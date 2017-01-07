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БЕЛЫЕ

Летная Модификация
Летная Модификация

Адмирал Аэронавтов
Адмирал Аэронавтов

Инспектор Эфира
Инспектор Эфира

Эфирный Рудокоп
Эфирный Рудокоп

Транспортные Аэронавты
Транспортные Аэронавты

Скрыться в Переулке
Скрыться в Переулке

Дерзкий Лазутчик
Дерзкий Лазутчик

Блюстительница из Бастиона
Блюстительница из Бастиона

Призыв к Единению
Призыв к Единению

В Свете Фар
В Свете Фар

Репрессии Консульства
Репрессии Консульства

Твердые Убеждения
Твердые Убеждения

Отступница Сотен Механизмов
Отступница Сотен Механизмов

Орел Рассветных Перьев
Орел Рассветных Перьев

Меткая Гарпунщица
Меткая Гарпунщица

Вывести из Строя
Вывести из Строя

Умелый Отпор
Умелый Отпор

Изысканный Архангел
Изысканный Архангел

Сторожевой Фелидар
Сторожевой Фелидар

Гирапурская Скопа
Гирапурская Скопа

Специалист-Реставратор
Специалист-Реставратор

Серьезный Новобранец
Серьезный Новобранец

Эсрам, Старший Градостроитель
Эсрам, Старший Градостроитель

Мастерство Эсрама
Мастерство Эсрама

Арест с Топтеров
Арест с Топтеров

СИНИЕ

Эфирная Пикировщица
Эфирная Пикировщица

Кит Эфирных Приливов
Кит Эфирных Приливов

Бараль, Старший по Повиновению
Бараль, Старший по Повиновению

Мастерство Бараля
Мастерство Бараля

Изобретатель из Бастиона
Изобретатель из Бастиона

Запрет
Запрет

Техник по Рассеиванию
Техник по Рассеиванию

Эффективная Сборка
Эффективная Сборка

Дрейк из Глубинки
Дрейк из Глубинки

Обледенение
Обледенение

Уловка Иллюзиониста
Уловка Иллюзиониста

Оставить за Спиной
Оставить за Спиной

Механизированное Производство
Механизированное Производство

Металлический Упрек
Металлический Упрек

Отвергнуть
Отвергнуть

Шпионка Проворных Кузнецов
Шпионка Проворных Кузнецов

Обратное Проектирование
Обратное Проектирование

Топитель-Мародер
Топитель-Мародер

Вор Эфирного Щита
Вор Эфирного Щита

Мурена Кораблекрушений
Мурена Кораблекрушений

Грабитель Небесных Кораблей
Грабитель Небесных Кораблей

Взять под Стражу
Взять под Стражу

Маг Трофеев
Маг Трофеев

Гул Изобретений
Гул Изобретений

Налетчики Братьев Ветра
Налетчики Братьев Ветра

ЧЕРНЫЕ

Эфирная Отравительница
Эфирная Отравительница

Душитель из Переулка
Душитель из Переулка

Битва на Мосту
Битва на Мосту

Жестокая Окончательность
Жестокая Окончательность

Дерзкое Разрушение
Дерзкое Разрушение

Упрямый Собиратель
Упрямый Собиратель

Смертельный Толчок
Смертельный Толчок

Болотный Носильщик
Болотный Носильщик

Шершень из Литейной
Шершень из Литейной

Воровка с Четвертого Моста
Воровка с Четвертого Моста

Одаренный Эфирид
Одаренный Эфирид

Откачивательница Золотой Руки
Откачивательница Золотой Руки

Интриги Гонти
Интриги Гонти

Предвестник Мучений
Предвестник Мучений

Облаченный в Броню Революционер
Облаченный в Броню Революционер

Полночная Свита
Полночная Свита

Аэронавт с Ночного Рынка
Аэронавт с Ночного Рынка

Опасное Затруднение
Опасное Затруднение

Побег Отступника
Побег Отступника

Умелое Возвращение
Умелое Возвращение

Тайные Трофеи
Тайные Трофеи

Коварная Изымательница
Коварная Изымательница

Мстительный Повстанец
Мстительный Повстанец

Яхенни, Бессмертный Партизан
Яхенни, Бессмертный Партизан

Мастерство Яхенни
Мастерство Яхенни

КРАСНЫЕ

Эфирный Преследователь
Эфирный Преследователь

Революция Чандры
Революция Чандры

Разрушительное Вмешательство
Разрушительное Вмешательство

Эмбраальский Крушитель Машин
Эмбраальский Крушитель Машин

Взбешенный Гигант
Взбешенный Гигант

Регент Вольной Стороны
Регент Вольной Стороны

Повстанец с Передовой
Повстанец с Передовой

Нашествие Гремлинов
Нашествие Гремлинов

Голодное Пламя
Голодное Пламя

Неукротимое Творчество
Неукротимое Творчество

Усиленная Ярость
Усиленная Ярость

Кари Зев, Небесная Разбойница
Кари Зев, Небесная Разбойница

Мастерство Кари Зев
Мастерство Кари Зев

Парусный Ящер из Латну
Парусный Ящер из Латну

Молниеносная Бегунья
