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БЕЛЫЕ

Тринн, Воительница Свободы
Тринн, Воительница Свободы

Мстительная Узомантка Охоты
Мстительная Узомантка Охоты

Созыв Медных Кителей
Созыв Медных Кителей

Ястреб Картографа
Ястреб Картографа

Разбирающая Волна
Разбирающая Волна

Безупречный Маневр
Безупречный Маневр

Вестник Позабытых
Вестник Позабытых

Боевое Побуждение
Боевое Побуждение

Лесничие Пограничья
Лесничие Пограничья

Охотник Жизненной Силы
Охотник Жизненной Силы

Воздушный Спасатель
Воздушный Спасатель

Акрома, Ангел Ярости
Акрома, Ангел Ярости

Месть Акромы
Месть Акромы

Ангел Окончательности
Ангел Окончательности

Астральный Полет
Астральный Полет

Изгоняющая Жрица
Изгоняющая Жрица

Охотница за Наградами
Охотница за Наградами

Изгнание Прочь
Изгнание Прочь

Мехагигант Катаклизмов
Мехагигант Катаклизмов

Кавалерийский Пегас
Кавалерийский Пегас

Городская Облава
Городская Облава

Очистительная Вспышка
Очистительная Вспышка

Почившие в Бозе
Почившие в Бозе

Декрет о Правосудии
Декрет о Правосудии

Нападение на Грешников
Нападение на Грешников

Благочестивый Капеллан
Благочестивый Капеллан

Вечный Дракон
Вечный Дракон

Фронтовой Медик
Фронтовой Медик

Следы Благородного Оленя
Следы Благородного Оленя

Растущая Преданность
Растущая Преданность

Капитан Калемны
Капитан Калемны

Рыцарь Белой Орхидеи
Рыцарь Белой Орхидеи

Волхв Диска
Волхв Диска

Одрик, Маршал-Лунарх
Одрик, Маршал-Лунарх

Одрик, Искусный Тактик
Одрик, Искусный Тактик

Жизнезов
Жизнезов

Гевонские Всадники
Гевонские Всадники

Серьезный Новобранец
Серьезный Новобранец

Курган Духов
Курган Духов

Титан Солнца
Титан Солнца

Ангел Солнечного Взрыва
Ангел Солнечного Взрыва

Лейтенант Талии
Лейтенант Талии

Трейбенский Предрекатель Беды
Трейбенский Предрекатель Беды

Навеки Вместе
Навеки Вместе

Неожиданное Отсутствие
Неожиданное Отсутствие

Сетальпа, Первозданная Заря
Сетальпа, Первозданная Заря

СИНИЕ

Халдан, Заядлый Арканист
Халдан, Заядлый Арканист

Кристальный Резонанс
Кристальный Резонанс

Обманная Уступка
Обманная Уступка

Баловник Вечности
Баловник Вечности

Невесомый Обжора
Невесомый Обжора

Яростная Защита
Яростная Защита

Зарождающийся Метаморф
Зарождающийся Метаморф

Психическое Побуждение
Психическое Побуждение

Собирательница Сувениров
Собирательница Сувениров

Приливная Барракуда
Приливная Барракуда

Озарение Химика
Озарение Химика

Хранитель Загадок
Хранитель Загадок

Убежище Дрейков
Убежище Дрейков

Лихорадочный Поиск
Лихорадочный Поиск

Светящиеся Иероглифы
Светящиеся Иероглифы

Иллюзорный Охотник
Иллюзорный Охотник

Джейс, Архитектор Мысли
Джейс, Архитектор Мысли

Лунный Мистик
Лунный Мистик

Источник Разума
Источник Разума

Плыводум
Плыводум

Шепчущий Мистик
Шепчущий Мистик

Новые Перспективы
Новые Перспективы

Ниблис Мороза
Ниблис Мороза

Ловкая Ограничительница
Ловкая Ограничительница

Волшебница Порталов
Волшебница Порталов

Пропаганда
Пропаганда

Разум Роя
Разум Роя

Талранд, Небесный Вызыватель
Талранд, Небесный Вызыватель

Визирь Перевернувшихся Часов
Визирь Перевернувшихся Часов

Хлестающая Западня
Хлестающая Западня

Неожиданная Догадка
Неожиданная Догадка

ЧЕРНЫЕ

Никара, Обирающая Гнезда
Никара, Обирающая Гнезда

Микодракс с Могильника
Микодракс с Могильника

Дерзкий Узомант Кошмаров
Дерзкий Узомант Кошмаров

Смертельная Проделка
Смертельная Проделка

Разбередить Трясину
Разбередить Трясину

Пиявка Разума
Пиявка Разума

Алтарь Преисподней
Алтарь Преисподней

Паразитическое Побуждение
Паразитическое Побуждение

Эксперт по Видам
Эксперт по Видам

Охотница на Титанов
Охотница на Титанов

