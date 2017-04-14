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БЕЛЫЕ

Ангел Ограничений
Ангел Ограничений

Умащенная Процессия
Умащенная Процессия

Жрица-Умастительница
Жрица-Умастительница

Приближение Второго Солнца
Приближение Второго Солнца

Воздушный Блюститель Мыслей
Воздушный Блюститель Мыслей

Спутывающая Мумия
Спутывающая Мумия

Картуш Сплоченности
Картуш Сплоченности

Изгнание Прочь
Изгнание Прочь

Принудительный Отдых
Принудительный Отдых

Преданный Брат по Снопу
Преданный Брат по Снопу

Решимость Джеру
Решимость Джеру

Носитель Опахала
Носитель Опахала

Отринуть Мирское
Отринуть Мирское

Гидеон, Участник Испытаний
Гидеон, Участник Испытаний

Вмешательство Гидеона
Вмешательство Гидеона

Стремящийся к Славе Послушник
Стремящийся к Славе Послушник

Путник Ветра
Путник Ветра

Безупречный Момент
Безупречный Момент

Во Имя Окетры
Во Имя Окетры

Мощный Прыжок
Мощный Прыжок

Окетра Верная
Окетра Верная

Служительница Окетры
Служительница Окетры

Защита Хекмы
Защита Хекмы

Царственный Каракал
Царственный Каракал

Обновленная Вера
Обновленная Вера

Копьеносец Снопа Рет
Копьеносец Снопа Рет

Священная Кошка
Священная Кошка

Серафим Солнц
Серафим Солнц

Тренировочная Мумия
Тренировочная Мумия

Караван с Припасами
Караван с Припасами

Избранный Снопа Тах
Избранный Снопа Тах

Те, Кто Служат
Те, Кто Служат

Время Поразмыслить
Время Поразмыслить

Испытание Сплоченности
Испытание Сплоченности

Непреклонная Дуэлянтка
Непреклонная Дуэлянтка

Недрогнувший Послушник
Недрогнувший Послушник

Визирь Отсрочки
Визирь Отсрочки

Визирь Снадобий
Визирь Снадобий

Крылатый Пастух
Крылатый Пастух

Закат
Закат

СИНИЕ

Древний Краб
Древний Краб

Дрейк-Рыболов
Дрейк-Рыболов

Как Предсказано
Как Предсказано

Авен-Послушник
Авен-Послушник

Отмена
Отмена

Картуш Знаний
Картуш Знаний

Цензура
Цензура

Неотразимый Довод
Неотразимый Довод

Таинственный Змей
Таинственный Змей

Хранитель Загадок
Хранитель Загадок

Паралич Воли
Паралич Воли

Убежище Дрейков
Убежище Дрейков

Разлет Эссенции
Разлет Эссенции

Разлившиеся Воды
Разлившиеся Воды

Порыв Бури
Порыв Бури

Страж Знаков
Страж Знаков

Стражники Хекмы
Стражники Хекмы

Светящиеся Иероглифы
Светящиеся Иероглифы

Иллюзорные Бинты
Иллюзорные Бинты

Кефнет Всеведущий
Кефнет Всеведущий

Охранник Лабиринта
Охранник Лабиринта

Заявка на Владение
Заявка на Владение

Нага-Оракул
Нага-Оракул

Новые Перспективы
Новые Перспективы

Дорога к Чудесам
Дорога к Чудесам

Трофеи из Будущего
Трофеи из Будущего

Речной Змей
Речной Змей

Священные Раскопки
Священные Раскопки

Переписчица Всеведущего
Переписчица Всеведущего

Искатель Озарения
Искатель Озарения

Дрейк Мерцающей Чешуи
Дрейк Мерцающей Чешуи

Скользящий Мечник
Скользящий Мечник

Боец Снопа Тах
Боец Снопа Тах

Испытание Знания
Испытание Знания

Визирь Многих Лиц
Визирь Многих Лиц

Визирь Перевернувшихся Часов
Визирь Перевернувшихся Часов

Ветра Укора
Ветра Укора

Искатель Зенита
Искатель Зенита

Сохранить
Сохранить

ЧЕРНЫЕ

Архидемон Ифнира
Архидемон Ифнира

Гибельная Амат
Гибельная Амат

Нетопырь Порчи
Нетопырь Порчи

Трупоед
Трупоед

Бонту Прославленная
Бонту Прославленная

Картуш Устремленности
