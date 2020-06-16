Core Set 2021
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БЕЛЫЕ
Горный Сторожевой Пес
Ангельское Вознесение
Умащенный Хорист
Авен, Гогочущий Командир
Ангел, Истребитель Зла
Базри Кет
Послушница Базри
Лейтенант Базри
Солидарность Базри
Небесная Принудительница
Пегас из Конкордии
Сдерживающая Священница
Рысак Рассвета
Дерзкий Удар
Посвящение
Путы Веры
Опытная Сокольничья
Подвиг Выносливости
Пикировщик Урагана
Славный Гимн
Гнездо Грифонов
Идол Выносливости
Правосудие Легиона
Свет Обещания
Наспех Сколоченный Батальон
Мангара, Дипломат
Девять Жизней
Вожак Стаи
Шкодливая Псина
Восстановление Сил
Рунный Нимб
Святилище Спокойного Света
Закаленный Мечник Святости
Выставить Охрану
Самоотверженный Спаситель
Осадный Штурмовик
Вестник Небес
Непоколебимый Щитоносец
Стремительный Ответ
Закаленный Ветеран
Доблестный Скакун
Вринский Крылатый Конь
Бастион Оберегов
СИНИЕ
Баррин, Толарианский Архимаг
Отмена
Ловчая Сфера
Прерывность
Порабощающая Хватка
Лихорадочные Сборы
Морозное Дыхание
Призрачный Воришка
Старейшина Джескайцев
Увлеченный Планерист
Библиотечная Воровка
Высотный Отказ
Неудача Чародея
Певица Мистраля
Выбор
Загнанный Кит
Дождь Откровения
Гадание по Приливам
Перемотка
Личина Загадок
Блуждающий Призрачный Огонек
Ошибка Новичка
Окрыляющее Чтиво
Святилище Тихой Воды
Узреть Истину
Привидение Кандалов
Искатель Кораблекрушений
Шипастый Мегалодон
Сущность Штормового Крыла
Высочайшее Прозрение
Тефери, Властелин Времени
Вневременное Провидение Тефери
Протеже Тефери
Наставничество Тефери
Летун Приливов
Толарианский Кракен
Анима Фолиантов
Лишить Основания
Водалийский Арканист
Пробудитель Волн
Стена Рун
Краб Монеток
ЧЕРНЫЕ
Дар Алхимика
Сосуд Архидемона
Скверная Сделка
Кровавый Обжора
Заключенный Мертвяк
Личинка-Падальщик
Хищник из Склепа
Таллид-Смертоцвет
Объятья Демона
Насилие
Изничтожить
Смрадный Бес
Добивающий Удар
Сеятель Мрака
Кровожадный Гурман
Хватка Тьмы
Мрачный Наставник
Плащеносный Смертозуб
Шрамы Преисподней
Кайервек, Исполненный Злобы
Воздушный Флибустьер
Лилиана, Пробуждающая Мертвых
Преданный Лилианы
Знаменосец Лилианы
Дворецкий Лилианы
Гибельная Коса
Злодейка в Маске
Вурм Побоища
Гниение Разума
Некроменция
Взгляд в Бездну
Болезнетворная Дымка
Восстать Вновь
Святилище Каменных Клыков
Кровавое Потворство
Среброкованый Упырь
Скелет-Лучник
Кабацкая Мошенница
Вымогательница Гильдии Воров
Деревенские Обряды
Вито, Шип Розы Заката
Ходячий Труп
Ведьмин Котел
КРАСНЫЕ
Шаман с Боевой Трещоткой
Гончая Разрядов
Громила Костяной Ямы
Язвительный Насмешник
Яркий Огонь
Чандра, Сердце Огня
Испепелитель Чандры
Магмовый Пес Чандры
Пламевик Чандры
Примечательный Шпик
Пробиться
Разрушительное Вмешательство
Двойное Видение
Огненное Освобождение
Яростное Вознесение
Исступление Укушенного
Гэдрак, Бич Властителей
Гоблин-Воспламенитель
Гоблинское Колдовство
Шут Хаоса
Возжигатель Огня Сердца
Карающий Огненный Змей
Демон Хромоты
Огневая Псина
Предсказательница Движения
Огр Онакке
Дьяволы Горящей Смолы
Святилище Расколотых Пиков
Жгучее Драконье Пламя
Шок
Сжигание Души
Магиеядная Диковина
Субира, Караванщица Тулзиди
Верный Удар
Ужас Вершин
Азарт Возможностей
Предательская Жадность
Перевоплощение
Превращение в Шлак
Башенный Огр
Воля Ярости
Вулканический Гейзер
Вулканический Залп
ЗЕЛЕНЫЕ
Азуса, Потерянная, но Ищущая
Дуб Кряжистого Кулака
Охотник Крон
Исполинский Смертеглот
Культивировать
Дремлющий Тираннодон
Гаргарот-Старейшина
Царственная Кошка
Яростный Эмпат
Грибное Перерождение
Гаррук, Неудержимый
Остророг Гаррука
Предвестник Гаррука
Бунт Гаррука
Узловатый Мудрец
Героическое Вмешательство
Козырь Охотника
Прилив Жизни
Джолраель, Отшельница Мвонвули
Жизнь Продолжается
Лановарский Провидец
Норовистый Дилофозавр
Решетчатая Лиана
Горделивый Кот
Первобытная Мощь
Квирионская Дриада
Хитрость Лесничего
Возвращение к Природе
Небесное Столкновение
Саблезубый Истязатель
Святилище Щедрого Урожая
Трупоедная Слизь
Сетесская Подготовка
Снайпер Небесного Пути
Плетельщик Силков
Плетельщик Споровой Паутины
Неистовый Бронтодон
Титанический Рост
Выслеживание
Трюфельный Пятачок
Хранитель Леса
Бич Лесной Чащи
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Горный Псарь
Наставница Конклава
Вояка Лютой Флотилии
Экспериментальная Перегрузка
Избалованная Аристократка
Листворожденный Мститель
Чешуемудрый Змей
Ньямби, Почтенный Оратор
Помешанная Сшивательница
Радха, Сердце Келда
Святилище Сущего
Убийцы Клинков-Близнецов
Наблюдатель за Сферами
БЕСЦВЕТНЫЙ
Уджин, Дух Дракона
АРТЕФАКТЫ
Хроматический Планетарий
Хромовый Репликатор
Голем Эпитафий
Позабытый Часовой
Фолиант Лабиринтов Разума
Метеорит
Палладиевый Миэр
Призмит
Короткий Меч
Бесшумное Острие
Небесный Соглядатай
Величественный Симулякр
Мастикора, Охотница на Искры
Склеп Тормода
ЗЕМЛИ
Звериный Заповедник
Пещеры Пролитой Крови
Цветущие Пески
Мрачная Заводь
Сказочный Проход
Лощина в Джунглях
Лучезарный Фонтан
Непроходимые Горы
Выжженные Пустоши
Скальные Стремнины
Храм Прозрения
Храм Болезни
Храм Таинств
Храм Безмолвия
Храм Триумфа
Водопад Шиполесья
Тихая Бухта
Обветренный Утес
Равнина
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Остров
Болото
Болото
Болото
Гора
Гора
Гора
Лес
Лес
Лес
БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | БЕСЦВЕТНЫЙ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ВСЕ КАРТЫ