Амонхет
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БЕЛЫЕ
Ангел Ограничений
Умащенная Процессия
Жрица-Умастительница
Приближение Второго Солнца
Воздушный Блюститель Мыслей
Спутывающая Мумия
Картуш Сплоченности
Изгнание Прочь
Принудительный Отдых
Преданный Брат по Снопу
Решимость Джеру
Носитель Опахала
Отринуть Мирское
Гидеон, Участник Испытаний
Вмешательство Гидеона
Стремящийся к Славе Послушник
Путник Ветра
Безупречный Момент
Во Имя Окетры
Мощный Прыжок
Окетра Верная
Служительница Окетры
Защита Хекмы
Царственный Каракал
Обновленная Вера
Копьеносец Снопа Рет
Священная Кошка
Серафим Солнц
Тренировочная Мумия
Караван с Припасами
Избранный Снопа Тах
Те, Кто Служат
Время Поразмыслить
Испытание Сплоченности
Непреклонная Дуэлянтка
Недрогнувший Послушник
Визирь Отсрочки
Визирь Снадобий
Крылатый Пастух
Закат
СИНИЕ
Древний Краб
Дрейк-Рыболов
Как Предсказано
Авен-Послушник
Отмена
Картуш Знаний
Цензура
Неотразимый Довод
Таинственный Змей
Хранитель Загадок
Паралич Воли
Убежище Дрейков
Разлет Эссенции
Разлившиеся Воды
Порыв Бури
Страж Знаков
Стражники Хекмы
Светящиеся Иероглифы
Иллюзорные Бинты
Кефнет Всеведущий
Охранник Лабиринта
Заявка на Владение
Нага-Оракул
Новые Перспективы
Дорога к Чудесам
Трофеи из Будущего
Речной Змей
Священные Раскопки
Переписчица Всеведущего
Искатель Озарения
Дрейк Мерцающей Чешуи
Скользящий Мечник
Боец Снопа Тах
Испытание Знания
Визирь Многих Лиц
Визирь Перевернувшихся Часов
Ветра Укора
Искатель Зенита
Сохранить
ЧЕРНЫЕ
Архидемон Ифнира
Гибельная Амат
Нетопырь Порчи
Трупоед
Бонту Прославленная
Картуш Устремленности
Жестокая Реальность
Проклятый Минотавр
Лишение Собственности
Обреченный Инакомыслящий
Кошмарный Скиталец
Дюнный Жук
Вера Преданных
Гниющая Мумия
Последняя Награда
Могильщик
Зловещий Бродяга
Ужас Смятенных Земель
Открытое Сердце
Лилиана, Величие Смерти
Мастерство Лилианы
Повелительница Проклятых
Зловонная Мумия
Гнездо Скарабеев
Болезненный Урок
Безжалостный Визирь
Моровый Изрыгатель
Безжалостный Снайпер
Пир Скарабеев
Могильная Тень
Уязвитель Душ
Блистательная Агония
Возмущение Песков
Сверхъестественная Стойкость
Проклятие Нарушителя
Испытание Устремленности
Снять Бремя
Посмертные Блуждания
Скорпион Пустошей
Никогда
КРАСНЫЕ
Громила Снопа Ан
Мародер с Поля Битвы
Пылающий Залп
Кровожадный Подстрекатель
Воитель Кровавой Ярости
Жестокая Сила
Силовое Решение
Картуш Рвения
Торжествующий Боец
Всепоглощающий Накал
Признать Достойным
Пустынный Рогозуб
Электрический Заряд
Минотавр Горящего Рога
Адепт Огненного Клинка
Швырок
Славный Конец
Несущий Славу
Строгий Наставник
Хазорет Пылкая
Милость Хазорет
Пронзающая Сердце Мантикора
Стая Гиен
Граница Сплоченности
Выброс Магмы
Мантикора Круга Битв
Меткий Минотавр
Опутыватель Снопа Неф
Хенра Ловкого Клинка
Прокладывающая Путь Послушница
Погоня за Славой
Маг-Душегубитель
Знойные Солнца
Ящер-Молотильщик
Мучающий Голос
Испытание Рвения
Непреклонные Близнецы
Жестокий Удар
Копьеносец Огня Войны
Оскорбление
ЗЕЛЕНЫЕ
Благоволение Ронаса
Воин Клинка Горечи
Картуш Силы
Поборница Ронаса
Преобразующая Послушница
Колоссоножка
Крокодил Переправы
Непокорный Проглот
Освобождение Инакомыслящей
Образец Силы
Гигантский Паук
Дарованный Рай
Гигантский Песчаный Вурм
Метка Хапатры
Сезон Жатвы
Дымка из Пыльцы
Почитаемая Гидра
Капюшонный Боец
Спутник Послушника
Разломорог
Нага-Жизнеродительница
Возделывательница из Оашры
Норовистый Куду
Бросающийся Гепард
Охотничий Змеепард
Тяжеловоз с Каменоломни
Ронас Неукротимый
Скопление Песчаных Вурмов
Чешуйчатый Исполин
Сбросить Слабость
Шефетский Варан
Шестое Чувство
Паучья Хватка
Жалящий Выстрел
Одновременный Удар
Испытание Силы
Визирь Зверинца
Нага-Наблюдатель
Пасть
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Поборник Снопа Ан
Авен, Проводник Ветра
Щедрость Луксы
Жук-Истребитель
Дрейк Загадок
Хапатра, Визирь Ядов
Почтенный Капитан Снопа
Хенра-Колесничий
Безжалостная Копейщица
Нехеб, Достойный
Нисса, Проводница Стихий
Самут, Голос Инакомыслия
Визирь Темных Бурь
Теммет, Визирь Нактамуна
Заблудший Слуга
Плетельщица Течений
Начало
Растереть
Предназначение
Вперед
Всплыть
Подготовка
Неспособность
Нищета
Изрубить
С Неба
АРТЕФАКТЫ
Монумент Бонту
Здание Власти
Инструменты Бальзамировщика
Врата в Загробную Жизнь
Монумент Хазорет
Отточенный Хопеш
Монумент Кефнета
Храм на Реке Лукса
Монумент Окетры
Сокровищница Оракула
Пирамида Пантеона
Монумент Ронаса
Трон Бога-Фараона
Стражи Мертвых
ЗЕМЛИ
Топь в Каньоне
Каскад Водопадов
Колыбель Проклятых
Перерождающиеся Дебри
Зловонные Озера
Хищные Дюны
Орошаемые Поля
Цветные Скалы
Разрозненные Рощи
Укрытая Поросль
Выжженная Солнцем Пустыня
Равнина
Остров
Болото
Гора
Лес
Равнина
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Остров
Болото
Болото
Болото
Гора
Гора
Гора
Лес
Лес
Лес
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