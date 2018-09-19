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БЕЛЫЕ

Инструктор-Мечник
Инструктор-Мечник

Охотница за Наградами
Охотница за Наградами

Свечное Бдение
Свечное Бдение

Городская Облава
Городская Облава

Загнать Злодея
Загнать Злодея

Трибунал Конклава
Трибунал Конклава

Уничтожение Контрабанды
Уничтожение Контрабанды

Заря Надежды
Заря Надежды

Разжалование
Разжалование

Божественное Явление
Божественное Явление

Эскадрилья Эквенавтов
Эскадрилья Эквенавтов

Препоясаться для Битвы
Препоясаться для Битвы

Пристав из Хаазды
Пристав из Хаазды

Ястреб Целителя
Ястреб Целителя

Загнанный Свидетель
Загнанный Свидетель

Вдохновляющий Единорог
Вдохновляющий Единорог

Непослушный Тяжеловоз
Непослушный Тяжеловоз

Ледевская Стражница
Ледевская Стражница

Свет Легиона
Свет Легиона

Локсодонский Восстановитель
Локсодонский Восстановитель

Узы Света
Узы Света

Патруль Паргелиона
Патруль Паргелиона

Праведный Удар
Праведный Удар

Верховой Рух
Верховой Рух

Небесный Разведчик
Небесный Разведчик

Поборник Дома Солнца
Поборник Дома Солнца

Связанные Клятвой
Связанные Клятвой

Твердое Сердце
Твердое Сердце

Часовая Десятого Округа
Часовая Десятого Округа

Почтенный Локсодон
Почтенный Локсодон

СИНИЕ

Ловчая Сфера
Ловчая Сфера

Озарение Химика
Озарение Химика

Сфинкс-Соглядатай
Сфинкс-Соглядатай

Ослепительные Огни
Ослепительные Огни

Изощренная Уловка
Изощренная Уловка

Осведомительница Димиров
Осведомительница Димиров

Презрительный Удар
Презрительный Удар

Пожиратель Снов
Пожиратель Снов

Затонувшие Тайны
Затонувшие Тайны

Усиленный Надзор
Усиленный Надзор

Саммит Гильдий
Саммит Гильдий

Квакша
Квакша

Предельная Высота
Предельная Высота

Постановка Задачи
Постановка Задачи

Шепчущий Мистик
Шепчущий Мистик

Дрейк Вдохновения
Дрейк Вдохновения

Наркомеба
Наркомеба

Фея Ночного Покрова
Фея Ночного Покрова

Адепт Всеволшебства
Адепт Всеволшебства

Адепт Сторожевых Стен
Адепт Сторожевых Стен

Квазидубликат
Квазидубликат

Радикальная Идея
Радикальная Идея

Избирательные Силки
Избирательные Силки

Зловещая Диверсия
Зловещая Диверсия

Связанный Мыслью Фантом
Связанный Мыслью Фантом

Необъяснимое Исчезновение
Необъяснимое Исчезновение

Ведалкен-Месмерист
Ведалкен-Месмерист

Стена Тумана
Стена Тумана

Ждущий в Тумане
Ждущий в Тумане

Краб Монеток
Краб Монеток

ЧЕРНЫЕ

Костяная Преграда
Костяная Преграда

Сторожевые Нетопыри
Сторожевые Нетопыри

Кровавый Агент
Кровавый Агент

Вороватая Крыса
Вороватая Крыса

Дитя Ночи
Дитя Ночи

Подкрадывающийся Холод
Подкрадывающийся Холод

Мертвый Груз
Мертвый Груз

Смертоносный Визит
Смертоносный Визит

Шепчущая Погибель
Шепчущая Погибель

Гаситель Огней
Гаситель Огней

Жуткий Зверинец
Жуткий Зверинец

Наемная Отравительница
Наемная Отравительница

Рой Краулов
Рой Краулов

Лотлетский Гигант
Лотлетский Гигант

Секреты Мавзолея
Секреты Мавзолея

