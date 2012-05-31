Добро пожаловать в галерею карт базового выпуска Magic 2013. Здесь вы найдете все карты из выпуска Magic 2013. Если вы ищете какую-то конкретную карту, воспользуйтесь базой карт Gatherer.


Белые карты | Синие карты | Черные карты | Красные карты | Зеленые карты | Прочие карты | ВСЕ КАРТЫ

ÐÐ´Ð¶Ð°Ð½Ð¸, Ð’Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ðº ÐŸÑ€Ð°Ð¹Ð´Ñƒ
Аджани, Взывающий к Прайду
 
Ð¡Ð¾Ð»Ð½ÐµÑ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð—Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð½Ð¸Ðº ÐÐ´Ð¶Ð°Ð½Ð¸
Солнечный Защитник Аджани
 
ÐœÐ¸Ð»Ð¾ÑÐµÑ€Ð´Ð¸Ðµ ÐÐ½Ð³ÐµÐ»Ð°
Милосердие Ангела
 
ÐÐ½Ð³ÐµÐ»ÑŒÑÐºÐ¾Ðµ ÐžÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ангельское Освящение
 
Ð¡Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ Ð Ñ‹Ñ†Ð°Ñ€ÑŒ
Сопровождаемый Рыцарь
 
ÐšÑ€Ñ‹Ð»Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¹ ÐžÑ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¾ÑÐµÑ†
Крылатый Оруженосец
 
Ð‘Ð¾ÐµÐ²Ð¾Ð¹ ÐžÑ€ÐµÐ»
Боевой Орел
 
ÐšÐ°Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½ Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð¸
Капитан Стражи
 
Ð’Ð¾Ð·Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐšÐ°Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð°
Воззвание Капитана
 
ÐšÑ€ÐµÑÑ‚Ð¾Ð½Ð¾ÑÐµÑ† ÐžÐ´Ñ€Ð¸ÐºÐ°
Крестоносец Одрика
 
Ð‘Ð¾Ð¶ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ ÐŸÐ¾ÐºÑ€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð¾
Божественное Покровительство
 
Ð‘Ð¾Ð¶ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ ÐŸÑ€Ð¸Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€
Божественный Приговор
 
Ð¡Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ‚ÑŒ
Стереть
 
ÐÐ°Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð° Ð·Ð° Ð’ÐµÑ€Ñƒ
Награда за Веру
 
Ð¡Ð»Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ð¹ ÐÐ°Ñ‚Ð¸ÑÐº
Славный Натиск
 
Ð“Ñ€Ð¸Ñ„Ð¾Ð½-Ð—Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð½Ð¸Ðº
Грифон-Защитник
 
Ð›ÑŒÐ²Ñ‹-Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð½Ð¸ÐºÐ¸
Львы-Стражники
 
Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð¸ ÐÐºÑ€Ð°ÑÑ‹
Стражи Акрасы
 
Ð¦ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†Ð° ÐŸÑ€Ð°Ð¹Ð´Ð°
Целительница Прайда
 
ÐÐµÑƒÑÑ‚Ñ€Ð°ÑˆÐ¸Ð¼Ñ‹Ð¹ Ð“ÐµÑ€Ð¾Ð¹
Неустрашимый Герой
 
Ð Ñ‹Ñ†Ð°Ñ€ÑŒ Ð¡Ð»Ð°Ð²Ñ‹
Рыцарь Славы
 
ÐšÐ¾Ð»ÑŒÑ†Ð¾ Ð—Ð°Ð±Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ
Кольцо Забвения
 
ÐžÐ´Ñ€Ð¸Ðº, Ð˜ÑÐºÑƒÑÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¢Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ðº
Одрик, Искусный Тактик
 
ÐŸÐ°Ñ†Ð¸Ñ„Ð¸Ð·Ð¼
Пацифизм
 
Ð‘Ñ‹Ðº Ð¡Ñ‚Ð¾Ð»Ð±Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ ÐŸÐ¾Ð»Ñ
Бык Столбового Поля
 
Ð’ÑÐµÐ»ÐµÐ½ÑÐºÐ¾Ðµ ÐžÑ‡Ð¸Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Вселенское Очищение
 
Ð¢Ñ€Ð¾Ñ„ÐµÐ¹Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¡Ð»Ð¾Ð½
Трофейный Слон
 
Ð”Ð¾Ð¶Ð´ÑŒ ÐšÐ»Ð¸Ð½ÐºÐ¾Ð²
Дождь Клинков
 
Ð Ð¾ÐºÑ, Ð£ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð’ÐµÑ€Ñ‹
Рокс, Укрепитель Веры
 