Картуш Устремленности

Жестокая Реальность
Жестокая Реальность

Проклятый Минотавр
Проклятый Минотавр

Лишение Собственности
Лишение Собственности

Обреченный Инакомыслящий
Обреченный Инакомыслящий

Кошмарный Скиталец
Кошмарный Скиталец

Дюнный Жук
Дюнный Жук

Вера Преданных
Вера Преданных

Гниющая Мумия
Гниющая Мумия

Последняя Награда
Последняя Награда

Могильщик
Могильщик

Зловещий Бродяга
Зловещий Бродяга

Ужас Смятенных Земель
Ужас Смятенных Земель

Открытое Сердце
Открытое Сердце

Лилиана, Величие Смерти
Лилиана, Величие Смерти

Мастерство Лилианы
Мастерство Лилианы

Повелительница Проклятых
Повелительница Проклятых

Зловонная Мумия
Зловонная Мумия

Гнездо Скарабеев
Гнездо Скарабеев

Болезненный Урок
Болезненный Урок

Безжалостный Визирь
Безжалостный Визирь

Моровый Изрыгатель
Моровый Изрыгатель

Безжалостный Снайпер
Безжалостный Снайпер

Пир Скарабеев
Пир Скарабеев

Могильная Тень
Могильная Тень

Уязвитель Душ
Уязвитель Душ

Блистательная Агония
Блистательная Агония

Возмущение Песков
Возмущение Песков

Сверхъестественная Стойкость
Сверхъестественная Стойкость

Проклятие Нарушителя
Проклятие Нарушителя

Испытание Устремленности
Испытание Устремленности

Снять Бремя
Снять Бремя

Посмертные Блуждания
Посмертные Блуждания

Скорпион Пустошей
Скорпион Пустошей

Никогда
Никогда

КРАСНЫЕ

Громила Снопа Ан
Громила Снопа Ан

Мародер с Поля Битвы
Мародер с Поля Битвы

Пылающий Залп
Пылающий Залп

Кровожадный Подстрекатель
Кровожадный Подстрекатель

Воитель Кровавой Ярости
Воитель Кровавой Ярости

Жестокая Сила
Жестокая Сила

Силовое Решение
Силовое Решение

Картуш Рвения
Картуш Рвения

Торжествующий Боец
Торжествующий Боец

Всепоглощающий Накал
Всепоглощающий Накал

Признать Достойным
Признать Достойным

Пустынный Рогозуб
Пустынный Рогозуб

Электрический Заряд
Электрический Заряд

Минотавр Горящего Рога
Минотавр Горящего Рога

Адепт Огненного Клинка
Адепт Огненного Клинка

Швырок
Швырок

Славный Конец
Славный Конец

Несущий Славу
Несущий Славу

Строгий Наставник
Строгий Наставник

Хазорет Пылкая
Хазорет Пылкая

Милость Хазорет
Милость Хазорет

Пронзающая Сердце Мантикора
Пронзающая Сердце Мантикора

Стая Гиен
Стая Гиен

Граница Сплоченности
Граница Сплоченности

Выброс Магмы
Выброс Магмы

Мантикора Круга Битв
Мантикора Круга Битв

Меткий Минотавр
Меткий Минотавр

Опутыватель Снопа Неф
Опутыватель Снопа Неф

Хенра Ловкого Клинка
Хенра Ловкого Клинка

Прокладывающая Путь Послушница
Прокладывающая Путь Послушница

Погоня за Славой
Погоня за Славой

Маг-Душегубитель
Маг-Душегубитель

Знойные Солнца
Знойные Солнца

Ящер-Молотильщик
Ящер-Молотильщик

Мучающий Голос
Мучающий Голос

Испытание Рвения
Испытание Рвения

Непреклонные Близнецы
Непреклонные Близнецы

Жестокий Удар
Жестокий Удар

Копьеносец Огня Войны
Копьеносец Огня Войны

Оскорбление
Оскорбление

ЗЕЛЕНЫЕ

Благоволение Ронаса
Благоволение Ронаса

Воин Клинка Горечи
Воин Клинка Горечи

Картуш Силы
Картуш Силы

Поборница Ронаса
Поборница Ронаса

Преобразующая Послушница
Преобразующая Послушница

Колоссоножка
Колоссоножка

Крокодил Переправы
Крокодил Переправы

Непокорный Проглот
Непокорный Проглот

Освобождение Инакомыслящей
Освобождение Инакомыслящей

Образец Силы
Образец Силы

Гигантский Паук
Гигантский Паук

