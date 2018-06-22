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БЕЛЫЕ

Эгида Небес
Эгида Небес

Мастерица Эфирных Щитов
Мастерица Эфирных Щитов

Аджани, Противник Тиранов
Аджани, Противник Тиранов

Последний Бой Аджани
Последний Бой Аджани

Соплеменник Аджани
Соплеменник Аджани

Радушие Аджани
Радушие Аджани

Ангел Утренней Зари
Ангел Утренней Зари

Наставник Кавалеристов
Наставник Кавалеристов

Очистительная Вспышка
Очистительная Вспышка

Капеллан Рассвета
Капеллан Рассвета

Пастырь Гномов
Пастырь Гномов

Доблестная Кавалерия
Доблестная Кавалерия

Вестница Веры
Вестница Веры

Клетка Иероманта
Клетка Иероманта

Вдохновенный Натиск
Вдохновенный Натиск

Призыв к Божественному
Призыв к Божественному

Изоляция
Изоляция

Рыцарь Бивня
Рыцарь Бивня

Рыцарский Обет
Рыцарский Обет

Рыцарская Доблесть
Рыцарская Доблесть

Лина, Самоотверженная Заступница
Лина, Самоотверженная Заступница

Леонинский Авангард
Леонинский Авангард

Леонинский Военачальник
Леонинский Военачальник

Прорвавший Строй Локсодон
Прорвавший Строй Локсодон

Узы Света
Узы Света

Решительный Отпор
Решительный Отпор

Наставник Кротких
Наставник Кротких

Мощный Прыжок
Мощный Прыжок

Сигнальщик Ополчения
Сигнальщик Ополчения

Рыцарь-Новичок
Рыцарь-Новичок

Быстрый Коготь из Ореска
Быстрый Коготь из Ореска

Быстрокрылый Пегас
Быстрокрылый Пегас

Раскаявшийся Священник
Раскаявшийся Священник

Блистательный Ангел
Блистательный Ангел

Восстановление Сил
Восстановление Сил

Бурокрылый Сокол
Бурокрылый Сокол

Кобылица Заслона
Кобылица Заслона

Олень Звездной Короны
Олень Звездной Короны

Солнечная Очистительница
Солнечная Очистительница

Свершить Возмездие
Свершить Возмездие

Верный Тяжеловоз
Верный Тяжеловоз

Храбрый Рыцарь
Храбрый Рыцарь

СИНИЕ

Эфирный Тоннель
Эфирный Тоннель

Предвосхищение
Предвосхищение

Авен, Маг Ветра
Авен, Маг Ветра

Первая Воздухоплавательница
Первая Воздухоплавательница

Из Костей в Прах
Из Костей в Прах

Отмена
Отмена

Почившая Морячка
Почившая Морячка

Рассеивание
Рассеивание

Прорицание
Прорицание

Джинн Желаний
Джинн Желаний

Съеживание
Съеживание

Разлет Эссенции
Разлет Эссенции

Маг Исключений
Маг Исключений

Плащеносный Морской Змей
Плащеносный Морской Змей

Одаренная Ремонтница
Одаренная Ремонтница

Призрачная Форма
Призрачная Форма

Исследователь Горизонтов
Исследователь Горизонтов

Метаморфическое Преобразование
Метаморфическое Преобразование

Зеркальный Образ
Зеркальный Образ

Призыватель Туманов
Призыватель Туманов

Археолог-Мистик
Археолог-Мистик

Вещунья
Вещунья

Всеведение
Всеведение

Единство с Машиной
Единство с Машиной

Терпеливое Восстановление
Терпеливое Восстановление

Разъедание Разума
Разъедание Разума

Сай, Мастер-Топтерист
Сай, Мастер-Топтерист

Собирательница Тайн
Собирательница Тайн

Ученый Звездочет
Ученый Звездочет

Исследование
Исследование

Умелый Оживитель
Умелый Оживитель

Сон
Сон

Кусачий Дрейк
Кусачий Дрейк

Верховный Призрак
Верховный Призрак

Кобылица Всплесков
Кобылица Всплесков

Подмена
Подмена

Теззерет, Мастер Механизмов
Теззерет, Мастер Механизмов

Толарианский Ученый
Толарианский Ученый

Окончательно Заблудившийся
Окончательно Заблудившийся

Пробирающий Холод
Пробирающий Холод

Стена Тумана
Стена Тумана

Сфинкс, Предсказатель Ветров
Сфинкс, Предсказатель Ветров

ЧЕРНЫЕ

Невероятная Выносливость
