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БЕЛЫЕ

Скальная Спасательница
Скальная Спасательница

Эмблема Командира
Эмблема Командира

Обреченный Мастер
Обреченный Мастер

Декрет о Мире
Декрет о Мире

Возвращение Севинна
Возвращение Севинна

Песня Всесознания
Песня Всесознания

Заклинательница Привидений Талии
Заклинательница Привидений Талии

Ангел Ограничений
Ангел Ограничений

Божественный Расчет
Божественный Расчет

Закат
Закат

Призрачная Темница
Призрачная Темница

Час Расплаты
Час Расплаты

Растущая Преданность
Растущая Преданность

Неосязаемая Добродетель
Неосязаемая Добродетель

Фирексийское Возрождение
Фирексийское Возрождение

Радужные Нити
Радужные Нити

Пречистый Ангел
Пречистый Ангел

Очищение Могилы
Очищение Могилы

Луч Искажения
Луч Искажения

Яйцо Птицы Рок
Яйцо Птицы Рок

Защитная Магия Корней
Защитная Магия Корней

Грозовой Табун
Грозовой Табун

Титан Солнца
Титан Солнца

Суд Тростани
Суд Тростани

Рок, Крылатый Собрат
Рок, Крылатый Собрат

Сетальпа, Первозданная Заря
Сетальпа, Первозданная Заря

СИНИЕ

Подавитель Кадены
Подавитель Кадены

Вакуум Командования
Вакуум Командования

Массовая Миниатюризация
Массовая Миниатюризация

Внезапная Замена
Внезапная Замена

Губка Мыслей
Губка Мыслей

Стена Краденых Личностей
Стена Краденых Личностей

Озарение Химика
Озарение Химика

Хромопанцирный Краб
Хромопанцирный Краб

Умелый Подражатель
Умелый Подражатель

Глубокий Анализ
Глубокий Анализ

Отразившаяся Истина
Отразившаяся Истина

Факт или Вымысел
Факт или Вымысел

Страстный Запрет
Страстный Запрет

Иксидрон
Иксидрон

Убежище Джейса
Убежище Джейса

Воровка Заклинаний из Керу
Воровка Заклинаний из Керу

Мистическое Возвращение
Мистическое Возвращение

Благоволение Уны
Благоволение Уны

Сдвиг Реальности
Сдвиг Реальности

Речной Келпи
Речной Келпи

Повторяющиеся Руны
Повторяющиеся Руны

Тайны Мертвецов
Тайны Мертвецов

Танцующая в Облаках
Танцующая в Облаках

Талранд, Небесный Вызыватель
Талранд, Небесный Вызыватель

Гамбит Теззерета
Гамбит Теззерета

Дважды Подумай
Дважды Подумай

Тысяча Ветров
Тысяча Ветров

Везуванский Oборотень
Везуванский Oборотень

Своевольник
Своевольник

ЧЕРНЫЕ

Архидемон Злобы
Архидемон Злобы

Костяной Скупец
Костяной Скупец

Проклятие Дурацкой Мудрости
Проклятие Дурацкой Мудрости

Роковой Дар
Роковой Дар

К'ррик, Сын Ягмота
К'ррик, Сын Ягмота

Погрязнуть в Отчаянии
Погрязнуть в Отчаянии

Кошмарное Изничтожение
Кошмарное Изничтожение

Скрещенный Вор
Скрещенный Вор

Гостья Приюта
Гостья Приюта

Погибель Живых
Погибель Живых

Маяк Смуты
Маяк Смуты

Охотник на Крупную Дичь
Охотник на Крупную Дичь

Кладбищенские Переговоры
Кладбищенские Переговоры

Зов в Преисподнюю
Зов в Преисподнюю

Поборник Заблудших Душ
Поборник Заблудших Душ

Темное Испепеление
Темное Испепеление

Обреченный Некромант
Обреченный Некромант

Вера Преданных
Вера Преданных

Из-под Половиц
Из-под Половиц

Гет, Повелитель Подземелья
Гет, Повелитель Подземелья

Кошмарный Призыв
Кошмарный Призыв

Горгона Отшельница
Горгона Отшельница

Могильный Откапыватель
Могильный Откапыватель

Безжалостная Гадательница
Безжалостная Гадательница

Сокровищница Гедониста
Сокровищница Гедониста

Сглаз
Сглаз

Где Прошел Гаррук
Где Прошел Гаррук

Убийственный Порыв
Убийственный Порыв

Убийца из Ночной Тени
Убийца из Ночной Тени

Об-Никсилис, Вспыхнувший Вновь
Об-Никсилис, Вспыхнувший Вновь

