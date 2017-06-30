Hour of Devastation
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БЕЛЫЕ
Героический Подвиг
Украшенная Хищница
Ангел Осуждения
Ангел Бога-Фараона
Авен Неугасимой Надежды
Златогривый Солнечный Конь
Неустрашимый Авен
Хватка Пустыни
Сжигающая Мусор Мумия
Джеру, Раскрывший Глаза
Отречение Джеру
Усердные Слуги
Поражение Гидеона
Служительница Бога-Фараона
Час Откровения
Верховная Мумия
Мстительница Окетры
Последняя Милость Окетры
Ошеломляющее Великолепие
Песчаный Удар
Спасительная Милость
Торжественность
Одинокий Верблюд
Непреклонная Стражница
Служительница Сплоченности
Воительница Солнечных Кнутов
Непривычная Тактика
Визирь Верной
СИНИЕ
Воздушный Проводник
Авен, Охотница в Тростниках
Поборница Разума
Противостоящий Ветер
Искусная Уцелевшая
Вековечный Суровой Правды
Износ Разума
Час Вечности
Воображаемые Угрозы
Поражение Джейса
Последнее Слово Кефнета
Ловкая Ограничительница
Зловещий Сфинкс
Испытанная Воительница
Личина Загадок
Провидица Последнего Дня
Извилистая Воительница
Вековечная Заклинательница
Стратегическое Планирование
Полосатый Речной Змей
Высшая Воля
Разум Роя
Трагический Урок
Унеш, Владыка Криосфинксов
Неутолимая Жажда
Отозвать
Визирь Умащенных
ЧЕРНЫЕ
Проклятая Орда
Вековечная Амат
Демон Апокалипсиса
Мучительница Гибельного Кнута
Последняя Расплата Бонту
Падальный Крикун
Погибель
Похититель Грез
Жуткая Уцелевшая
Час Славы
Вековечный Хенра
Смертоносное Жало
Поражение Лилианы
Ковыляющий Гнилозверь
Бесчинствующий Костедробитель
Безжалостный Вековечный
Стонущая Стена
Разакет, Грязнокровный
Ритуал Разакета
Крыса с Развалин
Крадущий Души
Пытка Огненным Градом
Пытка Скарабеями
Пытка Отравой
Жестокое Проявление
Без Слабости
Изуродованный Верблюд
КРАСНЫЕ
Истирание
Пляска Клинков
Минотавр Горящего Кулака
Поражение Чандры
Утроба Хаоса
Пробиться
Непокорный Хенра
Сотрясающий Землю Хенра
Пылкая Волшебница Боли
Лучница Пожаров
Опустошитель с Передовой
Золоченый Рогозуб
Гранитный Титан
Неугасимая Ярость Хазорет
Час Разрушения
Неминуемая Гибель
Струя Пламени
Хенра-Поединщик
Вспыхнувшая Ярость
Магмарот
Вековечная Мантикора
Нехеб, Вековечный
Открыть Огонь
Вскрывающий Удар
Песчаный Душитель
Шипастый Молох
Вековечный Пламени
ЗЕЛЕНЫЕ
Засада
Под Песками
Жалящие Лучники
Приверженец Силы
Гадательница по Дюнам
Одичавшая Охотница
Плащеносная Сандвалла
Дар Силы
Нага-Налетчица
Хранительница Надежды
Час Завета
Жизнь Продолжается
Величественный Мириарх
Поражение Ниссы
Жрец Оазиса
Преодоление
Владыка Прайда
Жук с Каменоломни
Неистовый Бегемот
Рамунапский Землекоп
Рамунапская Гидра
Выносливый Хенра
Последний Бой Ронаса
Поборница Ронаса
Обходной Нага
Громыхающий Вурм
Упорный Охотник
Выпустить Зверинец
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Тварь Кровавой Воды
Бог-Саранча
Никол Болас, Бог-Фараон
Паук Обелисков
Решительные Уцелевшие
Речной Удод
Самут, Испытанная
Бог-Скарабей
Бог-Скорпион
Выпутавшаяся Мумия
Ферма // Базар
Обречь // На Забвение
Притязания // На Славу
Борьба // За Выживание
Обращение // К Авторитетам
Оставить
Причина // Верить
Истереть // В Прах
Отказаться // Сотрудничать
Доведенные // До Отчаяния
АРТЕФАКТЫ
Брошенный Саркофаг
Крюк Осуждения
Кинжал Достойных
Дар Бога-Фараона
Могильная Мерзость
Пустотелый
Маналит
Зеркало Миражей
Пирамида Заката
Амулет Путешественника
Стена Забытых Фараонов
ЗЕМЛИ
Crypt of the Eternals
Пустыня Пылкой
Пустыня Прославленной
Пустыня Неукротимого
Пустыня Всеведущего
Пустыня Верной
Дюны Мертвецов
Бескрайние Пески
Оазис Хашеп
Враждебная Пустыня
Гиблые Земли Ифнира
Речка Ипну
Руины Рамунап
Земли Падальщиков
Дюны Шефет
Лагерь Уцелевших
Равнина
Остров
Болото
Гора
Лес
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Болото
Болото
Гора
Гора
Лес
Лес
БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ВСЕ КАРТЫ