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Храбрость Битвознатца
 
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Кавалерийский Пегас
 
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Небесный Архонт
 
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Прикованный к Скале
 
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Милость Гелиода
 
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Бесстрашный Натиск
 
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Награжденный Грифон
 
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Божественный Приговор
 
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Элспет, Поборница Солнца
 
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Стражница Эфары
 
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Благовестница Гелиода
 
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Легендарный Герой
 
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Избранный Гоплит
 
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Дар Бессмертия
 
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Блеск Ереси
 
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Воля Богов
 
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Гелиод, Бог Солнца
 
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Посланник Гелиода
 
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Эйдолон Надежды
 
Ð¡Ñ‚Ð¾Ñ€ÑƒÐºÐ¸Ð¹
Сторукий
 
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Старейшина Племени Лагонна
 
ÐŸÐ¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¹ Ð’Ñ‹Ð´Ð¾Ñ…
Последний Выдох
 
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Леонинский Ловец
 
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Альсеида-Наблюдательница
 
Ð˜ÑÐ¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð“ÐµÐ»Ð¸Ð¾Ð´Ð°
Испытание Гелиода
 
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Командир Фаланги
 
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Луч Распада
 
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Исследовательница Атрея
 
Ð¡ÐµÑ‚ÐµÑÑÐºÐ°Ñ Ð‘Ð¾ÐµÐ²Ð°Ñ Ð–Ñ€Ð¸Ñ†Ð°
Сетесская Боевая Жрица
 
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Сетесский Грифон
 
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Безмолвный Мастер
 
Ð¡Ð¾Ð»Ð´Ð°Ñ‚ ÐŸÐ°Ð½Ñ‚ÐµÐ¾Ð½Ð°
Солдат Пантеона
 
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Копье Гелиода
 
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Странствующий Философ
 
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Покорение Нечестивых
 
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Наездница Крылатого Скакуна
 
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Бык под Ярмом
 
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Аннуляция
 
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Водяной Облик
 
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Создательница Форм
 
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Глубоководный Гигант
 
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Двузубец Тассы
 
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Резвящийся Гиппокамп
 
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Береговая Химера
 
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Тритон Молний
 
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Превращение в Свиней
 
Ð Ð°ÑÑ‚Ð²Ð¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Растворение
 
ÐŸÑ€ÐµÐ´ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑƒÐ´ÑŒÐ±Ð°
Предсказанная Судьба
 
ÐŸÑ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ñ€ÐµÑ‡Ð¸Ðµ
Противоречие
 
Ð¥Ð²Ð°Ñ‚ÐºÐ¾Ðµ Ð¢ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Хваткое Течение
 
Ð˜ÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð“Ð¾Ñ€Ð¸Ð·Ð¾Ð½Ñ‚Ð¾Ð²
Исследователь Горизонтов
 
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Блуждание в Лабиринте
 
ÐŸÐ¾Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð’Ð¾Ð»Ð½
Повелитель Волн
 
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Мелетидский Шарлатан
 
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Мнемоническая Стена
 
ÐÐ°ÑÐ´Ð° Ð”Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ²Ñ‹Ñ… ÐžÐ±Ð»Ð°ÐºÐ¾Ð²
Наяда Дождевых Облаков
 
Ð’ÐµÑ‰ÑƒÐ½ÑŒÑ
Вещунья
 
Ð˜ÑÐ¿Ñ‹Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¢Ð°ÑÑÑ‹
Испытание Тассы
 
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Химера-Предсказательница
 
Ð¡Ñ„Ð¸Ð½ÐºÑ-ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¸Ð´ÐµÑ†
Сфинкс-Провидец
 
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Месть Морской Богини
 
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Чудовище из Морского Узилища
 
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Кракен, Губитель Кораблей
 
Ð Ð°Ð·Ñ€ÑƒÑˆÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ ÐÐ°Ð´ÐµÐ¶Ð´Ñ‹
Разрушенные Надежды
 
Ð›ÐµÐ±ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð°Ñ ÐŸÐµÑÐ½ÑŒ
Лебединая Песнь
 
Ð¢Ð°ÑÑÐ°, Ð‘Ð¾Ð³Ð¸Ð½Ñ ÐœÐ¾Ñ€Ñ
Тасса, Богиня Моря
 
ÐÐ°Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð° Ð¢Ð°ÑÑÑ‹
Награда Тассы
 
ÐŸÐ¾ÑÐ»Ð°Ð½Ð½Ð¸Ðº Ð¢Ð°ÑÑÑ‹
Посланник Тассы
 
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Тритон, Охотник за Сокровищами
 
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Тритон, Береговой Вор
 
Ð¢Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐ° Ð¢Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ð½Ð¾Ð²
Тактика Тритонов
 
Ð¢ÑƒÐ¼Ð°Ð½Ð½Ð¸Ñ†Ð°
Туманница
 
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Конец Путешествия
 
Ð¢Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ð½-Ð’Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð¼
Тритон-Волнолом
 
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Гнусный Владыка
 
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Агент Судеб
 
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Скиталец Асфодели
 
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Эйдолон Бедствий
 
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Гарпия Кровавой Дани
 
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Благодеяние Эреба
 
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Пещерная Лампада
 
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Жестокий Маневр
 
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Темное Предательство
 
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Приверженица Фенакса
 
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Эреб, Бог Мертвых
 
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Посланник Эреба
 
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Скверношкурый Минотавр
 
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Алчущий Плоти Конь
 
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Серый Торговец из Асфодели
 
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Падение Героя
 
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Гитония Жестокая
 
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Ненасытная Гарпия
 
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Горгона-Собирательница
 
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Удар Кнута
 
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Отвратительный Катоблепас
 
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Марш Возвращенных
 
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Мародер Могия
 
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Воющий в Ночи
 
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Испытание Эреба
 
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Лекарство Фарики
 
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Гадание по Костям
 
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Спасение из Подземного Царства
 
