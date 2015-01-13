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Уджин, Дух Дракона
Уджин, Дух Дракона

Преимущество Абзана
Преимущество Абзана
Рунная Метка Абзана
Рунная Метка Абзана

Абзанский Небесный Капитан
Абзанский Небесный Капитан
Арашинский Священник
Арашинский Священник

Авен-Застрельщик
Авен-Застрельщик
Отражение Вреда
Отражение Вреда

Осада Цитадели
Осада Цитадели
Дагатар Непоколебимый
Дагатар Непоколебимый

Монах Драконьего Колокола
Монах Драконьего Колокола
Генерал Чешуи Дракона
Генерал Чешуи Дракона

Элитный Чешуйчатый Страж
Элитный Чешуйчатый Страж
Большерогий Крушок
Большерогий Крушок

Награда Чести
Награда Чести
Баррикада Джеская
Баррикада Джеская

Облик Света
Облик Света
Мистики Ока Лотоса
Мистики Ока Лотоса

Жнец Горя Марду
Жнец Горя Марду
Мастерство Невидимых
Мастерство Невидимых

Монастырский Наставник
Монастырский Наставник
Болевая Точка
Болевая Точка

Поднять Предков
Поднять Предков
Задумчивость Мудреца
Задумчивость Мудреца

Песчаный Удар
Песчаный Удар
Изгой Песчаной Степи
Изгой Песчаной Степи

Призыв Души
Призыв Души
Мастер Огненной Души
Мастер Огненной Души

Доблестная Стойка
Доблестная Стойка
Странствующая Поборница
Странствующая Поборница

Дракон Оберегающей Чешуи
Дракон Оберегающей Чешуи

Авен-Дозорный
Авен-Дозорный
Облик Тумана
Облик Тумана

Усиление Внимательности
Усиление Внимательности
Упоение
Упоение

Воплощение Мороза
Воплощение Мороза
Джескайский Шпион
Джескайский Шпион

Рунная Метка Джеская
Рунная Метка Джеская
Джескайский Мудрец
Джескайский Мудрец

Джинн Пути Лотоса
Джинн Пути Лотоса
Охотник с Реки Маранг
Охотник с Реки Маранг

Стирающий Разум Дракон
Стирающий Разум Дракон
Адепт Огненного Тумана
Адепт Огненного Тумана

Осада Монастыря
Осада Монастыря
Обезвреживающий Взрыв
Обезвреживающий Взрыв

Презрение Ракшаса
Презрение Ракшаса
Сдвиг Реальности
Сдвиг Реальности

Перенастройка
Перенастройка
Знаменитый Оружейник
Знаменитый Оружейник

Отменяющий Обряд
Отменяющий Обряд
Мстители Мудрого Ока
Мстители Мудрого Ока

Изменчивая Преданность
Изменчивая Преданность
Шу Юнь, Бесшумный Шторм
Шу Юнь, Бесшумный Шторм

Султайский Хранитель Черепов
Султайский Хранитель Черепов
Вытеснение Облика
Вытеснение Облика

Временное Нарушение
Временное Нарушение
Элементаль Потока
Элементаль Потока

Умыкнуть
Умыкнуть
Воля Наги
Воля Наги

Сделать Явью
Сделать Явью

Авангард Алиши
Авангард Алиши
Месть Предков
Месть Предков

Архидемон Порочности
Архидемон Порочности
Воинственный Громила
Воинственный Громила

Жестокий Вождь Орды
Жестокий Вождь Орды
Загадка Судьбы
Загадка Судьбы

Зловещий Договор
Зловещий Договор
Дипломатия Пустошей
Дипломатия Пустошей

Погружение во Мрак
Погружение во Мрак
Грозное Пробуждение
Грозное Пробуждение

Кошмарный Призыв
Кошмарный Призыв
Замогильная Сила
Замогильная Сила

Гурмагский Удильщик
Гурмагский Удильщик
Убийца в Капюшоне
Убийца в Капюшоне

Копейщица Тени Марду
Копейщица Тени Марду
Ударный Командир Марду
Ударный Командир Марду

Безжалостный Палач
Безжалостный Палач
Тлетворный Дракон
Тлетворный Дракон

Меткий Орк
Меткий Орк
Осада Дворца
Осада Дворца

Верховный Жрец Карси
Верховный Жрец Карси
Хватка Теней
Хватка Теней

Воинство Сибсигов
Воинство Сибсигов
Сибсиги-Грязетральщики
Сибсиги-Грязетральщики

Свежеватель Душ
Свежеватель Душ
Султайский Посланник
Султайский Посланник

Рунная Метка Султая
Рунная Метка Султая
Тасигур, Золотой Клык
Тасигур, Золотой Клык

Жестокость Тасигура
Жестокость Тасигура
Тифозные Крысы
Тифозные Крысы

Алиша, Улыбнувшаяся Смерти
Алиша, Улыбнувшаяся Смерти
Громовая Дуга
Громовая Дуга

