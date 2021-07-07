D&D: Приключения в Забытых Королевствах
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БЕЛЫЕ
Булава +2
Пегас из Арбореи
Мерцающий Пес
Книга Возвышенных Деяний
Небесный Единорог
Класс: Жрец
Монастырская Горгулья
Пляшущий Меч
Несущий Зарю Жрец
Факел Исследователя
Преданный Паладин
Божественная Кара
Ученик Дракона
Воительница Твердыни Дварфов
Фламф
Мрачный Выслеживатель
Магистр Цветов
Страж Веры
Полуэльфийская Монахиня
Ледяная Смерть, Морозный Тиран
Гениальный Кузнец
Чуткая Часовая
Преданный Боевой Пес
Удержание Минимуса
Монах Открытой Ладони
Благословенная Луной Жрица
Надаар, Самоотверженный Паладин
Освальд Фиддлбендер
Класс: Паладин
Щит Паладина
Планарная Союзница
Латный Доспех
Переносная Дыра
Зелье Исцеления
Священник Древних Знаний
Маневр Сплочения
Ястреб Следопыта
Непреклонный Паладин
Круг Телепортации
Ветеран Подземелий
Белый Дракон
Вы Что-то Слышите в Карауле
Вы Попали в Засаду на Дороге
СИНИЕ
Чародейка Отклоняющегося Разума
Элементаль Культа Воздуха
Волшебный Дознаватель
Запереть Врата
Черный Посох Глубоководья
Синий Дракон
Колдовской Сон
Умный Призыватель
Связь с Иным Планом
Демилич
Ускользающий Зверь
Джинн, Провидица Ветра
Драконовая Черепаха
Эксцентричная Ученица
Плутовка из Страны Фей
Полететь
Гразилакс, Ученый Иллитидов
Воровка из Гильдии
Йимрит, Погибель Пустыни
Свежеватель Разума
Морденкайнен
Полиморф Морденкайнена
Пикси-Проводница
Сила Убеждения
Морозный Луч
Великанша Индевелого Щита
Отпрыск Стигии
Потайная Дверь
Шоковое Прикосновение
Искатель Проходов
Серебряный Ворон
Шпионка Кинжалов Духа
Разделить Отряд
Внезапное Озарение
Жуткий Смех Таши
Талисман Мошенника
Истинный Полиморф
Класс: Волшебник
Книга Заклинаний Волшебника
Вы Приходите к Реке
Вы Находите Логово Злодеев
Вы Видите Приближение Стражника
Проклинатель Юань-Ти
ЧЕРНЫЕ
Архилич Асерерак
Архидемон Асмодей
Гибельный Злобоглаз
Черный Дракон
Книга Мерзкой Тьмы
Поиск Ловушек
Гремящие Скелеты
Смертельный Спор
Жрица Смерти Миркула
Хватка Демогоргона
Пожирание Интеллекта
Драук
Скиталец Подземелья
Темная Гибель, Драколич
Глаза Злобоглаза
Обращение Судеб
Притвориться Мертвым
Поклявшийся Паладин
Желатиновый Куб
Жуткая Добыча
Мрачный Странник
Вестник Хадара
Наемный Колдовской Клинок
Расхитительница Сокровищниц
Легконогий Плут
Лолт, Паучья Королева
Мантикора
Слово Силы: Смерть
Отвесный Обрыв
Ослабляющий Луч
Талисман Жнеца
Упырь Гробницы
Шаркающая Вурдалачка
Торговка из Скуллпорта
Сфера Аннигиляции
Воровские Инструменты
Вампирское Отродье
Меч-Головоруб
Класс: Колдун
Регент Вестгейта
Умертвие
Клинок-Зуб Юань-Ти
Огр-Зомби
КРАСНЫЕ
Ветеран Арсенала
Класс: Варвар
Гоблин Боевого Клича
Сапоги Скорости
Латунный Дварф
Пылающие Руки
Проводник Хаоса
