Добро пожаловать в галерею карт базового выпуска Magic 2013. Здесь вы найдете все карты из выпуска Magic 2013. Если вы ищете какую-то конкретную карту, воспользуйтесь базой карт Gatherer.



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Аджани, Взывающий к Прайду



Солнечный Защитник Аджани



Милосердие Ангела



Ангельское Освящение



Сопровождаемый Рыцарь



Крылатый Оруженосец



Боевой Орел



Капитан Стражи



Воззвание Капитана



Крестоносец Одрика



Божественное Покровительство



Божественный Приговор



Стереть



Награда за Веру



Славный Натиск



Грифон-Защитник



Львы-Стражники



Стражи Акрасы



Целительница Прайда



Неустрашимый Герой



Рыцарь Славы



Кольцо Забвения



Одрик, Искусный Тактик



Пацифизм



Бык Столбового Поля



Вселенское Очищение



Трофейный Слон



Дождь Клинков



Рокс, Укрепитель Веры



Безопасный Проход



Ангел Серры



Аватара Серры



Мститель из Серры



Проявление Храбрости



Среброшкурый Лев



Высочайший Архангел



Прикосновение Вечности



Боевой Сокол



Военный Священник из Туна



Натасканный Мастиф





Археомант



Арктический Авен



Гадатель Боласа



Борьба Умов



Клон



Утонченный Провокатор



Прорицание



Ливневый Поток



Короста



Разлет Эссенции



Феи-Захватчики



Туманная Отмель



Змей Гавани



Гидровсплеск



Индекс



Джейс, Адепт Памяти



Фантом Джейса



Детеныш Кракена



Повелитель Жемчужного Трезубца



Мерфолк Жемчужного Трезубца



Лепка Сознания



Отвергнуть



Всеведение



Перенацеливание



Перемотка



Похититель Свитков



Сон



Переплетение Заклинаний



Сфинкс Утуна



Левиафан Штормового Прилива



Подмена



Талранд, Небесный Вызыватель



Колдовство Талранда



Секрет Мастерства



Отозвать



Гипнотизер Ведалкен



Пустотелый Преследователь



Водобег



Небесная Крачка



Ветряной Дрейк





Кровавая Расплата



Нетопырь, Кровавый Охотник



Вампир Кровавого Престола



Сжиматься от Страха



Увечащий Недуг



Темное Покровительство



Дьявольское Открытие



Приверженец Боласа



Извлечение из Могилы



Насилие



Мародер Мантии Сумрака



Приверженный Долгу Мертвец



Утечка Эссенции



Гигантский Скорпион



Бандит из Гавани



Рыцарь Бесславия



Лилиана из Темных Владений



Тень Лилианы



Метка Вампира



Гниение Разума



Убийство



Увечье



Нефарокс, Повелитель Гриксиса



Лич с Филактерией



Публичная Казнь



Прожорливые Крысы



Восстать из Могилы



Слуга Нефарокса



Шимийский Призрак



Подписание Кровью



Страдающая Душа



Вампир-Полуночник



Вампир-Ноктурнус



Упырь, Порождение Завесы



Ужасное Возрождение



Ходячий Труп



Предел Разума



Горгона Затрида



Зомби-Голиаф





Торговец Оружием



Саблезубый Вепрь



Каньонный Минотавр



Чандра, Разжигательница



Ярость Чандры



Мятеж Секачей



Кратеризация



Багровый Грязеброд



Вылупившийся Дракон



Рвение



Огненный Элементаль



Огнекрылый Феникс



Пламя Разжигательницы



Детеныш Горнила



Гоблин-Воспламенитель



Боевой Шут Гоблинов



Чудо-Юдо Великан



Вспыхнувшая Ярость



Кренко, Главарь Банды



Команда Кренко



Магматрясение



Знак Бунта



Шаман Цепкого Разума



Могги-Прислужники



Безрассудный Зверюга



Реверберация



Роющийся Гоблин



Полыхающее Копье



Дремлющий Дракон



Расплавить



Змей-Громовержец



Факельный Демон



Звук Трубы



Превращение в Шлак



Вулканический Гейзер



Вулканическая Сила



Стена Огня



Случайная Догадка



Мировой Пожар





Кислотная Слизь



Эльф Лесного Свода



Связующий Жук



Безграничные Миры



Обильный Урожай



Быстроногий Кентавр



Смертоносный Отшельник



Чащобный Вурм



Могучий Вурм-Старейшина



Эльфийский Архидруид



Эльфийский Прорицатель



Дальнее Странствие



Кремненогий Вепрь



Туман



Грибная Поросль



Гаррук, Первобытный Охотник



Вожак Стаи Гаррука



Печать Земли



Охотница Мвонвули



Приживание



Стремительное Падение



Неистовство Хищников



Нападение на Добычу



Первобытный Охотничий Зверь



Первородная Гидра



Квирионская Дриада



Злоба



Путь Лесничего



Возвращение к Жизни



Ревущий Перводокс



Паук-Часовой



Змеиный Дар



Паук-Шелкопряд



Шипастый Балот



Крутоклык



Волк Лесной Стаи



Титанический Рост



Проглот Широколесья



Йева, Глашатай Природы



Природомаг Йевы





Никол Болас, Planeswalker



Мемориал Акромы



Хрономат



Часы Знамений



Дверь в Никуда



Эликсир Бессмертия



Самоцвет Возникновения



Позолоченный Лотос



Том Джейэмди



Кайтсейл



Огромный Фирексиец



Первобытная Глина



Перстень Острова Эвос



Перстень Калонии



Перстень Туна



Перстень Валкаса



Перстень Затрида



Песок Безумия



Посох Нин



Мягкая Кукла



Склеп Тормода



Торговый Пост



Собор Войны



Пик Драконьего Черепа



Затопленная Катакомба



Перерождающиеся Дебри



Ледяная Крепость



Горнило Геллионов



Башня-Реликварий



Обвитая Корнями Скала



Роща Солнечных Лепестков



Равнина



Равнина



Равнина



Равнина



Остров



Остров



Остров



Остров



Болото



Болото



Болото



Болото



Гора



Гора



Гора



Гора



Лес



Лес



Лес



Лес



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