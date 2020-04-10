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БЕЛЫЕ

Изгнание Клинком
Изгнание Клинком

Офицер Заставы
Офицер Заставы

Скоординированная Атака
Скоординированная Атака

Защитница Выводка
Защитница Выводка

Начальница Дневного Отряда
Начальница Дневного Отряда

Божественная Стрела
Божественная Стрела

Драннитский Целитель
Драннитский Целитель

Драннитский Магистрат
Драннитский Магистрат

Бок о Бок
Бок о Бок

Матерая Лисица
Матерая Лисица

Гарнизонная Кошка
Гарнизонная Кошка

Летяга Спираледрева
Летяга Спираледрева

Ловчий Лигр
Ловчий Лигр

Внушительный Вышезавр
Внушительный Вышезавр

Наставница Зорких Глаз
Наставница Зорких Глаз

Авантюристка из Лавобрега
Авантюристка из Лавобрега

Свет Надежды
Свет Надежды

Сияющий Мотылек Роя
Сияющий Мотылек Роя

Величественный Золоторог
Величественный Золоторог

Гривистый Сервал
Гривистый Сервал

Сказание о Снапдаксе
Сказание о Снапдаксе

Пацифизм
Пацифизм

Тигр-Крылан
Тигр-Крылан

Сержант Переднего Края
Сержант Переднего Края

Закрытое Убежище
Закрытое Убежище

Савайский Саблезуб
Савайский Саблезуб

Тактик Силков
Тактик Силков

Надежная Стойка
Надежная Стойка

Кобылица Величия
Кобылица Величия

Спонтанный Полет
Спонтанный Полет

Козодор Бушующей Бури
Козодор Бушующей Бури

Проглотить Целиком
Проглотить Целиком

Доблестный Спаситель
Доблестный Спаситель

Лисопугай
Лисопугай

Воля Всеохотника
Воля Всеохотника

СИНИЕ

Защищенная Черепаха
Защищенная Черепаха

Предвосхищение
Предвосхищение

Кровархипелаг
Кровархипелаг

Пернатая Диковина
Пернатая Диковина

Дар Исполнителя Желаний
Дар Исполнителя Желаний

Ловчая Сфера
Ловчая Сфера

Свертывание
Свертывание

Кристакраб
Кристакраб

Снохвостая Цапля
Снохвостая Цапля

Протокол Побега
Протокол Побега

Разлет Эссенции
Разлет Эссенции

Чтец Граней
Чтец Граней

Морозная Рысь
Морозная Рысь

Засада Морозной Завесы
Засада Морозной Завесы

Переливчатый Колокол
Переливчатый Колокол

Порыв Ветра
Порыв Ветра

Подавляющие Силки
Подавляющие Силки

Под Защитой
Под Защитой

Мистическое Подчинение
Мистическое Подчинение

Сказание об Иллуне
Сказание об Иллуне

Обезвредить
Обезвредить

Единение Разумов
Единение Разумов

Тревожные Моря
Тревожные Моря

Мерцающий Дельфин
Мерцающий Дельфин

Симбионт-Головастик
Симбионт-Головастик

Прыткая Береговая Акула
Прыткая Береговая Акула

Разведывательная Вылазка
Разведывательная Вылазка

Стремительный Спрут
Стремительный Спрут

Акулий Тайфун
Акулий Тайфун

Поразительное Происшествие
Поразительное Происшествие

Вороватая Выдра
Вороватая Выдра

Прожорливый Мегалодон
Прожорливый Мегалодон

Складчатокрылый Птерон
Складчатокрылый Птерон

Наставник Размаха Крыльев
Наставник Размаха Крыльев

ЧЕРНЫЕ

Бастион Воспоминаний
Бастион Воспоминаний

Проворная Пиявка
Проворная Пиявка

Стынущая Кровь
Стынущая Кровь

Сапожный Кусака
Сапожный Кусака

Диколовчая Браконьерша
Диколовчая Браконьерша

Зов Обитателя Смерти
Зов Обитателя Смерти

Пещерный Шептун
Пещерный Шептун

Верещащий Сборщик
Верещащий Сборщик

Пробуждение Трупа
Пробуждение Трупа

Темная Сделка
Темная Сделка

Мертвый Груз
Мертвый Груз

Нетопырь-Плакальщик
Нетопырь-Плакальщик

Прочная Спираленожка
Прочная Спираленожка

Наставница Клыка Сумерек
Наставница Клыка Сумерек

Легкая Добыча
Легкая Добыча

Вымирание
Вымирание

Панголин Мрака
Панголин Мрака

Зловещий Плясун
Зловещий Плясун

Бессердечное Деяние
