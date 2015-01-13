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Fate Reforged Card Image Gallery
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Уджин, Дух Дракона
Преимущество Абзана
Рунная Метка Абзана
Абзанский Небесный Капитан
Арашинский Священник
Авен-Застрельщик
Отражение Вреда
Осада Цитадели
Дагатар Непоколебимый
Монах Драконьего Колокола
Генерал Чешуи Дракона
Элитный Чешуйчатый Страж
Большерогий Крушок
Награда Чести
Баррикада Джеская
Облик Света
Мистики Ока Лотоса
Жнец Горя Марду
Мастерство Невидимых
Монастырский Наставник
Болевая Точка
Поднять Предков
Задумчивость Мудреца
Песчаный Удар
Изгой Песчаной Степи
Призыв Души
Мастер Огненной Души
Доблестная Стойка
Странствующая Поборница
Дракон Оберегающей Чешуи
Авен-Дозорный
Облик Тумана
Усиление Внимательности
Упоение
Воплощение Мороза
Джескайский Шпион
Рунная Метка Джеская
Джескайский Мудрец
Джинн Пути Лотоса
Охотник с Реки Маранг
Стирающий Разум Дракон
Адепт Огненного Тумана
Осада Монастыря
Обезвреживающий Взрыв
Презрение Ракшаса
Сдвиг Реальности
Перенастройка
Знаменитый Оружейник
Отменяющий Обряд
Мстители Мудрого Ока
Изменчивая Преданность
Шу Юнь, Бесшумный Шторм
Султайский Хранитель Черепов
Вытеснение Облика
Временное Нарушение
Элементаль Потока
Умыкнуть
Воля Наги
Сделать Явью
Авангард Алиши
Месть Предков
Архидемон Порочности
Воинственный Громила
Жестокий Вождь Орды
Загадка Судьбы
Зловещий Договор
Дипломатия Пустошей
Погружение во Мрак
Грозное Пробуждение
Кошмарный Призыв
Замогильная Сила
Гурмагский Удильщик
Убийца в Капюшоне
Копейщица Тени Марду
Ударный Командир Марду
Безжалостный Палач
Тлетворный Дракон
Меткий Орк
Осада Дворца
Верховный Жрец Карси
Хватка Теней
Воинство Сибсигов
Сибсиги-Грязетральщики
Свежеватель Душ
Султайский Посланник
Рунная Метка Султая
Тасигур, Золотой Клык
Жестокость Тасигура
Тифозные Крысы
Алиша, Улыбнувшаяся Смерти
Громовая Дуга
Поток Драконьего Огня
Воители Огненной Крови
Прорвать Ряды
Сопутствующий Ущерб
Непокорный Огр
Драконья Ярость
Пылкое Заклятье
Пламенный Наездник
Феникс Огненного Следа
Огонь по Своим
Гоблин-Пяткорез
Клыкастый Вепрь
Смиренный Отступник
Ненасытный Йети
Визгун-Громовержец
Рунная Метка Марду
Разведчик Марду
Власть Толпы
Осада Аванпоста
Пиротехника
Облик Ярости
Шаман Великой Охоты
Дракон Громовой Утробы
Тлеющий Ифрит
Боевой Раж Темуров
Взломщик Хранилищ
Свирепый Выпад
Абзанский Укротитель
Абзанский Страж Рода
Аинок-Проводник
Засадный Кратик
Арашинский Боевой Зверь
Лучники Карси
Авангардный Крушок
Оборонительные Запасы
Дракон-Разрушитель
Свирепый Крушок
Бесформенное Взращивание
Мастодонт Пограничья
Осада Пограничья
Плод Первого Древа
Охота на Слабых
Изучение Пустошей
Возвращение на Землю
Безжалостный Инстинкт
Мастодонт Песчаной Степи
Откровение Шамана
Внезапное Возвращение
Рунная Метка Темура
Темурский Саблезуб
Темурский Шаман Войны
Хранитель Первого Древа
Шепчущая из Дебрей
Элементаль Шепчущего Леса
Дикий Зов
Ветра Кэл-Сизма
Ясва Коготь Дракона
Атарка, Плавительница Мира
Коварный Удар
Дромока, Извечная
Бестелесная Засада
Мрачный Поединок
Суровое Подкрепление
Колаган, Ярость Бури
Оджутай, Дух Зимы
Силумгар, Парящая Смерть
Сияние Войны
Гоблинская Бум-Бочка
Клинок Героя
Высеченные из Камня Служители
Пилигрим Пламени
Свиток Мастеров
Конструкция Уджина
Пещеры Пролитой Крови
Цветущие Пески
Горнило Духа Дракона
Мрачная Заводь
Лес
Лес
Остров
Остров
Лощина в Джунглях
Гора
Гора
Равнина
Равнина
Непроходимые Горы
Выжженные Пустоши
Болото
Болото
Скальные Стремнины
Водопад Шиполесья
Тихая Бухта
Обветренный Утес
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