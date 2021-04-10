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БЕЛЫЕ

Ангел Руин
Ангел Руин

Карта Археоманта
Карта Археоманта

Бронзовый Стражник
Бронзовый Стражник

Боевой Каллиграф
Боевой Каллиграф

Инженер Раскопок
Инженер Раскопок

Техника Раскопок
Техника Раскопок

Архонт-Стражник
Архонт-Стражник

Лосхил, Мастерица Механизмов
Лосхил, Мастерица Механизмов

Налог на Монолог
Налог на Монолог

Нильс, Блюститель Дисциплины
Нильс, Блюститель Дисциплины

Обещание Верности
Обещание Верности

Спонсор Стипендий
Спонсор Стипендий

Ангел Безмятежности
Ангел Безмятежности

Скакун Борея
Скакун Борея

Осада Цитадели
Осада Цитадели

Очистительная Вспышка
Очистительная Вспышка

Мутация Темной Стали
Мутация Темной Стали

Высылка
Высылка

Капсула Рассеивателя
Капсула Рассеивателя

Наследие Дуэлянта
Наследие Дуэлянта

Элитный Чешуйчатый Страж
Элитный Чешуйчатый Страж

Призрачная Темница
Призрачная Темница

Гидеон, Поборник Справедливости
Гидеон, Поборник Справедливости

Загнанный Ламмасу
Загнанный Ламмасу

Рыцарь Белой Орхидеи
Рыцарь Белой Орхидеи

Боевое Побуждение
Боевое Побуждение

Подношение
Подношение

Исследовательница из Ореска
Исследовательница из Ореска

Орзов-Проповедник
Орзов-Проповедник

Возврат к Праху
Возврат к Праху

Крах
Крах

Горгулья Святилища
Горгулья Святилища

Самоотверженная Оруженосица
Самоотверженная Оруженосица

Силки Души
Силки Души

Леонинка-Следопыт
Леонинка-Следопыт

Титан Солнца
Титан Солнца

Регент Испепеляющего Солнца
Регент Испепеляющего Солнца

Навеки Вместе
Навеки Вместе

Трагическое Высокомерие
Трагическое Высокомерие

Обет Служения
Обет Служения

Муза, Рожденная из Ветра
Муза, Рожденная из Ветра

Сетальпа, Первозданная Заря
Сетальпа, Первозданная Заря

СИНИЕ

Проницательность Командира
Проницательность Командира

Творец Любопытства
Творец Любопытства

Ослепительный Сфинкс
Ослепительный Сфинкс

Дика, Теоретик Фракталов
Дика, Теоретик Фракталов

Вдохновляющий Рефрен
Вдохновляющий Рефрен

Вихрь Вдохновения
Вихрь Вдохновения

Октавия, Живая Диссертация
Октавия, Живая Диссертация

Озадачивающее Испытание
Озадачивающее Испытание

Техника Повторения
Техника Повторения

Коварный Подстрекатель
Коварный Подстрекатель

Кракен-Породитель
Кракен-Породитель

Теоретическая Дубликация
Теоретическая Дубликация

Эфирная Буря
Эфирная Буря

Эфирные Смерчи
Эфирные Смерчи

Мозговой Штурм
Мозговой Штурм

Поборница Разума
Поборница Разума

Находчивая Карманница
Находчивая Карманница

Превращение в Свиней
Превращение в Свиней

Поиски во Времени
Поиски во Времени

Первородный Дух Потопа
Первородный Дух Потопа

Живая Летопись
Живая Летопись

Призыв Металлурга
Призыв Металлурга

Влечение Разума
Влечение Разума

Нару Меха, Верховная Волшебница
Нару Меха, Верховная Волшебница

Размышления
Размышления

Ускоренное Скрещивание
Ускоренное Скрещивание

Рифовый Червь
Рифовый Червь

Обряд Репликации
Обряд Репликации

Видения Сыворотки
Видения Сыворотки

Разум Роя
Разум Роя

Талранд, Небесный Вызыватель
Талранд, Небесный Вызыватель

Травмирующие Видения
Травмирующие Видения

Плаванье за Сокровищами
Плаванье за Сокровищами

ЧЕРНЫЕ

Автор Теней
Автор Теней

Куча Паразитов
Куча Паразитов

Дерзкий Плагиатор
Дерзкий Плагиатор

Хитроумная Риторика
Хитроумная Риторика

Биение Сущности
Биение Сущности

Фейн, Торговец
Фейн, Торговец

Техника Воплощения
Техника Воплощения

Ловкая Дуэлянтка
Ловкая Дуэлянтка

Болотная Кровопускательница
Болотная Кровопускательница

Жалящее Обучение
Жалящее Обучение

Тиваш, Призыватель Мрака
Тиваш, Призыватель Мрака

Шабаш Кровяных Ведьм
Шабаш Кровяных Ведьм

Цена Честолюбия
Цена Честолюбия

Древняя Жажда
Древняя Жажда

Кровожадная Акробатка
Кровожадная Акробатка

Кровавый Следопыт
Кровавый Следопыт

Проклятие Беспокойства
Проклятие Беспокойства

Проклятый Союз
