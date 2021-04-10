Commander (2021 Edition) Card Image Gallery
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БЕЛЫЕ
Ангел Руин
Карта Археоманта
Бронзовый Стражник
Боевой Каллиграф
Инженер Раскопок
Техника Раскопок
Архонт-Стражник
Лосхил, Мастерица Механизмов
Налог на Монолог
Нильс, Блюститель Дисциплины
Обещание Верности
Спонсор Стипендий
Ангел Безмятежности
Скакун Борея
Осада Цитадели
Очистительная Вспышка
Мутация Темной Стали
Высылка
Капсула Рассеивателя
Наследие Дуэлянта
Элитный Чешуйчатый Страж
Призрачная Темница
Гидеон, Поборник Справедливости
Загнанный Ламмасу
Рыцарь Белой Орхидеи
Боевое Побуждение
Подношение
Исследовательница из Ореска
Орзов-Проповедник
Возврат к Праху
Крах
Горгулья Святилища
Самоотверженная Оруженосица
Силки Души
Леонинка-Следопыт
Титан Солнца
Регент Испепеляющего Солнца
Навеки Вместе
Трагическое Высокомерие
Обет Служения
Муза, Рожденная из Ветра
Сетальпа, Первозданная Заря
СИНИЕ
Проницательность Командира
Творец Любопытства
Ослепительный Сфинкс
Дика, Теоретик Фракталов
Вдохновляющий Рефрен
Вихрь Вдохновения
Октавия, Живая Диссертация
Озадачивающее Испытание
Техника Повторения
Коварный Подстрекатель
Кракен-Породитель
Теоретическая Дубликация
Эфирная Буря
Эфирные Смерчи
Мозговой Штурм
Поборница Разума
Находчивая Карманница
Превращение в Свиней
Поиски во Времени
Первородный Дух Потопа
Живая Летопись
Призыв Металлурга
Влечение Разума
Нару Меха, Верховная Волшебница
Размышления
Ускоренное Скрещивание
Рифовый Червь
Обряд Репликации
Видения Сыворотки
Разум Роя
Талранд, Небесный Вызыватель
Травмирующие Видения
Плаванье за Сокровищами
ЧЕРНЫЕ
Автор Теней
Куча Паразитов
Дерзкий Плагиатор
Хитроумная Риторика
Биение Сущности
Фейн, Торговец
Техника Воплощения
Ловкая Дуэлянтка
Болотная Кровопускательница
Жалящее Обучение
Тиваш, Призыватель Мрака
Шабаш Кровяных Ведьм
Цена Честолюбия
Древняя Жажда
Кровожадная Акробатка
Кровавый Следопыт
Проклятие Беспокойства
Проклятый Союз
Смертоносная Буря
Регент Надвигающейся Смерти
Дерзкий Кровавый Лорд
Кровавый Гурман
Накормить Рой
Жадность
Дьявольское Подношение
Регент Некрополя
Мехагигант Заразы
Об-Никсилис, Вспыхнувший Вновь
Паразитическое Побуждение
Безрассудная Злоба
Сангромант
Кровавые Узы
Среброкованый Упырь
Страдать Прошлым
Вкус Смерти
Вампир-Полуночник
КРАСНЫЕ
Дерзкие Преобразовательницы
Наручи Боевого Мага
Техника Творчества
Проклятое Зеркало
Огненная Реприза
Инфернальный Проект
Лаэлия, Перекованный Клинок
Лучезарная Исполнительница
Риония, Огненная Танцовщица
Будоражащий Рефрен
Истиратель Руин
Рывок к Победе
Вершина Могущества
Кощунственный Акт
Добыча Бравады
Цепная Реакция
Дьяволы, Разрушители Заклятий
Мехагигант Воспламенения
Даретти, Мудрец Хлама
Маг Двузаклинаний
Непредсказуемый Циклоп
Этали, Первозданная Буря
Безбожное Разграбление
Фелдон Третьего Пути
Огненный Провал
Змей-Воспламенитель
Змей-Тиран
Дракон, Плавильщик Кладов
Смиренный Отступник
Джайя Баллард
Гейзер Маны
Пия Налаар
Проворный Гений-Кузнец
Песнь Кипения
Призыв Солнечной Птицы
Инженер Топтеров
Вулканическое Видение
Дьяволы Пожара
ЗЕЛЕНЫЕ
Цветущий Болотозверь
Эззарутский Преобразователь
Фрактальная Упряжь
Усилитель Стражников
Техника Исцеления
Зона Парадоксов
Нашествие Вредителей
Рукса, Терпеливый Профессор
Машина Последовательностей
Обросший Болотник
Сад Болотников
Йедора, Могильная Садовница
