Галерея карт выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»
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БЕЛЫЕ
Мытница с Боарескирова Моста
Воители Тира
Охранница Пылающего Кулака
Булава Разрушения
Послушники Морадина
Унижение Пэра
Эскадрилья Следопытов
Заключение в Морской Башне
Солдаты Стражи
Вмешательство Суни
Клятва Легиону
Доблестное Прощание
Владимир и Годфри
Древний Золотой Дракон
Архивариус Огмы
Восхождение из Авернуса
Благословленный Гиппогриф
Небесный Единорог
Несущий Зарю Жрец
Преданный Паладин
Офицер Пылающего Кулака
Охранная Нага
Направленный Разряд
Рог Валгаллы
Поборник Ледяного Ветра
Акробатика Лаэ'зель
Удержание Минимуса
Монах Открытой Ладони
Пегас-Страж
Переносная Дыра
Священник Древних Знаний
Маневр Сплочения
Чвинга-Спаситель
Ястреб-Разведчик
Непреклонный Паладин
Стойкий Единорог
Держаться Вместе
Вы Что-то Слышите в Карауле
Вы Попали в Засаду на Дороге
Вас Останавливают Грабители
СИНИЕ
Калим, Император Джиннов
Завораживающий Узор
Людоящеры-Библиотекари
Фирменные Заклинания
Снегорожденные Симулякры
Тэйские Призыватели
Недоупрощение
Водная Диковина
Умудренный Гитцерай
Элементаль Культа Воздуха
Древний Серебряный Дракон
Расплывчатость
Колдовской Сон
Умный Призыватель
Связь с Иным Планом
Ускользающий Котенок
Драконьи Предания
Драконорожденная Грабительница
Треснувший Сон
Перенаправление Гейла
Ночные Очки
Воровка из Гильдии
Иллитид-Жнец
Ужасное Дублирование Айреникуса
Молодой Туманный Дракон
Кенку-Изобретательница
Открытия Рода
Лазуритовая Драконья Сфера
Псевдодракон-Фамильяр
Морозный Луч
Великанша Индевелого Щита
Мантия Архимага
Шоковое Прикосновение
Шпионка Кинжалов Духа
Змей Побережья Мечей
Заклинатель Тиморы
Вы Приходите к Реке
Вы Находите Логово Злодеев
Молодой Синий Дракон
Поиски Новых Знаний
ЧЕРНЫЕ
Мрачный Выбор
Крюкастый Ужас
Укол Разума
Сточная Чума
Счастливая Случайность
Шабаш Песочных Часов
Алтарь Баала
Цена Честолюбия
Древний Латунный Дракон
Доспех Теней
Гибельный Злобоглаз
Черный Дракон
Связи на Черном Рынке
Кровавые Деньги
Жрица Зова Костей
Повергнуть в Прах
Дьявол Цепей
Смертельный Спор
Хватка Демогоргона
Драук
Таинственный Договор
Глаза Злобоглаза
Призрачный Фонарь
Cерый Слаад
Жуткая Добыча
Мрачная Наемница
Мрачный Странник
Воровка Гильдии
Расхитительница Сокровищниц
Пожиратель Интеллекта
Мантикора
Зловещий Бес
Оружие Договора
Упырь Гробницы
Шаркающая Вурдалачка
Знак Миркула
Торговка из Скуллпорта
Призыв Нежити
Воровские Инструменты
Вампирское Отродье
Палочка Оркуса
A-Упырь Гробницы
КРАСНЫЕ
Балор Хаоса
Жажда Йеногу
Драконорожденный Возжигатель
Пламя Морадина
Подстрекатель Дженази
Гигантские Жуки-Светляки
Охотничий Отряд Гноллов
Гоблинский Искатель Ловушек
Непрерывные Провокации
Кардум, Покровитель Пламени
Военный Зазывала Кобольдов
Энтузиазм Мефита
Тифлинги-Изгои
Неожиданные Союзники
Ярость Утгардта
Воины Тиамат
Древний Медный Дракон
Гоблин Боевого Клича
Губительное Дыхание
Сердоликовая Драконья Сфера
Драконье Пламя
Дуэльная Рапира
Элементаль Культа Земли
Огненный Шар Фариде
Демоническая Плеть
