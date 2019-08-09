Commander (2019 Edition)
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БЕЛЫЕ
Скальная Спасательница
Эмблема Командира
Обреченный Мастер
Декрет о Мире
Возвращение Севинна
Песня Всесознания
Заклинательница Привидений Талии
Ангел Ограничений
Божественный Расчет
Закат
Призрачная Темница
Час Расплаты
Растущая Преданность
Неосязаемая Добродетель
Фирексийское Возрождение
Радужные Нити
Пречистый Ангел
Очищение Могилы
Луч Искажения
Яйцо Птицы Рок
Защитная Магия Корней
Грозовой Табун
Титан Солнца
Суд Тростани
Рок, Крылатый Собрат
Сетальпа, Первозданная Заря
СИНИЕ
Подавитель Кадены
Вакуум Командования
Массовая Миниатюризация
Внезапная Замена
Губка Мыслей
Стена Краденых Личностей
Озарение Химика
Хромопанцирный Краб
Умелый Подражатель
Глубокий Анализ
Отразившаяся Истина
Факт или Вымысел
Страстный Запрет
Иксидрон
Убежище Джейса
Воровка Заклинаний из Керу
Мистическое Возвращение
Благоволение Уны
Сдвиг Реальности
Речной Келпи
Повторяющиеся Руны
Тайны Мертвецов
Танцующая в Облаках
Талранд, Небесный Вызыватель
Гамбит Теззерета
Дважды Подумай
Тысяча Ветров
Везуванский Oборотень
Своевольник
ЧЕРНЫЕ
Архидемон Злобы
Костяной Скупец
Проклятие Дурацкой Мудрости
Роковой Дар
К'ррик, Сын Ягмота
Погрязнуть в Отчаянии
Кошмарное Изничтожение
Скрещенный Вор
Гостья Приюта
Погибель Живых
Маяк Смуты
Охотник на Крупную Дичь
Кладбищенские Переговоры
Зов в Преисподнюю
Поборник Заблудших Душ
Темное Испепеление
Обреченный Некромант
Вера Преданных
Из-под Половиц
Гет, Повелитель Подземелья
Кошмарный Призыв
Горгона Отшельница
Могильный Откапыватель
Безжалостная Гадательница
Сокровищница Гедониста
Сглаз
Где Прошел Гаррук
Убийственный Порыв
Убийца из Ночной Тени
Об-Никсилис, Вспыхнувший Вновь
Надзиратель над Проклятыми
Мастер Чумы
Скелет из Лечебницы
Силумгарский Убийца
Истончитель Кожи
Душа Иннистрада
Перерождение Древнейшего
Нашествие Зомби
КРАСНЫЕ
Разоритель Анже
Распаляющий Змей
Портовый Вымогатель
Буйство Гиреда
Мираж Ненависти
Пожар Будущего
Феникс Небесного Пламени
Тектонический Геллион
Дьяволы Пожара
Приветствие Алхимика
Правосудие Авацины
Пылающая Месть
Искривление Хаоса
Бред Отчаяния
Забавы Дьявола
Изгнанный Повелитель Драконов
Безбожное Разграбление
Фелдон Третьего Пути
Огненный Норов
Пламенный Наездник
Живорез Скованных Злобой
Бездомный Уязвитель
Пронзающая Сердце Мантикора
Растущее Возмездие
Магматрясение
Волхв Колеса
Злобный Шепот
Волны Землетрясения
Скви, Гоблин-Набоб
Стромкиркская Чернокнижница
Яростное Извержение
Всплеск Бури Войны
ЗЕЛЕНЫЕ
Величайший Альтизавр
Пышный Расцвет
Оранский Ледозуб
Обратный Путь
Панегирист Селезнии
Голос Многих
Аинок-Выживатель
Зверь Внутри
Колоссальное Величие
Культивировать
Хищник Смертельного Тумана
Защитница Логова
Спасение Друида
Стихийные Узы
На Поиски
Дальнее Странствие
Свежее Мясо
Гаррук, Первобытный Охотник
Вожак Стаи Гаррука
Плотоядный Жук-Гигант