Надзиратель над Проклятыми
Надзиратель над Проклятыми

Мастер Чумы
Мастер Чумы

Скелет из Лечебницы
Скелет из Лечебницы

Силумгарский Убийца
Силумгарский Убийца

Истончитель Кожи
Истончитель Кожи

Душа Иннистрада
Душа Иннистрада

Перерождение Древнейшего
Перерождение Древнейшего

Нашествие Зомби
Нашествие Зомби

КРАСНЫЕ

Разоритель Анже
Разоритель Анже

Распаляющий Змей
Распаляющий Змей

Портовый Вымогатель
Портовый Вымогатель

Буйство Гиреда
Буйство Гиреда

Мираж Ненависти
Мираж Ненависти

Пожар Будущего
Пожар Будущего

Феникс Небесного Пламени
Феникс Небесного Пламени

Тектонический Геллион
Тектонический Геллион

Дьяволы Пожара
Дьяволы Пожара

Приветствие Алхимика
Приветствие Алхимика

Правосудие Авацины
Правосудие Авацины

Пылающая Месть
Пылающая Месть

Искривление Хаоса
Искривление Хаоса

Бред Отчаяния
Бред Отчаяния

Забавы Дьявола
Забавы Дьявола

Изгнанный Повелитель Драконов
Изгнанный Повелитель Драконов

Безбожное Разграбление
Безбожное Разграбление

Фелдон Третьего Пути
Фелдон Третьего Пути

Огненный Норов
Огненный Норов

Пламенный Наездник
Пламенный Наездник

Живорез Скованных Злобой
Живорез Скованных Злобой

Бездомный Уязвитель
Бездомный Уязвитель

Пронзающая Сердце Мантикора
Пронзающая Сердце Мантикора

Растущее Возмездие
Растущее Возмездие

Магматрясение
Магматрясение

Волхв Колеса
Волхв Колеса

Злобный Шепот
Злобный Шепот

Волны Землетрясения
Волны Землетрясения

Скви, Гоблин-Набоб
Скви, Гоблин-Набоб

Стромкиркская Чернокнижница
Стромкиркская Чернокнижница

Яростное Извержение
Яростное Извержение

Всплеск Бури Войны
Всплеск Бури Войны

ЗЕЛЕНЫЕ

Величайший Альтизавр
Величайший Альтизавр

Пышный Расцвет
Пышный Расцвет

Оранский Ледозуб
Оранский Ледозуб

Обратный Путь
Обратный Путь

Панегирист Селезнии
Панегирист Селезнии

Голос Многих
Голос Многих

Аинок-Выживатель
Аинок-Выживатель

Зверь Внутри
Зверь Внутри

Колоссальное Величие
Колоссальное Величие

Культивировать
Культивировать

Хищник Смертельного Тумана
Хищник Смертельного Тумана

Защитница Логова
Защитница Логова

Спасение Друида
Спасение Друида

Стихийные Узы
Стихийные Узы

На Поиски
На Поиски

Дальнее Странствие
Дальнее Странствие

Свежее Мясо
Свежее Мясо

Гаррук, Первобытный Охотник
Гаррук, Первобытный Охотник

Вожак Стаи Гаррука
Вожак Стаи Гаррука

Плотоядный Жук-Гигант
Плотоядный Жук-Гигант

Великий Дуб-Хранитель
Великий Дуб-Хранитель

Гармония
Гармония

Плащеносная Гидра
Плащеносная Гидра

Судьбоносное Падение
Судьбоносное Падение

Ополченец Нантуко
Ополченец Нантуко

Сокрушительный Бег Табуна
Сокрушительный Бег Табуна

Неистовые Балоты
Неистовые Балоты

Старейшина Племени Сакуры
Старейшина Племени Сакуры

Второй Урожай
Второй Урожай

Муза, Рожденная из Семени
Муза, Рожденная из Семени

Откровение Шамана
Откровение Шамана

Рассечь Надвое
Рассечь Надвое

Душа Зендикара
Душа Зендикара

Искушение Открытиями
Искушение Открытиями

Отшельник Телонит
Отшельник Телонит

Крутоклык
Крутоклык

Тропа Тайны
Тропа Тайны

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Анже Фалькенрат
Анже Фалькенрат

Атла Палани, Хранительница Гнезд
Атла Палани, Хранительница Гнезд

Цепник, Адепт Кошмаров
Цепник, Адепт Кошмаров

Эльша, Познавшая Бесконечность
Эльша, Познавшая Бесконечность

Джерард, Герой «Везерлайта»
Джерард, Герой «Везерлайта»

Гиред, Изгнанник Конклава
Гиред, Изгнанник Конклава

Гревен, Капитан «Хищника»
Гревен, Капитан «Хищника»