Проклятый Союз

Смертоносная Буря
Смертоносная Буря

Регент Надвигающейся Смерти
Регент Надвигающейся Смерти

Дерзкий Кровавый Лорд
Дерзкий Кровавый Лорд

Кровавый Гурман
Кровавый Гурман

Накормить Рой
Накормить Рой

Жадность
Жадность

Дьявольское Подношение
Дьявольское Подношение

Регент Некрополя
Регент Некрополя

Мехагигант Заразы
Мехагигант Заразы

Об-Никсилис, Вспыхнувший Вновь
Об-Никсилис, Вспыхнувший Вновь

Паразитическое Побуждение
Паразитическое Побуждение

Безрассудная Злоба
Безрассудная Злоба

Сангромант
Сангромант

Кровавые Узы
Кровавые Узы

Среброкованый Упырь
Среброкованый Упырь

Страдать Прошлым
Страдать Прошлым

Вкус Смерти
Вкус Смерти

Вампир-Полуночник
Вампир-Полуночник

КРАСНЫЕ

Дерзкие Преобразовательницы
Дерзкие Преобразовательницы

Наручи Боевого Мага
Наручи Боевого Мага

Техника Творчества
Техника Творчества

Проклятое Зеркало
Проклятое Зеркало

Огненная Реприза
Огненная Реприза

Инфернальный Проект
Инфернальный Проект

Лаэлия, Перекованный Клинок
Лаэлия, Перекованный Клинок

Лучезарная Исполнительница
Лучезарная Исполнительница

Риония, Огненная Танцовщица
Риония, Огненная Танцовщица

Будоражащий Рефрен
Будоражащий Рефрен

Истиратель Руин
Истиратель Руин

Рывок к Победе
Рывок к Победе

Вершина Могущества
Вершина Могущества

Кощунственный Акт
Кощунственный Акт

Добыча Бравады
Добыча Бравады

Цепная Реакция
Цепная Реакция

Дьяволы, Разрушители Заклятий
Дьяволы, Разрушители Заклятий

Мехагигант Воспламенения
Мехагигант Воспламенения

Даретти, Мудрец Хлама
Даретти, Мудрец Хлама

Маг Двузаклинаний
Маг Двузаклинаний

Непредсказуемый Циклоп
Непредсказуемый Циклоп

Этали, Первозданная Буря
Этали, Первозданная Буря

Безбожное Разграбление
Безбожное Разграбление

Фелдон Третьего Пути
Фелдон Третьего Пути

Огненный Провал
Огненный Провал

Змей-Воспламенитель
Змей-Воспламенитель

Змей-Тиран
Змей-Тиран

Дракон, Плавильщик Кладов
Дракон, Плавильщик Кладов

Смиренный Отступник
Смиренный Отступник

Джайя Баллард
Джайя Баллард

Гейзер Маны
Гейзер Маны

Пия Налаар
Пия Налаар

Проворный Гений-Кузнец
Проворный Гений-Кузнец

Песнь Кипения
Песнь Кипения

Призыв Солнечной Птицы
Призыв Солнечной Птицы

Инженер Топтеров
Инженер Топтеров

Вулканическое Видение
Вулканическое Видение

Дьяволы Пожара
Дьяволы Пожара

ЗЕЛЕНЫЕ

Цветущий Болотозверь
Цветущий Болотозверь

Эззарутский Преобразователь
Эззарутский Преобразователь

Фрактальная Упряжь
Фрактальная Упряжь

Усилитель Стражников
Усилитель Стражников

Техника Исцеления
Техника Исцеления

Зона Парадоксов
Зона Парадоксов

Нашествие Вредителей
Нашествие Вредителей

Рукса, Терпеливый Профессор
Рукса, Терпеливый Профессор

Машина Последовательностей
Машина Последовательностей

Обросший Болотник
Обросший Болотник

Сад Болотников
Сад Болотников

Йедора, Могильная Садовница
Йедора, Могильная Садовница

Безвременная Сущность
Безвременная Сущность

Араши, Разорванное Небо
Араши, Разорванное Небо

Зверь Внутри
Зверь Внутри

Культивировать
Культивировать

Хищничество Эзури
Хищничество Эзури

Забытый Древний
Забытый Древний

Гаррук, Первобытный Охотник
Гаррук, Первобытный Охотник

Дарованный Рай
Дарованный Рай

Гнездо Шершней
Гнездо Шершней

Царица Шершней
Царица Шершней

Гидра-Породительница
Гидра-Породительница

Друид Инкубации
Друид Инкубации

Вызывательница Бивней из Казанду
Вызывательница Бивней из Казанду

Хватка Кодамы
Хватка Кодамы

Кросанская Хватка
Кросанская Хватка

Гидра, Пожирательница Маны
Гидра, Пожирательница Маны

Экспедиция Ниссы
Экспедиция Ниссы

Обновление Ниссы
Обновление Ниссы

Пульс Мурасы
Пульс Мурасы

Неистовые Балоты
Неистовые Балоты

Буйный Рост
Буйный Рост

Возвращение Дикоречивого
Возвращение Дикоречивого

Откровение Шамана
Откровение Шамана

Терастодонт
Терастодонт

Аватара Плодородного Солнца
Аватара Плодородного Солнца

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Брина, Демагог
Брина, Демагог

