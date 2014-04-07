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Ð­Ð³Ð¸Ð´Ð° Ð‘Ð¾Ð³Ð¾Ð²
Эгида Богов
 
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Присутствие Аджани
 
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Акросский Мастиф
 
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Вооружение Никса
 
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Изгоняющий Свет
 
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Колесничие Зари
 
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Богоубийство
 
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Веление Гелиода
 
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Сторожевой Орел
 
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Эйдолон Риторики
 
Ð˜ÑÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº Ð¡Ð¸Ð»
Источник Сил
 
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Божий Дар
 
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Альсеиды, Хранительницы Урожая
 
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Путница Племени Лагонна
 
Ð¡Ð¿ÑƒÑÐº Ð¤Ð»Ð¾Ñ‚Ð°
Спуск Флота
 
Ð›ÐµÐ¾Ð½Ð¸Ð½ÑÐºÐ°Ñ Ð‘ÑƒÐ½Ñ‚Ð°Ñ€ÐºÐ°
Леонинская Бунтарка
 
Ð£Ð¿Ñ€ÑÐ¼ÑÑ‚Ð²Ð¾ Ð¡Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ…
Упрямство Смертных
 
Ð—Ð²ÐµÐ·Ð´Ð½Ð¾Ñ€ÑƒÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ ÐžÐ²ÐµÐ½
Звезднорунный Овен
 
Ð›ÑƒÑ‡Ð¸ ÐŸÐ¾Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ
Лучи Подавления
 
Ð‘Ñ‹ÑÑ‚Ñ€Ñ‹Ð¹ ÐšÐ¾Ð³Ð¾Ñ‚ÑŒ Ð¸Ð· ÐžÑ€ÐµÑÐºÐ°
Быстрый Коготь из Ореска
 
ÐŸÐ¾ÑÑ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¤Ð°Ð»Ð°Ð½Ð³Ð¾Ð¹
Построение Фалангой
 
ÐšÐ¾Ð»Ð¾ÑÑ ÐšÐ°Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð»Ð¾Ð¼Ð½Ð¸
Колосс Каменоломни
 
Ð’Ð¾Ð·Ð´Ð°ÑÐ½Ð¸Ðµ
Воздаяние
 
ÐÐµÐ·Ñ€ÑÑ‡Ð¸Ð¹ Ð‘Ð¾ÐµÑ†
Незрячий Боец
 
ÐÐµÐ±ÐµÑÐ½Ð¾Ðµ Ð¡Ð²ÑÐ·Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Небесное Связывание
 
Ð’ÐµÑ€Ñ…Ð¾Ð²Ð°Ñ ÐÐµÐ±ÐµÑÐ½Ð°Ñ ÐšÐ¾Ð¿ÐµÐ¹Ñ‰Ð¸Ñ†Ð°
Верховая Небесная Копейщица
 
Ð£ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð»ÑÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ ÐšÐ°Ð¼Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ‚ÐµÑ†
Укрепляющий Камнезнатец
 
Ð¡Ð½Ð°Ð±Ð¶Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð–ÑƒÑ€Ð°Ð²Ð»Ð¸
Снабжающие Журавли
 
Ð’ÐµÑ€Ñ…Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ð¹ Ð–Ñ€ÐµÑ† Ð¢ÐµÑ‚Ð¼Ð°
Верховный Жрец Тетма
 
Ð’Ð¾Ð·Ð´ÑƒÑˆÐ½Ð¾Ðµ ÐŸÐ¾ÑÑ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Воздушное Построение
 
Ð‘Ð¾ÐµÐ²Ð¾Ð¹ Ð¢Ð°Ð²Ð¼Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð³
Боевой Тавматург
 
Ð£ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ Ð¡Ð¸Ñ€ÐµÐ½Ð°
Укрытая Сирена
 
ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¿Ñ€Ð¸ÐºÐ°Ð·
Контрприказ
 
ÐšÑ€Ð¸ÑÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ ÐÐ°ÑƒÑ‚Ð¸Ð»ÑƒÑ
Кристальный Наутилус
 
