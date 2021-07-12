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БЕЛЫЕ

Fey Steed
Fey Steed

Holy Avenger
Holy Avenger

Immovable Rod
Immovable Rod

Mantle of the Ancients
Mantle of the Ancients

Radiant Solar
Radiant Solar

Revivify
Revivify

Robe of Stars
Robe of Stars

Thorough Investigation
Thorough Investigation

Магистр Цветов
Магистр Цветов

Valiant Endeavor
Valiant Endeavor

Ледяная Смерть, Морозный Тиран
Ледяная Смерть, Морозный Тиран

Белый Дракон
Белый Дракон

Пегас из Арбореи
Пегас из Арбореи

Мерцающий Пес
Мерцающий Пес

Небесный Единорог
Небесный Единорог

Монастырская Горгулья
Монастырская Горгулья

Надаар, Самоотверженный Паладин
Надаар, Самоотверженный Паладин

Освальд Фиддлбендер
Освальд Фиддлбендер

The Book of Exalted Deeds
The Book of Exalted Deeds

Dancing Sword
Dancing Sword

Flumph
Flumph

Guardian of Faith
Guardian of Faith

Loyal Warhound
Loyal Warhound

Teleportation Circle
Teleportation Circle

Переносная Дыра
Переносная Дыра

СИНИЕ

Морденкайнен
Морденкайнен

Arcane Endeavor
Arcane Endeavor

Diviner's Portent
Diviner's Portent

Minn, Wily Illusionist
Minn, Wily Illusionist

Netherese Puzzle-Ward
Netherese Puzzle-Ward

Phantom Steed
Phantom Steed

Rod of Absorption
Rod of Absorption

Winged Boots
Winged Boots

Синий Дракон
Синий Дракон

Йимрит, Погибель Пустыни
Йимрит, Погибель Пустыни

Ускользающий Зверь
Ускользающий Зверь

Джинн, Провидица Ветра
Джинн, Провидица Ветра

Драконовая Черепаха
Драконовая Черепаха

Свежеватель Разума
Свежеватель Разума

Пикси-Проводница
Пикси-Проводница

Великанша Индевелого Щита
Великанша Индевелого Щита

The Blackstaff of Waterdeep
The Blackstaff of Waterdeep

Demilich
Demilich

Grazilaxx, Illithid Scholar
Grazilaxx, Illithid Scholar

Tasha's Hideous Laughter
Tasha's Hideous Laughter

True Polymorph
True Polymorph

Wizard's Spellbook
Wizard's Spellbook

Yuan-Ti Malison
Yuan-Ti Malison

Вы Находите Логово Злодеев
Вы Находите Логово Злодеев

ЧЕРНЫЕ

Лолт, Паучья Королева
Лолт, Паучья Королева

Bag of Devouring
Bag of Devouring

Danse Macabre
Danse Macabre

Черный Дракон
Черный Дракон

Death Tyrant
Death Tyrant

Темная Гибель, Драколич
Темная Гибель, Драколич

Grave Endeavor
Grave Endeavor

Grim Hireling
Grim Hireling

Hellish Rebuke
Hellish Rebuke

Lorcan, Warlock Collector
Lorcan, Warlock Collector

Wand of Orcus
Wand of Orcus

Гибельный Злобоглаз
Гибельный Злобоглаз

Гремящие Скелеты
Гремящие Скелеты

Желатиновый Куб
Желатиновый Куб

Мантикора
Мантикора

Регент Вестгейта
Регент Вестгейта

Умертвие
Умертвие

Acererak the Archlich
Acererak the Archlich

Asmodeus the Archfiend
Asmodeus the Archfiend

The Book of Vile Darkness
The Book of Vile Darkness

Forsworn Paladin
Forsworn Paladin

Sphere of Annihilation
Sphere of Annihilation

Vorpal Sword
Vorpal Sword

Меч-Головоруб
Меч-Головоруб

Слово Силы: Смерть
Слово Силы: Смерть

КРАСНЫЕ

Зариэль, Архикнягиня Авернуса
Зариэль, Архикнягиня Авернуса

Инферно Звездных Гор
Инферно Звездных Гор

Красный Дракон
Красный Дракон

Berserker's Frenzy
Berserker's Frenzy

Chaos Dragon
Chaos Dragon

Fiendlash
Fiendlash

Maddening Hex
Maddening Hex

Reckless Endeavor
Reckless Endeavor

Share the Spoils
Share the Spoils

Vengeful Ancestor
Vengeful Ancestor

Wild-Magic Sorcerer
Wild-Magic Sorcerer

Делина, Дикий Маг
Делина, Дикий Маг

Гоблинская Копейщица
Гоблинская Копейщица

Громадный Багбер
Громадный Багбер

Приспешник Могучего
Приспешник Могучего

Ржавник
Ржавник

Зорн
Зорн

