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БЕЛЫЕ

Благословенный Союз
Благословенный Союз

Заемная Благодать
Заемная Благодать

Удушающие Путы
Удушающие Путы

Совместный Натиск
Совместный Натиск

Отважная Наездница
Отважная Наездница

Гриф Зари
Гриф Зари

Прибытие Стражей
Прибытие Стражей

Отчаянная Стражница
Отчаянная Стражница

Дрогсколская Заступница
Дрогсколская Заступница

Несломленная Вера
Несломленная Вера

Несущий Веру Паладин
Несущий Веру Паладин

Связующая Демонов
Связующая Демонов

Призрак Одинокого Бдения
Призрак Одинокого Бдения

Не Отступать
Не Отступать

Защитница Паломников
Защитница Паломников

Облаченный в Броню Истребитель
Облаченный в Броню Истребитель

Кузнечное Очищение
Кузнечное Очищение

Долгая Дорога Домой
Долгая Дорога Домой

Мантия Лунарха
Мантия Лунарха

Покой Разума
Покой Разума

Провидение
Провидение

Отразить Мерзость
Отразить Мерзость

Святитель Душ
Святитель Душ

Бескорыстный Дух
Бескорыстный Дух

Помощь Сигарды
Помощь Сигарды

Жрица-Сигардианка
Жрица-Сигардианка

Призрачное Подкрепление
Призрачное Подкрепление

Непреклонный Катар
Непреклонный Катар

Ангел-Поработитель
Ангел-Поработитель

Талия, Катар-Еретик
Талия, Катар-Еретик

Копейщицы Талии
Копейщицы Талии

Трейбенская Знаменосица
Трейбенская Знаменосица

СИНИЕ

Шедевр Сшитых Крыльев
Шедевр Сшитых Крыльев

Леденящая Хватка
Леденящая Хватка

Мольба из Слепой Вечности
Мольба из Слепой Вечности

Запасной План
Запасной План

Свертывание
Свертывание

Смещение
Смещение

Под Волны
Под Волны

Просветленный Маньяк
Просветленный Маньяк

Ликующая Сектантка
Ликующая Сектантка

Туманный Скиталец
Туманный Скиталец

Улыбка Фортуны
Улыбка Фортуны

Привидение из Архивов
Привидение из Архивов

Вор Личности
Вор Личности

Лунная Темница
Лунная Темница

Гениальный Скааб
Гениальный Скааб

Лабораторный Громила
Лабораторный Громила

Сила Луны
Сила Луны

Скиталец из Гробницы
Скиталец из Гробницы

Распространение Мыслей
Распространение Мыслей

Вестник Небельгаста
Вестник Небельгаста

Ниблис Мороза
Ниблис Мороза

Поиски в Лаборатории
Поиски в Лаборатории

Спонтанная Мутация
Спонтанная Мутация

Формальное Отклонение
Формальное Отклонение

Инвентаризация
Инвентаризация

Призрак в Лохмотьях
Призрак в Лохмотьях

Поворот в Сторону
Поворот в Сторону

Лишить Основания
Лишить Основания

Шпионка с Верфи
Шпионка с Верфи

ЧЕРНЫЕ

Дар Эмракул
Дар Эмракул

Заемная Злоба
Заемная Злоба

Кладбищенский Набор
Кладбищенский Набор

Верная Смерть
Верная Смерть

Совместная Жестокость
Совместная Жестокость

Могильный Освободитель
Могильный Освободитель

Темное Спасение
Темное Спасение

Закатная Хищница
Закатная Хищница

Гевонская Неосвященная
Гевонская Неосвященная

Могильный Урожай
Могильный Урожай

Одержимый Мертвец
Одержимый Мертвец

Лилиана, Последняя Надежда
Лилиана, Последняя Надежда

Отборный Боец Лилианы
Отборный Боец Лилианы

Крестоносец Марковых
Крестоносец Марковых

Убийство
Убийство

Толпа с Висельного Могильника