Зловонные Испарения
Зловонные Испарения

Полуночный Жнец
Полуночный Жнец

Рисовальщица Узоров Настроения
Рисовальщица Узоров Настроения

Некротическая Рана
Некротическая Рана

Забыть о Случившемся
Забыть о Случившемся

Бес-Воришка
Бес-Воришка

Мастер Чумы
Мастер Чумы

Цена Известности
Цена Известности

Ритуал Сажи
Ритуал Сажи

Разрезанные Нити
Разрезанные Нити

Хребтовая Многоножка
Хребтовая Многоножка

Некролиск из Подземного Города
Некролиск из Подземного Города

Укрытая Тень
Укрытая Тень

Жестокие Слухи
Жестокие Слухи

Шептун-Доносчик
Шептун-Доносчик

КРАСНЫЕ

Феникс Дуги Света
Феникс Дуги Света

Бесцеремонный Сержант
Бесцеремонный Сержант

Книгожор
Книгожор

Укрощение Грозы
Укрощение Грозы

Космотронная Волна
Космотронная Волна

Направленный Ток
Направленный Ток

Электростатическое Поле
Электростатическое Поле

Непредсказуемый Циклоп
Непредсказуемый Циклоп

Лихорадка Экспериментов
Лихорадка Экспериментов

Бесстрашная Алебардщица
Бесстрашная Алебардщица

Огненная Нечисть
Огненная Нечисть

Гоблин-Знаменосец
Гоблин-Знаменосец

Гоблин-Кратерщик
Гоблин-Кратерщик

Гоблин-Взломщик
Гоблин-Взломщик

Гравитационный Удар
Гравитационный Удар

Детеныш Огненного Змея
Детеныш Огненного Змея

Неумолимая Вспышка
Неумолимая Вспышка

Спираль Лавы
Спираль Лавы

Воевода Легиона
Воевода Легиона

Маниакальная Ярость
Маниакальная Ярость

Предельная Скорость
Предельная Скорость

Сварливый Гоблин
Сварливый Гоблин

Фактор Риска
Фактор Риска

Вепрь Кольца Руин
Вепрь Кольца Руин

Сбежавший Паровик
Сбежавший Паровик

Минотавр из Плавильни
Минотавр из Плавильни

Уличный Бунт
Уличный Бунт

Верный Удар
Верный Удар

Факелоносец
Факелоносец

Войек-Телохранитель
Войек-Телохранитель

ЗЕЛЕНЫЕ

Любвеобильный Индрик
Любвеобильный Индрик

Элементаль Дендрария
Элементаль Дендрария

Заклинатель Зверей
Заклинатель Зверей

Дар Могущества
Дар Могущества

Кружный Путь
Кружный Путь

Сокрушительная Крона
Сокрушительная Крона

Девкаренская Отступница
Девкаренская Отступница

Районная Проводница
Районная Проводница

Щедрый Бродяга
Щедрый Бродяга

Грабители Голгари
Грабители Голгари

Хваткая Росянка
Хваткая Росянка

Паук Гнездовища
Паук Гнездовища

Цепконогий Отшельник
Цепконогий Отшельник

Железнокрылый Жук
Железнокрылый Жук

Краулы-Добытчики
Краулы-Добытчики

Краул-Гарпунщик
Краул-Гарпунщик

Сила Масс
Сила Масс

Твердошкурый Ферокс
Твердошкурый Ферокс

Милость Стаи
Милость Стаи

Время на Размышления
Время на Размышления

Коллекционер Шкур
Коллекционер Шкур

Решетчатая Лиана
Решетчатая Лиана

Нападение на Добычу
Нападение на Добычу

Осадный Вурм
Осадный Вурм

Ростки Обновления
Ростки Обновления

Городская Утопия
Городская Утопия

Вурм Спор Могущества
Вурм Спор Могущества

Яркое Оживление
Яркое Оживление

Боязливый Окапи
Боязливый Окапи

Дикий Цераток
Дикий Цераток

Неуязвимый Вурм-Исполин
Неуязвимый Вурм-Исполин

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Искусное Устранение
Искусное Устранение