Фелиса, Клык Сильверквилла
Фелиса, Клык Сильверквилла

Вейран, Голос Двойственности
Вейран, Голос Двойственности

Заффай, Громовой Проводник
Заффай, Громовой Проводник

Гийом, Старший Повар
Гийом, Старший Повар

Ивохмарь, Провидица Сущности
Ивохмарь, Провидица Сущности

Алибу, Древний Свидетель
Алибу, Древний Свидетель

Осгир, Реконструктор
Осгир, Реконструктор

Адрикс и Нев, Двузаклинатели
Адрикс и Нев, Двузаклинатели

Эзикс, Фрактальный Расцвет
Эзикс, Фрактальный Расцвет

Чернильный Щит
Чернильный Щит

Чрезмерное Упрощение
Чрезмерное Упрощение

Реинтерпретация
Реинтерпретация

Эксперимент по Возрождению
Эксперимент по Возрождению

Разбудить Прошлое
Разбудить Прошлое

Мутация Биомассы
Мутация Биомассы

Талисман Боросов
Талисман Боросов

Призыв Неболома
Призыв Неболома

Извивающийся Оракул
Извивающийся Оракул

Трескучий Дрейк
Трескучий Дрейк

Смертоносный Вассал
Смертоносный Вассал

Погребальный Звон Должника
Погребальный Звон Должника

Великий Эксперимент
Великий Эксперимент

Гранитный Взор
Гранитный Взор

Прожорливый Тролль
Прожорливый Тролль

Инкубация
Инкубация

Джор Каден, Одолеватель
Джор Каден, Одолеватель

Касето, Архимаг Орочи
Касето, Архимаг Орочи

Охотник Невидимых Лучей
Охотник Невидимых Лучей

Магистр Достоинства
Магистр Достоинства

Искусный Биомант
Искусный Биомант

Притязания Гниющих Лоз
Притязания Гниющих Лоз

Плаксовый Лягушонок
Плаксовый Лягушонок

Первобытные Сопереживания
Первобытные Сопереживания

Саженец Колфенора
Саженец Колфенора

Разительное Сходство
Разительное Сходство

Тейса, Посланница Призраков
Тейса, Посланница Призраков

Манта-Хищник
Манта-Хищник

Окончательная Погибель
Окончательная Погибель

БЕСЦВЕТНЫЙ

Близнец-Разоритель
Близнец-Разоритель

АРТЕФАКТЫ

Палитра Мага Стихий
Палитра Мага Стихий

Геометрическое Ядро
Геометрическое Ядро

Соблазнительный Договор
Соблазнительный Договор

Титан Утроения
Титан Утроения

Архив Альхаммарета
Архив Альхаммарета

Магическая Печать
Магическая Печать

Кровожадный Клинок
Кровожадный Клинок

Медальон Боросов
Медальон Боросов

Бош, Железный Голем
Бош, Железный Голем

Сверкающий Олень
Сверкающий Олень

Сфера Командира
Сфера Командира

Заветный Самоцвет
Заветный Самоцвет

Сумка Друида
Сумка Друида

Дубликант
Дубликант

Эликсир Бессмертия
Эликсир Бессмертия

Эдр-Архив
Эдр-Архив

Источник Гноя
Источник Гноя

Идол Забвения
Идол Забвения

Печать Иззетов
Печать Иззетов

Ключ от Города
Ключ от Города

Локсодонский Боевой Молот
Локсодонский Боевой Молот

Метеоритный Голем
Метеоритный Голем

Камень Разума
Камень Разума

Источник Микосинтов
Источник Микосинтов

Боевой Шар Миэров
Боевой Шар Миэров

Печать Дома Орзов
Печать Дома Орзов

Райское Перо
Райское Перо

Амулет Процветания
Амулет Процветания

Око Пилигрима
Око Пилигрима

Нетронутый Талисман
Нетронутый Талисман

Очки Пироманта
Очки Пироманта