Невероятная Выносливость

Предсказание по Крови
Предсказание по Крови

Болотный Тяжелоступ
Болотный Тяжелоступ

Костяной Дракон
Костяной Дракон

Дитя Ночи
Дитя Ночи

Барон Смерти
Барон Смерти

Демон Катастроф
Демон Катастроф

Упырь с Места Резни
Упырь с Места Резни

Обреченный Инакомыслящий
Обреченный Инакомыслящий

Насилие
Насилие

Кровавый Гурман
Кровавый Гурман

Кошмарный Призрак
Кошмарный Призрак

Угасающее Всемогущество
Угасающее Всемогущество

Могильщик
Могильщик

Кладбищенский Маршал
Кладбищенский Маршал

Наемный Головорез
Наемный Головорез

Заразный Ужас
Заразный Ужас

Дьявольская Расплата
Дьявольская Расплата

Шрамы Преисподней
Шрамы Преисподней

Изарет Пробудительница
Изарет Пробудительница

Ласка Лича
Ласка Лича

Лилиана, Нетронутая Смертью
Лилиана, Нетронутая Смертью

Контракт Лилианы
Контракт Лилианы

Жуткий Вальс
Жуткий Вальс

Гниение Разума
Гниение Разума

Убийство
Убийство

Жажда Кошмара
Жажда Кошмара

Разрывание Могил
Разрывание Могил

Лич с Филактерией
Лич с Филактерией

Кобылица Мора
Кобылица Мора

Прожорливая Гарпия
Прожорливая Гарпия

Пересобирающийся Скелет
Пересобирающийся Скелет

Восстать из Могилы
Восстать из Могилы

Скелет-Лучник
Скелет-Лучник

Кровопускатель Небесного Марша
Кровопускатель Небесного Марша

Укус Владычицы
Укус Владычицы

Поставщик Сшивателя
Поставщик Сшивателя

Удушливые Споры
Удушливые Споры

Двухголовый Зомби
Двухголовый Зомби

Новообращенный Вампир
Новообращенный Вампир

Владычица Вампиров
Владычица Вампиров

Ходячий Труп
Ходячий Труп

КРАСНЫЕ

Акт Измены
Акт Измены

Горная Луна
Горная Луна

Вершина Могущества
Вершина Могущества

Губительное Пламя
Губительное Пламя

Боггарт-Громила
Боггарт-Громила

Элементаль-Катализатор
Элементаль-Катализатор

Пробиться
Пробиться

Оракул, Обитатель Тьмы
Оракул, Обитатель Тьмы

Требовательный Дракон
Требовательный Дракон

Пренебрежительный Пиромант
Пренебрежительный Пиромант

Двойное Колдовство
Двойное Колдовство

Яйцо Дракона
Яйцо Дракона

Электрический Заряд
Электрический Заряд

Пламенное Завершение
Пламенное Завершение

Огненный Элементаль
Огненный Элементаль

Гоблинский Зачинщик
Гоблинский Зачинщик

Убедительный Гоблин
Убедительный Гоблин

Гоблинский Крушила
Гоблинский Крушила

Бездомный Уязвитель
Бездомный Уязвитель

Дьяволы Разгрома
Дьяволы Разгрома

Злобный Минотавр
Злобный Минотавр

Геллион Преисподней
Геллион Преисподней

Латлисс, Королева Драконов
Латлисс, Королева Драконов

Топор из Лавы
Топор из Лавы

Кобылица Молний
Кобылица Молний

Удар Грома
Удар Грома

Огр Онакке
Огр Онакке

Сархан, Огненная Кровь
Сархан, Огненная Кровь

Распечатывание Сархана
Распечатывание Сархана

Шок
Шок

Осадный Гигант
Осадный Гигант

Расплавить
Расплавить

Искроязыкий Дракон
Искроязыкий Дракон

Изрыгание Пламени
Изрыгание Пламени

Верный Удар
Верный Удар

Тектонический Разлом
Тектонический Разлом

Шмяк
Шмяк

Мучающий Голос
Мучающий Голос

Звук Трубы
Звук Трубы

Виашино-Пиромант
Виашино-Пиромант

Вулканический Дракон
Вулканический Дракон

Опытный Застрельщик
Опытный Застрельщик

ЗЕЛЕНЫЕ

Доспехи Бланчвуда
Доспехи Бланчвуда

Щетинистый Вепрь
Щетинистый Вепрь

Быстроногий Кентавр
Быстроногий Кентавр

Исполинский Смертеглот
Исполинский Смертеглот

Колоссальное Величие
Колоссальное Величие

Василиск-Спинокол
Василиск-Спинокол

Выражение Превосходства
Выражение Превосходства

Друид-Рогач
Друид-Рогач

Друид Покрова
Друид Покрова