Ð‘ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ñ‹Ð¹ ÐŸÑ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´
Безопасный Проход
 
ÐÐ½Ð³ÐµÐ» Ð¡ÐµÑ€Ñ€Ñ‹
Ангел Серры
 
ÐÐ²Ð°Ñ‚Ð°Ñ€Ð° Ð¡ÐµÑ€Ñ€Ñ‹
Аватара Серры
 
ÐœÑÑ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¸Ð· Ð¡ÐµÑ€Ñ€Ñ‹
Мститель из Серры
 
ÐŸÑ€Ð¾ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¥Ñ€Ð°Ð±Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¸
Проявление Храбрости
 
Ð¡Ñ€ÐµÐ±Ñ€Ð¾ÑˆÐºÑƒÑ€Ñ‹Ð¹ Ð›ÐµÐ²
Среброшкурый Лев
 
Ð’Ñ‹ÑÐ¾Ñ‡Ð°Ð¹ÑˆÐ¸Ð¹ ÐÑ€Ñ…Ð°Ð½Ð³ÐµÐ»
Высочайший Архангел
 
ÐŸÑ€Ð¸ÐºÐ¾ÑÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð’ÐµÑ‡Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸
Прикосновение Вечности
 
Ð‘Ð¾ÐµÐ²Ð¾Ð¹ Ð¡Ð¾ÐºÐ¾Ð»
Боевой Сокол
 
Ð’Ð¾ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¡Ð²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðº Ð¸Ð· Ð¢ÑƒÐ½Ð°
Военный Священник из Туна
 
ÐÐ°Ñ‚Ð°ÑÐºÐ°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ ÐœÐ°ÑÑ‚Ð¸Ñ„
Натасканный Мастиф
 
ÐÑ€Ñ…ÐµÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ñ‚
Археомант
 
ÐÑ€ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ð¹ ÐÐ²ÐµÐ½
Арктический Авен
 
Ð“Ð°Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð‘Ð¾Ð»Ð°ÑÐ°
Гадатель Боласа
 
Ð‘Ð¾Ñ€ÑŒÐ±Ð° Ð£Ð¼Ð¾Ð²
Борьба Умов
 
ÐšÐ»Ð¾Ð½
Клон
 
Ð£Ñ‚Ð¾Ð½Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾ÐºÐ°Ñ‚Ð¾Ñ€
Утонченный Провокатор
 
ÐŸÑ€Ð¾Ñ€Ð¸Ñ†Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Прорицание
 
Ð›Ð¸Ð²Ð½ÐµÐ²Ñ‹Ð¹ ÐŸÐ¾Ñ‚Ð¾Ðº
Ливневый Поток
 
ÐšÐ¾Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð°
Короста
 
Ð Ð°Ð·Ð»ÐµÑ‚ Ð­ÑÑÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð¸
Разлет Эссенции
 
Ð¤ÐµÐ¸-Ð—Ð°Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸ÐºÐ¸
Феи-Захватчики
 
Ð¢ÑƒÐ¼Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ ÐžÑ‚Ð¼ÐµÐ»ÑŒ
Туманная Отмель
 
Ð—Ð¼ÐµÐ¹ Ð“Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸
Змей Гавани
 
Ð“Ð¸Ð´Ñ€Ð¾Ð²ÑÐ¿Ð»ÐµÑÐº
Гидровсплеск
 
Ð˜Ð½Ð´ÐµÐºÑ
Индекс
 
Ð”Ð¶ÐµÐ¹Ñ, ÐÐ´ÐµÐ¿Ñ‚ ÐŸÐ°Ð¼ÑÑ‚Ð¸
Джейс, Адепт Памяти
 
Ð¤Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð”Ð¶ÐµÐ¹ÑÐ°
Фантом Джейса
 
Ð”ÐµÑ‚ÐµÐ½Ñ‹Ñˆ ÐšÑ€Ð°ÐºÐµÐ½Ð°
Детеныш Кракена
 
ÐŸÐ¾Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð–ÐµÐ¼Ñ‡ÑƒÐ¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¢Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ±Ñ†Ð°
Повелитель Жемчужного Трезубца
 
ÐœÐµÑ€Ñ„Ð¾Ð»Ðº Ð–ÐµÐ¼Ñ‡ÑƒÐ¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¢Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ±Ñ†Ð°
Мерфолк Жемчужного Трезубца
 
Ð›ÐµÐ¿ÐºÐ° Ð¡Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ
Лепка Сознания
 
