Цитадели

Эмбергрис, Агент Цитадели
Эмбергрис, Агент Равновесия

Эмбергрис, Агент Цитадели

Кишка, Фанатичная Жрица
Кишка, Ревностная Фанатичка

Кишка, Фанатичная Жрица

Кишка, Фанатичная Жрица
Кишка, Коварная Фанатичка

Кишка, Фанатичная Жрица

Кишка, Фанатичная Жрица
Кишка, Жестокая Фанатичка

Кишка, Фанатичная Жрица

Кишка, Фанатичная Жрица
Кишка, Яростная Фанатичка

Кишка, Фанатичная Жрица

Кишка, Фанатичная Жрица
Кишка, Животная Фанатичка

Кишка, Фанатичная Жрица

Карлах, Свирепый Тифлинг
Карлах, Тифлинг-Фанатичка

Карлах, Свирепый Тифлинг

Карлах, Свирепый Тифлинг
Карлах, Тифлинг-Яромаг

Карлах, Свирепый Тифлинг

Карлах, Свирепый Тифлинг
Карлах, Тифлинг-Карательница

Карлах, Свирепый Тифлинг

Карлах, Свирепый Тифлинг
Карлах, Тифлинг-Берсерк

Карлах, Свирепый Тифлинг

Карлах, Свирепый Тифлинг
Карлах, Тифлинг-Хранительница

Карлах, Свирепый Тифлинг

Вилл, Связанный Договором Дуэлянт
Вилл Небесного Договора

Вилл, Связанный Договором Дуэлянт

Вилл, Связанный Договором Дуэлянт
Вилл Древнего Договора

Вилл, Связанный Договором Дуэлянт

Вилл, Связанный Договором Дуэлянт
Вилл Договора с Демонами

Вилл, Связанный Договором Дуэлянт

Вилл, Связанный Договором Дуэлянт
Вилл Договора Клинков

Вилл, Связанный Договором Дуэлянт

Вилл, Связанный Договором Дуэлянт
Вилл Договора с Феями

Вилл, Связанный Договором Дуэлянт

Джахира, Посланница Арфистов
Джахира, Героическая Арфистка

Джахира, Посланница Арфистов

Джахира, Посланница Арфистов
Джахира, Вдумчивая Арфистка

Джахира, Посланница Арфистов

Джахира, Посланница Арфистов
Джахира, Безжалостная Арфистка

Джахира, Посланница Арфистов

Джахира, Посланница Арфистов
Джахира, Деятельная Арфистка

Джахира, Посланница Арфистов

Джахира, Посланница Арфистов
Джахира, Милосердная Арфистка

Джахира, Посланница Арфистов

Лукамина, Лунная Друидка
Лукамина, Облик Ястреба

Лукамина, Лунная Друидка

Лукамина, Лунная Друидка
Лукамина, Облик Крокодила

Лукамина, Лунная Друидка

Лукамина, Лунная Друидка
Лукамина, Облик Скорпиона

Лукамина, Лунная Друидка

Лукамина, Лунная Друидка
Лукамина, Облик Волка

Лукамина, Лунная Друидка

Лукамина, Лунная Друидка
Лукамина, Облик Медведя

Лукамина, Лунная Друидка

Сканос, Вассал Драконов
Сканос, Вассал Белого Дракона

Сканос, Вассал Драконов

Сканос, Вассал Драконов
Сканос, Вассал Синего Дракона

Сканос, Вассал Драконов

Сканос, Вассал Драконов
Сканос, Вассал Черного Дракона

Сканос, Вассал Драконов

Сканос, Вассал Драконов
Сканос, Вассал Красного Дракона

Сканос, Вассал Драконов

Сканос, Вассал Драконов
Сканос, Вассал Зеленого Дракона

Сканос, Вассал Драконов

Уилсон, Медведь-Товарищ
Уилсон, Вежливый Медведь

Уилсон, Медведь-Товарищ

Уилсон, Медведь-Товарищ
Уилсон, Незаметный Медведь

Уилсон, Медведь-Товарищ

Уилсон, Медведь-Товарищ
Уилсон, Грозный Медведь

Уилсон, Медведь-Товарищ

Уилсон, Медведь-Товарищ
Уилсон, Пылкий Медведь

Уилсон, Медведь-Товарищ

Уилсон, Медведь-Товарищ
Уилсон, Величественный Медведь

Уилсон, Медведь-Товарищ

 

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Пройти по Следам

Книга заклинаний «Пройти по Следам» включает следующие карты:

  • Врата в Цитадель
  • Врата в Морскую Башню
  • Врата Черного Дракона
  • Врата в Ветховья
  • Врата в Усадьбы

Врата в ЦитадельВрата в Морскую БашнюВрата Черного Дракона

Врата в ВетховьяВрата в Усадьбы

Ояминарток, Белый Медвеоборотень

Книга заклинаний «Ояминарток, Белый Медвеоборотень» включает следующие карты:

  • [autocard]Таинственная Небесная Рыба[/autocard]
  • [autocard]Пираньи из Рва[/autocard]
  • [autocard]Черепаха Разрывного Течения[/autocard]
  • [autocard]Шипастый Мегалодон[/autocard]
  • [autocard]Краб из Руин[/autocard]
  • [autocard]Жалящая Крылатка[/autocard]
  • [autocard]Кровархипелаг[/autocard]
  • [autocard]Прыткая Береговая Акула[/autocard]
  • [autocard]Мусорный Змей[/autocard]
  • [autocard]Покрытая Рунами Морская Звезда[/autocard]
  • [autocard]Стремительный Спрут[/autocard]
  • [autocard]Прожорливый Мегалодон[/autocard]
  • [autocard]Кракен Надира[/autocard]
  • [autocard]Несааль, Первозданный Прилив[/autocard]
  • [autocard]Загнанный Кит[/autocard]

Шабаш Песочных Часов

Книга заклинаний «Шабаш Песочных Часов» включает следующие карты:

  • Карга Вытянутого Дыхания
  • Карга Темного Насилия
  • Карга Беспрестанных Мучений
  • Карга Внутренней Слабости
  • Карга Легиона Смерти
  • Карга Промытых Мыслей
  • Карга Искаженных Видений
  • Карга Участи Мага
  • Карга Пагубных Кошмаров