Гризмольд, Сеятель Ужаса
Гризмольд, Сеятель Ужаса

Кадена, Пресмыкающаяся Колдунья
Кадена, Пресмыкающаяся Колдунья

Мариси, Разбивший Спираль
Мариси, Разбивший Спираль

Прамикон, Небесный Бастион
Прамикон, Небесный Бастион

Райами, Первый из Падших
Райами, Первый из Падших

Севинн, Хроноклазм
Севинн, Хроноклазм

Тангарт, Первый Помощник
Тангарт, Первый Помощник

Волрат, Вор Облика
Волрат, Вор Облика

Мутация Биомассы
Мутация Биомассы

Жрица Кровавого Зала
Жрица Кровавого Зала

Щедрость Луксы
Щедрость Луксы

Трескучий Дрейк
Трескучий Дрейк

Эммара Тандрис
Эммара Тандрис

Ферма
Ферма

Растущие Ряды
Растущие Ряды

Снежнокрылый Авен
Снежнокрылый Авен

Талисман Найи
Талисман Найи

Безупречный Небознатец
Безупречный Небознатец

Гниение
Гниение

Рал Зарек
Рал Зарек

Отказаться
Отказаться

Мучитель из Сагу
Мучитель из Сагу

Тайные Планы
Тайные Планы

Талисман Султая
Талисман Султая

Разрушающий Рост
Разрушающий Рост

Тростани, Голос Селезнии
Тростани, Голос Селезнии

Городская Эволюция
Городская Эволюция

Маг Гильдии из Виту-Гази
Маг Гильдии из Виту-Гази

Враска Невидимая
Враска Невидимая

Странствующий Храм
Странствующий Храм

БЕСЦВЕТНЫЙ

Близнец-Разоритель
Близнец-Разоритель

АРТЕФАКТЫ

Двигатель Эонов
Двигатель Эонов

Кровожадный Клинок
Кровожадный Клинок

Заряженный Автогенератор
Заряженный Автогенератор

Идол Забвения
Идол Забвения

Амулет Процветания
Амулет Процветания

Плугало
Плугало

Свиток Судьбы
Свиток Судьбы

Армиллярная Сфера
Армиллярная Сфера

Медальон Азориусов
Медальон Азориусов

Сверкающий Олень
Сверкающий Олень

Сфера Командира
Сфера Командира

Рукопись Мертвецов
Рукопись Мертвецов

Эдр-Архив
Эдр-Архив

Медальон Иззетов
Медальон Иззетов

Ключ от Города
Ключ от Города

Поножи Молний
Поножи Молний

Метеоритный Голем
Метеоритный Голем

Чан Подражания
Чан Подражания

Медальон Ракдосов
Медальон Ракдосов

Солнечное Кольцо
Солнечное Кольцо

Величественный Симулякр
Величественный Симулякр

Кузница Души
Кузница Души

Стрионический Резонатор
Стрионический Резонатор

Транская Динамо-Машина
Транская Динамо-Машина

ЗЕМЛИ

Святилище Вечности
Святилище Вечности

Акумское Укрытие
Акумское Укрытие

Бесплодное Пепелище
Бесплодное Пепелище

Архив Азориусов
Архив Азориусов

Бесплодная Топь
Бесплодная Топь

Пещеры Пролитой Крови
Пещеры Пролитой Крови

Цветущие Пески