Молниеносная Бегунья

Революция Пии
Революция Пии

Точный Удар
Точный Удар

Повстанец Проворных Кузнецов
Повстанец Проворных Кузнецов

Прожорливый Паразит
Прожорливый Паразит

Безрассудный Гонщик
Безрассудный Гонщик

Выпустить Гремлинов
Выпустить Гремлинов

Непобедимая Дуэлянтка
Непобедимая Дуэлянтка

Шок
Шок

Осадная Модификация
Осадная Модификация

Задира из Потогонки
Задира из Потогонки

Выпас
Выпас

ЗЕЛЕНЫЕ

Эфирный Пастух
Эфирный Пастух

Леопард Эфирных Потоков
Леопард Эфирных Потоков

Поглотитель Эфирных Ветров
Поглотитель Эфирных Ветров

Помощь из Покрова
Помощь из Покрова

Друид Покрова
Друид Покрова

Дебошир Зеленого Пояса
Дебошир Зеленого Пояса

Освободительница Зеленого Круга
Освободительница Зеленого Круга

Героическое Вмешательство
Героическое Вмешательство

Тайные Травники
Тайные Травники

Вливание Высокого Шпиля
Вливание Высокого Шпиля

Пробуждение Жизнетворения
Пробуждение Жизнетворения

Конница Жизнетворцев
Конница Жизнетворцев

Дар Жизнетворца
Дар Жизнетворца

Революционер Молотобойцев
Революционер Молотобойцев

Чудовищная Резня
Чудовищная Резня

Нарнамский Отступник
Нарнамский Отступник

Естественное Устаревание
Естественное Устаревание

Пимская Эфирная Провидица
Пимская Эфирная Провидица

Нападение на Добычу
Нападение на Добычу

Острочешуйчатый Клыкач
Острочешуйчатый Клыкач

Ришкар, Пимский Отступник
Ришкар, Пимский Отступник

Мастерство Ришкара
Мастерство Ришкара

Вороватый Бандар
Вороватый Бандар

Мастерица Шелкопрядов
Мастерица Шелкопрядов

Необузданный Рост
Необузданный Рост

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Аджани Неколебимый
Аджани Неколебимый

Мрачные Намеки
Мрачные Намеки

Спрятанные Запасы
Спрятанные Запасы

Мятежный Конструктор Топтеров
Мятежный Конструктор Топтеров

Клятва Аджани
Клятва Аджани

Вепрь из Дальнего Леса
Вепрь из Дальнего Леса

Сплотитель Отступников
Сплотитель Отступников

Колесовщик-Отступник
Колесовщик-Отступник

Мятежный Очиститель
Мятежный Очиститель

Патрульная Шпилей
Патрульная Шпилей

Теззерет Интриган
Теззерет Интриган

Прикосновение Теззерета
Прикосновение Теззерета

Инженер Сварного Шва
Инженер Сварного Шва

Извилистый Удав
Извилистый Удав

АРТЕФАКТЫ

Защитный Автомат
Защитный Автомат

Эфиросферный Сборщик
Эфиросферный Сборщик

Усиливающийся Автомат
Усиливающийся Автомат

Крушитель Баррикад
Крушитель Баррикад

Сборщик Механизмов
Сборщик Механизмов

Дредноут Консульства
Дредноут Консульства

Турель Консульства
Турель Консульства

Карательная Конструкция
Карательная Конструкция

Отчаянный Болид
Отчаянный Болид

Филигранный Ползун
Филигранный Ползун

Сборщик Литейной
Сборщик Литейной

Эфирное Сердце Гонти
Эфирное Сердце Гонти

«Сердце Кирана»
«Сердце Кирана»

Надежда Гирапура
Надежда Гирапура

Орудие Возгорания
Орудие Возгорания

Орудие Исследования
Орудие Исследования

Орудие Свирепости
Орудие Свирепости

Орудие Улучшения
Орудие Улучшения

Орудие Злобы
Орудие Злобы

Вдохновляющее Изваяние
Вдохновляющее Изваяние

Крушитель Железного Грохота
Крушитель Железного Грохота

Зверинец Жизнетворца
Зверинец Жизнетворца

Подручный Купца
Подручный Купца

Металлический Подражатель
Металлический Подражатель

Мобильный Гарнизон
Мобильный Гарнизон

Стражник Ночного Рынка
Стражник Ночного Рынка

Орнитоптер
Орнитоптер

Сеть Умиротворения
Сеть Умиротворения

Машина Парадоксов
Машина Парадоксов

Колосс-Мирноход
Колосс-Мирноход

Межмировой Мост
Межмировой Мост

Конструкция-Гладиатор
Конструкция-Гладиатор

Карта Отступников
Карта Отступников

Резервуарный Ходун
Резервуарный Ходун

Тральщик-Мусорщик
Тральщик-Мусорщик

Чертеж Сервотрона
Чертеж Сервотрона

Хранитель Сокровищ
Хранитель Сокровищ

Универсальный Растворитель
Универсальный Растворитель

Неудержимый Экспресс
Неудержимый Экспресс

Зеленый Автомат
Зеленый Автомат

Ходячая Баллиста
Ходячая Баллиста

Наблюдательный Автомат
Наблюдательный Автомат

Сварочный Автомат
Сварочный Автомат

ЗЕМЛИ

Шпиль Производства
Шпиль Производства

 

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