ÐœÐ¸ÑÑ‚Ð¸Ðº Ð¸Ð· Ð”Ð°ÐºÑ€Ñ‹
Мистик из Дакры
 
Ð”ÐµÑ€Ð·ÐºÐ°Ñ Ð’Ð¾Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ°
Дерзкая Воровка
 
Ð’ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐšÑ€ÑƒÑ„Ð¸ÐºÑÐ°
Веление Круфикса
 
Ð˜ÑÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº Ð¡ÑƒÐ´ÐµÐ±
Источник Судеб
 
Ð¡Ð¿Ñ€ÑƒÑ‚, ÐžÑ…Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸Ðº Ð½Ð° Ð‘Ð¾Ð³Ð¾Ð²
Спрут, Охотник на Богов
 
Ð§Ð°Ñ ÐÑƒÐ¶Ð´Ñ‹
Час Нужды
 
Ð¡Ð¿ÐµÑÑŒ
Спесь
 
Ð“Ð¸Ð¿Ð½Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ°Ñ Ð¡Ð¸Ñ€ÐµÐ½Ð°
Гипнотическая Сирена
 
Ð§Ñ‚ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð—Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²
Чтение Знаков
 
ÐžÑ‚ÐºÐ°Ð· ÐšÐ¸Ð¾Ñ€Ñ‹
Отказ Киоры
 
ÐŸÑ€Ð¸ÑˆÐ¿Ð¸Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ Ðº Ð—ÐµÐ¼Ð»Ðµ
Пришпилить к Земле
 
Ð˜Ð·Ð¼ÐµÐ½Ñ‡Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹ ÐÐ°Ñ‚Ð¸ÑÐº
Изменчивый Натиск
 
Ð’Ñ‹Ñ‚ÑÐ³Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¸Ð· Ð“Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½
Вытягивание из Глубин
 
Ð¥Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð° Ð Ð°Ð·Ñ€Ñ‹Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¢ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ
Химера Разрывного Течения
 
Ð’Ñ‹Ð»ÐµÑ‚ ÐžÑ€Ð»Ð¾Ð²
Вылет Орлов
 
ÐœÑƒÐ´Ñ€ÐµÑ† Ð’Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸
Мудрец Времени
 
Ð‘Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ñ€Ð°Ð±Ð»ÐµÐ¹
Бич Кораблей
 
ÐŸÐ¾ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ Ð ÑƒÐ½Ð°Ð¼Ð¸ ÐœÐ¾Ñ€ÑÐºÐ°Ñ Ð—Ð²ÐµÐ·Ð´Ð°
Покрытая Рунами Морская Звезда
 
ÐŸÐ¾Ð¶Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¢Ð°ÑÑÑ‹
Пожиратель Тассы
 
Ð“Ð½ÐµÐ² Ð¢Ð°ÑÑÑ‹
Гнев Тассы
 
Ð’ÐµÑ€Ñ…Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¢Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ð½Ñ‹
Верховые Тритоны
 
Ð¢Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ð½, Ð‘ÐµÑ€ÐµÐ³Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÐžÑ…Ð¾Ñ‚Ð½Ð¸Ðº
Тритон, Береговой Охотник
 
Ð¡Ð¸Ñ€ÐµÐ½Ð°-Ð’Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†Ð°
Сирена-Воительница
 
ÐÐ°ÑÐ´Ñ‹ ÐŸÐ¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²
Наяды Порогов
 
ÐÐ³ÐµÐ½Ñ‚ Ð­Ñ€ÐµÐ±Ð°
Агент Эреба
 
ÐžÐ±Ð»Ð¸Ðº Ð“Ð¾Ñ€Ð³Ð¾Ð½Ñ‹
Облик Горгоны
 
ÐžÐ´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¹ ÐšÑ€Ð¾Ð²ÑŒÑŽ Ð“Ð¾Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚
Одержимый Кровью Гоплит
 