ÐžÑ‚Ð²ÐµÑ€Ð³Ð½ÑƒÑ‚ÑŒ
Отвергнуть
 
Ð’ÑÐµÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Всеведение
 
ÐŸÐµÑ€ÐµÐ½Ð°Ñ†ÐµÐ»Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Перенацеливание
 
ÐŸÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¾Ñ‚ÐºÐ°
Перемотка
 
ÐŸÐ¾Ñ…Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¡Ð²Ð¸Ñ‚ÐºÐ¾Ð²
Похититель Свитков
 
Ð¡Ð¾Ð½
Сон
 
ÐŸÐµÑ€ÐµÐ¿Ð»ÐµÑ‚ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð—Ð°ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð°Ð½Ð¸Ð¹
Переплетение Заклинаний
 
Ð¡Ñ„Ð¸Ð½ÐºÑ Ð£Ñ‚ÑƒÐ½Ð°
Сфинкс Утуна
 
Ð›ÐµÐ²Ð¸Ð°Ñ„Ð°Ð½ Ð¨Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ ÐŸÑ€Ð¸Ð»Ð¸Ð²Ð°
Левиафан Штормового Прилива
 
ÐŸÐ¾Ð´Ð¼ÐµÐ½Ð°
Подмена
 
Ð¢Ð°Ð»Ñ€Ð°Ð½Ð´, ÐÐµÐ±ÐµÑÐ½Ñ‹Ð¹ Ð’Ñ‹Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ
Талранд, Небесный Вызыватель
 
ÐšÐ¾Ð»Ð´Ð¾Ð²ÑÑ‚Ð²Ð¾ Ð¢Ð°Ð»Ñ€Ð°Ð½Ð´Ð°
Колдовство Талранда
 
Ð¡ÐµÐºÑ€ÐµÑ‚ ÐœÐ°ÑÑ‚ÐµÑ€ÑÑ‚Ð²Ð°
Секрет Мастерства
 
ÐžÑ‚Ð¾Ð·Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ
Отозвать
 
Ð“Ð¸Ð¿Ð½Ð¾Ñ‚Ð¸Ð·ÐµÑ€ Ð’ÐµÐ´Ð°Ð»ÐºÐµÐ½
Гипнотизер Ведалкен
 
ÐŸÑƒÑÑ‚Ð¾Ñ‚ÐµÐ»Ñ‹Ð¹ ÐŸÑ€ÐµÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ
Пустотелый Преследователь
 
Ð’Ð¾Ð´Ð¾Ð±ÐµÐ³
Водобег
 
ÐÐµÐ±ÐµÑÐ½Ð°Ñ ÐšÑ€Ð°Ñ‡ÐºÐ°
Небесная Крачка
 
Ð’ÐµÑ‚Ñ€ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð”Ñ€ÐµÐ¹Ðº
Ветряной Дрейк
 
ÐšÑ€Ð¾Ð²Ð°Ð²Ð°Ñ Ð Ð°ÑÐ¿Ð»Ð°Ñ‚Ð°
Кровавая Расплата
 
ÐÐµÑ‚Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ€ÑŒ, ÐšÑ€Ð¾Ð²Ð°Ð²Ñ‹Ð¹ ÐžÑ…Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸Ðº
Нетопырь, Кровавый Охотник
 
Ð’Ð°Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€ ÐšÑ€Ð¾Ð²Ð°Ð²Ð¾Ð³Ð¾ ÐŸÑ€ÐµÑÑ‚Ð¾Ð»Ð°
Вампир Кровавого Престола
 
Ð¡Ð¶Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ð¾Ñ‚ Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ñ…Ð°
Сжиматься от Страха
 
Ð£Ð²ÐµÑ‡Ð°Ñ‰Ð¸Ð¹ ÐÐµÐ´ÑƒÐ³
Увечащий Недуг
 
Ð¢ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ðµ ÐŸÐ¾ÐºÑ€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÑ‚Ð²Ð¾
Темное Покровительство
 
Ð”ÑŒÑÐ²Ð¾Ð»ÑŒÑÐºÐ¾Ðµ ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ
Дьявольское Открытие
 
ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÑ€Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ† Ð‘Ð¾Ð»Ð°ÑÐ°
Приверженец Боласа
 
Ð˜Ð·Ð²Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸Ð· ÐœÐ¾Ð³Ð¸Ð»Ñ‹
Извлечение из Могилы
 
