Guilds of Ravnica
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БЕЛЫЕ
Инструктор-Мечник
Охотница за Наградами
Свечное Бдение
Городская Облава
Загнать Злодея
Трибунал Конклава
Уничтожение Контрабанды
Заря Надежды
Разжалование
Божественное Явление
Эскадрилья Эквенавтов
Препоясаться для Битвы
Пристав из Хаазды
Ястреб Целителя
Загнанный Свидетель
Вдохновляющий Единорог
Непослушный Тяжеловоз
Ледевская Стражница
Свет Легиона
Локсодонский Восстановитель
Узы Света
Патруль Паргелиона
Праведный Удар
Верховой Рух
Небесный Разведчик
Поборник Дома Солнца
Связанные Клятвой
Твердое Сердце
Часовая Десятого Округа
Почтенный Локсодон
СИНИЕ
Ловчая Сфера
Озарение Химика
Сфинкс-Соглядатай
Ослепительные Огни
Изощренная Уловка
Осведомительница Димиров
Презрительный Удар
Пожиратель Снов
Затонувшие Тайны
Усиленный Надзор
Саммит Гильдий
Квакша
Предельная Высота
Постановка Задачи
Шепчущий Мистик
Дрейк Вдохновения
Наркомеба
Фея Ночного Покрова
Адепт Всеволшебства
Адепт Сторожевых Стен
Квазидубликат
Радикальная Идея
Избирательные Силки
Зловещая Диверсия
Связанный Мыслью Фантом
Необъяснимое Исчезновение
Ведалкен-Месмерист
Стена Тумана
Ждущий в Тумане
Краб Монеток
ЧЕРНЫЕ
Костяная Преграда
Сторожевые Нетопыри
Кровавый Агент
Вороватая Крыса
Дитя Ночи
Подкрадывающийся Холод
Мертвый Груз
Смертоносный Визит
Шепчущая Погибель
Гаситель Огней
Жуткий Зверинец
Наемная Отравительница
Рой Краулов
Лотлетский Гигант
Секреты Мавзолея
Зловонные Испарения
Полуночный Жнец
Рисовальщица Узоров Настроения
Некротическая Рана
Забыть о Случившемся
Бес-Воришка
Мастер Чумы
Цена Известности
Ритуал Сажи
Разрезанные Нити
Хребтовая Многоножка
Некролиск из Подземного Города
Укрытая Тень
Жестокие Слухи
Шептун-Доносчик
КРАСНЫЕ
Феникс Дуги Света
Бесцеремонный Сержант
Книгожор
Укрощение Грозы
Космотронная Волна
Направленный Ток
Электростатическое Поле
Непредсказуемый Циклоп
Лихорадка Экспериментов
Бесстрашная Алебардщица
Огненная Нечисть
Гоблин-Знаменосец
Гоблин-Кратерщик
Гоблин-Взломщик
Гравитационный Удар
Детеныш Огненного Змея
Неумолимая Вспышка
Спираль Лавы
Воевода Легиона
Маниакальная Ярость
Предельная Скорость
Сварливый Гоблин
Фактор Риска
Вепрь Кольца Руин
Сбежавший Паровик
Минотавр из Плавильни
Уличный Бунт
Верный Удар
Факелоносец
Войек-Телохранитель
ЗЕЛЕНЫЕ
Любвеобильный Индрик
Элементаль Дендрария
Заклинатель Зверей
Дар Могущества
Кружный Путь
Сокрушительная Крона
Девкаренская Отступница
Районная Проводница
Щедрый Бродяга
Грабители Голгари
Хваткая Росянка
Паук Гнездовища
Цепконогий Отшельник
Железнокрылый Жук
Краулы-Добытчики
Краул-Гарпунщик
Сила Масс
Твердошкурый Ферокс
Милость Стаи
Время на Размышления
Коллекционер Шкур
Решетчатая Лиана
Нападение на Добычу
Осадный Вурм
Ростки Обновления
Городская Утопия
Вурм Спор Могущества
Яркое Оживление
Боязливый Окапи
Дикий Цераток
Неуязвимый Вурм-Исполин
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Искусное Устранение
Трофей Убийцы
Аурелия, Образец Правосудия
Сигнальный Разряд
Маг-Расщепитель
Поединщик Боросов
Товарищество
Кентавр-Миротворец
Шанс на Подвиг
Тролль из Склепа
Кавалеристка Конклава
Маг Гильдии Конклава
Трескучий Дрейк
Агент Темного Клинка
Оглушительный Рог
Димирский Жучок
Кампания по Дезинформации
Эммара, Душа Соглашения
Былой Воин
Этрата, Несущая Тишину
Исследования Огненного Разума
Гарнизонный Сержант
Шаманка Светящихся Спор
Гоблин-Электромант
Барахольщик Голгари
Молотобоец
Маг Гильдии Дома
Жгучая Гипотеза
Ионизация
Изони, Тысячеглазая
Сомкнуть Щиты
Удар Правосудия
Рыцарь Осени
Лазав Многоликий
Маг Гильдии Лиги
Ледевский Воитель
Маг Гильдии Легиона
Марш Множества
Предательство Памяти
Плесенный Великан
Хищник Ночного Покрова
Нив-Миззет, Отец
Дождь Идей
Окранский Убийца
Рал, Наместник Иззетов
Шатун Корневища
Кентавр с Цветочной Гривой
Небесный Рыцарь-Легионер
Звуковая Атака
Древесный Архитектор Сумалы
Маг Гильдии Роя
Гигант-Скашиватель
Защитница Быстрого Клинка
Тажик, Лезвие Легиона
Вор Рассудка
Стирание Мыслей
Буря Тысячелетия
Тростани Расколотая
Капитан Истинного Огня
Восстание Подземного Города
Лич Подземного Царства
Отброшенная Личность
Враска, Царица Голгари
Крохотные Драгонавты
Колосс Всесознания
Безусый Новобранец
Поршнерукий Циклоп
Безжалостная Горгона
Щитоносец из Вернади
Агент Шепота
Страховка
Сговориться
Раскрытие
Расширение
Поиск
Проростки
Полнота
Инверсия
Ответ
Статус
АРТЕФАКТЫ
Медальон Боросов
Стражник Палаты Договора
Цветной Фонарь
Медальон Димиров
Горгулья-Привратник
Меч Договора Гильдий
Медальон Голгари
Медальон Иззетов
Неистовый Памятник
Медальон Селезнии
Бесшумное Острие
Позвоночный Жезл
ЗЕМЛИ
Врата Гильдии Боросов
Врата Гильдии Боросов
Врата Гильдии Димиров
Врата Гильдии Димиров
Привратная Площадь
Врата Гильдии Голгари
Врата Гильдии Голгари
Форум Магов Гильдий
Врата Гильдии Иззетов
Врата Гильдии Иззетов
Заросшая Гробница
Священная Кузня
Врата Гильдии Селезнии
Врата Гильдии Селезнии
Паровые Отдушины
Церковный Сад
Водная Могила
Равнина
Остров
Болото
Гора
Лес
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