ÐœÐ¾Ð·Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð§ÐµÑ€Ð²ÑŒ
Мозговой Червь
 
ÐÐ¸Ð·Ð²ÐµÑ€Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ð¾ Ð¢ÑŒÐ¼Ñƒ
Низвержение во Тьму
 
Ð–ÐµÑÑ‚Ð¾ÐºÐ°Ñ ÐšÐ¾Ñ€Ð¼ÐµÐ¶ÐºÐ°
Жестокая Кормежка
 
Ð’ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð­Ñ€ÐµÐ±Ð°
Веление Эреба
 
Ð“Ð¸Ð³Ð°Ð½Ñ‚ ÐÐ°Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ³Ð¾ÑÑ Ð Ð¾ÐºÐ°
Гигант Надвигающегося Рока
 
ÐÐµÑÑƒÑ‰Ð¸Ðµ Ð£Ð¶Ð°Ñ Ð›Ð°Ð¼Ð¿Ð°Ð´Ñ‹
Несущие Ужас Лампады
 
Ð›Ð¸ÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐÐ°Ð´ÐµÐ¶Ð´
Лишение Надежд
 
ÐŸÐ¾Ð¶Ð¸Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð“Ñ€ÐµÐ·
Пожирание Грез
 
Ð¡ÐºÐ²ÐµÑ€Ð½Ð¾ÑˆÐºÑƒÑ€Ñ‹Ð¹ ÐžÐºÐ°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ
Скверношкурый Окаменитель
 
Ð˜ÑÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº Ð’Ð¾Ð·Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ
Источник Возвращения
 
ÐŸÐ¾ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ð¨Ñ€Ð°Ð¼Ð°Ð¼Ð¸ ÐšÐ°Ð»ÐµÐºÐ°
Покрытый Шрамами Калека
 
ÐœÑ€Ð°Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¥Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ
Мрачный Хранитель
 
Ð¦Ð°Ñ€ÑŒ ÐœÐ°ÐºÐ°Ñ€Ð¸Ð¹, ÐŸÑ€Ð¾ÐºÐ»ÑÑ‚Ñ‹Ð¹ Ð—Ð¾Ð»Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼
Царь Макарий, Проклятый Золотом
 
ÐŸÐ¾Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÐ¸Ñ€Ð¾Ð²
Повелитель Пиров
 
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Кошмарный Конец
 
Ð’Ð»Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÐ¸ÐºÑÐ°
Вливание Никса
 
Ð˜Ð·Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¸Ñ†Ð° Ð¤Ð°Ñ€Ð¸ÐºÐ¸
Избранница Фарики
 
Ð’Ð¾Ð·Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð“ÑƒÐ»ÑÐºÐ°
Возвращенный Гуляка
 
Ð Ð¸Ñ‚ÑƒÐ°Ð» Ð’Ð¾Ð·Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ…
Ритуал Возвращенных
 
ÐŸÑ€Ð¾Ð³Ð½Ð¸Ð²ÑˆÐ¸Ð¹ Ð’ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ°Ð½
Прогнивший Великан
 
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Подавление Верующих
 
Ð—Ð»Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ð¹ Ð’Ñ‹Ð¿Ð°Ð´
Злобный Выпад
 
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Хлюпающие Пиявки
 
Ð Ð°Ð·Ð´Ð¸Ñ€Ð°ÑŽÑ‰Ð°Ñ ÐœÑ‹ÑÐ»Ð¸ Ð›Ð°Ð¼Ð¸Ñ
Раздирающая Мысли Ламия
 
ÐœÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ ÐœÑ‹ÑÐ»Ð¸
Мучительные Мысли
 
Ð¥ÑƒÐ´ÑˆÐ¸Ðµ Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ñ…Ð¸
Худшие Страхи
 
ÐŸÑ€Ð¾Ñ€Ð²Ð°Ð²ÑˆÐ¸Ð¹ Ð¡Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹ ÐÐºÑ€Ð¾ÑÐµÑ†
Прорвавший Строй Акросец
 