ÐÐ°ÑÐ¸Ð»Ð¸Ðµ
Насилие
 
ÐœÐ°Ñ€Ð¾Ð´ÐµÑ€ ÐœÐ°Ð½Ñ‚Ð¸Ð¸ Ð¡ÑƒÐ¼Ñ€Ð°ÐºÐ°
Мародер Мантии Сумрака
 
ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÑ€Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð”Ð¾Ð»Ð³Ñƒ ÐœÐµÑ€Ñ‚Ð²ÐµÑ†
Приверженный Долгу Мертвец
 
Ð£Ñ‚ÐµÑ‡ÐºÐ° Ð­ÑÑÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð¸
Утечка Эссенции
 
Ð“Ð¸Ð³Ð°Ð½Ñ‚ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¡ÐºÐ¾Ñ€Ð¿Ð¸Ð¾Ð½
Гигантский Скорпион
 
Ð‘Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ‚ Ð¸Ð· Ð“Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸
Бандит из Гавани
 
Ð Ñ‹Ñ†Ð°Ñ€ÑŒ Ð‘ÐµÑÑÐ»Ð°Ð²Ð¸Ñ
Рыцарь Бесславия
 
Ð›Ð¸Ð»Ð¸Ð°Ð½Ð° Ð¸Ð· Ð¢ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð’Ð»Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¹
Лилиана из Темных Владений
 
Ð¢ÐµÐ½ÑŒ Ð›Ð¸Ð»Ð¸Ð°Ð½Ñ‹
Тень Лилианы
 
ÐœÐµÑ‚ÐºÐ° Ð’Ð°Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€Ð°
Метка Вампира
 
Ð“Ð½Ð¸ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð Ð°Ð·ÑƒÐ¼Ð°
Гниение Разума
 
Ð£Ð±Ð¸Ð¹ÑÑ‚Ð²Ð¾
Убийство
 
Ð£Ð²ÐµÑ‡ÑŒÐµ
Увечье
 
ÐÐµÑ„Ð°Ñ€Ð¾ÐºÑ, ÐŸÐ¾Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð“Ñ€Ð¸ÐºÑÐ¸ÑÐ°
Нефарокс, Повелитель Гриксиса
 
Ð›Ð¸Ñ‡ Ñ Ð¤Ð¸Ð»Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸ÐµÐ¹
Лич с Филактерией
 
ÐŸÑƒÐ±Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ð°Ñ ÐšÐ°Ð·Ð½ÑŒ
Публичная Казнь
 
ÐŸÑ€Ð¾Ð¶Ð¾Ñ€Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ðµ ÐšÑ€Ñ‹ÑÑ‹
Прожорливые Крысы
 
Ð’Ð¾ÑÑÑ‚Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð· ÐœÐ¾Ð³Ð¸Ð»Ñ‹
Восстать из Могилы
 
Ð¡Ð»ÑƒÐ³Ð° ÐÐµÑ„Ð°Ñ€Ð¾ÐºÑÐ°
Слуга Нефарокса
 
Ð¨Ð¸Ð¼Ð¸Ð¹ÑÐºÐ¸Ð¹ ÐŸÑ€Ð¸Ð·Ñ€Ð°Ðº
Шимийский Призрак
 
ÐŸÐ¾Ð´Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ ÐšÑ€Ð¾Ð²ÑŒÑŽ
Подписание Кровью
 
Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð´Ð°ÑŽÑ‰Ð°Ñ Ð”ÑƒÑˆÐ°
Страдающая Душа
 
Ð’Ð°Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€-ÐŸÐ¾Ð»ÑƒÐ½Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº
Вампир-Полуночник
 
Ð’Ð°Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€-ÐÐ¾ÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð½ÑƒÑ
Вампир-Ноктурнус
 
Ð£Ð¿Ñ‹Ñ€ÑŒ, ÐŸÐ¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð—Ð°Ð²ÐµÑÑ‹
Упырь, Порождение Завесы
 
Ð£Ð¶Ð°ÑÐ½Ð¾Ðµ Ð’Ð¾Ð·Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ужасное Возрождение
 
Ð¥Ð¾Ð´ÑÑ‡Ð¸Ð¹ Ð¢Ñ€ÑƒÐ¿
Ходячий Труп
 
ÐŸÑ€ÐµÐ´ÐµÐ» Ð Ð°Ð·ÑƒÐ¼Ð°
Предел Разума
 
Ð“Ð¾Ñ€Ð³Ð¾Ð½Ð° Ð—Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ð´Ð°
Горгона Затрида
 