Цена Честолюбия
Цена Честолюбия

Блуждающий по Курганам
Блуждающий по Курганам

Смертоносная Буря
Смертоносная Буря

Приверженец Боласа
Приверженец Боласа

Долго и Счастливо
Долго и Счастливо

Болезненная Правда
Болезненная Правда

Богохульная Команда
Богохульная Команда

Визгобрюх
Визгобрюх

Душа Иннистрада
Душа Иннистрада

Свежеватель Душ
Свежеватель Душ

Обряд Раззахоронения
Обряд Раззахоронения

Вампир-Полуночник
Вампир-Полуночник

Некромант Затрида
Некромант Затрида

Головорез из Зулапорта
Головорез из Зулапорта

КРАСНЫЕ

Браллин, Наездник Небесной Акулы
Браллин, Наездник Небесной Акулы

Муравей-Подстрекатель
Муравей-Подстрекатель

Отражающий Хлопок
Отражающий Хлопок

Отряд Сердца Пожара
Отряд Сердца Пожара

Приграничная Воительница
Приграничная Воительница

Шлюзы Лавобрега
Шлюзы Лавобрега

Расплавленное Эхо
Расплавленное Эхо

Сверкающее Побуждение
Сверкающее Побуждение

Феникс Колдовского Огня
Феникс Колдовского Огня

Угрюмый Барсукозавр
Угрюмый Барсукозавр

Алиша, Улыбнувшаяся Смерти
Алиша, Улыбнувшаяся Смерти

Пленительная Команда
Пленительная Команда

Чандра, Заклинательница Огня
Чандра, Заклинательница Огня

Искривление Хаоса
Искривление Хаоса

Дьяволы, Разрушители Заклятий
Дьяволы, Разрушители Заклятий

Кометная Буря
Кометная Буря

Причащение Лавой
Причащение Лавой

Маг Двузаклинаний
Маг Двузаклинаний

Этали, Первозданная Буря
Этали, Первозданная Буря

Фумико Низкородная
Фумико Низкородная

Гоблины, Обитатели Тьмы
Гоблины, Обитатели Тьмы

Смиренный Отступник
Смиренный Отступник

Разлом Молний
Разлом Молний

Волхв Колеса
Волхв Колеса

Осада Аванпоста
Осада Аванпоста

Общая Враждебность
Общая Враждебность

Нашинковать
Нашинковать

Звездная Буря
Звездная Буря

Сюрреалистическое Воспоминание
Сюрреалистическое Воспоминание

Тектоническое Преобразование
Тектоническое Преобразование

Титан Неугасимого Огня
Титан Неугасимого Огня

Правосудие Ополченцев
Правосудие Ополченцев

ЗЕЛЕНЫЕ

Казур, Беспощадный Следопыт
Казур, Беспощадный Следопыт

Каприкопий
Каприкопий

Любопытное Стадо
Любопытное Стадо

Мудрец Опушек
Мудрец Опушек

Скрывающая Дымка
Скрывающая Дымка

Хищное Побуждение
Хищное Побуждение

Прожорливый Гигантотерий
Прожорливый Гигантотерий

Пилозубый Разрушитель
Пилозубый Разрушитель

Избирательная Адаптация
Избирательная Адаптация

Увертливая Узомантка Боглов
Увертливая Узомантка Боглов

Кислотная Слизь
Кислотная Слизь

Пробуждение Анимиста
Пробуждение Анимиста

Заклинатель Зверей
Заклинатель Зверей

Зверь Внутри
Зверь Внутри

Севооборот
Севооборот

Культивировать
Культивировать

Медальон Развития
Медальон Развития

Гидра Порождения
Гидра Порождения

Гармония
Гармония

Боронение
Боронение

Погибель Героев
Погибель Героев

Царица Шершней
Царица Шершней

Изголодавшаяся Гидра
Изголодавшаяся Гидра

Проницательность Охотника
Проницательность Охотника

Охотничья Стая
Охотничья Стая

Хватка Кодамы
Хватка Кодамы

Кросанская Хватка
Кросанская Хватка

Величественный Мириарх
Величественный Мириарх

Почитатели в Масках
Почитатели в Масках

Природная Связь
Природная Связь

Хищная Тина
Хищная Тина

Возвращающая к Истокам
Возвращающая к Истокам

Старейшина Племени Сакуры
Старейшина Племени Сакуры

Сатир-Проводник
Сатир-Проводник

Змея Черепа
Змея Черепа

Рассечь Надвое
Рассечь Надвое

Щепострах
Щепострах

Сила Таджуру
Сила Таджуру

Дань Диким Землям
Дань Диким Землям

Гидра Широколесья
Гидра Широколесья

Прожороножка
Прожороножка

Возвращение Диких Земель
Возвращение Диких Земель

Явимайская Дриада
Явимайская Дриада

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Аким, Парящий Ветер
Аким, Парящий Ветер