ÐŸÐ¾Ð´Ð¿Ð¸Ñ€Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ ÐÐµÐ±ÐµÑÐ°
Подпирающий Небеса
 
Ð¡Ð°Ð±Ð»ÐµÐ·ÑƒÐ±Ñ‹Ð¹ Ð’ÐµÐ¿Ñ€ÑŒ
Саблезубый Вепрь
 
ÐžÑÐ»ÐµÐ¿Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð’ÑÐ¿Ñ‹ÑˆÐºÐ°
Ослепительная Вспышка
 
Ð¦Ð¸ÐºÐ»Ð¾Ð¿ Ð’ÐµÑ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð¯Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ð¸
Циклоп Вечной Ярости
 
Ð’ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð‘Ð¾Ð³Ð¾Ð²-Ð‘Ð»Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ†Ð¾Ð²
Веление Богов-Близнецов
 
Ð­Ð¹Ð´Ð¾Ð»Ð¾Ð½ Ð’ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ð¹ ÐŸÐ¸Ñ€ÑƒÑˆÐºÐ¸
Эйдолон Великой Пирушки
 
Ð’Ð¾Ð»Ñ ÐžÐ³Ð½ÐµÑ€ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ð¾Ð³Ð¾
Воля Огнеречивого
 
Ð’Ð¸Ñ…Ñ€ÑŒ Ð Ð¾Ð³Ð¾Ð²
Вихрь Рогов
 
Ð˜ÑÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº Ð“Ð½ÐµÐ²Ð°
Источник Гнева
 
Ð Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð² Ð“Ð¾Ñ€Ð½Ð¸Ð»Ðµ ÐžÑ€ÐµÐ°Ð´Ñ‹
Рожденные в Горниле Ореады
 
ÐŸÑ€Ð¾Ð¶Ð¾Ñ€Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹ Ð¦Ð¸ÐºÐ»Ð¾Ð¿
Прожорливый Циклоп
 
Ð£ÑÐ¼Ð¸Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¡Ð¸Ð»Ð¾Ð¹
Усмирение Силой
 
Ð—Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¸ Ð¡Ð¸Ð»Ð°
Знание и Сила
 
Ð”Ð¸Ð°Ð´ÐµÐ¼Ð° ÐœÐ¾Ð»Ð½Ð¸Ð¹
Диадема Молний
 
Ð’Ñ‹Ð±Ñ€Ð¾Ñ ÐœÐ°Ð³Ð¼Ñ‹
Выброс Магмы
 
Ð‘Ð¾ÐµÐ²Ð¾Ð¹ ÐŸÐµÑ ÐœÐ¾Ð³Ð¸Ñ
Боевой Пес Могия
 
Ð—Ð°Ð´ÑƒÐ¼Ñ‡Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹ ÐœÐ¸Ð½Ð¾Ñ‚Ð°Ð²Ñ€
Задумчивый Минотавр
 
ÐžÐ³Ð½ÐµÑ€ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹ ÐŸÑ€Ð¾Ñ€Ð¾Ðº
Огнеречивый Пророк
 
Ð—Ð°Ð³Ð°Ð´ÐºÐ° ÐœÐ¾Ð»Ð½Ð¸Ð¸
Загадка Молнии
 
ÐÐµÑƒÐ´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¹ ÐšÑƒÑ‚ÐµÐ¶
Неудержимый Кутеж
 
ÐŸÐ¾Ð´Ð½ÑÑ‚ÑŒ Ð¢Ð¾Ð»Ð¿Ñƒ
Поднять Толпу
 
Ð¡Ð°Ñ‚Ð¸Ñ€-Ð“Ð¾Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚
Сатир-Гоплит
 
ÐŸÐ¾ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ñ‹Ð¹ Ð ÑƒÐ½Ð°Ð¼Ð¸ Ð¡Ñ†Ð¸Ð½Ðº
Покрытый Рунами Сцинк
 
ÐŸÐ¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¢Ñ€Ð°ÐºÑÐ°
Порождение Тракса
 
