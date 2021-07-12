D&D: Adventures in the Forgotten Realms Variants
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БЕЛЫЕ
Fey Steed
Holy Avenger
Immovable Rod
Mantle of the Ancients
Radiant Solar
Revivify
Robe of Stars
Thorough Investigation
Магистр Цветов
Valiant Endeavor
Ледяная Смерть, Морозный Тиран
Белый Дракон
Пегас из Арбореи
Мерцающий Пес
Небесный Единорог
Монастырская Горгулья
Надаар, Самоотверженный Паладин
Освальд Фиддлбендер
The Book of Exalted Deeds
Dancing Sword
Flumph
Guardian of Faith
Loyal Warhound
Teleportation Circle
Переносная Дыра
СИНИЕ
Морденкайнен
Arcane Endeavor
Diviner's Portent
Minn, Wily Illusionist
Netherese Puzzle-Ward
Phantom Steed
Rod of Absorption
Winged Boots
Синий Дракон
Йимрит, Погибель Пустыни
Ускользающий Зверь
Джинн, Провидица Ветра
Драконовая Черепаха
Свежеватель Разума
Пикси-Проводница
Великанша Индевелого Щита
The Blackstaff of Waterdeep
Demilich
Grazilaxx, Illithid Scholar
Tasha's Hideous Laughter
True Polymorph
Wizard's Spellbook
Yuan-Ti Malison
Вы Находите Логово Злодеев
ЧЕРНЫЕ
Лолт, Паучья Королева
Bag of Devouring
Danse Macabre
Черный Дракон
Death Tyrant
Темная Гибель, Драколич
Grave Endeavor
Grim Hireling
Hellish Rebuke
Lorcan, Warlock Collector
Wand of Orcus
Гибельный Злобоглаз
Гремящие Скелеты
Желатиновый Куб
Мантикора
Регент Вестгейта
Умертвие
Acererak the Archlich
Asmodeus the Archfiend
The Book of Vile Darkness
Forsworn Paladin
Sphere of Annihilation
Vorpal Sword
Меч-Головоруб
Слово Силы: Смерть
КРАСНЫЕ
Зариэль, Архикнягиня Авернуса
Инферно Звездных Гор
Красный Дракон
Berserker's Frenzy
Chaos Dragon
Fiendlash
Maddening Hex
Reckless Endeavor
Share the Spoils
Vengeful Ancestor
Wild-Magic Sorcerer
Делина, Дикий Маг
Гоблинская Копейщица
Громадный Багбер
Приспешник Могучего
Ржавник
Зорн
Залто, Герцог Огненных Великанов
Flameskull
Hobgoblin Bandit Lord
Meteor Swarm
Orb of Dragonkind
Wish
Волшебная Стрела
ЗЕЛЕНЫЕ
Элливик Кувыркорд
Зеленый Дракон
Старая Костегрызка
Bag of Tricks
Belt of Giant Strength
Druid of Purification
Indomitable Might
Neverwinter Hydra
Song of Inspiration
Wild Endeavor
Булей
Крадущийся Лютый Волк
Гнолл-Охотник
Омерзительный Тролль
Скрытный Веревочник
Дриада Невервинтера
Золотистый Студень
Медвесыч
Пурпурный Червь
Тараск
Василиск Подземья
Варис, Следопыт из Сребролунья
Circle of Dreams Druid
Froghemoth
Instrument of the Bards
Long Rest
Werewolf Pack Leader
Процветающий Трактирщик
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Взрослый Золотой Дракон
Тиамат
Catti-brie of Mithral Hall
Dragonborn Champion
Extract Brain
Fevered Suspicion
Galea, Kindler of Hope
Hurl Through Hell
Karazikar, the Eye Tyrant
Klauth, Unrivaled Ancient
Klauth's Will
Midnight Pathlighter
Nihiloor
Prosper, Tome-Bound
Ride the Avalanche
Sefris of the Hidden Ways
Storvald, Frost Giant Jarl
Vrondiss, Rage of Ancients
Wulfgar of Icewind Dale
Барровин из Клана Ундурр
Бренор Боевой Молот
Дриззт До'Урден
Фариде, Избранница Дьявола
Гретхен Крохоива
Хама Пашар, Искательница Руин
Калейн, Нелюдимая Художница
Кридл из Врат Балдура
Минск, Любимый Следопыт
Шессра, Шепот Смерти
Треласарра, Лунная Танцовщица
Воло, Знаток Чудовищ
Orcus, Prince of Undeath
Skeletal Swarming
Triumphant Adventurer
Xanathar, Guild Kingpin
АРТЕФАКТЫ
Железный Голем
Мимик
The Deck of Many Things
Eye of Vecna
Hand of Vecna
Treasure Chest
Сундук с Сокровищами
ЗЕМЛИ
Пещера Морозного Дракона
Логово Багбера
Спуск в Подземелье
Перерождающиеся Дебри
Чертог Штормовых Великанов
Улей Ока-Тирана
Логово Гидры
Храм Королевы Драконов
Пещера Сокровищ
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