Гави, Охранница Гнезда
Гави, Охранница Гнезда

Джирина Кудро
Джирина Кудро

Каламакс, Прародитель Бурь
Каламакс, Прародитель Бурь

Кетрил, Исказитель Облика
Кетрил, Исказитель Облика

Келсиен, Моровая Погибель
Келсиен, Моровая Погибель

Отрими, Вечный Проказник
Отрими, Вечный Проказник

Пако, Колдовской Добытчик
Пако, Колдовской Добытчик

Шабраз, Небесная Акула
Шабраз, Небесная Акула

Сильвар, Пожиратель Свободных
Сильвар, Пожиратель Свободных

Тайям, Светозарная Загадка
Тайям, Светозарная Загадка

Уккима, Хищная Тень
Уккима, Хищная Тень

Зирис, Извивающийся Шторм
Зирис, Извивающийся Шторм

Янник, Сторожевой Грабитель
Янник, Сторожевой Грабитель

Заксара, Образцовая
Заксара, Образцовая

Возвышение Абзана
Возвышение Абзана

Талисман Абзана
Талисман Абзана

Адриана, Капитан Стражи
Адриана, Капитан Стражи

Аджани Неколебимый
Аджани Неколебимый

Архонт Предела Доблести
Архонт Предела Доблести

Мутация Артефакта
Мутация Артефакта

Хладноокая Селки
Хладноокая Селки

Гибельный Треск
Гибельный Треск

Трескучий Дрейк
Трескучий Дрейк

Песнь Мертвого Моста
Песнь Мертвого Моста

Ростки Смерти
Ростки Смерти

Лишение Искры
Лишение Искры

Джинн-Толкователь
Джинн-Толкователь

Песчаный Взрыв
Песчаный Взрыв

Поиск
Поиск

Гарна, Пламя Крови
Гарна, Пламя Крови

Гранитный Взор
Гранитный Взор

Страшное Извлечение
Страшное Извлечение

Спираль Роста
Спираль Роста

Исперия, Верховная Судья
Исперия, Верховная Судья

Караметра, Богиня Урожая
Караметра, Богиня Урожая

Бог-Саранча
Бог-Саранча

Мелек, Эталон Иззетов
Мелек, Эталон Иззетов

Эксцентричный Химик
Эксцентричный Химик

Пролетный Путь
Пролетный Путь

Нахири, Предвестница
Нахири, Предвестница

Нисса, Проводница Стихий
Нисса, Проводница Стихий

Нив-Миззет, Огненный Разум
Нив-Миззет, Огненный Разум

Прядильщик Никса
Прядильщик Никса

Пророческий Разряд
Пророческий Разряд

Гниение
Гниение

Рашми, Мастерица Вечности
Рашми, Мастерица Вечности

Талисман Темура
Талисман Темура

Истребить
Истребить

Манта-Хищник
Манта-Хищник

Богатство Злодея
Богатство Злодея

Бражка, Мамаша Налетчиков
Бражка, Мамаша Налетчиков

Уидвен, Штормовая Буря
Уидвен, Штормовая Буря

БЕСЦВЕТНЫЙ

Загадочный Трилобит
Загадочный Трилобит

АРТЕФАКТЫ

Украшение Узоманта
Украшение Узоманта

Рефрактор Манасвода
Рефрактор Манасвода

Клинок Убежища
Клинок Убежища

Раздваивающий Посох
Раздваивающий Посох

Брошенный Саркофаг
Брошенный Саркофаг

Магическая Печать
Магическая Печать

Печать Дома Азориусов
Печать Дома Азориусов

Печать Боросов
Печать Боросов

Сфера Командира
Сфера Командира

Флуктуатор
Флуктуатор

Фамильный Клинок
Фамильный Клинок

Печать Иззетов
Печать Иззетов

Зверинец Жизнетворца
Зверинец Жизнетворца

Поножи Молний
Поножи Молний

Чан Подражания
Чан Подражания

Печать Дома Орзов
Печать Дома Орзов

Психозная Тварь
Психозная Тварь

Печать Дома Ракдосов
Печать Дома Ракдосов