Толпа с Висельного Могильника

Клятва Лилианы
Клятва Лилианы

Драгун Оливии
Драгун Оливии

Пытливые Вопросы
Пытливые Вопросы

Восстать из Могилы
Восстать из Могилы

Безжалостное Избавление
Безжалостное Избавление

Скирдагская Молельщица
Скирдагская Молельщица

Странное Усиление
Странное Усиление

Стромкиркская Обреченная
Стромкиркская Обреченная

Поддаться Искушению
Поддаться Искушению

Трейбенские Грязнокровки
Трейбенские Грязнокровки

Древо Погибели
Древо Погибели

Вампир-Головорез
Вампир-Головорез

Завывающий Упырь
Завывающий Упырь

Искаженная Вампирша
Искаженная Вампирша

Шепот Эмракул
Шепот Эмракул

КРАСНЫЕ

Променять Мудрость
Променять Мудрость

Приветствие Алхимика
Приветствие Алхимика

Стая Вожаков
Стая Вожаков

Буйный Гуляка
Буйный Гуляка

Кровавая Дымка
Кровавая Дымка

Храбрый Пронзатель
Храбрый Пронзатель

Заемная Враждебность
Заемная Враждебность

Дерзкие Волки
Дерзкие Волки

Совместная Непокорность
Совместная Непокорность

Взбесившийся Волчонок
Взбесившийся Волчонок

Бешенство Крови
Бешенство Крови

Фалькенратская Грабительница
Фалькенратская Грабительница

Вампирша Клинка Ярости
Вампирша Клинка Ярости

Гальванический Обстрел
Гальванический Обстрел

Безобидный Подарок
Безобидный Подарок

Пылкие Дьяволы
Пылкие Дьяволы

Испепеляющий Поток
Испепеляющий Поток

Ненасытные Обжоры
Ненасытные Обжоры

Веселые Проказы
Веселые Проказы

Дракон Зеркальных Крыльев
Дракон Зеркальных Крыльев

Гнев Нахири
Гнев Нахири

Прорыв Иного Мира
Прорыв Иного Мира

Бредни Пророка
Бредни Пророка

Дикарский Союз
Дикарский Союз

Осколки Рассудка
Осколки Рассудка

Разгоревшееся Пламя
Разгоревшееся Пламя

Банкет в Стенсии
Банкет в Стенсии

Стенсийская Трактирщица
Стенсийская Трактирщица

Стромкиркская Чернокнижница
Стромкиркская Чернокнижница

Термоалхимик
Термоалхимик

Плетун Молний
Плетун Молний

ЗЕЛЕНЫЕ

Стоики из Глухомани
Стоики из Глухомани

Кровавый Терн
Кровавый Терн

Чистый Выстрел
Чистый Выстрел

Знак на Поле
Знак на Поле

Дорожный Святитель
Дорожный Святитель

Жуткая Эволюция
Жуткая Эволюция

Проповедник Эмракул
Проповедник Эмракул

Влияние Эмракул
Влияние Эмракул

Нечестивый Посланник
Нечестивый Посланник

Узловатая Дриада
Узловатая Дриада

Преодоление Прошлого
Преодоление Прошлого

Капитан Деревушки
Капитан Деревушки

Ишкана, Вдова с Могильника
Ишкана, Вдова с Могильника

Висельный Удав
Висельный Удав

Расползающаяся Масса
Расползающаяся Масса

Нападение на Добычу
Нападение на Добычу

Первобытная Жрица
Первобытная Жрица

Сомбервальдский Олень
Сомбервальдский Олень

Дух Охоты
Дух Охоты

Чудесное Восстановление
Чудесное Восстановление

Ритуал Мудреца Весны
Ритуал Мудреца Весны

Стремительный Прядильщик
Стремительный Прядильщик

Уленвальдский Дозорный
Уленвальдский Дозорный

Растущая Луна
Растущая Луна

Связь Волчьего Рода
Связь Волчьего Рода

Стойкость Дровосека
Стойкость Дровосека

Лесной Патруль
Лесной Патруль

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Жрица Кровавого Зала
Жрица Кровавого Зала

