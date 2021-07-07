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БЕЛЫЕ

Булава +2
Булава +2

Пегас из Арбореи
Пегас из Арбореи

Мерцающий Пес
Мерцающий Пес

Книга Возвышенных Деяний
Книга Возвышенных Деяний

Небесный Единорог
Небесный Единорог

Класс: Жрец
Класс: Жрец

Монастырская Горгулья
Монастырская Горгулья

Пляшущий Меч
Пляшущий Меч

Несущий Зарю Жрец
Несущий Зарю Жрец

Факел Исследователя
Факел Исследователя

Преданный Паладин
Преданный Паладин

Божественная Кара
Божественная Кара

Ученик Дракона
Ученик Дракона

Воительница Твердыни Дварфов
Воительница Твердыни Дварфов

Фламф
Фламф

Мрачный Выслеживатель
Мрачный Выслеживатель

Магистр Цветов
Магистр Цветов

Страж Веры
Страж Веры

Полуэльфийская Монахиня
Полуэльфийская Монахиня

Ледяная Смерть, Морозный Тиран
Ледяная Смерть, Морозный Тиран

Гениальный Кузнец
Гениальный Кузнец

Чуткая Часовая
Чуткая Часовая

Преданный Боевой Пес
Преданный Боевой Пес

Удержание Минимуса
Удержание Минимуса

Монах Открытой Ладони
Монах Открытой Ладони

Благословенная Луной Жрица
Благословенная Луной Жрица

Надаар, Самоотверженный Паладин
Надаар, Самоотверженный Паладин

Освальд Фиддлбендер
Освальд Фиддлбендер

Класс: Паладин
Класс: Паладин

Щит Паладина
Щит Паладина

Планарная Союзница
Планарная Союзница

Латный Доспех
Латный Доспех

Переносная Дыра
Переносная Дыра

Зелье Исцеления
Зелье Исцеления

Священник Древних Знаний
Священник Древних Знаний

Маневр Сплочения
Маневр Сплочения

Ястреб Следопыта
Ястреб Следопыта

Непреклонный Паладин
Непреклонный Паладин

Круг Телепортации
Круг Телепортации

Ветеран Подземелий
Ветеран Подземелий

Белый Дракон
Белый Дракон

Вы Что-то Слышите в Карауле
Вы Что-то Слышите в Карауле

Вы Попали в Засаду на Дороге
Вы Попали в Засаду на Дороге

СИНИЕ

Чародейка Отклоняющегося Разума
Чародейка Отклоняющегося Разума

Элементаль Культа Воздуха
Элементаль Культа Воздуха

Волшебный Дознаватель
Волшебный Дознаватель

Запереть Врата
Запереть Врата

Черный Посох Глубоководья
Черный Посох Глубоководья

Синий Дракон
Синий Дракон

Колдовской Сон
Колдовской Сон

Умный Призыватель
Умный Призыватель

Связь с Иным Планом
Связь с Иным Планом

Демилич
Демилич

Ускользающий Зверь
Ускользающий Зверь

Джинн, Провидица Ветра
Джинн, Провидица Ветра

Драконовая Черепаха
Драконовая Черепаха

Эксцентричная Ученица
Эксцентричная Ученица

Плутовка из Страны Фей
Плутовка из Страны Фей

Полететь
Полететь

Гразилакс, Ученый Иллитидов
Гразилакс, Ученый Иллитидов

Воровка из Гильдии
Воровка из Гильдии

Йимрит, Погибель Пустыни
Йимрит, Погибель Пустыни

Свежеватель Разума
Свежеватель Разума

Морденкайнен
Морденкайнен

Полиморф Морденкайнена
Полиморф Морденкайнена

Пикси-Проводница
Пикси-Проводница

Сила Убеждения
Сила Убеждения

Морозный Луч
Морозный Луч

Великанша Индевелого Щита
Великанша Индевелого Щита

Отпрыск Стигии
Отпрыск Стигии

Потайная Дверь
Потайная Дверь

Шоковое Прикосновение
Шоковое Прикосновение

Искатель Проходов
Искатель Проходов

Серебряный Ворон
Серебряный Ворон

Шпионка Кинжалов Духа
Шпионка Кинжалов Духа

Разделить Отряд
Разделить Отряд

Внезапное Озарение
Внезапное Озарение

Жуткий Смех Таши
Жуткий Смех Таши

Талисман Мошенника
Талисман Мошенника

Истинный Полиморф
Истинный Полиморф

Класс: Волшебник
Класс: Волшебник

Книга Заклинаний Волшебника
Книга Заклинаний Волшебника

Вы Приходите к Реке
Вы Приходите к Реке

Вы Находите Логово Злодеев
Вы Находите Логово Злодеев

Вы Видите Приближение Стражника
