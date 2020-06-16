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БЕЛЫЕ

Горный Сторожевой Пес
Горный Сторожевой Пес

Ангельское Вознесение
Ангельское Вознесение

Умащенный Хорист
Умащенный Хорист

Авен, Гогочущий Командир
Авен, Гогочущий Командир

Ангел, Истребитель Зла
Ангел, Истребитель Зла

Базри Кет
Базри Кет

Послушница Базри
Послушница Базри

Лейтенант Базри
Лейтенант Базри

Солидарность Базри
Солидарность Базри

Небесная Принудительница
Небесная Принудительница

Пегас из Конкордии
Пегас из Конкордии

Сдерживающая Священница
Сдерживающая Священница

Рысак Рассвета
Рысак Рассвета

Дерзкий Удар
Дерзкий Удар

Посвящение
Посвящение

Путы Веры
Путы Веры

Опытная Сокольничья
Опытная Сокольничья

Подвиг Выносливости
Подвиг Выносливости

Пикировщик Урагана
Пикировщик Урагана

Славный Гимн
Славный Гимн

Гнездо Грифонов
Гнездо Грифонов

Идол Выносливости
Идол Выносливости

Правосудие Легиона
Правосудие Легиона

Свет Обещания
Свет Обещания

Наспех Сколоченный Батальон
Наспех Сколоченный Батальон

Мангара, Дипломат
Мангара, Дипломат

Девять Жизней
Девять Жизней

Вожак Стаи
Вожак Стаи

Шкодливая Псина
Шкодливая Псина

Восстановление Сил
Восстановление Сил

Рунный Нимб
Рунный Нимб

Святилище Спокойного Света
Святилище Спокойного Света

Закаленный Мечник Святости
Закаленный Мечник Святости

Выставить Охрану
Выставить Охрану

Самоотверженный Спаситель
Самоотверженный Спаситель

Осадный Штурмовик
Осадный Штурмовик

Вестник Небес
Вестник Небес

Непоколебимый Щитоносец
Непоколебимый Щитоносец

Стремительный Ответ
Стремительный Ответ

Закаленный Ветеран
Закаленный Ветеран

Доблестный Скакун
Доблестный Скакун

Вринский Крылатый Конь
Вринский Крылатый Конь

Бастион Оберегов
Бастион Оберегов

СИНИЕ

Баррин, Толарианский Архимаг
Баррин, Толарианский Архимаг

Отмена
Отмена

Ловчая Сфера
Ловчая Сфера

Прерывность
Прерывность

Порабощающая Хватка
Порабощающая Хватка

Лихорадочные Сборы
Лихорадочные Сборы

Морозное Дыхание
Морозное Дыхание

Призрачный Воришка
Призрачный Воришка

Старейшина Джескайцев
Старейшина Джескайцев

Увлеченный Планерист
Увлеченный Планерист

Библиотечная Воровка
Библиотечная Воровка

Высотный Отказ
Высотный Отказ

Неудача Чародея
Неудача Чародея

Певица Мистраля
Певица Мистраля

Выбор
Выбор

Загнанный Кит
Загнанный Кит

Дождь Откровения
Дождь Откровения

Гадание по Приливам
Гадание по Приливам

Перемотка
Перемотка

Личина Загадок
Личина Загадок

Блуждающий Призрачный Огонек
Блуждающий Призрачный Огонек

Ошибка Новичка
Ошибка Новичка

Окрыляющее Чтиво
Окрыляющее Чтиво

Святилище Тихой Воды
Святилище Тихой Воды

Узреть Истину
Узреть Истину

Привидение Кандалов
Привидение Кандалов

Искатель Кораблекрушений
Искатель Кораблекрушений

Шипастый Мегалодон
Шипастый Мегалодон

Сущность Штормового Крыла
Сущность Штормового Крыла

Высочайшее Прозрение
Высочайшее Прозрение

Тефери, Властелин Времени
Тефери, Властелин Времени

Вневременное Провидение Тефери
Вневременное Провидение Тефери

Протеже Тефери
Протеже Тефери

Наставничество Тефери
Наставничество Тефери

Летун Приливов
Летун Приливов

Толарианский Кракен
Толарианский Кракен

Анима Фолиантов
Анима Фолиантов

Лишить Основания
Лишить Основания

Водалийский Арканист
Водалийский Арканист

Пробудитель Волн
Пробудитель Волн

Стена Рун
Стена Рун

Краб Монеток
Краб Монеток

ЧЕРНЫЕ

Дар Алхимика
Дар Алхимика

Сосуд Архидемона