Дарованный Рай
Дарованный Рай

Гигантский Песчаный Вурм
Гигантский Песчаный Вурм

Метка Хапатры
Метка Хапатры

Сезон Жатвы
Сезон Жатвы

Дымка из Пыльцы
Дымка из Пыльцы

Почитаемая Гидра
Почитаемая Гидра

Капюшонный Боец
Капюшонный Боец

Спутник Послушника
Спутник Послушника

Разломорог
Разломорог

Нага-Жизнеродительница
Нага-Жизнеродительница

Возделывательница из Оашры
Возделывательница из Оашры

Норовистый Куду
Норовистый Куду

Бросающийся Гепард
Бросающийся Гепард

Охотничий Змеепард
Охотничий Змеепард

Тяжеловоз с Каменоломни
Тяжеловоз с Каменоломни

Ронас Неукротимый
Ронас Неукротимый

Скопление Песчаных Вурмов
Скопление Песчаных Вурмов

Чешуйчатый Исполин
Чешуйчатый Исполин

Сбросить Слабость
Сбросить Слабость

Шефетский Варан
Шефетский Варан

Шестое Чувство
Шестое Чувство

Паучья Хватка
Паучья Хватка

Жалящий Выстрел
Жалящий Выстрел

Одновременный Удар
Одновременный Удар

Испытание Силы
Испытание Силы

Визирь Зверинца
Визирь Зверинца

Нага-Наблюдатель
Нага-Наблюдатель

Пасть
Пасть

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Поборник Снопа Ан
Поборник Снопа Ан

Авен, Проводник Ветра
Авен, Проводник Ветра

Щедрость Луксы
Щедрость Луксы

Жук-Истребитель
Жук-Истребитель

Дрейк Загадок
Дрейк Загадок

Хапатра, Визирь Ядов
Хапатра, Визирь Ядов

Почтенный Капитан Снопа
Почтенный Капитан Снопа

Хенра-Колесничий
Хенра-Колесничий

Безжалостная Копейщица
Безжалостная Копейщица

Нехеб, Достойный
Нехеб, Достойный

Нисса, Проводница Стихий
Нисса, Проводница Стихий

Самут, Голос Инакомыслия
Самут, Голос Инакомыслия

Визирь Темных Бурь
Визирь Темных Бурь

Теммет, Визирь Нактамуна
Теммет, Визирь Нактамуна

Заблудший Слуга
Заблудший Слуга

Плетельщица Течений
Плетельщица Течений

Начало
Начало

Растереть
Растереть

Предназначение
Предназначение

Вперед
Вперед

Всплыть
Всплыть

Подготовка
Подготовка

Неспособность
Неспособность

Нищета
Нищета

Изрубить
Изрубить

С Неба
С Неба

АРТЕФАКТЫ

Монумент Бонту
Монумент Бонту

Здание Власти
Здание Власти

Инструменты Бальзамировщика
Инструменты Бальзамировщика

Врата в Загробную Жизнь
Врата в Загробную Жизнь

Монумент Хазорет
Монумент Хазорет

Отточенный Хопеш
Отточенный Хопеш

Монумент Кефнета
Монумент Кефнета

Храм на Реке Лукса
Храм на Реке Лукса

Монумент Окетры
Монумент Окетры

Сокровищница Оракула
Сокровищница Оракула

Пирамида Пантеона
Пирамида Пантеона

Монумент Ронаса
Монумент Ронаса

Трон Бога-Фараона
Трон Бога-Фараона

Стражи Мертвых
Стражи Мертвых

ЗЕМЛИ

Топь в Каньоне
Топь в Каньоне

Каскад Водопадов
Каскад Водопадов

Колыбель Проклятых
Колыбель Проклятых

Перерождающиеся Дебри
Перерождающиеся Дебри

Зловонные Озера
Зловонные Озера

Хищные Дюны
Хищные Дюны

Орошаемые Поля
Орошаемые Поля

Цветные Скалы
Цветные Скалы

Разрозненные Рощи
Разрозненные Рощи

Укрытая Поросль
Укрытая Поросль

Выжженная Солнцем Пустыня
Выжженная Солнцем Пустыня

Равнина
Равнина

 

Остров
Остров

Болото
Болото

 

Гора
Гора

Лес
Лес

 

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

 

Равнина
Равнина

Остров
Остров

 

Остров
Остров

Остров
Остров

 

Болото
Болото

Болото
Болото

 

Болото
Болото

Гора
Гора

 

Гора
Гора

Гора
Гора

 

Лес
Лес

Лес
Лес

 

Лес
Лес

 

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