Капитанша Хобгоблинов
Импровизированное Оружие
Усталая Наемница
Нальфешни
Безрассудный Варвар
Красный Дракон
Гром Штормового Короля
Выдающийся Рубака
Двуручная Секира
Неожиданное Богатство
Певец Доблести
Разгневанный Красный Дракон
Вы Наткнулись на Лагерь Гноллов
Вы Находите Пленников
Молодой Красный Дракон
ЗЕЛЕНЫЕ
Волшебное Искусство Лучника
Заклятый Враг
Пройти по Следам
Ояминарток, Белый Медвеоборотень
Зеленое Омоложение
Вы Выцеливаете Врага
Честолюбивая Драконорожденная
Древний Бронзовый Дракон
Объединение Сил
Пояс Силы Великана
Выбор Оружия
Друидка Круга Земли
Друид Круга Луны
Драконьи Стенописцы
Кошмарный Линнорм
Друидка Изумрудной Рощи
Ритуал Друидов
Дракон Землетрясения
Изумрудный Дракон
Эттеркап
Гнолл-Охотник
Ненасытный Холмовой Великан
Вдохновляющий Бард
Нефритовая Драконья Сфера
Скрытный Веревочник
Бестиарий
Медвесыч
Пастушка Медвесычей
Отравить Клинок
Процветающий Трактирщик
Чешуйчатый Взращиватель
Дележ Улова
Лесная Пастушка
Через Дальний Край
Миконид из Погребов
Василиск Подземья
Дикий Облик
Вы Встречаетесь в Таверне
A-Дракон Землетрясения
A-Бестиарий
Чешуйчатый Щит Юань-Ти
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Джон Айреникус, Изгнанник
Лиара из Пылающего Кулака
Минтара Абсолюта
Таша, Нечестивый Архимаг
Маршал Ульдер Равенгард
Алондо Провидец
Астарион, Декадент
Баба Лайсага, Ночная Ведьма
Кэтти-бри из Мифриловых Чертогов
Горион, Мудрый Наставник
Ян Янсен, Творец Хаоса
Кага, Архидруидка Теней
Калейн, Нелюдимая Художница
Корлесса, Чешуйчатая Певица
Кридл из Врат Балдура
Ложан, Наследница Драконов
Мэззи, Паладинка Верных Мечей
Миирим, Вирм-Страж
Минск и Бу, Герои на Века
Налия де'Арнис
Нира, Дикий Маг
Одзи, Изящный Клинок
Проспер, Связанный с Гримуаром
Раггадрагга, Главарь Кровобрюхих
Рафаэль, Нечестивый Спаситель
Мясник Траккус
Треласарра, Лунная Танцовщица
A-Баба Лайсага, Ночная Ведьма
A-Минск и Бу, Герои на Века
АРТЕФАКТЫ
Бездонная Сумка
Василисковый Ошейник
Бронзовый Морж
Чардалиновый Дракон
Плащ Летучей Мыши
Ветхая Веревка
Железный Голем
Фонарь Разоблачения
Метеоритный Голем
Зеркало Захвата Жизни
Навигационный Шар
Око Пилигрима
Пророческая Призма
Ловчая Яма с Шипами
ЗЕМЛИ
Врата Черного Дракона
Врата в Усадьбы
Врата в Морскую Башню
Врата в Цитадель
Врата в Ветховья
Врата Балдура
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Клемент, Послушник-Новичок
Клемент, Послушник-Новичок
Клемент, Послушник-Новичок
Клемент, Послушник-Новичок
Клемент, Послушник-Новичок
Лаэ'зель, Воительница Гитьянки
Лаэ'зель, Воительница Гитьянки
Лаэ'зель, Воительница Гитьянки
Лаэ'зель, Воительница Гитьянки
Лаэ'зель, Воительница Гитьянки
Лулу, Забывчивая Холлифантка
Лулу, Забывчивая Холлифантка
Лулу, Забывчивая Холлифантка
Лулу, Забывчивая Холлифантка
Лулу, Забывчивая Холлифантка
Расаад, Монах Селун
Расаад, Монах Селун
Расаад, Монах Селун
Расаад, Монах Селун
Расаад, Монах Селун
Алора, Спутница-Мошенница
Алора, Спутница-Мошенница
Алора, Спутница-Мошенница
Алора, Спутница-Мошенница
Алора, Спутница-Мошенница
Гейл, Проводник Волшебства