Сосуд Архидемона

Скверная Сделка
Скверная Сделка

Кровавый Обжора
Кровавый Обжора

Заключенный Мертвяк
Заключенный Мертвяк

Личинка-Падальщик
Личинка-Падальщик

Хищник из Склепа
Хищник из Склепа

Таллид-Смертоцвет
Таллид-Смертоцвет

Объятья Демона
Объятья Демона

Насилие
Насилие

Изничтожить
Изничтожить

Смрадный Бес
Смрадный Бес

Добивающий Удар
Добивающий Удар

Сеятель Мрака
Сеятель Мрака

Кровожадный Гурман
Кровожадный Гурман

Хватка Тьмы
Хватка Тьмы

Мрачный Наставник
Мрачный Наставник

Плащеносный Смертозуб
Плащеносный Смертозуб

Шрамы Преисподней
Шрамы Преисподней

Кайервек, Исполненный Злобы
Кайервек, Исполненный Злобы

Воздушный Флибустьер
Воздушный Флибустьер

Лилиана, Пробуждающая Мертвых
Лилиана, Пробуждающая Мертвых

Преданный Лилианы
Преданный Лилианы

Знаменосец Лилианы
Знаменосец Лилианы

Дворецкий Лилианы
Дворецкий Лилианы

Гибельная Коса
Гибельная Коса

Злодейка в Маске
Злодейка в Маске

Вурм Побоища
Вурм Побоища

Гниение Разума
Гниение Разума

Некроменция
Некроменция

Взгляд в Бездну
Взгляд в Бездну

Болезнетворная Дымка
Болезнетворная Дымка

Восстать Вновь
Восстать Вновь

Святилище Каменных Клыков
Святилище Каменных Клыков

Кровавое Потворство
Кровавое Потворство

Среброкованый Упырь
Среброкованый Упырь

Скелет-Лучник
Скелет-Лучник

Кабацкая Мошенница
Кабацкая Мошенница

Вымогательница Гильдии Воров
Вымогательница Гильдии Воров

Деревенские Обряды
Деревенские Обряды

Вито, Шип Розы Заката
Вито, Шип Розы Заката

Ходячий Труп
Ходячий Труп

Ведьмин Котел
Ведьмин Котел

КРАСНЫЕ

Шаман с Боевой Трещоткой
Шаман с Боевой Трещоткой

Гончая Разрядов
Гончая Разрядов

Громила Костяной Ямы
Громила Костяной Ямы

Язвительный Насмешник
Язвительный Насмешник

Яркий Огонь
Яркий Огонь

Чандра, Сердце Огня
Чандра, Сердце Огня

Испепелитель Чандры
Испепелитель Чандры

Магмовый Пес Чандры
Магмовый Пес Чандры

Пламевик Чандры
Пламевик Чандры

Примечательный Шпик
Примечательный Шпик

Пробиться
Пробиться

Разрушительное Вмешательство
Разрушительное Вмешательство

Двойное Видение
Двойное Видение

Огненное Освобождение
Огненное Освобождение

Яростное Вознесение
Яростное Вознесение

Исступление Укушенного
Исступление Укушенного

Гэдрак, Бич Властителей
Гэдрак, Бич Властителей

Гоблин-Воспламенитель
Гоблин-Воспламенитель

Гоблинское Колдовство
Гоблинское Колдовство

Шут Хаоса
Шут Хаоса

Возжигатель Огня Сердца
Возжигатель Огня Сердца

Карающий Огненный Змей
Карающий Огненный Змей

Демон Хромоты
Демон Хромоты

Огневая Псина
Огневая Псина

Предсказательница Движения
Предсказательница Движения

Огр Онакке
Огр Онакке

Дьяволы Горящей Смолы
Дьяволы Горящей Смолы

Святилище Расколотых Пиков
Святилище Расколотых Пиков

Жгучее Драконье Пламя
Жгучее Драконье Пламя

Шок
Шок

Сжигание Души
Сжигание Души

Магиеядная Диковина
Магиеядная Диковина

Субира, Караванщица Тулзиди
Субира, Караванщица Тулзиди

Верный Удар
Верный Удар

Ужас Вершин
Ужас Вершин

Азарт Возможностей
Азарт Возможностей

Предательская Жадность
Предательская Жадность

Перевоплощение
Перевоплощение

Превращение в Шлак
Превращение в Шлак

Башенный Огр
Башенный Огр

Воля Ярости
Воля Ярости

Вулканический Гейзер
Вулканический Гейзер

Вулканический Залп
Вулканический Залп

ЗЕЛЕНЫЕ

Азуса, Потерянная, но Ищущая
Азуса, Потерянная, но Ищущая

Дуб Кряжистого Кулака
Дуб Кряжистого Кулака

Охотник Крон
Охотник Крон

Исполинский Смертеглот
Исполинский Смертеглот

Культивировать
Культивировать

Дремлющий Тираннодон