Безмолвный Судья
Безмолвный Судья

Черепной Зажим
Черепной Зажим

Солнечное Кольцо
Солнечное Кольцо

Величественный Симулякр
Величественный Симулякр

Скороходные Сапоги
Скороходные Сапоги

ЗЕМЛИ

Край Гнездовий
Край Гнездовий

Бесплодное Пепелище
Бесплодное Пепелище

Архив Азориусов
Архив Азориусов

Кузница на Поле Боя
Кузница на Поле Боя

Порченый Лес
Порченый Лес

Боджукское Болото
Боджукское Болото

Гарнизон Боросов
Гарнизон Боросов

Дорога Среди Крон
Дорога Среди Крон

Пещеры Койлоса
Пещеры Койлоса

Тлеющая Поляна
Тлеющая Поляна

Командная Башня
Командная Башня

Катакомбы Темноводья
Катакомбы Темноводья

Пустыня Пылкой
Пустыня Пылкой

Пустыня Всеведущего
Пустыня Всеведущего

Пустыня Верной
Пустыня Верной

Заброшенный Маяк
Заброшенный Маяк

Акведук Димиров
Акведук Димиров

Дрейфующий Луг
Дрейфующий Луг

Бескрайние Пески
Бескрайние Пески

Экзотический Сад
Экзотический Сад

Забытая Пещера
Забытая Пещера

Пограничный Бивак
Пограничный Бивак

Гевонский Городок
Гевонский Городок

Гнилостная Ферма Голгари
Гнилостная Ферма Голгари

Мрачная Глухомань
Мрачная Глухомань

Территория Груулов
Территория Груулов

Халимарские Глубины
Халимарские Глубины

Враждебная Пустыня
Враждебная Пустыня

Орошаемые Поля
Орошаемые Поля

Котельная Иззетов
Котельная Иззетов

Кессигские Волчьи Угодья
Кессигские Волчьи Угодья

Край Кросанского Леса
Край Кросанского Леса

Лановарские Пустоши
Лановарские Пустоши

Одинокая Отмель
Одинокая Отмель

Памятник Глупости
Памятник Глупости

Трупная Трясина
Трупная Трясина

Долина Огненных Мхов
Долина Огненных Мхов

Мост Ползучего Мха
Мост Ползучего Мха

Многоликий Ландшафт
Многоликий Ландшафт

Монастырь Мистиков
Монастырь Мистиков

Аванпост Кочевников
Аванпост Кочевников

Роскошный Дворец
Роскошный Дворец

Оран-Риф, Широколесье
Оран-Риф, Широколесье

Базилика Дома Орзов
Базилика Дома Орзов

Путь Предков
Путь Предков

Ручей в Прерии
Ручей в Прерии

Карнариум Ракдосов
Карнариум Ракдосов

Башня-Реликварий
Башня-Реликварий

Далекий Остров
Далекий Остров

Разбойничий Проход
Разбойничий Проход

Проломный Шпиль
Проломный Шпиль

Цитадель в Песчаной Степи
Цитадель в Песчаной Степи

Земли Падальщиков
Земли Падальщиков

Далекая Степь
Далекая Степь

Святилище Селезнии
Святилище Селезнии

Хребет Тенекровья
Хребет Тенекровья

Шиванский Риф
Шиванский Риф

Инкубатор Симиков
Инкубатор Симиков

Гладь Небесного Облака
Гладь Небесного Облака

Тлеющий Кратер
Тлеющий Кратер

Тлеющее Болото
Тлеющее Болото

Парящая Береговая Скала
Парящая Береговая Скала

Хребтокаменный Холм
Хребтокаменный Холм

Прерия Солнечной Травы
Прерия Солнечной Травы

Затопленная Лощина
Затопленная Лощина

Храм Ложного Бога
Храм Ложного Бога

Неизведанные Земли
Неизведанные Земли

Высоты Свежего Ветра
Высоты Свежего Ветра

Явимайское Побережье
Явимайское Побережье

 

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