Гейл, Проводник Волшебства
Гейл, Проводник Волшебства
Гейл, Проводник Волшебства
Гейл, Проводник Волшебства
Имоен, Дружелюбная Плутовка
Имоен, Дружелюбная Плутовка
Имоен, Дружелюбная Плутовка
Имоен, Дружелюбная Плутовка
Имоен, Дружелюбная Плутовка
Валь, Пытливая Ученая
Валь, Пытливая Ученая
Валь, Пытливая Ученая
Валь, Пытливая Ученая
Валь, Пытливая Ученая
Саревок Узурпатор
Саревок Узурпатор
Саревок Узурпатор
Саревок Узурпатор
Саревок Узурпатор
Шэдоухарт, Жрица Шар
Шэдоухарт, Жрица Шар
Шэдоухарт, Жрица Шар
Шэдоухарт, Жрица Шар
Шэдоухарт, Жрица Шар
Викония, Ученица Певицы Ночи
Викония, Ученица Певицы Ночи
Викония, Ученица Певицы Ночи
Викония, Ученица Певицы Ночи
Викония, Ученица Певицы Ночи
Эмбергрис, Агент Цитадели
Эмбергрис, Агент Цитадели
Эмбергрис, Агент Цитадели
Эмбергрис, Агент Цитадели
Эмбергрис, Агент Цитадели
Кишка, Фанатичная Жрица
Кишка, Фанатичная Жрица
Кишка, Фанатичная Жрица
Кишка, Фанатичная Жрица
Кишка, Фанатичная Жрица
Карлах, Свирепый Тифлинг
Карлах, Свирепый Тифлинг
Карлах, Свирепый Тифлинг
Карлах, Свирепый Тифлинг
Карлах, Свирепый Тифлинг
Вилл, Связанный Договором Дуэлянт
Вилл, Связанный Договором Дуэлянт
Вилл, Связанный Договором Дуэлянт
Вилл, Связанный Договором Дуэлянт
Вилл, Связанный Договором Дуэлянт
Джахира, Посланница Арфистов
Джахира, Посланница Арфистов
Джахира, Посланница Арфистов
Джахира, Посланница Арфистов
Джахира, Посланница Арфистов
Лукамина, Лунная Друидка
Лукамина, Лунная Друидка
Лукамина, Лунная Друидка
Лукамина, Лунная Друидка
Лукамина, Лунная Друидка
Сканос, Вассал Драконов
Сканос, Вассал Драконов
Сканос, Вассал Драконов
Сканос, Вассал Драконов
Сканос, Вассал Драконов
Уилсон, Медведь-Товарищ
Уилсон, Медведь-Товарищ
Уилсон, Медведь-Товарищ
Уилсон, Медведь-Товарищ
Уилсон, Медведь-Товарищ
БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | ВСЕ КАРТЫ
Книга заклинаний «Пройти по Следам» включает следующие карты:
- Врата в Цитадель
- Врата в Морскую Башню
- Врата Черного Дракона
- Врата в Ветховья
- Врата в Усадьбы
Книга заклинаний «Ояминарток, Белый Медвеоборотень» включает следующие карты:
- [autocard]Таинственная Небесная Рыба[/autocard]
- [autocard]Пираньи из Рва[/autocard]
- [autocard]Черепаха Разрывного Течения[/autocard]
- [autocard]Шипастый Мегалодон[/autocard]
- [autocard]Краб из Руин[/autocard]
- [autocard]Жалящая Крылатка[/autocard]
- [autocard]Кровархипелаг[/autocard]
- [autocard]Прыткая Береговая Акула[/autocard]
- [autocard]Мусорный Змей[/autocard]
- [autocard]Покрытая Рунами Морская Звезда[/autocard]
- [autocard]Стремительный Спрут[/autocard]
- [autocard]Прожорливый Мегалодон[/autocard]
- [autocard]Кракен Надира[/autocard]
- [autocard]Несааль, Первозданный Прилив[/autocard]
- [autocard]Загнанный Кит[/autocard]
Книга заклинаний «Шабаш Песочных Часов» включает следующие карты:
- Карга Вытянутого Дыхания
- Карга Темного Насилия
- Карга Беспрестанных Мучений
- Карга Внутренней Слабости
- Карга Легиона Смерти
- Карга Промытых Мыслей
- Карга Искаженных Видений
- Карга Участи Мага
- Карга Пагубных Кошмаров