Критический Удар
Делина, Дикий Маг
Драконье Пламя
Дуэльная Рапира
Элементаль Культа Земли
Огненный Шар Фариде
Пылающий Череп
Гоблинская Копейщица
Гоблинский Моргенштерн
Жадная Огресса
Бандитский Вожак Хобгоблинов
Капитанша Хобгоблинов
Громадный Багбер
Импровизированное Оружие
Инферно Звездных Гор
Усталая Наемница
Вышибить Дверь
Волшебная Стрела
Метеоритный Дождь
Приспешник Могучего
Сфера Драконьего Рода
Варвар-Грабитель
Цена Верности
Красный Дракон
Ржавник
Кишащие Гоблины
Охотница из Племени Тигра
Неожиданное Богатство
Певец Доблести
Желание
Зорн
Вы Наткнулись на Лагерь Гноллов
Вы Находите Пленников
Вы Видите Двух Гоблинов
Залто, Герцог Огненных Великанов
Зариэль, Архикнягиня Авернуса
ЗЕЛЕНЫЕ
Булей
Бычья Сила
Выбор Оружия
Друид Круга Снов
Друид Круга Луны
Вызов на Дуэль
Крадущийся Лютый Волк
Класс: Друид
Элливик Кувыркорд
Эльтургардская Следопытка
Поиск Пути
Лягемот
Гнолл-Охотник
Зеленый Дракон
Ненасытный Холмовой Великан
Метка Охотника
Вдохновляющий Бард
Инструмент Бардов
Бесстрашная Чужеземка
Омерзительный Тролль
Долгий Отдых
Скрытный Веревочник
Дриада Невервинтера
Золотистый Студень
Старая Костегрызка
Медвесыч
Стремительное Падение
Процветающий Трактирщик
Пурпурный Червь
Класс: Следопыт
Длинный Лук Следопыта
Чешуйчатая Травница
Охотничьи Трофеи
Лесная Пастушка
Тараск
Василиск Подземья
Варис, Следопыт из Сребролунья
Бродячий Трубадур
Предводительница Стаи Вервольфов
Дикий Облик
Вы Находите Проклятого Идола
Вы Выходите на Поляну
Вы Встречаетесь в Таверне
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Взрослый Золотой Дракон
Класс: Бард
Барровин из Клана Ундурр
Бренор Боевой Молот
Дриззт До'Урден
Фариде, Избранница Дьявола
Класс: Воин
Гретхен Крохоива
Хама Пашар, Искательница Руин
Калейн, Нелюдимая Художница
Кридл из Врат Балдура
Минск, Любимый Следопыт
Класс: Монах
Оркус, Князь Нежити
Класс: Плут
Шессра, Шепот Смерти
Нашествие Скелетов
Класс: Чародей
Тарг Нар, Гнолл Клыка Демона
Тиамат
Треласарра, Лунная Танцовщица
Удачливый Искатель Приключений
Воло, Знаток Чудовищ
Занатар, Вожак Гильдии
ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ПОДЗЕМЕЛЬЕ БЕЗУМНОГО МАГА
ЗАТЕРЯННЫЕ КОПИ ФАНДЕЛЬВЕРА
ГРОБНИЦА ИСТРЕБЛЕНИЯ
АРТЕФАКТЫ
Бездонная Сумка
Колода Многих Вещей
Карта Подземелья
Глаз Векны
Пятьдесят Футов Веревки
Двуручный Топор
Рука Векны
Железный Голем
Кожаные Доспехи
Мимик
Запасной Кинжал
Ловчая Яма с Шипами
Сундук с Сокровищами
ЗЕМЛИ
Пещера Морозного Дракона
Логово Багбера
Спуск в Подземелье
Перерождающиеся Дебри
Чертог Штормовых Великанов
Улей Ока-Тирана
Логово Гидры
Храм Королевы Драконов
Пещера Сокровищ
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Остров
Остров
Болото
Болото
Болото
Болото
Гора
Гора
Гора
Гора
Лес
Лес
Лес
Лес
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