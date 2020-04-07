Commander (2020 Edition)
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БЕЛЫЕ
Тринн, Воительница Свободы
Мстительная Узомантка Охоты
Созыв Медных Кителей
Ястреб Картографа
Разбирающая Волна
Безупречный Маневр
Вестник Позабытых
Боевое Побуждение
Лесничие Пограничья
Охотник Жизненной Силы
Воздушный Спасатель
Акрома, Ангел Ярости
Месть Акромы
Ангел Окончательности
Астральный Полет
Изгоняющая Жрица
Охотница за Наградами
Изгнание Прочь
Мехагигант Катаклизмов
Кавалерийский Пегас
Городская Облава
Очистительная Вспышка
Почившие в Бозе
Декрет о Правосудии
Нападение на Грешников
Благочестивый Капеллан
Вечный Дракон
Фронтовой Медик
Следы Благородного Оленя
Растущая Преданность
Капитан Калемны
Рыцарь Белой Орхидеи
Волхв Диска
Одрик, Маршал-Лунарх
Одрик, Искусный Тактик
Жизнезов
Гевонские Всадники
Серьезный Новобранец
Курган Духов
Титан Солнца
Ангел Солнечного Взрыва
Лейтенант Талии
Трейбенский Предрекатель Беды
Навеки Вместе
Неожиданное Отсутствие
Сетальпа, Первозданная Заря
СИНИЕ
Халдан, Заядлый Арканист
Кристальный Резонанс
Обманная Уступка
Баловник Вечности
Невесомый Обжора
Яростная Защита
Зарождающийся Метаморф
Психическое Побуждение
Собирательница Сувениров
Приливная Барракуда
Озарение Химика
Хранитель Загадок
Убежище Дрейков
Лихорадочный Поиск
Светящиеся Иероглифы
Иллюзорный Охотник
Джейс, Архитектор Мысли
Лунный Мистик
Источник Разума
Плыводум
Шепчущий Мистик
Новые Перспективы
Ниблис Мороза
Ловкая Ограничительница
Волшебница Порталов
Пропаганда
Разум Роя
Талранд, Небесный Вызыватель
Визирь Перевернувшихся Часов
Хлестающая Западня
Неожиданная Догадка
ЧЕРНЫЕ
Никара, Обирающая Гнезда
Микодракс с Могильника
Дерзкий Узомант Кошмаров
Смертельная Проделка
Разбередить Трясину
Пиявка Разума
Алтарь Преисподней
Паразитическое Побуждение
Эксперт по Видам
Охотница на Титанов
Цена Честолюбия
Блуждающий по Курганам
Смертоносная Буря
Приверженец Боласа
Долго и Счастливо
Болезненная Правда
Богохульная Команда
Визгобрюх
Душа Иннистрада
Свежеватель Душ
Обряд Раззахоронения
Вампир-Полуночник
Некромант Затрида
Головорез из Зулапорта
КРАСНЫЕ
Браллин, Наездник Небесной Акулы
Муравей-Подстрекатель
Отражающий Хлопок
Отряд Сердца Пожара
Приграничная Воительница
Шлюзы Лавобрега
Расплавленное Эхо
Сверкающее Побуждение
Феникс Колдовского Огня
Угрюмый Барсукозавр
Алиша, Улыбнувшаяся Смерти
Пленительная Команда
Чандра, Заклинательница Огня
Искривление Хаоса
Дьяволы, Разрушители Заклятий
Кометная Буря
Причащение Лавой
Маг Двузаклинаний
Этали, Первозданная Буря
Фумико Низкородная
Гоблины, Обитатели Тьмы
Смиренный Отступник
Разлом Молний
Волхв Колеса
Осада Аванпоста
Общая Враждебность
Нашинковать
Звездная Буря
Сюрреалистическое Воспоминание
Тектоническое Преобразование
Титан Неугасимого Огня
Правосудие Ополченцев
ЗЕЛЕНЫЕ
Казур, Беспощадный Следопыт
Каприкопий
Любопытное Стадо
Мудрец Опушек
Скрывающая Дымка
Хищное Побуждение
Прожорливый Гигантотерий
Пилозубый Разрушитель
Избирательная Адаптация
Увертливая Узомантка Боглов
Кислотная Слизь
Пробуждение Анимиста
Заклинатель Зверей
Зверь Внутри
Севооборот
Культивировать
Медальон Развития
Гидра Порождения
Гармония
Боронение
Погибель Героев
Царица Шершней