Великий Дуб-Хранитель
Гармония
Плащеносная Гидра
Судьбоносное Падение
Ополченец Нантуко
Сокрушительный Бег Табуна
Неистовые Балоты
Старейшина Племени Сакуры
Второй Урожай
Муза, Рожденная из Семени
Откровение Шамана
Рассечь Надвое
Душа Зендикара
Искушение Открытиями
Отшельник Телонит
Крутоклык
Тропа Тайны
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Анже Фалькенрат
Атла Палани, Хранительница Гнезд
Цепник, Адепт Кошмаров
Эльша, Познавшая Бесконечность
Джерард, Герой «Везерлайта»
Гиред, Изгнанник Конклава
Гревен, Капитан «Хищника»
Гризмольд, Сеятель Ужаса
Кадена, Пресмыкающаяся Колдунья
Мариси, Разбивший Спираль
Прамикон, Небесный Бастион
Райами, Первый из Падших
Севинн, Хроноклазм
Тангарт, Первый Помощник
Волрат, Вор Облика
Мутация Биомассы
Жрица Кровавого Зала
Щедрость Луксы
Трескучий Дрейк
Эммара Тандрис
Ферма
Растущие Ряды
Снежнокрылый Авен
Талисман Найи
Безупречный Небознатец
Гниение
Рал Зарек
Отказаться
Мучитель из Сагу
Тайные Планы
Талисман Султая
Разрушающий Рост
Тростани, Голос Селезнии
Городская Эволюция
Маг Гильдии из Виту-Гази
Враска Невидимая
Странствующий Храм
БЕСЦВЕТНЫЙ
Близнец-Разоритель
АРТЕФАКТЫ
Двигатель Эонов
Кровожадный Клинок
Заряженный Автогенератор
Идол Забвения
Амулет Процветания
Плугало
Свиток Судьбы
Армиллярная Сфера
Медальон Азориусов
Сверкающий Олень
Сфера Командира
Рукопись Мертвецов
Эдр-Архив
Медальон Иззетов
Ключ от Города
Поножи Молний
Метеоритный Голем
Чан Подражания
Медальон Ракдосов
Солнечное Кольцо
Величественный Симулякр
Кузница Души
Стрионический Резонатор
Транская Динамо-Машина
ЗЕМЛИ
Святилище Вечности
Акумское Укрытие
Бесплодное Пепелище
Архив Азориусов
Бесплодная Топь
Пещеры Пролитой Крови
Цветущие Пески
Боджукское Болото
Гарнизон Боросов
Врата Гильдии Боросов
Пепельные Пустоши
Тлеющая Поляна
Командная Башня
Катакомбы Темноводья
Акведук Димиров
Храм на Кладбище Кораблей
Перерождающиеся Дебри
Экзотический Сад
Забытая Пещера
Нечестивый Сад
Замок Горгульи
Лечебница Гайерской Полосы
Врата Гильдии Голгари
Гнилостная Ферма Голгари
Грейпелтское Укрытие
Территория Груулов
Горное Озеро
Котельная Иззетов
Врата Гильдии Иззетов
Лощина в Джунглях
Святыня Джунглей
Укрытие в Казанду
Край Кросанского Леса
Лановарские Пустоши
Памятник Глупости
Трупная Трясина
Многоликий Ландшафт
Монастырь Мистиков
Панорама Найи
Роскошный Дворец
Ручей в Прерии
Карнариум Ракдосов
Врата Гильдии Ракдосов
Башня-Реликварий
Рикс Маади, Дворец Темниц
Разбойничий Проход
Непроходимые Горы
Святилище Селезнии
Храм Забытых Богов
Инкубатор Симиков
Врата Гильдии Симиков
Каменоломня
Прерия Солнечной Травы
Затопленная Лощина
Скальные Стремнины
Храм Ложного Бога
Просторы Преображенных Земель
Театральные Подмостки
Водопад Шиполесья
Тихая Бухта
Обветренный Утес
Лесной Ручей
Явимайское Побережье
Равнина
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Остров
Болото
Болото
Болото
Гора
Гора
Гора
Лес
Лес
Лес
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