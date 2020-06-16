Core Set 2021 Variants
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БЕЛЫЕ
Базри Кет
Базри Кет
Послушница Базри
Лейтенант Базри
Солидарность Базри
Сдерживающая Священница
Базри, Преданный Паладин
Приверженка Надежды
Эгида Базри
Медаленосный Претендент
Ангел, Истребитель Зла
Славный Гимн
Идол Выносливости
Мангара, Дипломат
Девять Жизней
Вожак Стаи
Рунный Нимб
Вестник Небес
Вожак Стаи
Самоотверженный Спаситель
СИНИЕ
Тефери, Властелин Времени
Тефери, Властелин Времени
Тефери, Властелин Времени
Тефери, Властелин Времени
Тефери, Властелин Времени
Тефери, Властелин Времени
Тефери, Властелин Времени
Тефери, Властелин Времени
Вневременное Провидение Тефери
Протеже Тефери
Наставничество Тефери
Тефери, Странник вне Времени
Историк Жалфира
Таинственная Небесная Рыба
Заклинательница Волн Тефери
Баррин, Толарианский Архимаг
Прерывность
Призрачный Воришка
Загнанный Кит
Узреть Истину
Привидение Кандалов
Сущность Штормового Крыла
Высочайшее Прозрение
Лихорадочные Сборы
ЧЕРНЫЕ
Лилиана, Пробуждающая Мертвых
Лилиана, Пробуждающая Мертвых
Преданный Лилианы
Знаменосец Лилианы
Дворецкий Лилианы
Мрачный Наставник
Вурм Побоища
Лилиана, Маг Смерти
Презрение Лилианы
Расхитительница Лилианы
Дух Злонамерения
Объятья Демона
Плащеносный Смертозуб
Кайервек, Исполненный Злобы
Некроменция
Взгляд в Бездну
Вымогательница Гильдии Воров
Вито, Шип Розы Заката
Изничтожить
КРАСНЫЕ
Чандра, Сердце Огня
Чандра, Сердце Огня
Испепелитель Чандры
Магмовый Пес Чандры
Пламевик Чандры
Чандра, Разжигающая Пламя
Огнезевая Тварь Чандры
Ученики из Крепости Керал
Призыватель Гроз
Язвительный Насмешник
Примечательный Шпик
Двойное Видение
Огненное Освобождение
Гэдрак, Бич Властителей
Субира, Караванщица Тулзиди
Ужас Вершин
Перевоплощение
Вулканический Залп
Возжигатель Огня Сердца
ЗЕЛЕНЫЕ
Гаррук, Неудержимый
Гаррук, Неудержимый
Остророг Гаррука
Предвестник Гаррука
Бунт Гаррука
Культивировать
Трупоедная Слизь
Гаррук, Первобытный Предвестник
Боевой Скакун Гаррука
Хищный Вурм
Патруль Лесной Чащи
Азуса, Потерянная, но Ищущая
Гаргарот-Старейшина
Царственная Кошка
Героическое Вмешательство
Джолраель, Отшельница Мвонвули
Первобытная Мощь
Плетельщик Споровой Паутины
Лановарский Провидец
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Рин и Сэри, Неразлучные
Ньямби, Почтенный Оратор
Радха, Сердце Келда
Святилище Сущего
БЕСЦВЕТНЫЙ
Уджин, Дух Дракона
Уджин, Дух Дракона
АРТЕФАКТЫ
Величественный Симулякр
Хроматический Планетарий
Фолиант Лабиринтов Разума
Мастикора, Охотница на Искры
ЗЕМЛИ
Равнина
Остров
Болото
Гора
Лес
Звериный Заповедник
Сказочный Проход
Храм Прозрения
Храм Болезни
Храм Таинств
Храм Безмолвия
Храм Триумфа
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