Ð—Ð¾Ð¼Ð±Ð¸-Ð“Ð¾Ð»Ð¸Ð°Ñ„
Зомби-Голиаф
 
Ð¢Ð¾Ñ€Ð³Ð¾Ð²ÐµÑ† ÐžÑ€ÑƒÐ¶Ð¸ÐµÐ¼
Торговец Оружием
 
Ð¡Ð°Ð±Ð»ÐµÐ·ÑƒÐ±Ñ‹Ð¹ Ð’ÐµÐ¿Ñ€ÑŒ
Саблезубый Вепрь
 
ÐšÐ°Ð½ÑŒÐ¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ ÐœÐ¸Ð½Ð¾Ñ‚Ð°Ð²Ñ€
Каньонный Минотавр
 
Ð§Ð°Ð½Ð´Ñ€Ð°, Ð Ð°Ð·Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†Ð°
Чандра, Разжигательница
 
Ð¯Ñ€Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð§Ð°Ð½Ð´Ñ€Ñ‹
Ярость Чандры
 
ÐœÑÑ‚ÐµÐ¶ Ð¡ÐµÐºÐ°Ñ‡ÐµÐ¹
Мятеж Секачей
 
ÐšÑ€Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Кратеризация
 
Ð‘Ð°Ð³Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ð“Ñ€ÑÐ·ÐµÐ±Ñ€Ð¾Ð´
Багровый Грязеброд
 
Ð’Ñ‹Ð»ÑƒÐ¿Ð¸Ð²ÑˆÐ¸Ð¹ÑÑ Ð”Ñ€Ð°ÐºÐ¾Ð½
Вылупившийся Дракон
 
Ð Ð²ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Рвение
 
ÐžÐ³Ð½ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð­Ð»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒ
Огненный Элементаль
 
ÐžÐ³Ð½ÐµÐºÑ€Ñ‹Ð»Ñ‹Ð¹ Ð¤ÐµÐ½Ð¸ÐºÑ
Огнекрылый Феникс
 
ÐŸÐ»Ð°Ð¼Ñ Ð Ð°Ð·Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†Ñ‹
Пламя Разжигательницы
 
Ð”ÐµÑ‚ÐµÐ½Ñ‹Ñˆ Ð“Ð¾Ñ€Ð½Ð¸Ð»Ð°
Детеныш Горнила
 
Ð“Ð¾Ð±Ð»Ð¸Ð½-Ð’Ð¾ÑÐ¿Ð»Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ
Гоблин-Воспламенитель
 
Ð‘Ð¾ÐµÐ²Ð¾Ð¹ Ð¨ÑƒÑ‚ Ð“Ð¾Ð±Ð»Ð¸Ð½Ð¾Ð²
Боевой Шут Гоблинов
 
Ð§ÑƒÐ´Ð¾-Ð®Ð´Ð¾ Ð’ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ°Ð½
Чудо-Юдо Великан
 
Ð’ÑÐ¿Ñ‹Ñ…Ð½ÑƒÐ²ÑˆÐ°Ñ Ð¯Ñ€Ð¾ÑÑ‚ÑŒ
Вспыхнувшая Ярость
 
ÐšÑ€ÐµÐ½ÐºÐ¾, Ð“Ð»Ð°Ð²Ð°Ñ€ÑŒ Ð‘Ð°Ð½Ð´Ñ‹
Кренко, Главарь Банды
 
ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð° ÐšÑ€ÐµÐ½ÐºÐ¾
Команда Кренко
 
ÐœÐ°Ð³Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€ÑÑÐµÐ½Ð¸Ðµ
Магматрясение
 
Ð—Ð½Ð°Ðº Ð‘ÑƒÐ½Ñ‚Ð°
Знак Бунта
 
Ð¨Ð°Ð¼Ð°Ð½ Ð¦ÐµÐ¿ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð Ð°Ð·ÑƒÐ¼Ð°
Шаман Цепкого Разума
 
ÐœÐ¾Ð³Ð³Ð¸-ÐŸÑ€Ð¸ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð½Ð¸ÐºÐ¸
Могги-Прислужники
 
Ð‘ÐµÐ·Ñ€Ð°ÑÑÑƒÐ´Ð½Ñ‹Ð¹ Ð—Ð²ÐµÑ€ÑŽÐ³Ð°
Безрассудный Зверюга
 
Ð ÐµÐ²ÐµÑ€Ð±ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Реверберация
 
Ð Ð¾ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ÑÑ Ð“Ð¾Ð±Ð»Ð¸Ð½
Роющийся Гоблин
 
ÐŸÐ¾Ð»Ñ‹Ñ…Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐµ ÐšÐ¾Ð¿ÑŒÐµ
Полыхающее Копье
 
Ð”Ñ€ÐµÐ¼Ð»ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð”Ñ€Ð°ÐºÐ¾Ð½
Дремлющий Дракон
 