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Возвращенный Кентавр
 
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Возвращенная Фаланга
 
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Знак Плети
 
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Глоток Цикуты
 
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Уловить Мысль
 
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Измученный Герой
 
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Поцелуй Гадюки
 
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Кнут Эреба
 
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Акросский Крестоносец
 
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Гнев Богов
 
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Атлет Арены
 
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Минотавр Пограничья
 
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Обвал
 
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Согласованная Атака
 
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Налетчик из Глотки Смерти
 
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Разрушение
 
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Плащ Дракона
 
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Пожиратель Углей
 
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Фанатик Могия
 
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Сатир-Огнеглотатель
 
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Огнеречивый Адепт
 
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Молот Пирфора
 
Ð’ÑÐ¿Ñ‹Ð»ÑŒÑ‡Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¦Ð¸ÐºÐ»Ð¾Ð¿
Вспыльчивый Циклоп
 
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Поборник Лабиринта
 
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Удар Грома
 
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Струя Магмы
 
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Стремительность Гонца
 
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Минотавр-Череполом
 
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Испытание Пирфора
 
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Горное Извержение
 
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Предвестие Предательства
 
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Жрица Ироя
 
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Пирфор, Бог Кузницы
 
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Посланник Пирфора
 
Ð¯Ñ€Ð¾ÑÑ‚ÑŒ ÐŸÐ¸Ñ€Ñ„Ð¾Ñ€Ð°
Ярость Пирфора
 
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Шаман Яростнокровных
 
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Сатир-Бродяга
 
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Удар Искр
 
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Ореада Наконечная
 
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Сотрясающий Скалы Гигант
 
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Громодышащий Дракон
 
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Титан Неугасимого Огня
 
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Сила Титана
 
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Двуглавый Цербер
 
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Дикие Гуляки
 
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Агент Горизонтов
 
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Антуза, Героиня Сетессы
 
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Лесной Колосс
 
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Печаль Мастера
 
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Сатир Благодеяний
 
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Лук Нилеи
 
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Боевой Вождь Кентавров
 
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Общение с Богами
 
Ð—Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð° ÐžÑ‡Ð°Ð³Ð°
Защита Очага
 
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Забытая Древность
 
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Дикий Призыв
 
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Охота на Охотника
 
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Служительница Караметры
 
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Листовласая Дриада
 
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Гидра из Туманов
 
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Бич Смертных
 
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Нессийский Аспид
 
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Нессийский Рысак
 
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Нилея, Богиня Охоты
 
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Послушница Нилеи
 
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Посланница Нилеи
 
ÐŸÑ€Ð¸ÑÑƒÑ‚ÑÑ‚Ð²Ð¸Ðµ ÐÐ¸Ð»ÐµÐ¸
Присутствие Нилеи
 
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Испытание Нилеи
 
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Кентавры из Племени Ферий
 
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Поликран, Пожиратель Миров
 
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Благоговейный Охотник
 
Ð¡Ð°Ñ‚Ð¸Ñ€-Ð“ÐµÐ´Ð¾Ð½Ð¸ÑÑ‚
Сатир-Гедонист
 
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Сатир-Дудочник
 
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Дикий Всплеск
 
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Осоковый Скорпион
 
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Кромсающий Ветер
 
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Непоколебимая Воительница
 
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Лесная Кариатида
 
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Время Еды
 
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Странствующий Сатир
 
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Исполинская Лисица
 
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Урок Воинов
 
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Акросский Гоплит
 
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Анакс и Кимеда
 
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Пепельная Наездница
 
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Ашиок, Ткач Кошмаров
 
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Гоплит-Битвознатец
 
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Летописец Героев
 
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Дакс из Мелетиды
 
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Разрушительный Разгул
 
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Руногривый Лев
 
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Химера Горизонта
 
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Зазывала из Крагмы
 
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Медомай Извечный
 
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Целительница Фарики
 
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Разрушитель Полисов
 
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Прорицательница Круфикса
 
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Вторжение в Разум
 
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Жница Дебрей
 
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Страж Подземного Царства
 
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Сирена Кораблекрушений
 
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Колдовская Химера
 
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Гадание по Пару
 
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Триада Судеб
 
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Тимарет, Король Убийств
 
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Цербер из Подземного Царства
 
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Ксенаг Гуляка
 
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Акросский Конь
 
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Кованая Птица
 
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Бронзовый Соболь
 
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Сверкающий Олень
 
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Колосс Акросский
 
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Огненное Колесо
 
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Крылатые Сандалии
 
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Стражи Мелетиды
 
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Опалиновый Единорог
 
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Шлем Бродяги
 
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Пиксида Пандемония
 
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Амулет Путешественника
 
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Ведьмин Глаз
 
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Лес
 
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Лес
 
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Лес
 
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Лес
 
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Остров
 
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Остров
 
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Остров
 
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Остров
 
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Гора
 
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Гора
 
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Гора
 
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Гора
 
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Никтос, Святилище Никса
 
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Равнина
 
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Равнина
 
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Равнина
 
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Равнина
 
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Болото
 
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Болото
 
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Болото
 
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Болото
 
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Храм Забвения
 
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Храм Обмана
 
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Храм Таинств
 
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Храм Безмолвия
 
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Храм Триумфа
 
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Неведомые Берега
 

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