Поход Возмездия
Поход Возмездия

Джиза и Геральф
Джиза и Геральф

Мрачный Свежеватель
Мрачный Свежеватель

Воитель Милости Цапли
Воитель Милости Цапли

Летучие Привидения
Летучие Привидения

Траурная Ива
Траурная Ива

Задавить Конем
Задавить Конем

Усмиритель Заклинаний
Усмиритель Заклинаний

Тамиё, Полевая Изыскательница
Тамиё, Полевая Изыскательница

БЕСЦВЕТНЫЙ

Ненасытная Утроба
Ненасытная Утроба

Истребитель Провинций
Истребитель Провинций

Раздувшийся Мозгосос
Раздувшийся Мозгосос

Исполин с Кладбища Кораблей
Исполин с Кладбища Кораблей

Древний Изверг Бездны
Древний Изверг Бездны

Эмракул, Обетованная Гибель
Эмракул, Обетованная Гибель

Вечная Напасть
Вечная Напасть

Тварь из Кошмарного Роя
Тварь из Кошмарного Роя

Хищник из Кнут-Травы
Хищник из Кнут-Травы

Насмешка Природы
Насмешка Природы

Кошмарный Топитель
Кошмарный Топитель

Изуродованный Гриф
Изуродованный Гриф

Двусторонние

Высвободитель Греха
Высвободитель Плоти

Высвободитель Греха

Одинокий Всадник
Сплетенная Воедино Тварь

Одинокий Всадник

Любопытный Гомункул
Ненасытный Читатель

Любопытный Гомункул

Преподаватель Совершенства
Заключительная Стадия

Преподаватель Совершенства

Бывалый Рыбак
Кошмарный Удильщик

Бывалый Рыбак

Волдаренская Отверженная
Упразднительница Династий

Волдаренская Отверженная

Проводник Бурь
Проводник Эмракул

Проводник Бурь

Тлеющий Вервольф
Кошмарный Огневолк

Тлеющий Вервольф

Изгой из Вильдинской Стаи
Собрат из Стаи Дронов

Изгой из Вильдинской Стаи

Кессигский Охотник
Перекрученный Хищник

Кессигский Охотник

Пронзительный Завыватель
Воющий Хор

Пронзительный Завыватель

Цепкий Вервольф
Жилистый Опутыватель

Цепкий Вервольф

Уленвальдский Пленник
Уленвальдская Мерзость

Уленвальдский Пленник

Ульрих из Кралленордской Стаи
Ульрих, Неоспоримый Вожак

Ульрих из Кралленордской Стаи

Фрагмент Криптолита
Сияние Эмракул

Фрагмент Криптолита

АРТЕФАКТЫ

Щит Катара
Щит Катара

Посох Сектанта
Посох Сектанта

Ужас Полей
Ужас Полей

Пугало на Привидениях
Пугало на Привидениях

Волчий Прототип
Волчий Прототип

Секач Истребителя
Секач Истребителя

Отделитель Душ
Отделитель Душ

Привой Сшивателя
Привой Сшивателя

Террарион
Террарион

Жаждущий Топор
Жаждущий Топор

ЗЕМЛИ

Лечебница Гайерской Полосы
Лечебница Гайерской Полосы

Нефалийская Академия
Нефалийская Академия

СОЕДИНЕНИЕ

Гизела, Сломанный Клинок
Бризела, Голос Кошмаров

Гизела, Сломанный Клинок

Бруна, Затухающий Светоч
Бризела, Голос Кошмаров

Бруна, Затухающий Светоч

Крысы с Могильника
Верещащая Куча

Крысы с Могильника

Полночные Мародеры
Верещащая Куча

Полночные Мародеры

Ханвирские Укрепления
Ханвир, Змеящийся Городок

Ханвирские Укрепления

Ханвирский Гарнизон
Ханвир, Змеящийся Городок

Ханвирский Гарнизон

 

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