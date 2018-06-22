Core Set 2019
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БЕЛЫЕ
Эгида Небес
Мастерица Эфирных Щитов
Аджани, Противник Тиранов
Последний Бой Аджани
Соплеменник Аджани
Радушие Аджани
Ангел Утренней Зари
Наставник Кавалеристов
Очистительная Вспышка
Капеллан Рассвета
Пастырь Гномов
Доблестная Кавалерия
Вестница Веры
Клетка Иероманта
Вдохновенный Натиск
Призыв к Божественному
Изоляция
Рыцарь Бивня
Рыцарский Обет
Рыцарская Доблесть
Лина, Самоотверженная Заступница
Леонинский Авангард
Леонинский Военачальник
Прорвавший Строй Локсодон
Узы Света
Решительный Отпор
Наставник Кротких
Мощный Прыжок
Сигнальщик Ополчения
Рыцарь-Новичок
Быстрый Коготь из Ореска
Быстрокрылый Пегас
Раскаявшийся Священник
Блистательный Ангел
Восстановление Сил
Бурокрылый Сокол
Кобылица Заслона
Олень Звездной Короны
Солнечная Очистительница
Свершить Возмездие
Верный Тяжеловоз
Храбрый Рыцарь
СИНИЕ
Эфирный Тоннель
Предвосхищение
Авен, Маг Ветра
Первая Воздухоплавательница
Из Костей в Прах
Отмена
Почившая Морячка
Рассеивание
Прорицание
Джинн Желаний
Съеживание
Разлет Эссенции
Маг Исключений
Плащеносный Морской Змей
Одаренная Ремонтница
Призрачная Форма
Исследователь Горизонтов
Метаморфическое Преобразование
Зеркальный Образ
Призыватель Туманов
Археолог-Мистик
Вещунья
Всеведение
Единство с Машиной
Терпеливое Восстановление
Разъедание Разума
Сай, Мастер-Топтерист
Собирательница Тайн
Ученый Звездочет
Исследование
Умелый Оживитель
Сон
Кусачий Дрейк
Верховный Призрак
Кобылица Всплесков
Подмена
Теззерет, Мастер Механизмов
Толарианский Ученый
Окончательно Заблудившийся
Пробирающий Холод
Стена Тумана
Сфинкс, Предсказатель Ветров
ЧЕРНЫЕ
Невероятная Выносливость
Предсказание по Крови
Болотный Тяжелоступ
Костяной Дракон
Дитя Ночи
Барон Смерти
Демон Катастроф
Упырь с Места Резни
Обреченный Инакомыслящий
Насилие
Кровавый Гурман
Кошмарный Призрак
Угасающее Всемогущество
Могильщик
Кладбищенский Маршал
Наемный Головорез
Заразный Ужас
Дьявольская Расплата
Шрамы Преисподней
Изарет Пробудительница
Ласка Лича
Лилиана, Нетронутая Смертью
Контракт Лилианы
Жуткий Вальс
Гниение Разума
Убийство
Жажда Кошмара
Разрывание Могил
Лич с Филактерией
Кобылица Мора
Прожорливая Гарпия
Пересобирающийся Скелет
Восстать из Могилы
Скелет-Лучник
Кровопускатель Небесного Марша
Укус Владычицы
Поставщик Сшивателя
Удушливые Споры
Двухголовый Зомби
Новообращенный Вампир
Владычица Вампиров
Ходячий Труп
КРАСНЫЕ
Акт Измены
Горная Луна
Вершина Могущества
Губительное Пламя
Боггарт-Громила
Элементаль-Катализатор
Пробиться
Оракул, Обитатель Тьмы
Требовательный Дракон
Пренебрежительный Пиромант
Двойное Колдовство
Яйцо Дракона
Электрический Заряд
Пламенное Завершение
Огненный Элементаль
Гоблинский Зачинщик
Убедительный Гоблин
Гоблинский Крушила
Бездомный Уязвитель
Дьяволы Разгрома
Злобный Минотавр
Геллион Преисподней
Латлисс, Королева Драконов
Топор из Лавы
Кобылица Молний
Удар Грома
Огр Онакке
Сархан, Огненная Кровь
Распечатывание Сархана
Шок
Осадный Гигант
Расплавить
Искроязыкий Дракон
Изрыгание Пламени
Верный Удар
Тектонический Разлом
Шмяк
Мучающий Голос
Звук Трубы
Виашино-Пиромант
Вулканический Дракон
Опытный Застрельщик
ЗЕЛЕНЫЕ
Доспехи Бланчвуда
Щетинистый Вепрь
Быстроногий Кентавр
Исполинский Смертеглот
Колоссальное Величие
Василиск-Спинокол
Выражение Превосходства
Друид-Рогач
Друид Покрова
Дриада-Искательница
Эльфийская Созывательница Клана
Эльфийский Омолодитель
Белокорые Близнецы
Гирапурский Проводник
Гигантский Паук
Дарованный Рай
Гигантозавр
Кровавая Лапа, Ужас Кэл-Сизма
Стражница Зеленого Леса
Горная Дичь
Изголодавшаяся Гидра
Приживание
Дубовый Облик
Вурм Ущелья Пелакка
Стремительное Падение
Непомерный Рост
Бешеный Укус
Возвращающая к Истокам
Припоминание
Рокс-Оракул
Силки Корней
Рунический Армазавр
Местоизменение
Когти Лесной Чащи
Шипастый Лейтенант
Колючие Волки
Титанический Рост
Бдительный Балот
Кобылица Лиан
Вивьен Рейд
Призыв Вивьен
Стена Лиан
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Воздушный Инженер
Аркадес, Стратег
Огр-Кулакобоец
Хромиум, Переменчивый
Ученица Драконов
Дрейк Загадок
Героическое Подкрепление
Никол Болас, Опустошитель
Никол Болас, Возвысившийся
Палладия-Морс, Разрушительница
Ядоносный Лучник
Экстрасенсорный Симбионт
Царственный Кровавый Лорд
Сатир-Чародей
Патруль Небесных Всадников
Ваэвиктис Асмади, Грозный
АРТЕФАКТЫ
Амулет Сохранения
Волшебная Энциклопедия
Магический Жезл Хаоса
Тигель Миров
Оскверненная Могила
Кобылица Сияния
Сокровища Дракона
Взрывоопасный Аппарат
Ужас Полей
Фонтан Обновления
Горгулья-Страж
Охранник Ремонтницы
Жезл Магистрата
Маналит
Топор Мародера
Метеоритный Голем
Мельничный Жернов
Перчатки Плута
Медаленосный Валеронский Меч
Небесный Соглядатай
Подозрительный Книжный Шкаф
Магический Жезл Пресуществления
ЗЕМЛИ
Пепельные Пустоши
Башня Обнаружения
Заброшенное Святилище
Нечестивый Сад
Горное Озеро
Извилистая Река
Башня-Реликварий
Проломный Шпиль
Каменоломня
Затопленное Кладбище
Лесная Теснина
Безмятежная Долина
Лесной Ручей
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Остров
Остров
Болото
Болото
Болото
Болото
Гора
Гора
Гора
Гора
Лес
Лес
Лес
Лес
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