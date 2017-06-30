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БЕЛЫЕ

Героический Подвиг
Героический Подвиг

Украшенная Хищница
Украшенная Хищница

Ангел Осуждения
Ангел Осуждения

Ангел Бога-Фараона
Ангел Бога-Фараона

Авен Неугасимой Надежды
Авен Неугасимой Надежды

Златогривый Солнечный Конь
Златогривый Солнечный Конь

Неустрашимый Авен
Неустрашимый Авен

Хватка Пустыни
Хватка Пустыни

Сжигающая Мусор Мумия
Сжигающая Мусор Мумия

Джеру, Раскрывший Глаза
Джеру, Раскрывший Глаза

Отречение Джеру
Отречение Джеру

Усердные Слуги
Усердные Слуги

Поражение Гидеона
Поражение Гидеона

Служительница Бога-Фараона
Служительница Бога-Фараона

Час Откровения
Час Откровения

Верховная Мумия
Верховная Мумия

Мстительница Окетры
Мстительница Окетры

Последняя Милость Окетры
Последняя Милость Окетры

Ошеломляющее Великолепие
Ошеломляющее Великолепие

Песчаный Удар
Песчаный Удар

Спасительная Милость
Спасительная Милость

Торжественность
Торжественность

Одинокий Верблюд
Одинокий Верблюд

Непреклонная Стражница
Непреклонная Стражница

Служительница Сплоченности
Служительница Сплоченности

Воительница Солнечных Кнутов
Воительница Солнечных Кнутов

Непривычная Тактика
Непривычная Тактика

Визирь Верной
Визирь Верной

СИНИЕ

Воздушный Проводник
Воздушный Проводник

Авен, Охотница в Тростниках
Авен, Охотница в Тростниках

Поборница Разума
Поборница Разума

Противостоящий Ветер
Противостоящий Ветер

Искусная Уцелевшая
Искусная Уцелевшая

Вековечный Суровой Правды
Вековечный Суровой Правды

Износ Разума
Износ Разума

Час Вечности
Час Вечности

Воображаемые Угрозы
Воображаемые Угрозы

Поражение Джейса
Поражение Джейса

Последнее Слово Кефнета
Последнее Слово Кефнета

Ловкая Ограничительница
Ловкая Ограничительница

Зловещий Сфинкс
Зловещий Сфинкс

Испытанная Воительница
Испытанная Воительница

Личина Загадок
Личина Загадок

Провидица Последнего Дня
Провидица Последнего Дня

Извилистая Воительница
Извилистая Воительница

Вековечная Заклинательница
Вековечная Заклинательница

Стратегическое Планирование
Стратегическое Планирование

Полосатый Речной Змей
Полосатый Речной Змей

Высшая Воля
Высшая Воля

Разум Роя
Разум Роя

Трагический Урок
Трагический Урок

Унеш, Владыка Криосфинксов
Унеш, Владыка Криосфинксов

Неутолимая Жажда
Неутолимая Жажда

Отозвать
Отозвать

Визирь Умащенных
Визирь Умащенных

ЧЕРНЫЕ

Проклятая Орда
Проклятая Орда

Вековечная Амат
Вековечная Амат

Демон Апокалипсиса
Демон Апокалипсиса

Мучительница Гибельного Кнута
Мучительница Гибельного Кнута

Последняя Расплата Бонту
Последняя Расплата Бонту

Падальный Крикун
Падальный Крикун

Погибель
Погибель

Похититель Грез
Похититель Грез

Жуткая Уцелевшая
Жуткая Уцелевшая

Час Славы
Час Славы

Вековечный Хенра
Вековечный Хенра

Смертоносное Жало
Смертоносное Жало

Поражение Лилианы
Поражение Лилианы

Ковыляющий Гнилозверь
Ковыляющий Гнилозверь

Бесчинствующий Костедробитель
Бесчинствующий Костедробитель

Безжалостный Вековечный
Безжалостный Вековечный

Стонущая Стена
Стонущая Стена

Разакет, Грязнокровный
Разакет, Грязнокровный

Ритуал Разакета
Ритуал Разакета

Крыса с Развалин
Крыса с Развалин

Крадущий Души
Крадущий Души

Пытка Огненным Градом
Пытка Огненным Градом

Пытка Скарабеями
Пытка Скарабеями

Пытка Отравой
Пытка Отравой

Жестокое Проявление
Жестокое Проявление

Без Слабости
Без Слабости

Изуродованный Верблюд
Изуродованный Верблюд

КРАСНЫЕ

Истирание
Истирание

Пляска Клинков
Пляска Клинков

Минотавр Горящего Кулака
Минотавр Горящего Кулака

Поражение Чандры
Поражение Чандры

Утроба Хаоса
Утроба Хаоса

Пробиться
Пробиться

Непокорный Хенра
Непокорный Хенра

Сотрясающий Землю Хенра
Сотрясающий Землю Хенра

Пылкая Волшебница Боли