Ð Ð°ÑÐ¿Ð»Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ
Расплавить
 
Ð—Ð¼ÐµÐ¹-Ð“Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð¶ÐµÑ†
Змей-Громовержец
 
Ð¤Ð°ÐºÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð”ÐµÐ¼Ð¾Ð½
Факельный Демон
 
Ð—Ð²ÑƒÐº Ð¢Ñ€ÑƒÐ±Ñ‹
Звук Трубы
 
ÐŸÑ€ÐµÐ²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² Ð¨Ð»Ð°Ðº
Превращение в Шлак
 
Ð’ÑƒÐ»ÐºÐ°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ð¹ Ð“ÐµÐ¹Ð·ÐµÑ€
Вулканический Гейзер
 
Ð’ÑƒÐ»ÐºÐ°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ°Ñ Ð¡Ð¸Ð»Ð°
Вулканическая Сила
 
Ð¡Ñ‚ÐµÐ½Ð° ÐžÐ³Ð½Ñ
Стена Огня
 
Ð¡Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¹Ð½Ð°Ñ Ð”Ð¾Ð³Ð°Ð´ÐºÐ°
Случайная Догадка
 
ÐœÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÐŸÐ¾Ð¶Ð°Ñ€
Мировой Пожар
 
ÐšÐ¸ÑÐ»Ð¾Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ð¡Ð»Ð¸Ð·ÑŒ
Кислотная Слизь
 
Ð­Ð»ÑŒÑ„ Ð›ÐµÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð°
Эльф Лесного Свода
 
Ð¡Ð²ÑÐ·ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð–ÑƒÐº
Связующий Жук
 
Ð‘ÐµÐ·Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ ÐœÐ¸Ñ€Ñ‹
Безграничные Миры
 
ÐžÐ±Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð£Ñ€Ð¾Ð¶Ð°Ð¹
Обильный Урожай
 
Ð‘Ñ‹ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ð¹ ÐšÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð²Ñ€
Быстроногий Кентавр
 
Ð¡Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð½Ð¾ÑÐ½Ñ‹Ð¹ ÐžÑ‚ÑˆÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¸Ðº
Смертоносный Отшельник
 
Ð§Ð°Ñ‰Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ð¹ Ð’ÑƒÑ€Ð¼
Чащобный Вурм
 
ÐœÐ¾Ð³ÑƒÑ‡Ð¸Ð¹ Ð’ÑƒÑ€Ð¼-Ð¡Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ¹ÑˆÐ¸Ð½Ð°
Могучий Вурм-Старейшина
 
Ð­Ð»ÑŒÑ„Ð¸Ð¹ÑÐºÐ¸Ð¹ ÐÑ€Ñ…Ð¸Ð´Ñ€ÑƒÐ¸Ð´
Эльфийский Архидруид
 
Ð­Ð»ÑŒÑ„Ð¸Ð¹ÑÐºÐ¸Ð¹ ÐŸÑ€Ð¾Ñ€Ð¸Ñ†Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ
Эльфийский Прорицатель
 
Ð”Ð°Ð»ÑŒÐ½ÐµÐµ Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½ÑÑ‚Ð²Ð¸Ðµ
Дальнее Странствие
 
ÐšÑ€ÐµÐ¼Ð½ÐµÐ½Ð¾Ð³Ð¸Ð¹ Ð’ÐµÐ¿Ñ€ÑŒ
Кремненогий Вепрь
 
Ð¢ÑƒÐ¼Ð°Ð½
Туман
 
Ð“Ñ€Ð¸Ð±Ð½Ð°Ñ ÐŸÐ¾Ñ€Ð¾ÑÐ»ÑŒ
Грибная Поросль
 
Ð“Ð°Ñ€Ñ€ÑƒÐº, ÐŸÐµÑ€Ð²Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ ÐžÑ…Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸Ðº
Гаррук, Первобытный Охотник
 
Ð’Ð¾Ð¶Ð°Ðº Ð¡Ñ‚Ð°Ð¸ Ð“Ð°Ñ€Ñ€ÑƒÐºÐ°
Вожак Стаи Гаррука
 
ÐŸÐµÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒ Ð—ÐµÐ¼Ð»Ð¸
Печать Земли
 
ÐžÑ…Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸Ñ†Ð° ÐœÐ²Ð¾Ð½Ð²ÑƒÐ»Ð¸
Охотница Мвонвули
 
ÐŸÑ€Ð¸Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Приживание
 
Ð¡Ñ‚Ñ€ÐµÐ¼Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ ÐŸÐ°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Стремительное Падение
 