Изголодавшаяся Гидра
Проницательность Охотника
Охотничья Стая
Хватка Кодамы
Кросанская Хватка
Величественный Мириарх
Почитатели в Масках
Природная Связь
Хищная Тина
Возвращающая к Истокам
Старейшина Племени Сакуры
Сатир-Проводник
Змея Черепа
Рассечь Надвое
Щепострах
Сила Таджуру
Дань Диким Землям
Гидра Широколесья
Прожороножка
Возвращение Диких Земель
Явимайская Дриада
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Аким, Парящий Ветер
Гави, Охранница Гнезда
Джирина Кудро
Каламакс, Прародитель Бурь
Кетрил, Исказитель Облика
Келсиен, Моровая Погибель
Отрими, Вечный Проказник
Пако, Колдовской Добытчик
Шабраз, Небесная Акула
Сильвар, Пожиратель Свободных
Тайям, Светозарная Загадка
Уккима, Хищная Тень
Зирис, Извивающийся Шторм
Янник, Сторожевой Грабитель
Заксара, Образцовая
Возвышение Абзана
Талисман Абзана
Адриана, Капитан Стражи
Аджани Неколебимый
Архонт Предела Доблести
Мутация Артефакта
Хладноокая Селки
Гибельный Треск
Трескучий Дрейк
Песнь Мертвого Моста
Ростки Смерти
Лишение Искры
Джинн-Толкователь
Песчаный Взрыв
Поиск
Гарна, Пламя Крови
Гранитный Взор
Страшное Извлечение
Спираль Роста
Исперия, Верховная Судья
Караметра, Богиня Урожая
Бог-Саранча
Мелек, Эталон Иззетов
Эксцентричный Химик
Пролетный Путь
Нахири, Предвестница
Нисса, Проводница Стихий
Нив-Миззет, Огненный Разум
Прядильщик Никса
Пророческий Разряд
Гниение
Рашми, Мастерица Вечности
Талисман Темура
Истребить
Манта-Хищник
Богатство Злодея
Бражка, Мамаша Налетчиков
Уидвен, Штормовая Буря
БЕСЦВЕТНЫЙ
Загадочный Трилобит
АРТЕФАКТЫ
Украшение Узоманта
Рефрактор Манасвода
Клинок Убежища
Раздваивающий Посох
Брошенный Саркофаг
Магическая Печать
Печать Дома Азориусов
Печать Боросов
Сфера Командира
Флуктуатор
Фамильный Клинок
Печать Иззетов
Зверинец Жизнетворца
Поножи Молний
Чан Подражания
Печать Дома Орзов
Психозная Тварь
Печать Дома Ракдосов
Безмолвный Судья
Черепной Зажим
Солнечное Кольцо
Величественный Симулякр
Скороходные Сапоги
ЗЕМЛИ
Край Гнездовий
Бесплодное Пепелище
Архив Азориусов
Кузница на Поле Боя
Порченый Лес
Боджукское Болото
Гарнизон Боросов
Дорога Среди Крон
Пещеры Койлоса
Тлеющая Поляна
Командная Башня
Катакомбы Темноводья
Пустыня Пылкой
Пустыня Всеведущего
Пустыня Верной
Заброшенный Маяк
Акведук Димиров
Дрейфующий Луг
Бескрайние Пески
Экзотический Сад
Забытая Пещера
Пограничный Бивак
Гевонский Городок
Гнилостная Ферма Голгари
Мрачная Глухомань
Территория Груулов
Халимарские Глубины
Враждебная Пустыня
Орошаемые Поля
Котельная Иззетов
Кессигские Волчьи Угодья
Край Кросанского Леса
Лановарские Пустоши
Одинокая Отмель
Памятник Глупости
Трупная Трясина
Долина Огненных Мхов
Мост Ползучего Мха
Многоликий Ландшафт
Монастырь Мистиков
Аванпост Кочевников
Роскошный Дворец
Оран-Риф, Широколесье
Базилика Дома Орзов
Путь Предков
Ручей в Прерии
Карнариум Ракдосов
Башня-Реликварий
Далекий Остров
Разбойничий Проход
Проломный Шпиль
Цитадель в Песчаной Степи
Земли Падальщиков
Далекая Степь
Святилище Селезнии
Хребет Тенекровья
Шиванский Риф
Инкубатор Симиков
Гладь Небесного Облака
Тлеющий Кратер
Тлеющее Болото
Парящая Береговая Скала
Хребтокаменный Холм
Прерия Солнечной Травы
Затопленная Лощина
Храм Ложного Бога
Неизведанные Земли
Высоты Свежего Ветра
Явимайское Побережье
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