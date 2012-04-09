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Галерея карт
Добро пожаловать в галерею карт выпуска Возвращение Авацины! Здесь вы найдете все карты из выпуска Возвращение Авацины. Если вы ищете какую-то конкретную карту, воспользуйтесь базой карт Gatherer.
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Ангел Грядущей Славы
Ангел Ликования
Милосердие Ангела
Стена Ангела
Архангел
Авацина, Ангел Надежды
Изгоняющий Жест
Благословение Строителя
Призыв на Службу
Крестовый Поход Катаров
Соборный Освятитель
Сдвиг Облаков
Власть Командира
Освобождение от Проклятия
Вырвать Клыки
Презреть Смерть
Благочестивый Капеллан
Божественное Отклонение
Ангел Избавления
Молитва Ангелам
Фарбогская Исследовательница
Командир Золотой Ночи
Искупитель Золотой Ночи
Вестник Войны
Святой Юстициар
Прыжок Веры
Полуночный Дуэлянт
Защитник Мидвеста
Привидение Лунного Света
Инквизитор Вересковой Пустоши
Пилигрим Ближней Пустоши
Ангел Восстановления
Гевонские Всадники
Праведный Удар
Серафим Рассвета
Паладин Серебряного Клинка
Призрачная Стража
Терминус
Трейбенский Храбрец
Голос Провинций
Неистовый Удар
Подмастерье Алхимика
Собрать Ингредиенты
Поединок Магов
Туманный Капитан
Увечащий Холод
Всевидящий Кормчий
Опустошающий Прилив
Волна Ужаса
Элгодская Заступница
Попутный Ветер
Привидение в Оковах
Мимолетное Отвлечение
Алхимик-Гальванолог
Хватка Привидения
Призрачная Форма
Призрачное Мерцание
Прикосновение Призрака
Авангард Грифов
Хавенгульский Скааб
Бесконечное Отражение
Навстречу Пустоте
Искатель Укрытий
Одинокий Призрак
Лунный Мистик
Обращение к Народу
Туманный Ворон
Грифон Туманной Лощины
Нефалийский Контрабандист
Перехитрить
Бегство от Реальности
Упырь в Гнилостной Короне
Лоскутный Дрейк
Вторая Попытка
Призрачная Тюрьма
Унесенный Духом
Суровая Наставница
Украденные Вещи
Тамиё, Знаток Луны
Двойной Дозор
Управление Временем
Исчезновение
Мастер Крыльев
Любовь к Мозгам
Кровавый Обмен
Кровавый Художник
Ценительница Вкуса Крови
Костные Осколки
Упырь-Палач
Торговцы Трупами
Могильный Ползун
Темный Самозванец
Дыхание Смерти
Вызов Демонов
Демон-Десятник
Владыка Пепельной Пропасти
Погружение в Безумие
Ужасный Работорговец
Перевозчик Мертвецов
Жатва Душ
Тень Вечной Ночи
Обмен Кровью
Мертвая Плоть
Черный Хирург
Обмен Трупов
Гризельбранд
Пожинатель Душ
Уединение Безумца
Бренность Человека
Преследуемый Упырь
Убийственная Волна
Близнецы из Маалфельда
Нетопыри Костного Мозга
Ментальная Агония
Укус Мертвеца
Зараженный Труп
Гамбит Хищника
Демон-Отступник
Привидение с Фонарем
Злодей Темницы Душ
Демон-Предатель
Триумф Жестокости
Палач-Мертвец
Греховное Соглашение
Раздражение
Дугокрылый Дракон
Поднять Знамена
Боевой Гимн
Костер Проклятых
Сжигание на Костре
Опасная Игра
Разрушение
Удвоение Заклинания
Убийца из Рода Фалькенратов
Ревностный Катар
Шайка Дьяволов
Личина Огня
Ханвирский Копьеносец
Хавенгульский Вампир
Наследники Рода Стромкирков
Пес Гризельбранда
Кессигские Мятежники
Круинский Фанатик
Молниеносный Боец
Управление Молнией
Безумный Пророк
Злой Умысел
Сущность Злобы
Столп Пламени
Разъяренный Полтергейст
Восстановление Души
Предводитель Восстания
Обряд Разрушения
Приток Крови
Обжигающий Дьявол
Сомбервальдский Ополченец
Каменщик
Бунт Кровельщиков
Грозовой Разряд
Грозовой Гнев
Тибальт, Полудьявол
Тиран Раздора
Сверхъестественная Скорость
Дьявол-Задира
Правосудие Ополченцев
Яростные Призывники
Обильный Рост
Благословение Природы
Лесничий с Окраины
Тайные Тропы
Защитница Ламбхольта
Шагающее Напролом Чудище
Путь Потомков
Конвоир с Места Резни
Спутник Друида
Друидский Склад
Съеденный Пауками
Цветущий Древокрут
Охотники за Привидениями
Мрачная Вдова
К Земле
Воющее Привидение
Совместный Штурм
Проникновение в Логово
Естественный Финал
Крапивный Хряк
Разносчик Сонной Одури
Вурм-Землепроходец
Первобытная Волна
Дождь Шипов
Месть Преследуемых
Укрывающее Слово
Охота в Небе
Сомбервальдский Мудрец
Душа Урожая
Пугающее Присутствие
Лесной Проводник
Триумф Свирепости
Надежный Маг Природы
Уленвальдский Охотник
Когтистый Пожиратель
Бродячий Волк
Дикий Вызов
Привидение Лесной Чащи
Вульфир-Мститель
Вульфир Серебряного Сердца
Дух Тиса
Бруна, Алебастровый Светоч
Гизела, Клинок Золотой Ночи
Сигарда, Повелительница Цапель
Гробница Ангела
Вооружение Ангелов
Наручи с Клинками
Камера Заклинателя
Виселица на Ракитном Холме
Призрачный Страж
Копье Лунного Серебра
Нарстадский Мусорщик
Атлас Иного Мира
Свиток Авацины
Свиток Гризельбранда
Трезубец Мучителя
Щит Авангарда
Сосуд Вечного Покоя
Убежище Алхимика
Пещера Душ
Заброшенный Маяк
Святилище Серафимов
Цитадель Охотников за Нечистью
Равнина
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Остров
Болото
Болото
Болото
Гора
Гора
Гора
Лес
Лес
Лес
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