Поток Драконьего Огня
Поток Драконьего Огня
Воители Огненной Крови
Воители Огненной Крови

Прорвать Ряды
Прорвать Ряды
Сопутствующий Ущерб
Сопутствующий Ущерб

Непокорный Огр
Непокорный Огр
Драконья Ярость
Драконья Ярость

Пылкое Заклятье
Пылкое Заклятье
Пламенный Наездник
Пламенный Наездник

Феникс Огненного Следа
Феникс Огненного Следа
Огонь по Своим
Огонь по Своим

Гоблин-Пяткорез
Гоблин-Пяткорез
Клыкастый Вепрь
Клыкастый Вепрь

Смиренный Отступник
Смиренный Отступник
Ненасытный Йети
Ненасытный Йети

Визгун-Громовержец
Визгун-Громовержец
Рунная Метка Марду
Рунная Метка Марду

Разведчик Марду
Разведчик Марду
Власть Толпы
Власть Толпы

Осада Аванпоста
Осада Аванпоста
Пиротехника
Пиротехника

Облик Ярости
Облик Ярости
Шаман Великой Охоты
Шаман Великой Охоты

Дракон Громовой Утробы
Дракон Громовой Утробы
Тлеющий Ифрит
Тлеющий Ифрит

Боевой Раж Темуров
Боевой Раж Темуров
Взломщик Хранилищ
Взломщик Хранилищ

Свирепый Выпад
Свирепый Выпад

Абзанский Укротитель
Абзанский Укротитель
Абзанский Страж Рода
Абзанский Страж Рода

Аинок-Проводник
Аинок-Проводник
Засадный Кратик
Засадный Кратик

Арашинский Боевой Зверь
Арашинский Боевой Зверь
Лучники Карси
Лучники Карси

Авангардный Крушок
Авангардный Крушок
Оборонительные Запасы
Оборонительные Запасы

Дракон-Разрушитель
Дракон-Разрушитель
Свирепый Крушок
Свирепый Крушок

Бесформенное Взращивание
Бесформенное Взращивание
Мастодонт Пограничья
Мастодонт Пограничья

Осада Пограничья
Осада Пограничья
Плод Первого Древа
Плод Первого Древа

Охота на Слабых
Охота на Слабых
Изучение Пустошей
Изучение Пустошей

Возвращение на Землю
Возвращение на Землю
Безжалостный Инстинкт
Безжалостный Инстинкт

Мастодонт Песчаной Степи
Мастодонт Песчаной Степи
Откровение Шамана
Откровение Шамана

Внезапное Возвращение
Внезапное Возвращение
Рунная Метка Темура
Рунная Метка Темура

Темурский Саблезуб
Темурский Саблезуб
Темурский Шаман Войны
Темурский Шаман Войны

Хранитель Первого Древа
Хранитель Первого Древа
Шепчущая из Дебрей
Шепчущая из Дебрей

Элементаль Шепчущего Леса
Элементаль Шепчущего Леса
Дикий Зов
Дикий Зов

Ветра Кэл-Сизма
Ветра Кэл-Сизма
Ясва Коготь Дракона
Ясва Коготь Дракона

Атарка, Плавительница Мира
Атарка, Плавительница Мира
Коварный Удар
Коварный Удар

Дромока, Извечная
Дромока, Извечная
Бестелесная Засада
Бестелесная Засада

Мрачный Поединок
Мрачный Поединок
Суровое Подкрепление
Суровое Подкрепление

Колаган, Ярость Бури
Колаган, Ярость Бури
Оджутай, Дух Зимы
Оджутай, Дух Зимы

Силумгар, Парящая Смерть
Силумгар, Парящая Смерть
Сияние Войны
Сияние Войны

Гоблинская Бум-Бочка
Гоблинская Бум-Бочка
Клинок Героя
Клинок Героя

Высеченные из Камня Служители
Высеченные из Камня Служители
Пилигрим Пламени
Пилигрим Пламени

Свиток Мастеров
Свиток Мастеров
Конструкция Уджина
Конструкция Уджина

Пещеры Пролитой Крови
Пещеры Пролитой Крови
Цветущие Пески
Цветущие Пески

Горнило Духа Дракона
Горнило Духа Дракона
Мрачная Заводь
Мрачная Заводь

Лес
Лес
Лес
Лес

Остров
Остров
Остров
Остров

Лощина в Джунглях
Лощина в Джунглях
Гора
Гора

Гора
Гора
Равнина
Равнина

Равнина
Равнина
Непроходимые Горы
Непроходимые Горы

Выжженные Пустоши
Выжженные Пустоши
Болото
Болото

Болото
Болото
Скальные Стремнины
Скальные Стремнины

Водопад Шиполесья
Водопад Шиполесья
Тихая Бухта
Тихая Бухта

Обветренный Утес
Обветренный Утес

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