Ð—Ð»Ð¾Ð±Ð° ÐœÐ¾Ð³Ð¸Ñ
Злоба Могия
 
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Звездопад
 
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Пламенный Двойник
 
Ð¦ÐµÑ€Ð±ÐµÑ€ ÐŸÐ¾Ð¶Ð°Ñ€Ð°
Цербер Пожара
 
Ð›ÑƒÑ‡Ð½Ð¸Ñ†Ð° Ð¸Ð· Ð‘Ð°ÑÑÐ°Ñ€ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð‘Ð°ÑˆÐ½Ð¸
Лучница из Бассарской Башни
 
ÐšÐ¾Ð»Ð¾ÑÑÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð“ÐµÑ€Ð¾Ð¸Ð·Ð¼
Колоссальный Героизм
 
ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‚ÑŒ ÐŸÑ€Ð°Ñ…Ñƒ
Предать Праху
 
ÐžÑÐºÐ²ÐµÑ€Ð½ÑÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ ÐœÐ¾Ñ€
Оскверняющий Мор
 
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Веление Караметры
 
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Эйдолон Цветения
 
Ð˜ÑÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº ÐŸÐ»Ð¾Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ
Источник Плодородия
 
Ð—Ð¾Ð»Ð¾Ñ‚Ð°Ñ Ð›Ð°Ð½ÑŒ
Золотая Лань
 
Ð—Ð»Ð°Ñ‚Ð¾ÑˆÐºÑƒÑ€Ñ‹Ð¹ Ð‘Ñ‹Ðº
Златошкурый Бык
 
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Погибель Героев
 
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Попирающий Смертных
 
Ð“Ð¸Ð´Ñ€Ð°-ÐŸÐ¾Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†Ð°
Гидра-Породительница
 
ÐŸÑ€ÐµÐ´Ñ‡ÑƒÐ²ÑÑ‚Ð²Ð¸Ðµ ÐšÑ€ÑƒÑ„Ð¸ÐºÑÐ°
Предчувствие Круфикса
 
ÐŸÑ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸Ðº Ð½Ð° Ð‘Ð°Ð·Ð°Ñ€Ðµ
Праздник на Базаре
 
ÐŸÐ°Ð½Ð¾Ð¿Ð»Ð¸Ñ ÐŸÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ñ‹
Паноплия Природы
 
ÐÐµÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶ Ð”Ð¸Ñ‡Ð¸
Нессийский Страж Дичи
 
Ð”Ñ€Ð¸Ð°Ð´Ñ‹ Ð¡ÐµÑ€Ð´Ñ†Ð° Ð”ÑƒÐ±Ð°
Дриады Сердца Дуба
 
Ð“Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð³ Ð¸Ð· ÐŸÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¤ÐµÑ€Ð¸Ð¹
Громоног из Племени Ферий
 
Ð‘Ð¾ÐµÐ²Ð¾Ð¹ Ð’Ð¾Ð¶Ð´ÑŒ Ð¸Ð· ÐŸÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¤ÐµÑ€Ð¸Ð¹
Боевой Вождь из Племен Ферий
 
ÐÐµÐ½Ð°ÑÑ‹Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ð›ÐµÐ²ÐºÑ€Ð¾ÐºÐ¾Ñ‚Ð°
Ненасытная Левкрокота
 
Ð—Ð½Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚Ð°Ñ Ð¢ÐºÐ°Ñ‡Ð¸Ñ…Ð°
Знаменитая Ткачиха
 
