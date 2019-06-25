Core Set 2020
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БЕЛЫЕ
Нападение с Воздуха
Аджани, Сила Прайда
Клинок Предков
Ангел Жизненной Силы
Ангельский Дар
Апостол Очистительного Света
Пехотинец Батальона
Епископ Крыльев
Возвращенные
Всадник Рассвета
Восходящий Ангел
Капеллан Рассвета
Благочестивый Указ
Разочарование
Вечное Одиночество
Первоклассный Фехтовальщик
Перчатки Света
Сверкающий Щит
Воля Богов
Грифон-Защитник
Грифон-Часовой
Повешенный Палач
Вестница Солнца
Вдохновенный Натиск
Вдохновляющий Капитан
Лучи Святости
Локсодонский Жизнепевец
Верный Пегас
Мастер-Приращиватель
Героический Момент
Инквизитор Вересковой Пустоши
Пацифизм
Вселенское Очищение
Поднять Тревогу
Власть Закона
Сефара, Клинок Небес
Целитель Душ
Звеньевой Капитан
Мистик Звездного Свода
Стойкий Часовой
Бык под Ярмом
СИНИЕ
Порыв Эфира
Агент Предательства
Элементаль Воздуха
Предвосхищение
Всевидящая Атемзис
Сбить с Толку
Из Костей в Прах
Полярный Элементаль
Соленоводный Головорез
Пленительный Вихрь
Всадник Бурь
Лазоревый Дрейк
Тучерожденная Провидица
Свертывание
Вытянуть из Грез
Привидения из Темниц
Фея-Злоумышленница
Наводнение Слез
Краб-Крепость
Плащеносный Морской Змей
Морозная Рысь
Переплет
Лучи Предвкушения
Искусное Воспроизведение
Фея Мегаполиса
Пираньи из Рва
Му Янлин, Небесная Плясунья
Отвергнуть
Осьмипророк
Портал Святилища
Знаменитый Оружейник
Житель Ряда Мудрецов
Исследовательница Веков
Сонный Паралич
Призрачный Моряк
Конец Истории
Отозвать
Страж Острова Эвос
Крылатые Слова
Волнобой Ярока
Порыв Западного Ветра
ЧЕРНЫЕ
Мучительное Иссушение
Дерзкий Вор
Вампир Баронских Владений
Клеймящие Клинки
Гибельный Жук
Кровавый Грабитель
Кровь за Кости
Окровавленный Алтарь
Кровожадная Акробатка
Костные Осколки
Некромантка Костяных Доспехов
Всадник Ночи
Обезобразить
Жуткая Сущность
Насилие
Воплощение Мучений
Кровавый Гурман
Злодейка Флотилии Бездны
Дикая Мерзость
Обожравшийся Гриф
Могильщик
Свирепый Бичеватель
Рыцарь Эбенового Легиона
Гибель Легиона
Лучи Пустоты
Гниение Разума
Убийство
Заразная Хватка
Гниющий Регизавр
Скелет из Лечебницы
Злокозненная Симметрия
Колдун Клыков
Сорин, Властный Кровавый Лорд
Собирание Душ
Искажение Мыслей
Неживой Слуга
Нечестивый Договор
Вампир Лютой Луны
Мстительный Воевода
Вилис, Кровавый Негоциант
Болотный Охотник Ярока
КРАСНЫЕ
Акт Измены
Всадник Пламени
Чандра, Служительница Пламени
Чандра, Пробудившийся Огонь
Чандра, Начинающий Пиромант
Пылающий Кот Чандры
Буйство Чандры
Регулятор Чандры
Огнемет Чандры
Ножекрылый Воздухоплаватель
Разрушительный Рудокоп
Дракон-Маг
Дракусет, Огненное Чрево
Носильщик Горящих Углей
Огненный Элементаль
Сметающее Пламя
Поджарка
Буканьер Блестящих Рогов
Гоблин-Птицелов
Гоблин-Заводила
Гоблин-Контрабандист
Привести в Ярость
Келдонская Налетчица
Лаворожденная Воительница
Лучи Возгорания
Маниакальная Ярость
Хищный Раптор
Маска Всесожжения
Стайный Мастиф
Ненасытный Дракон
Безрассудный Воздушный Налет
Превращение в Прах
Повторяющийся Рокот
Чешуйчатый Раздиратель
Быстроногий Изжигатель
Огнеплюйный Пламеящер
Шок
Тектонический Разлом
Громорожденный Пробудитель
Неудержимая Ярость
Сбросивший Цепи Берсерк
ЗЕЛЕНЫЕ
Древошкурый Тролль
Следопыт Светлого Леса
Всадник Терновника
Быстроногий Кентавр
Эльфийский Возродитель
Дикий Призыв
Злобный Щенок
Гаргос, Жестокий Стражник
Дарованный Рай
Стражница Зеленого Леса
Цикл Роста
Целитель Лесной Поляны
Завывающий Гигант
Листворожденный Друид
Лучи Изобилия
Шаман-Могильщик
Исполинский Паук
Сила Масс
Естественный Финал
Ловчий Паук
Охотник Ночной Стаи
Преодоление
Разросшийся Элементаль
Стремительное Падение
Пульс Мурасы
Бешеный Укус
Сезон Роста
Осоковый Скорпион
Разделенный Призыв
Увертливый Цератопс
Матерый Шаман
Крушитель из Рощи
Неистовый Бронтодон
Покров Лета
Вивьен, Ловчая Звериного Лука
Прожорливая Гидра
Когтистый Пожиратель
Элементаль Проснувшихся Корней
Связь Волчьего Рода
Седло Волчьего Наездника
Заступница Лесного Края
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Труп Рыцаря
Крадущийся Первопроходец
Небесный Орел
Военачальник Железного Корня
Каалия, Искательница Зенита
Кетис, Тайная Десница
Кикар, Ярость Ветра
Бурерожденный Молниевик
Притязания Гниющих Лоз
Осадный Огр
Омнат, Очаг Великого Вала
Восставший Риф
Авангард Небесных Рыцарей
Лич Гримуаров
Ярок Оскверненный
Риэнн, Ангел Возрождения
АРТЕФАКТЫ
Кованая Птица
Бездонная Сумка
Молот Исполина
Алмазный Рыцарь
Сундук Предсказателя
Гоулос, Неутомимый Пилигрим
Клетка Раскопщика Могильников
Лук Пронзателя Сердец
Символ Прародителей
Ключ Множественности
Топор Мародера
Метеоритный Голем
Мистическая Кузня
Искатель Узоров
Призмит
Жезл Воздаяния
Сборщик на Руинах
Бродяжка
Стальной Надсмотрщик
Каменный Голем
Флакон Драконьего Огня
ЗЕМЛИ
Пещеры Пролитой Крови
Цветущие Пески
Пещеры Загадок
Мрачная Заводь
Перерождающиеся Дебри
Поле Мертвецов
Лощина в Джунглях
Поле Лотосов
Непроходимые Горы
Выжженные Пустоши
Скальные Стремнины
Храм Прозрения
Храм Болезни
Храм Таинств
Храм Безмолвия
Храм Триумфа
Водопад Шиполесья
Тихая Бухта
Обветренный Утес
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Остров
Остров
Болото
Болото
Болото
Болото
Гора
Гора
Гора
Гора
Лес
Лес
Лес
Лес
БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ВСЕ КАРТЫ