Залто, Герцог Огненных Великанов
Залто, Герцог Огненных Великанов

Flameskull
Flameskull

Hobgoblin Bandit Lord
Hobgoblin Bandit Lord

Meteor Swarm
Meteor Swarm

Orb of Dragonkind
Orb of Dragonkind

Wish
Wish

Волшебная Стрела
Волшебная Стрела

ЗЕЛЕНЫЕ

Элливик Кувыркорд
Элливик Кувыркорд

Зеленый Дракон
Зеленый Дракон

Старая Костегрызка
Старая Костегрызка

Bag of Tricks
Bag of Tricks

Belt of Giant Strength
Belt of Giant Strength

Druid of Purification
Druid of Purification

Indomitable Might
Indomitable Might

Neverwinter Hydra
Neverwinter Hydra

Song of Inspiration
Song of Inspiration

Wild Endeavor
Wild Endeavor

Булей
Булей

Крадущийся Лютый Волк
Крадущийся Лютый Волк

Гнолл-Охотник
Гнолл-Охотник

Омерзительный Тролль
Омерзительный Тролль

Скрытный Веревочник
Скрытный Веревочник

Дриада Невервинтера
Дриада Невервинтера

Золотистый Студень
Золотистый Студень

Медвесыч
Медвесыч

Пурпурный Червь
Пурпурный Червь

Тараск
Тараск

Василиск Подземья
Василиск Подземья

Варис, Следопыт из Сребролунья
Варис, Следопыт из Сребролунья

Circle of Dreams Druid
Circle of Dreams Druid

Froghemoth
Froghemoth

Instrument of the Bards
Instrument of the Bards

Long Rest
Long Rest

Werewolf Pack Leader
Werewolf Pack Leader

Процветающий Трактирщик
Процветающий Трактирщик

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Взрослый Золотой Дракон
Взрослый Золотой Дракон

Тиамат
Тиамат

Catti-brie of Mithral Hall
Catti-brie of Mithral Hall

Dragonborn Champion
Dragonborn Champion

Extract Brain
Extract Brain

Fevered Suspicion
Fevered Suspicion

Galea, Kindler of Hope
Galea, Kindler of Hope

Hurl Through Hell
Hurl Through Hell

Karazikar, the Eye Tyrant
Karazikar, the Eye Tyrant

Klauth, Unrivaled Ancient
Klauth, Unrivaled Ancient

Klauth's Will
Klauth's Will

Midnight Pathlighter
Midnight Pathlighter

Nihiloor
Nihiloor

Prosper, Tome-Bound
Prosper, Tome-Bound

Ride the Avalanche
Ride the Avalanche

Sefris of the Hidden Ways
Sefris of the Hidden Ways

Storvald, Frost Giant Jarl
Storvald, Frost Giant Jarl

Vrondiss, Rage of Ancients
Vrondiss, Rage of Ancients

Wulfgar of Icewind Dale
Wulfgar of Icewind Dale

Барровин из Клана Ундурр
Барровин из Клана Ундурр

Бренор Боевой Молот
Бренор Боевой Молот

Дриззт До'Урден
Дриззт До'Урден

Фариде, Избранница Дьявола
Фариде, Избранница Дьявола

Гретхен Крохоива
Гретхен Крохоива

Хама Пашар, Искательница Руин
Хама Пашар, Искательница Руин

Калейн, Нелюдимая Художница
Калейн, Нелюдимая Художница

Кридл из Врат Балдура
Кридл из Врат Балдура

Минск, Любимый Следопыт
Минск, Любимый Следопыт

Шессра, Шепот Смерти
Шессра, Шепот Смерти

Треласарра, Лунная Танцовщица
Треласарра, Лунная Танцовщица

Воло, Знаток Чудовищ
Воло, Знаток Чудовищ

Orcus, Prince of Undeath
Orcus, Prince of Undeath

Skeletal Swarming
Skeletal Swarming

Triumphant Adventurer
Triumphant Adventurer

Xanathar, Guild Kingpin
Xanathar, Guild Kingpin

АРТЕФАКТЫ

Железный Голем
Железный Голем

Мимик
Мимик

The Deck of Many Things
The Deck of Many Things

Eye of Vecna
Eye of Vecna

Hand of Vecna
Hand of Vecna

Treasure Chest
Treasure Chest

Сундук с Сокровищами
Сундук с Сокровищами

ЗЕМЛИ

Пещера Морозного Дракона
Пещера Морозного Дракона

Логово Багбера
Логово Багбера

Спуск в Подземелье
Спуск в Подземелье

Перерождающиеся Дебри
Перерождающиеся Дебри

Чертог Штормовых Великанов
Чертог Штормовых Великанов

Улей Ока-Тирана
Улей Ока-Тирана

Логово Гидры
Логово Гидры

Храм Королевы Драконов
Храм Королевы Драконов

Пещера Сокровищ
Пещера Сокровищ

 

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