ÐžÐ¶Ð¸Ð²Ð»ÑÑŽÑ‰Ð°Ñ ÐœÐµÐ»Ð¾Ð´Ð¸Ñ
Оживляющая Мелодия
 
Ð¡Ð°Ñ‚Ð¸Ñ€, Ð›ÐµÑÐ½Ð°Ñ ÐŸÐ»ÑÑÑƒÐ½ÑŒÑ
Сатир, Лесная Плясунья
 
Ð¡ÐµÑ‚ÐµÑÑÐºÐ°Ñ Ð¢Ð°ÐºÑ‚Ð¸ÐºÐ°
Сетесская Тактика
 
Ð•Ð´Ð¸Ð½ÑÑ‚Ð²Ð¾ Ð“ÐµÑ€Ð¾ÐµÐ²
Единство Героев
 
Ð¡Ð¿Ð¸Ð½Ð¾ÑˆÐ¸Ð¿
Спиношип
 
Ð¡Ð¸Ð»Ð° ÐŸÐ°Ð²ÑˆÐ¸Ñ…
Сила Павших
 
Ð“Ð¸Ð³Ð°Ð½Ñ‚, ÐŸÐ¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð Ð¾Ñ
Гигант, Порождение Роя
 
ÐÐ´Ð¶Ð°Ð½Ð¸, ÐÐ°ÑÑ‚Ð°Ð²Ð½Ð¸Ðº Ð“ÐµÑ€Ð¾ÐµÐ²
Аджани, Наставник Героев
 
ÐÑ‚Ñ€ÐµÐ¹, Ð‘Ð¾Ð³ ÐŸÐµÑ€ÐµÑ…Ð¾Ð´Ð°
Атрей, Бог Перехода
 
ÐžÑ‚Ñ‡Ð°ÑÐ½Ð½Ð°Ñ ÐžÐ±Ð¾Ñ€Ð¾Ð½Ð°
Отчаянная Оборона
 
Ð£Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ†Ð° ÐžÐ±Ð¼Ð°Ð½Ð°
Ученица Обмана
 
Ð‘Ñ‹ÑÑ‚Ñ€Ð¾ÐºÑ€Ñ‹Ð»Ñ‹Ð¹ ÐšÑƒÑ€Ð¾Ð»Ð¸ÑÐº
Быстрокрылый Куролиск
 
Ð˜Ñ€Ð¾Ð¹, Ð‘Ð¾Ð³ ÐŸÐ¾Ð±ÐµÐ´Ñ‹
Ирой, Бог Победы
 
ÐšÐµÑ€Ð°Ð½, Ð‘Ð¾Ð³ Ð‘ÑƒÑ€ÑŒ
Керан, Бог Бурь
 
ÐšÑ€ÑƒÑ„Ð¸ÐºÑ, Ð‘Ð¾Ð³ Ð“Ð¾Ñ€Ð¸Ð·Ð¾Ð½Ñ‚Ð¾Ð²
Круфикс, Бог Горизонтов
 
ÐŸÑ€ÑÐ´Ð¸Ð»ÑŒÑ‰Ð¸Ðº ÐÐ¸ÐºÑÐ°
Прядильщик Никса
 
Ð¤Ð°Ñ€Ð¸ÐºÐ°, Ð‘Ð¾Ð³Ð¸Ð½Ñ ÐÐµÐ´ÑƒÐ³Ð°
Фарика, Богиня Недуга
 
Ð“ÑƒÐ»ÑÐ½ÐºÐ° ÐŸÐ°Ð²ÑˆÐµÐ³Ð¾ Ð‘Ð¾Ð³Ð°
Гулянка Павшего Бога
 
ÐŸÑ€ÐµÑÐ»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ Ð‘ÑƒÑ€ÑŽ Ð¥Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð°
Преследующая Бурю Химера
 
Ð§ÐµÐºÐ°Ð½Ñ‰Ð¸Ðº ÐŸÐ¾Ð´Ð·ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¦Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²Ð°
Чеканщик Подземного Царства
 
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Арсенал Ироя
 
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Колесница Победы
 
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Казарма Дезертиров
 
Ð’Ñ‹ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð· Ð—Ð¾Ð»Ð¾Ñ‚Ð° Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶
Выкованный из Золота Страж
 
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Триумфальный Зал
 
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Слияние Маны
 
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Храм Прозрения
 
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Храм Болезни
 

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