Бессердечное Деяние

Загнанный Кошмар
Загнанный Кошмар

Ненасытный Гемофаг
Ненасытный Гемофаг

Притаившийся Снайпер
Притаившийся Снайпер

Утечка Памяти
Утечка Памяти

Взаимное Уничтожение
Взаимное Уничтожение

Сказание о Нетрое
Сказание о Нетрое

Коммандос Ночного Отряда
Коммандос Ночного Отряда

Зазубренный Скорпион
Зазубренный Скорпион

Удушливый Дым
Удушливый Дым

Нерушимые Узы
Нерушимые Узы

Нежданные Клыки
Нежданные Клыки

Неожиданная Помощь
Неожиданная Помощь

Призыватель Пустоты
Призыватель Пустоты

Шепчущий Отряд
Шепчущий Отряд

Заготская Мамба
Заготская Мамба

КРАСНЫЕ

Пылающий Залп
Пылающий Залп

Гремлин Едкой Слюны
Гремлин Едкой Слюны

Рывок Громового Хищника
Рывок Громового Хищника

Трогательное Воссоединение
Трогательное Воссоединение

Битва Титанов
Битва Титанов

Пронзатель Облаков
Пронзатель Облаков

Драннитская Уязвительница
Драннитская Уязвительница

Феникс Вечного Пера
Феникс Вечного Пера

Яростная Тигорилла
Яростная Тигорилла

Огненное Пророчество
Огненное Пророчество

Расплескавшееся Пламя
Расплескавшееся Пламя

Следовой Кратер
Следовой Кратер

Запретная Дружба
Запретная Дружба

Разъяренный Раптор
Разъяренный Раптор

Наставница Гребня Страха
Наставница Гребня Страха

Жажда Крови
Жажда Крови

Обостренные Рефлексы
Обостренные Рефлексы

Лавовый Змей
Лавовый Змей

Лукка, Изгой Медных Кителей
Лукка, Изгой Медных Кителей

Разогнавшийся Громила
Разогнавшийся Громила

Сказание о Вадроке
Сказание о Вадроке

Попугобраз
Попугобраз

Колючая Мармозетка
Колючая Мармозетка

Пироцератопс
Пироцератопс

Раздирающие Когти
Раздирающие Когти

Отражение Ящера
Отражение Ящера

Роющий Землю Молох
Роющий Землю Молох

Громыхающий Обвал
Громыхающий Обвал

Сокрушитель Убежища
Сокрушитель Убежища

Изорванные Паруса
Изорванные Паруса

Пожирающая Заклинания Росомаха
Пожирающая Заклинания Росомаха

Неуверенная Связь
Неуверенная Связь

Непредсказуемый Циклон
Непредсказуемый Циклон

Вербовка Чудовищ
Вербовка Чудовищ

Идаро, Бродячее Чудовище
Идаро, Бродячее Чудовище

ЗЕЛЕНЫЕ

Зов Приключений
Зов Приключений

Всемогущий Брушвагг
Всемогущий Брушвагг

Приносящий Удачу Старрикс
Приносящий Удачу Старрикс

Пролом Преграды
Пролом Преграды

Щетинистый Вепрь
Щетинистый Вепрь

Натиск Вечного Зверя
Натиск Вечного Зверя

Колоссификация
Колоссификация

Симбионт Сущности
Симбионт Сущности

Крот-Раскапыватель
Крот-Раскапыватель

Неудержимый Медведеволк
Неудержимый Медведеволк

Фертилид
Фертилид

Жирафовая Мухоловка
Жирафовая Мухоловка

Полный Рост
Полный Рост

Истребитель Самоцветов
Истребитель Самоцветов

Отшельник Светокамня
Отшельник Светокамня

Гигантский Песчаный Вурм
Гигантский Песчаный Вурм

Медовый Мамонт
Медовый Мамонт

Наставник Таранного Рога
Наставник Таранного Рога

Скромный Натуралист
Скромный Натуралист

Элементаль Плюща
Элементаль Плюща

Когла, Исполинская Обезьяна
Когла, Исполинская Обезьяна

Во Главе Табуна
Во Главе Табуна

Путь Миграции
Путь Миграции

Кочующий Большерог
Кочующий Большерог

Чудовищная Поступь
Чудовищная Поступь

Мохошкурый Гориак
Мохошкурый Гориак

Сказание о Броккосе
Сказание о Броккосе

Стремительное Падение
Стремительное Падение

Снести с Ног
Снести с Ног

Внезапная Паутина
Внезапная Паутина

Узы Уцелевших
Узы Уцелевших

Помешать Врагу
Помешать Врагу

Титанот Рекс
Титанот Рекс

Вивьен, Защитница Монстров
Вивьен, Защитница Монстров

Захирение
Захирение

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Возвращение за Добавкой
Возвращение за Добавкой