ÐÐµÐ¸ÑÑ‚Ð¾Ð²ÑÑ‚Ð²Ð¾ Ð¥Ð¸Ñ‰Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²
Неистовство Хищников
 
ÐÐ°Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð° Ð”Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ñƒ
Нападение на Добычу
 
ÐŸÐµÑ€Ð²Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¹ ÐžÑ…Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð¹ Ð—Ð²ÐµÑ€ÑŒ
Первобытный Охотничий Зверь
 
ÐŸÐµÑ€Ð²Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð“Ð¸Ð´Ñ€Ð°
Первородная Гидра
 
ÐšÐ²Ð¸Ñ€Ð¸Ð¾Ð½ÑÐºÐ°Ñ Ð”Ñ€Ð¸Ð°Ð´Ð°
Квирионская Дриада
 
Ð—Ð»Ð¾Ð±Ð°
Злоба
 
ÐŸÑƒÑ‚ÑŒ Ð›ÐµÑÐ½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾
Путь Лесничего
 
Ð’Ð¾Ð·Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ðº Ð–Ð¸Ð·Ð½Ð¸
Возвращение к Жизни
 
Ð ÐµÐ²ÑƒÑ‰Ð¸Ð¹ ÐŸÐµÑ€Ð²Ð¾Ð´Ð¾ÐºÑ
Ревущий Перводокс
 
ÐŸÐ°ÑƒÐº-Ð§Ð°ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¹
Паук-Часовой
 
Ð—Ð¼ÐµÐ¸Ð½Ñ‹Ð¹ Ð”Ð°Ñ€
Змеиный Дар
 
ÐŸÐ°ÑƒÐº-Ð¨ÐµÐ»ÐºÐ¾Ð¿Ñ€ÑÐ´
Паук-Шелкопряд
 
Ð¨Ð¸Ð¿Ð°ÑÑ‚Ñ‹Ð¹ Ð‘Ð°Ð»Ð¾Ñ‚
Шипастый Балот
 
ÐšÑ€ÑƒÑ‚Ð¾ÐºÐ»Ñ‹Ðº
Крутоклык
 
Ð’Ð¾Ð»Ðº Ð›ÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¡Ñ‚Ð°Ð¸
Волк Лесной Стаи
 
Ð¢Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ð¹ Ð Ð¾ÑÑ‚
Титанический Рост
 
ÐŸÑ€Ð¾Ð³Ð»Ð¾Ñ‚ Ð¨Ð¸Ñ€Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÑÑŒÑ
Проглот Широколесья
 
Ð™ÐµÐ²Ð°, Ð“Ð»Ð°ÑˆÐ°Ñ‚Ð°Ð¹ ÐŸÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ñ‹
Йева, Глашатай Природы
 
ÐŸÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð¼Ð°Ð³ Ð™ÐµÐ²Ñ‹
Природомаг Йевы
 
ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð» Ð‘Ð¾Ð»Ð°Ñ, Planeswalker
Никол Болас, Planeswalker
 
ÐœÐµÐ¼Ð¾Ñ€Ð¸Ð°Ð» ÐÐºÑ€Ð¾Ð¼Ñ‹
Мемориал Акромы
 
Ð¥Ñ€Ð¾Ð½Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚
Хрономат
 
Ð§Ð°ÑÑ‹ Ð—Ð½Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð¹
Часы Знамений
 
Ð”Ð²ÐµÑ€ÑŒ Ð² ÐÐ¸ÐºÑƒÐ´Ð°
Дверь в Никуда
 
Ð­Ð»Ð¸ÐºÑÐ¸Ñ€ Ð‘ÐµÑÑÐ¼ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ñ
Эликсир Бессмертия
 
Ð¡Ð°Ð¼Ð¾Ñ†Ð²ÐµÑ‚ Ð’Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ
Самоцвет Возникновения
 
ÐŸÐ¾Ð·Ð¾Ð»Ð¾Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð›Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ
Позолоченный Лотос
 
Ð¢Ð¾Ð¼ Ð”Ð¶ÐµÐ¹ÑÐ¼Ð´Ð¸
Том Джейэмди
 
ÐšÐ°Ð¹Ñ‚ÑÐµÐ¹Ð»
Кайтсейл
 
ÐžÐ³Ñ€Ð¾Ð¼Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¤Ð¸Ñ€ÐµÐºÑÐ¸ÐµÑ†
Огромный Фирексиец
 
ÐŸÐµÑ€Ð²Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ð“Ð»Ð¸Ð½Ð°
Первобытная Глина
 