Тральщик-Мусорщик
Тральщик-Мусорщик

Изменчивая Сталь
Изменчивая Сталь

Печать Дома Симиков
Печать Дома Симиков

Солнечное Кольцо
Солнечное Кольцо

Величественный Симулякр
Величественный Симулякр

Призрачный Светильник
Призрачный Светильник

Стальной Змей
Стальной Змей

Стальной Надсмотрщик
Стальной Надсмотрщик

Капелька Солнца
Капелька Солнца

Амулет Творчества
Амулет Творчества

Амулет Стойкости
Амулет Стойкости

Тысячелетний Эликсир
Тысячелетний Эликсир

Нестабильный Обелиск
Нестабильный Обелиск

Дневник Венсера
Дневник Венсера

Колокола Победы
Колокола Победы

Колодец Потерянных Грез
Колодец Потерянных Грез

ЗЕМЛИ

Учебный Зал
Учебный Зал

Ведьмина Клиника
Ведьмина Клиника

Древнее Логово
Древнее Логово

Бесплодная Топь
Бесплодная Топь

Кузница на Поле Боя
Кузница на Поле Боя

Порченый Водопад
Порченый Водопад

Порченый Лес
Порченый Лес

Боджукское Болото
Боджукское Болото

Гарнизон Боросов
Гарнизон Боросов

Пещеры Койлоса
Пещеры Койлоса

Командная Башня
Командная Башня

Цитадель Темной Стали
Цитадель Темной Стали

Пустыня Пылкой
Пустыня Пылкой

Пустыня Всеведущего
Пустыня Всеведущего

Экзотический Сад
Экзотический Сад

Забытая Пещера
Забытая Пещера

Пряничный Домик
Пряничный Домик

Гнилостная Ферма Голгари
Гнилостная Ферма Голгари

Великое Горнило
Великое Горнило

Верхний Рынок
Верхний Рынок

Котельная Иззетов
Котельная Иззетов

Лощина в Джунглях
Лощина в Джунглях

Возродившийся Лановар
Возродившийся Лановар

Лановарские Пустоши
Лановарские Пустоши

Одинокая Отмель
Одинокая Отмель

Рокочущие Водопады
Рокочущие Водопады

Сеть Магических Колец
Сеть Магических Колец

Памятник Гениальности
Памятник Гениальности

Микокоро, Середина Моря
Микокоро, Середина Моря

Мост Ползучего Мха
Мост Ползучего Мха

Многоликий Ландшафт
Многоликий Ландшафт

Новиен, Центр Прогресса
Новиен, Центр Прогресса

Опаловый Дворец
Опаловый Дворец

Оран-Риф, Широколесье
Оран-Риф, Широколесье

Базилика Дома Орзов
Базилика Дома Орзов

Ядро Фирексии
Ядро Фирексии

Лучезарный Фонтан
Лучезарный Фонтан

Башня-Реликварий
Башня-Реликварий

Разбойничий Проход
Разбойничий Проход

Лес Светящейся Смолы
Лес Светящейся Смолы

Земли Падальщиков
Земли Падальщиков

Далекая Степь
Далекая Степь

Шиванский Риф
Шиванский Риф

Инкубатор Симиков
Инкубатор Симиков

Цитадель Охотников за Нечистью
Цитадель Охотников за Нечистью

Дом Солнца, Крепость Легиона
Дом Солнца, Крепость Легиона

Порченое Поле
Порченое Поле

Порченый Бор
Порченый Бор

Храм Прозрения
Храм Прозрения

Храм Болезни
Храм Болезни

Храм Таинств
Храм Таинств

Храм Безмолвия
Храм Безмолвия

Храм Ложного Бога
Храм Ложного Бога

Храм Триумфа
Храм Триумфа

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Безмятежная Роща
Безмятежная Роща

Явимайское Побережье
Явимайское Побережье

 

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