Трофей Убийцы
Трофей Убийцы

Аурелия, Образец Правосудия
Аурелия, Образец Правосудия

Сигнальный Разряд
Сигнальный Разряд

Маг-Расщепитель
Маг-Расщепитель

Поединщик Боросов
Поединщик Боросов

Товарищество
Товарищество

Кентавр-Миротворец
Кентавр-Миротворец

Шанс на Подвиг
Шанс на Подвиг

Тролль из Склепа
Тролль из Склепа

Кавалеристка Конклава
Кавалеристка Конклава

Маг Гильдии Конклава
Маг Гильдии Конклава

Трескучий Дрейк
Трескучий Дрейк

Агент Темного Клинка
Агент Темного Клинка

Оглушительный Рог
Оглушительный Рог

Димирский Жучок
Димирский Жучок

Кампания по Дезинформации
Кампания по Дезинформации

Эммара, Душа Соглашения
Эммара, Душа Соглашения

Былой Воин
Былой Воин

Этрата, Несущая Тишину
Этрата, Несущая Тишину

Исследования Огненного Разума
Исследования Огненного Разума

Гарнизонный Сержант
Гарнизонный Сержант

Шаманка Светящихся Спор
Шаманка Светящихся Спор

Гоблин-Электромант
Гоблин-Электромант

Барахольщик Голгари
Барахольщик Голгари

Молотобоец
Молотобоец

Маг Гильдии Дома
Маг Гильдии Дома

Жгучая Гипотеза
Жгучая Гипотеза

Ионизация
Ионизация

Изони, Тысячеглазая
Изони, Тысячеглазая

Сомкнуть Щиты
Сомкнуть Щиты

Удар Правосудия
Удар Правосудия

Рыцарь Осени
Рыцарь Осени

Лазав Многоликий
Лазав Многоликий

Маг Гильдии Лиги
Маг Гильдии Лиги

Ледевский Воитель
Ледевский Воитель

Маг Гильдии Легиона
Маг Гильдии Легиона

Марш Множества
Марш Множества

Предательство Памяти
Предательство Памяти

Плесенный Великан
Плесенный Великан

Хищник Ночного Покрова
Хищник Ночного Покрова

Нив-Миззет, Отец
Нив-Миззет, Отец

Дождь Идей
Дождь Идей

Окранский Убийца
Окранский Убийца

Рал, Наместник Иззетов
Рал, Наместник Иззетов

Шатун Корневища
Шатун Корневища

Кентавр с Цветочной Гривой
Кентавр с Цветочной Гривой

Небесный Рыцарь-Легионер
Небесный Рыцарь-Легионер

Звуковая Атака
Звуковая Атака

Древесный Архитектор Сумалы
Древесный Архитектор Сумалы

Маг Гильдии Роя
Маг Гильдии Роя

Гигант-Скашиватель
Гигант-Скашиватель

Защитница Быстрого Клинка
Защитница Быстрого Клинка

Тажик, Лезвие Легиона
Тажик, Лезвие Легиона

Вор Рассудка
Вор Рассудка

Стирание Мыслей
Стирание Мыслей

Буря Тысячелетия
Буря Тысячелетия

Тростани Расколотая
Тростани Расколотая

Капитан Истинного Огня
Капитан Истинного Огня

Восстание Подземного Города
Восстание Подземного Города

Лич Подземного Царства
Лич Подземного Царства

Отброшенная Личность
Отброшенная Личность

Враска, Царица Голгари
Враска, Царица Голгари

Крохотные Драгонавты
Крохотные Драгонавты

Колосс Всесознания
Колосс Всесознания

Безусый Новобранец
Безусый Новобранец

Поршнерукий Циклоп
Поршнерукий Циклоп

Безжалостная Горгона
Безжалостная Горгона

Щитоносец из Вернади
Щитоносец из Вернади

Агент Шепота
Агент Шепота

Страховка
Страховка

Сговориться
Сговориться

Раскрытие
Раскрытие

Расширение
Расширение

Поиск
Поиск

Проростки
Проростки

Полнота
Полнота

Инверсия
Инверсия

Ответ
Ответ

Статус
Статус

АРТЕФАКТЫ

Медальон Боросов
Медальон Боросов

Стражник Палаты Договора
Стражник Палаты Договора

Цветной Фонарь
Цветной Фонарь

Медальон Димиров
Медальон Димиров

Горгулья-Привратник
Горгулья-Привратник

Меч Договора Гильдий
Меч Договора Гильдий

Медальон Голгари
Медальон Голгари

Медальон Иззетов
Медальон Иззетов

Неистовый Памятник
Неистовый Памятник

Медальон Селезнии
Медальон Селезнии

Бесшумное Острие
Бесшумное Острие

Позвоночный Жезл
Позвоночный Жезл

ЗЕМЛИ

Врата Гильдии Боросов
Врата Гильдии Боросов

Врата Гильдии Боросов
Врата Гильдии Боросов

Врата Гильдии Димиров
Врата Гильдии Димиров

Врата Гильдии Димиров
Врата Гильдии Димиров

Привратная Площадь
Привратная Площадь

Врата Гильдии Голгари
Врата Гильдии Голгари

Врата Гильдии Голгари
Врата Гильдии Голгари

Форум Магов Гильдий
Форум Магов Гильдий

Врата Гильдии Иззетов
Врата Гильдии Иззетов

Врата Гильдии Иззетов
Врата Гильдии Иззетов

Заросшая Гробница
Заросшая Гробница

Священная Кузня
Священная Кузня

Врата Гильдии Селезнии
Врата Гильдии Селезнии

Врата Гильдии Селезнии
Врата Гильдии Селезнии

Паровые Отдушины
Паровые Отдушины

Церковный Сад
Церковный Сад

Водная Могила
Водная Могила

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Болото
Болото

Гора
Гора

Лес
Лес

 

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