Безвременная Сущность
Араши, Разорванное Небо
Зверь Внутри
Культивировать
Хищничество Эзури
Забытый Древний
Гаррук, Первобытный Охотник
Дарованный Рай
Гнездо Шершней
Царица Шершней
Гидра-Породительница
Друид Инкубации
Вызывательница Бивней из Казанду
Хватка Кодамы
Кросанская Хватка
Гидра, Пожирательница Маны
Экспедиция Ниссы
Обновление Ниссы
Пульс Мурасы
Неистовые Балоты
Буйный Рост
Возвращение Дикоречивого
Откровение Шамана
Терастодонт
Аватара Плодородного Солнца
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Брина, Демагог
Фелиса, Клык Сильверквилла
Вейран, Голос Двойственности
Заффай, Громовой Проводник
Гийом, Старший Повар
Ивохмарь, Провидица Сущности
Алибу, Древний Свидетель
Осгир, Реконструктор
Адрикс и Нев, Двузаклинатели
Эзикс, Фрактальный Расцвет
Чернильный Щит
Чрезмерное Упрощение
Реинтерпретация
Эксперимент по Возрождению
Разбудить Прошлое
Мутация Биомассы
Талисман Боросов
Призыв Неболома
Извивающийся Оракул
Трескучий Дрейк
Смертоносный Вассал
Погребальный Звон Должника
Великий Эксперимент
Гранитный Взор
Прожорливый Тролль
Инкубация
Джор Каден, Одолеватель
Касето, Архимаг Орочи
Охотник Невидимых Лучей
Магистр Достоинства
Искусный Биомант
Притязания Гниющих Лоз
Плаксовый Лягушонок
Первобытные Сопереживания
Саженец Колфенора
Разительное Сходство
Тейса, Посланница Призраков
Манта-Хищник
Окончательная Погибель
БЕСЦВЕТНЫЙ
Близнец-Разоритель
АРТЕФАКТЫ
Палитра Мага Стихий
Геометрическое Ядро
Соблазнительный Договор
Титан Утроения
Архив Альхаммарета
Магическая Печать
Кровожадный Клинок
Медальон Боросов
Бош, Железный Голем
Сверкающий Олень
Сфера Командира
Заветный Самоцвет
Сумка Друида
Дубликант
Эликсир Бессмертия
Эдр-Архив
Источник Гноя
Идол Забвения
Печать Иззетов
Ключ от Города
Локсодонский Боевой Молот
Метеоритный Голем
Камень Разума
Источник Микосинтов
Боевой Шар Миэров
Печать Дома Орзов
Райское Перо
Амулет Процветания
Око Пилигрима
Нетронутый Талисман
Очки Пироманта
Тральщик-Мусорщик
Изменчивая Сталь
Печать Дома Симиков
Солнечное Кольцо
Величественный Симулякр
Призрачный Светильник
Стальной Змей
Стальной Надсмотрщик
Капелька Солнца
Амулет Творчества
Амулет Стойкости
Тысячелетний Эликсир
Нестабильный Обелиск
Дневник Венсера
Колокола Победы
Колодец Потерянных Грез
ЗЕМЛИ
Учебный Зал
Ведьмина Клиника
Древнее Логово
Бесплодная Топь
Кузница на Поле Боя
Порченый Водопад
Порченый Лес
Боджукское Болото
Гарнизон Боросов
Пещеры Койлоса
Командная Башня
Цитадель Темной Стали
Пустыня Пылкой
Пустыня Всеведущего
Экзотический Сад
Забытая Пещера
Пряничный Домик
Гнилостная Ферма Голгари
Великое Горнило
Верхний Рынок
Котельная Иззетов
Лощина в Джунглях
Возродившийся Лановар
Лановарские Пустоши
Одинокая Отмель
Рокочущие Водопады
Сеть Магических Колец
Памятник Гениальности
Микокоро, Середина Моря
Мост Ползучего Мха
Многоликий Ландшафт
Новиен, Центр Прогресса
Опаловый Дворец
Оран-Риф, Широколесье
Базилика Дома Орзов
Ядро Фирексии
Лучезарный Фонтан
Башня-Реликварий
Разбойничий Проход
Лес Светящейся Смолы
Земли Падальщиков
Далекая Степь
Шиванский Риф
Инкубатор Симиков
Цитадель Охотников за Нечистью
Дом Солнца, Крепость Легиона
Порченое Поле
Порченый Бор
Храм Прозрения
Храм Болезни
Храм Таинств
Храм Безмолвия
Храм Ложного Бога
Храм Триумфа
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Болото
Болото
Гора
Гора
Лес
Лес
Безмятежная Роща
Явимайское Побережье
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