Пылкая Волшебница Боли

Лучница Пожаров
Лучница Пожаров

Опустошитель с Передовой
Опустошитель с Передовой

Золоченый Рогозуб
Золоченый Рогозуб

Гранитный Титан
Гранитный Титан

Неугасимая Ярость Хазорет
Неугасимая Ярость Хазорет

Час Разрушения
Час Разрушения

Неминуемая Гибель
Неминуемая Гибель

Струя Пламени
Струя Пламени

Хенра-Поединщик
Хенра-Поединщик

Вспыхнувшая Ярость
Вспыхнувшая Ярость

Магмарот
Магмарот

Вековечная Мантикора
Вековечная Мантикора

Нехеб, Вековечный
Нехеб, Вековечный

Открыть Огонь
Открыть Огонь

Вскрывающий Удар
Вскрывающий Удар

Песчаный Душитель
Песчаный Душитель

Шипастый Молох
Шипастый Молох

Вековечный Пламени
Вековечный Пламени

ЗЕЛЕНЫЕ

Засада
Засада

Под Песками
Под Песками

Жалящие Лучники
Жалящие Лучники

Приверженец Силы
Приверженец Силы

Гадательница по Дюнам
Гадательница по Дюнам

Одичавшая Охотница
Одичавшая Охотница

Плащеносная Сандвалла
Плащеносная Сандвалла

Дар Силы
Дар Силы

Нага-Налетчица
Нага-Налетчица

Хранительница Надежды
Хранительница Надежды

Час Завета
Час Завета

Жизнь Продолжается
Жизнь Продолжается

Величественный Мириарх
Величественный Мириарх

Поражение Ниссы
Поражение Ниссы

Жрец Оазиса
Жрец Оазиса

Преодоление
Преодоление

Владыка Прайда
Владыка Прайда

Жук с Каменоломни
Жук с Каменоломни

Неистовый Бегемот
Неистовый Бегемот

Рамунапский Землекоп
Рамунапский Землекоп

Рамунапская Гидра
Рамунапская Гидра

Выносливый Хенра
Выносливый Хенра

Последний Бой Ронаса
Последний Бой Ронаса

Поборница Ронаса
Поборница Ронаса

Обходной Нага
Обходной Нага

Громыхающий Вурм
Громыхающий Вурм

Упорный Охотник
Упорный Охотник

Выпустить Зверинец
Выпустить Зверинец

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Тварь Кровавой Воды
Тварь Кровавой Воды

Бог-Саранча
Бог-Саранча

Никол Болас, Бог-Фараон
Никол Болас, Бог-Фараон

Паук Обелисков
Паук Обелисков

Решительные Уцелевшие
Решительные Уцелевшие

Речной Удод
Речной Удод

Самут, Испытанная
Самут, Испытанная

Бог-Скарабей
Бог-Скарабей

Бог-Скорпион
Бог-Скорпион

Выпутавшаяся Мумия
Выпутавшаяся Мумия

Ферма // Базар
Ферма // Базар

Обречь // На Забвение
Обречь // На Забвение

Притязания // На Славу
Притязания // На Славу

Борьба // За Выживание
Борьба // За Выживание

Обращение // К Авторитетам
Обращение // К Авторитетам

Оставить
Оставить

Причина // Верить
Причина // Верить

Истереть // В Прах
Истереть // В Прах

Отказаться // Сотрудничать
Отказаться // Сотрудничать

Доведенные // До Отчаяния
Доведенные // До Отчаяния

АРТЕФАКТЫ

Брошенный Саркофаг
Брошенный Саркофаг

Крюк Осуждения
Крюк Осуждения

Кинжал Достойных
Кинжал Достойных

Дар Бога-Фараона
Дар Бога-Фараона

Могильная Мерзость
Могильная Мерзость

Пустотелый
Пустотелый

Маналит
Маналит

Зеркало Миражей
Зеркало Миражей

Пирамида Заката
Пирамида Заката

Амулет Путешественника
Амулет Путешественника

Стена Забытых Фараонов
Стена Забытых Фараонов

ЗЕМЛИ

Crypt of the Eternals
Crypt of the Eternals

Пустыня Пылкой
Пустыня Пылкой

Пустыня Прославленной
Пустыня Прославленной

Пустыня Неукротимого
Пустыня Неукротимого

Пустыня Всеведущего
Пустыня Всеведущего

Пустыня Верной
Пустыня Верной

Дюны Мертвецов
Дюны Мертвецов

Бескрайние Пески
Бескрайние Пески

Оазис Хашеп
Оазис Хашеп

Враждебная Пустыня
Враждебная Пустыня

Гиблые Земли Ифнира
Гиблые Земли Ифнира

Речка Ипну
Речка Ипну

Руины Рамунап
Руины Рамунап

Земли Падальщиков
Земли Падальщиков

Дюны Шефет
Дюны Шефет

Лагерь Уцелевших
Лагерь Уцелевших

Равнина
Равнина

 

Остров
Остров

Болото
Болото

 

Гора
Гора

Лес
Лес

 

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

 

Остров
Остров

Остров
Остров

 

Болото
Болото

Болото
Болото

 

Гора
Гора

Гора
Гора

 

Лес
Лес

 

Лес
Лес

 

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