Дриада-Искательница
Дриада-Искательница

Эльфийская Созывательница Клана
Эльфийская Созывательница Клана

Эльфийский Омолодитель
Эльфийский Омолодитель

Белокорые Близнецы
Белокорые Близнецы

Гирапурский Проводник
Гирапурский Проводник

Гигантский Паук
Гигантский Паук

Дарованный Рай
Дарованный Рай

Гигантозавр
Гигантозавр

Кровавая Лапа, Ужас Кэл-Сизма
Кровавая Лапа, Ужас Кэл-Сизма

Стражница Зеленого Леса
Стражница Зеленого Леса

Горная Дичь
Горная Дичь

Изголодавшаяся Гидра
Изголодавшаяся Гидра

Приживание
Приживание

Дубовый Облик
Дубовый Облик

Вурм Ущелья Пелакка
Вурм Ущелья Пелакка

Стремительное Падение
Стремительное Падение

Непомерный Рост
Непомерный Рост

Бешеный Укус
Бешеный Укус

Возвращающая к Истокам
Возвращающая к Истокам

Припоминание
Припоминание

Рокс-Оракул
Рокс-Оракул

Силки Корней
Силки Корней

Рунический Армазавр
Рунический Армазавр

Местоизменение
Местоизменение

Когти Лесной Чащи
Когти Лесной Чащи

Шипастый Лейтенант
Шипастый Лейтенант

Колючие Волки
Колючие Волки

Титанический Рост
Титанический Рост

Бдительный Балот
Бдительный Балот

Кобылица Лиан
Кобылица Лиан

Вивьен Рейд
Вивьен Рейд

Призыв Вивьен
Призыв Вивьен

Стена Лиан
Стена Лиан

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Воздушный Инженер
Воздушный Инженер

Аркадес, Стратег
Аркадес, Стратег

Огр-Кулакобоец
Огр-Кулакобоец

Хромиум, Переменчивый
Хромиум, Переменчивый

Ученица Драконов
Ученица Драконов

Дрейк Загадок
Дрейк Загадок

Героическое Подкрепление
Героическое Подкрепление

Никол Болас, Опустошитель
Никол Болас, Опустошитель

Никол Болас, Возвысившийся
Никол Болас, Возвысившийся

Палладия-Морс, Разрушительница
Палладия-Морс, Разрушительница

Ядоносный Лучник
Ядоносный Лучник

Экстрасенсорный Симбионт
Экстрасенсорный Симбионт

Царственный Кровавый Лорд
Царственный Кровавый Лорд

Сатир-Чародей
Сатир-Чародей

Патруль Небесных Всадников
Патруль Небесных Всадников

Ваэвиктис Асмади, Грозный
Ваэвиктис Асмади, Грозный

АРТЕФАКТЫ

Амулет Сохранения
Амулет Сохранения

Волшебная Энциклопедия
Волшебная Энциклопедия

Магический Жезл Хаоса
Магический Жезл Хаоса

Тигель Миров
Тигель Миров

Оскверненная Могила
Оскверненная Могила

Кобылица Сияния
Кобылица Сияния

Сокровища Дракона
Сокровища Дракона

Взрывоопасный Аппарат
Взрывоопасный Аппарат

Ужас Полей
Ужас Полей

Фонтан Обновления
Фонтан Обновления

Горгулья-Страж
Горгулья-Страж

Охранник Ремонтницы
Охранник Ремонтницы

Жезл Магистрата
Жезл Магистрата

Маналит
Маналит

Топор Мародера
Топор Мародера

Метеоритный Голем
Метеоритный Голем

Мельничный Жернов
Мельничный Жернов

Перчатки Плута
Перчатки Плута

Медаленосный Валеронский Меч
Медаленосный Валеронский Меч

Небесный Соглядатай
Небесный Соглядатай

Подозрительный Книжный Шкаф
Подозрительный Книжный Шкаф

Магический Жезл Пресуществления
Магический Жезл Пресуществления

ЗЕМЛИ

Пепельные Пустоши
Пепельные Пустоши

Башня Обнаружения
Башня Обнаружения

Заброшенное Святилище
Заброшенное Святилище

Нечестивый Сад
Нечестивый Сад

Горное Озеро
Горное Озеро

Извилистая Река
Извилистая Река

Башня-Реликварий
Башня-Реликварий

Проломный Шпиль
Проломный Шпиль

Каменоломня
Каменоломня

Затопленное Кладбище
Затопленное Кладбище

Лесная Теснина
Лесная Теснина

Безмятежная Долина
Безмятежная Долина

Лесной Ручей
Лесной Ручей

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

 

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