Цветущие Пески

Боджукское Болото
Боджукское Болото

Гарнизон Боросов
Гарнизон Боросов

Врата Гильдии Боросов
Врата Гильдии Боросов

Пепельные Пустоши
Пепельные Пустоши

Тлеющая Поляна
Тлеющая Поляна

Командная Башня
Командная Башня

Катакомбы Темноводья
Катакомбы Темноводья

Акведук Димиров
Акведук Димиров

Храм на Кладбище Кораблей
Храм на Кладбище Кораблей

Перерождающиеся Дебри
Перерождающиеся Дебри

Экзотический Сад
Экзотический Сад

Забытая Пещера
Забытая Пещера

Нечестивый Сад
Нечестивый Сад

Замок Горгульи
Замок Горгульи

Лечебница Гайерской Полосы
Лечебница Гайерской Полосы

Врата Гильдии Голгари
Врата Гильдии Голгари

Гнилостная Ферма Голгари
Гнилостная Ферма Голгари

Грейпелтское Укрытие
Грейпелтское Укрытие

Территория Груулов
Территория Груулов

Горное Озеро
Горное Озеро

Котельная Иззетов
Котельная Иззетов

Врата Гильдии Иззетов
Врата Гильдии Иззетов

Лощина в Джунглях
Лощина в Джунглях

Святыня Джунглей
Святыня Джунглей

Укрытие в Казанду
Укрытие в Казанду

Край Кросанского Леса
Край Кросанского Леса

Лановарские Пустоши
Лановарские Пустоши

Памятник Глупости
Памятник Глупости

Трупная Трясина
Трупная Трясина

Многоликий Ландшафт
Многоликий Ландшафт

Монастырь Мистиков
Монастырь Мистиков

Панорама Найи
Панорама Найи

Роскошный Дворец
Роскошный Дворец

Ручей в Прерии
Ручей в Прерии

Карнариум Ракдосов
Карнариум Ракдосов

Врата Гильдии Ракдосов
Врата Гильдии Ракдосов

Башня-Реликварий
Башня-Реликварий

Рикс Маади, Дворец Темниц
Рикс Маади, Дворец Темниц

Разбойничий Проход
Разбойничий Проход

Непроходимые Горы
Непроходимые Горы

Святилище Селезнии
Святилище Селезнии

Храм Забытых Богов
Храм Забытых Богов

Инкубатор Симиков
Инкубатор Симиков

Врата Гильдии Симиков
Врата Гильдии Симиков

Каменоломня
Каменоломня

Прерия Солнечной Травы
Прерия Солнечной Травы

Затопленная Лощина
Затопленная Лощина

Скальные Стремнины
Скальные Стремнины

Храм Ложного Бога
Храм Ложного Бога

Просторы Преображенных Земель
Просторы Преображенных Земель

Театральные Подмостки
Театральные Подмостки

Водопад Шиполесья
Водопад Шиполесья

Тихая Бухта
Тихая Бухта

Обветренный Утес
Обветренный Утес

Лесной Ручей
Лесной Ручей

Явимайское Побережье
Явимайское Побережье

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

 

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