Охотник с Могильника
Охотник с Могильника

Броккос, Венец Вечности
Броккос, Венец Вечности

Направленная Сила
Направленная Сила

Чевилл, Бич Монстров
Чевилл, Бич Монстров

Оазис Смерти
Оазис Смерти

Отчаянная Тактика
Отчаянная Тактика

Жуткий Ультиматум
Жуткий Ультиматум

Новоявленный Ультиматум
Новоявленный Ультиматум

Фелидар Папоротниковых Низин
Фелидар Папоротниковых Низин

Генерал Кудро из Драннита
Генерал Кудро из Драннита

Блюститель Генерала
Блюститель Генерала

Ультиматум Порождения
Ультиматум Порождения

Иллуна, Венец Желаний
Иллуна, Венец Желаний

Вдохновенный Ультиматум
Вдохновенный Ультиматум

Киннан, Одаренный Узомант
Киннан, Одаренный Узомант

Раптор Лабиринта
Раптор Лабиринта

Знающий Драккис
Знающий Драккис

Нарсет Древнего Пути
Нарсет Древнего Пути

Некропантера
Некропантера

Нетрой, Венец Смерти
Нетрой, Венец Смерти

Месть Отпрыска
Месть Отпрыска

Антилопа Наделов
Антилопа Наделов

Первобытные Сопереживания
Первобытные Сопереживания

Крушитель из Кварцевого Леса
Крушитель из Кварцевого Леса

Царственный Леозавр
Царственный Леозавр

Риэлль, Вечномудрая
Риэлль, Вечномудрая

Разрушительный Ультиматум
Разрушительный Ультиматум

Савайский Громогрив
Савайский Громогрив

Прорицательница Черепов
Прорицательница Черепов

Владетельный Небесный Кот
Владетельный Небесный Кот

Ползучий Морок
Ползучий Морок

Снапдакс, Венец Охоты
Снапдакс, Венец Охоты

Песнь Творения
Песнь Творения

Дракон-Пикси
Дракон-Пикси

Гнездовье Титанов
Гнездовье Титанов

Трубящий Гнарр
Трубящий Гнарр

Вадрок, Венец Грома
Вадрок, Венец Грома

Вихрь Мыслей
Вихрь Мыслей

Винота, Объединившая Силы
Винота, Объединившая Силы

Вспышка Зенита
Вспышка Зенита

Настороженная Узомантка Внимания
Настороженная Узомантка Внимания

Коварная Узомантка Ночи
Коварная Узомантка Ночи

Нечестивый Мастеровой
Нечестивый Мастеровой

Джайруда, Погибель из Бездны
Джайруда, Погибель из Бездны

Джеганта, Источник
Джеганта, Источник

Ликующая Узомантка Небес
Ликующая Узомантка Небес

Кахира, Попечительница
Кахира, Попечительница

Керуга, Мудрец-Исполин
Керуга, Мудрец-Исполин

Луррус из Логова Грез
Луррус из Логова Грез

Лутри, Ловчая Заклинаний
Лутри, Ловчая Заклинаний

Обош, Пронзатель Дичи
Обош, Пронзатель Дичи

Гордый Узомант Свирепости
Гордый Узомант Свирепости

Звучный Узомант Рева
Звучный Узомант Рева

Умори, Собиратель
Умори, Собиратель

Йорион, Небесный Скиталец
Йорион, Небесный Скиталец

Зерда, Пылающая на Рассвете
Зерда, Пылающая на Рассвете

БЕСЦВЕТНЫЙ

Адаптирующаяся Сиятельница
Адаптирующаяся Сиятельница

Ищейка
Ищейка

Загадочное Яйцо
Загадочное Яйцо

АРТЕФАКТЫ

Кристальный Гигант
Кристальный Гигант

Кристалл Индаты
Кристалл Индаты

Кристалл Кетрии
Кристалл Кетрии

Озолит
Озолит

Кристалл Раугрина
Кристалл Раугрина

Кристалл Савая
Кристалл Савая

Сонный Дротик
Сонный Дротик

Капкан
Капкан

Кристалл Загота
Кристалл Загота

ЗЕМЛИ

Пещеры Пролитой Крови
Пещеры Пролитой Крови

Цветущие Пески
Цветущие Пески

Анклав Узомантов
Анклав Узомантов

Мрачная Заводь
Мрачная Заводь

Перерождающиеся Дебри
Перерождающиеся Дебри

Триом Индата
Триом Индата

Лощина в Джунглях
Лощина в Джунглях

Триом Кетрия
Триом Кетрия

Триом Раугрин
Триом Раугрин

Непроходимые Горы
Непроходимые Горы

Триом Савай
Триом Савай

Выжженные Пустоши
Выжженные Пустоши

Скальные Стремнины
Скальные Стремнины

Водопад Шиполесья
Водопад Шиполесья

Тихая Бухта
Тихая Бухта

Обветренный Утес
Обветренный Утес

Триом Загот
Триом Загот

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

 

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