Вы Видите Приближение Стражника

Проклинатель Юань-Ти
Проклинатель Юань-Ти

ЧЕРНЫЕ

Архилич Асерерак
Архилич Асерерак

Архидемон Асмодей
Архидемон Асмодей

Гибельный Злобоглаз
Гибельный Злобоглаз

Черный Дракон
Черный Дракон

Книга Мерзкой Тьмы
Книга Мерзкой Тьмы

Поиск Ловушек
Поиск Ловушек

Гремящие Скелеты
Гремящие Скелеты

Смертельный Спор
Смертельный Спор

Жрица Смерти Миркула
Жрица Смерти Миркула

Хватка Демогоргона
Хватка Демогоргона

Пожирание Интеллекта
Пожирание Интеллекта

Драук
Драук

Скиталец Подземелья
Скиталец Подземелья

Темная Гибель, Драколич
Темная Гибель, Драколич

Глаза Злобоглаза
Глаза Злобоглаза

Обращение Судеб
Обращение Судеб

Притвориться Мертвым
Притвориться Мертвым

Поклявшийся Паладин
Поклявшийся Паладин

Желатиновый Куб
Желатиновый Куб

Жуткая Добыча
Жуткая Добыча

Мрачный Странник
Мрачный Странник

Вестник Хадара
Вестник Хадара

Наемный Колдовской Клинок
Наемный Колдовской Клинок

Расхитительница Сокровищниц
Расхитительница Сокровищниц

Легконогий Плут
Легконогий Плут

Лолт, Паучья Королева
Лолт, Паучья Королева

Мантикора
Мантикора

Слово Силы: Смерть
Слово Силы: Смерть

Отвесный Обрыв
Отвесный Обрыв

Ослабляющий Луч
Ослабляющий Луч

Талисман Жнеца
Талисман Жнеца

Упырь Гробницы
Упырь Гробницы

Шаркающая Вурдалачка
Шаркающая Вурдалачка

Торговка из Скуллпорта
Торговка из Скуллпорта

Сфера Аннигиляции
Сфера Аннигиляции

Воровские Инструменты
Воровские Инструменты

Вампирское Отродье
Вампирское Отродье

Меч-Головоруб
Меч-Головоруб

Класс: Колдун
Класс: Колдун

Регент Вестгейта
Регент Вестгейта

Умертвие
Умертвие

Клинок-Зуб Юань-Ти
Клинок-Зуб Юань-Ти

Огр-Зомби
Огр-Зомби

КРАСНЫЕ

Ветеран Арсенала
Ветеран Арсенала

Класс: Варвар
Класс: Варвар

Гоблин Боевого Клича
Гоблин Боевого Клича

Сапоги Скорости
Сапоги Скорости

Латунный Дварф
Латунный Дварф

Пылающие Руки
Пылающие Руки

Проводник Хаоса
Проводник Хаоса

Критический Удар
Критический Удар

Делина, Дикий Маг
Делина, Дикий Маг

Драконье Пламя
Драконье Пламя

Дуэльная Рапира
Дуэльная Рапира

Элементаль Культа Земли
Элементаль Культа Земли

Огненный Шар Фариде
Огненный Шар Фариде

Пылающий Череп
Пылающий Череп

Гоблинская Копейщица
Гоблинская Копейщица

Гоблинский Моргенштерн
Гоблинский Моргенштерн

Жадная Огресса
Жадная Огресса

Бандитский Вожак Хобгоблинов
Бандитский Вожак Хобгоблинов

Капитанша Хобгоблинов
Капитанша Хобгоблинов

Громадный Багбер
Громадный Багбер

Импровизированное Оружие
Импровизированное Оружие

Инферно Звездных Гор
Инферно Звездных Гор

Усталая Наемница
Усталая Наемница

Вышибить Дверь
Вышибить Дверь

Волшебная Стрела
Волшебная Стрела

Метеоритный Дождь
Метеоритный Дождь

Приспешник Могучего
Приспешник Могучего

Сфера Драконьего Рода
Сфера Драконьего Рода

Варвар-Грабитель
Варвар-Грабитель

Цена Верности
Цена Верности

Красный Дракон
Красный Дракон

Ржавник
Ржавник

Кишащие Гоблины
Кишащие Гоблины

Охотница из Племени Тигра
Охотница из Племени Тигра

Неожиданное Богатство
Неожиданное Богатство

Певец Доблести
Певец Доблести

Желание
Желание

Зорн
Зорн

Вы Наткнулись на Лагерь Гноллов
Вы Наткнулись на Лагерь Гноллов

Вы Находите Пленников
Вы Находите Пленников

Вы Видите Двух Гоблинов
Вы Видите Двух Гоблинов

Залто, Герцог Огненных Великанов
Залто, Герцог Огненных Великанов

Зариэль, Архикнягиня Авернуса
Зариэль, Архикнягиня Авернуса

ЗЕЛЕНЫЕ

Булей
Булей

Бычья Сила
Бычья Сила

Выбор Оружия
Выбор Оружия

Друид Круга Снов
Друид Круга Снов

Друид Круга Луны
Друид Круга Луны

Вызов на Дуэль
Вызов на Дуэль

Крадущийся Лютый Волк
Крадущийся Лютый Волк

Класс: Друид
Класс: Друид