ÐŸÐµÑ€ÑÑ‚ÐµÐ½ÑŒ ÐžÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð²Ð° Ð­Ð²Ð¾Ñ
Перстень Острова Эвос
 
ÐŸÐµÑ€ÑÑ‚ÐµÐ½ÑŒ ÐšÐ°Ð»Ð¾Ð½Ð¸Ð¸
Перстень Калонии
 
ÐŸÐµÑ€ÑÑ‚ÐµÐ½ÑŒ Ð¢ÑƒÐ½Ð°
Перстень Туна
 
ÐŸÐµÑ€ÑÑ‚ÐµÐ½ÑŒ Ð’Ð°Ð»ÐºÐ°ÑÐ°
Перстень Валкаса
 
ÐŸÐµÑ€ÑÑ‚ÐµÐ½ÑŒ Ð—Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ð´Ð°
Перстень Затрида
 
ÐŸÐµÑÐ¾Ðº Ð‘ÐµÐ·ÑƒÐ¼Ð¸Ñ
Песок Безумия
 
ÐŸÐ¾ÑÐ¾Ñ… ÐÐ¸Ð½
Посох Нин
 
ÐœÑÐ³ÐºÐ°Ñ ÐšÑƒÐºÐ»Ð°
Мягкая Кукла
 
Ð¡ÐºÐ»ÐµÐ¿ Ð¢Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð´Ð°
Склеп Тормода
 
Ð¢Ð¾Ñ€Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ ÐŸÐ¾ÑÑ‚
Торговый Пост
 
Ð¡Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ Ð’Ð¾Ð¹Ð½Ñ‹
Собор Войны
 
ÐŸÐ¸Ðº Ð”Ñ€Ð°ÐºÐ¾Ð½ÑŒÐµÐ³Ð¾ Ð§ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð°
Пик Драконьего Черепа
 
Ð—Ð°Ñ‚Ð¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÐšÐ°Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð±Ð°
Затопленная Катакомба
 
ÐŸÐµÑ€ÐµÑ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÑŽÑ‰Ð¸ÐµÑÑ Ð”ÐµÐ±Ñ€Ð¸
Перерождающиеся Дебри
 
Ð›ÐµÐ´ÑÐ½Ð°Ñ ÐšÑ€ÐµÐ¿Ð¾ÑÑ‚ÑŒ
Ледяная Крепость
 
Ð“Ð¾Ñ€Ð½Ð¸Ð»Ð¾ Ð“ÐµÐ»Ð»Ð¸Ð¾Ð½Ð¾Ð²
Горнило Геллионов
 
Ð‘Ð°ÑˆÐ½Ñ-Ð ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ²Ð°Ñ€Ð¸Ð¹
Башня-Реликварий
 
ÐžÐ±Ð²Ð¸Ñ‚Ð°Ñ ÐšÐ¾Ñ€Ð½ÑÐ¼Ð¸ Ð¡ÐºÐ°Ð»Ð°
Обвитая Корнями Скала
 
Ð Ð¾Ñ‰Ð° Ð¡Ð¾Ð»Ð½ÐµÑ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð›ÐµÐ¿ÐµÑÑ‚ÐºÐ¾Ð²
Роща Солнечных Лепестков
 
Ð Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð½Ð°
Равнина
 
Ð Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð½Ð°
Равнина
 
Ð Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð½Ð°
Равнина
 
Ð Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð½Ð°
Равнина
 
ÐžÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð²
Остров
 
ÐžÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð²
Остров
 
ÐžÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð²
Остров
 
ÐžÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð²
Остров
 
Ð‘Ð¾Ð»Ð¾Ñ‚Ð¾
Болото
 
Ð‘Ð¾Ð»Ð¾Ñ‚Ð¾
Болото
 
Ð‘Ð¾Ð»Ð¾Ñ‚Ð¾
Болото
 
Ð‘Ð¾Ð»Ð¾Ñ‚Ð¾
Болото
 
Ð“Ð¾Ñ€Ð°
Гора
 
Ð“Ð¾Ñ€Ð°
Гора
 
Ð“Ð¾Ñ€Ð°
Гора
 
Ð“Ð¾Ñ€Ð°
Гора
 
Ð›ÐµÑ
Лес
 
Ð›ÐµÑ
Лес
 
Ð›ÐµÑ
Лес
 
Ð›ÐµÑ
Лес
 
 

Белые карты | Синие карты | Черные карты | Красные карты | Зелные карты | Прочие карты | ВСЕ КАРТЫ