Дремлющий Тираннодон

Гаргарот-Старейшина
Гаргарот-Старейшина

Царственная Кошка
Царственная Кошка

Яростный Эмпат
Яростный Эмпат

Грибное Перерождение
Грибное Перерождение

Гаррук, Неудержимый
Гаррук, Неудержимый

Остророг Гаррука
Остророг Гаррука

Предвестник Гаррука
Предвестник Гаррука

Бунт Гаррука
Бунт Гаррука

Узловатый Мудрец
Узловатый Мудрец

Героическое Вмешательство
Героическое Вмешательство

Козырь Охотника
Козырь Охотника

Прилив Жизни
Прилив Жизни

Джолраель, Отшельница Мвонвули
Джолраель, Отшельница Мвонвули

Жизнь Продолжается
Жизнь Продолжается

Лановарский Провидец
Лановарский Провидец

Норовистый Дилофозавр
Норовистый Дилофозавр

Решетчатая Лиана
Решетчатая Лиана

Горделивый Кот
Горделивый Кот

Первобытная Мощь
Первобытная Мощь

Квирионская Дриада
Квирионская Дриада

Хитрость Лесничего
Хитрость Лесничего

Возвращение к Природе
Возвращение к Природе

Небесное Столкновение
Небесное Столкновение

Саблезубый Истязатель
Саблезубый Истязатель

Святилище Щедрого Урожая
Святилище Щедрого Урожая

Трупоедная Слизь
Трупоедная Слизь

Сетесская Подготовка
Сетесская Подготовка

Снайпер Небесного Пути
Снайпер Небесного Пути

Плетельщик Силков
Плетельщик Силков

Плетельщик Споровой Паутины
Плетельщик Споровой Паутины

Неистовый Бронтодон
Неистовый Бронтодон

Титанический Рост
Титанический Рост

Выслеживание
Выслеживание

Трюфельный Пятачок
Трюфельный Пятачок

Хранитель Леса
Хранитель Леса

Бич Лесной Чащи
Бич Лесной Чащи

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Горный Псарь
Горный Псарь

Наставница Конклава
Наставница Конклава

Вояка Лютой Флотилии
Вояка Лютой Флотилии

Экспериментальная Перегрузка
Экспериментальная Перегрузка

Избалованная Аристократка
Избалованная Аристократка

Листворожденный Мститель
Листворожденный Мститель

Чешуемудрый Змей
Чешуемудрый Змей

Ньямби, Почтенный Оратор
Ньямби, Почтенный Оратор

Помешанная Сшивательница
Помешанная Сшивательница

Радха, Сердце Келда
Радха, Сердце Келда

Святилище Сущего
Святилище Сущего

Убийцы Клинков-Близнецов
Убийцы Клинков-Близнецов

Наблюдатель за Сферами
Наблюдатель за Сферами

БЕСЦВЕТНЫЙ

Уджин, Дух Дракона
Уджин, Дух Дракона

АРТЕФАКТЫ

Хроматический Планетарий
Хроматический Планетарий

Хромовый Репликатор
Хромовый Репликатор

Голем Эпитафий
Голем Эпитафий

Позабытый Часовой
Позабытый Часовой

Фолиант Лабиринтов Разума
Фолиант Лабиринтов Разума

Метеорит
Метеорит

Палладиевый Миэр
Палладиевый Миэр

Призмит
Призмит

Короткий Меч
Короткий Меч

Бесшумное Острие
Бесшумное Острие

Небесный Соглядатай
Небесный Соглядатай

Величественный Симулякр
Величественный Симулякр

Мастикора, Охотница на Искры
Мастикора, Охотница на Искры

Склеп Тормода
Склеп Тормода

ЗЕМЛИ

Звериный Заповедник
Звериный Заповедник

Пещеры Пролитой Крови
Пещеры Пролитой Крови

Цветущие Пески
Цветущие Пески

Мрачная Заводь
Мрачная Заводь

Сказочный Проход
Сказочный Проход

Лощина в Джунглях
Лощина в Джунглях

Лучезарный Фонтан
Лучезарный Фонтан

Непроходимые Горы
Непроходимые Горы

Выжженные Пустоши
Выжженные Пустоши

Скальные Стремнины
Скальные Стремнины

Храм Прозрения
Храм Прозрения

Храм Болезни
Храм Болезни

Храм Таинств
Храм Таинств

Храм Безмолвия
Храм Безмолвия

Храм Триумфа
Храм Триумфа

Водопад Шиполесья
Водопад Шиполесья

Тихая Бухта
Тихая Бухта

Обветренный Утес
Обветренный Утес

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

 

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