Элливик Кувыркорд
Элливик Кувыркорд

Эльтургардская Следопытка
Эльтургардская Следопытка

Поиск Пути
Поиск Пути

Лягемот
Лягемот

Гнолл-Охотник
Гнолл-Охотник

Зеленый Дракон
Зеленый Дракон

Ненасытный Холмовой Великан
Ненасытный Холмовой Великан

Метка Охотника
Метка Охотника

Вдохновляющий Бард
Вдохновляющий Бард

Инструмент Бардов
Инструмент Бардов

Бесстрашная Чужеземка
Бесстрашная Чужеземка

Омерзительный Тролль
Омерзительный Тролль

Долгий Отдых
Долгий Отдых

Скрытный Веревочник
Скрытный Веревочник

Дриада Невервинтера
Дриада Невервинтера

Золотистый Студень
Золотистый Студень

Старая Костегрызка
Старая Костегрызка

Медвесыч
Медвесыч

Стремительное Падение
Стремительное Падение

Процветающий Трактирщик
Процветающий Трактирщик

Пурпурный Червь
Пурпурный Червь

Класс: Следопыт
Класс: Следопыт

Длинный Лук Следопыта
Длинный Лук Следопыта

Чешуйчатая Травница
Чешуйчатая Травница

Охотничьи Трофеи
Охотничьи Трофеи

Лесная Пастушка
Лесная Пастушка

Тараск
Тараск

Василиск Подземья
Василиск Подземья

Варис, Следопыт из Сребролунья
Варис, Следопыт из Сребролунья

Бродячий Трубадур
Бродячий Трубадур

Предводительница Стаи Вервольфов
Предводительница Стаи Вервольфов

Дикий Облик
Дикий Облик

Вы Находите Проклятого Идола
Вы Находите Проклятого Идола

Вы Выходите на Поляну
Вы Выходите на Поляну

Вы Встречаетесь в Таверне
Вы Встречаетесь в Таверне

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Взрослый Золотой Дракон
Взрослый Золотой Дракон

Класс: Бард
Класс: Бард

Барровин из Клана Ундурр
Барровин из Клана Ундурр

Бренор Боевой Молот
Бренор Боевой Молот

Дриззт До'Урден
Дриззт До'Урден

Фариде, Избранница Дьявола
Фариде, Избранница Дьявола

Класс: Воин
Класс: Воин

Гретхен Крохоива
Гретхен Крохоива

Хама Пашар, Искательница Руин
Хама Пашар, Искательница Руин

Калейн, Нелюдимая Художница
Калейн, Нелюдимая Художница

Кридл из Врат Балдура
Кридл из Врат Балдура

Минск, Любимый Следопыт
Минск, Любимый Следопыт

Класс: Монах
Класс: Монах

Оркус, Князь Нежити
Оркус, Князь Нежити

Класс: Плут
Класс: Плут

Шессра, Шепот Смерти
Шессра, Шепот Смерти

Нашествие Скелетов
Нашествие Скелетов

Класс: Чародей
Класс: Чародей

Тарг Нар, Гнолл Клыка Демона
Тарг Нар, Гнолл Клыка Демона

Тиамат
Тиамат

Треласарра, Лунная Танцовщица
Треласарра, Лунная Танцовщица

Удачливый Искатель Приключений
Удачливый Искатель Приключений

Воло, Знаток Чудовищ
Воло, Знаток Чудовищ

Занатар, Вожак Гильдии
Занатар, Вожак Гильдии

ПОДЗЕМЕЛЬЕ

ПОДЗЕМЕЛЬЕ БЕЗУМНОГО МАГА
ПОДЗЕМЕЛЬЕ БЕЗУМНОГО МАГА

ЗАТЕРЯННЫЕ КОПИ ФАНДЕЛЬВЕРА
ЗАТЕРЯННЫЕ КОПИ ФАНДЕЛЬВЕРА

ГРОБНИЦА ИСТРЕБЛЕНИЯ
ГРОБНИЦА ИСТРЕБЛЕНИЯ

АРТЕФАКТЫ

Бездонная Сумка
Бездонная Сумка

Колода Многих Вещей
Колода Многих Вещей

Карта Подземелья
Карта Подземелья

Глаз Векны
Глаз Векны

Пятьдесят Футов Веревки
Пятьдесят Футов Веревки

Двуручный Топор
Двуручный Топор

Рука Векны
Рука Векны

Железный Голем
Железный Голем

Кожаные Доспехи
Кожаные Доспехи

Мимик
Мимик

Запасной Кинжал
Запасной Кинжал

Ловчая Яма с Шипами
Ловчая Яма с Шипами

Сундук с Сокровищами
Сундук с Сокровищами

ЗЕМЛИ

Пещера Морозного Дракона
Пещера Морозного Дракона

Логово Багбера
Логово Багбера

Спуск в Подземелье
Спуск в Подземелье

Перерождающиеся Дебри
Перерождающиеся Дебри

Чертог Штормовых Великанов
Чертог Штормовых Великанов

Улей Ока-Тирана
Улей Ока-Тирана

Логово Гидры
Логово Гидры

Храм Королевы Драконов
Храм Королевы Драконов

Пещера Сокровищ
Пещера Сокровищ

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

 

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