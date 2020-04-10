Ikoria: Lair of Behemoths
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БЕЛЫЕ
Изгнание Клинком
Офицер Заставы
Скоординированная Атака
Защитница Выводка
Начальница Дневного Отряда
Божественная Стрела
Драннитский Целитель
Драннитский Магистрат
Бок о Бок
Матерая Лисица
Гарнизонная Кошка
Летяга Спираледрева
Ловчий Лигр
Внушительный Вышезавр
Наставница Зорких Глаз
Авантюристка из Лавобрега
Свет Надежды
Сияющий Мотылек Роя
Величественный Золоторог
Гривистый Сервал
Сказание о Снапдаксе
Пацифизм
Тигр-Крылан
Сержант Переднего Края
Закрытое Убежище
Савайский Саблезуб
Тактик Силков
Надежная Стойка
Кобылица Величия
Спонтанный Полет
Козодор Бушующей Бури
Проглотить Целиком
Доблестный Спаситель
Лисопугай
Воля Всеохотника
СИНИЕ
Защищенная Черепаха
Предвосхищение
Кровархипелаг
Пернатая Диковина
Дар Исполнителя Желаний
Ловчая Сфера
Свертывание
Кристакраб
Снохвостая Цапля
Протокол Побега
Разлет Эссенции
Чтец Граней
Морозная Рысь
Засада Морозной Завесы
Переливчатый Колокол
Порыв Ветра
Подавляющие Силки
Под Защитой
Мистическое Подчинение
Сказание об Иллуне
Обезвредить
Единение Разумов
Тревожные Моря
Мерцающий Дельфин
Симбионт-Головастик
Прыткая Береговая Акула
Разведывательная Вылазка
Стремительный Спрут
Акулий Тайфун
Поразительное Происшествие
Вороватая Выдра
Прожорливый Мегалодон
Складчатокрылый Птерон
Наставник Размаха Крыльев
ЧЕРНЫЕ
Бастион Воспоминаний
Проворная Пиявка
Стынущая Кровь
Сапожный Кусака
Диколовчая Браконьерша
Зов Обитателя Смерти
Пещерный Шептун
Верещащий Сборщик
Пробуждение Трупа
Темная Сделка
Мертвый Груз
Нетопырь-Плакальщик
Прочная Спираленожка
Наставница Клыка Сумерек
Легкая Добыча
Вымирание
Панголин Мрака
Зловещий Плясун
Бессердечное Деяние
Загнанный Кошмар
Ненасытный Гемофаг
Притаившийся Снайпер
Утечка Памяти
Взаимное Уничтожение
Сказание о Нетрое
Коммандос Ночного Отряда
Зазубренный Скорпион
Удушливый Дым
Нерушимые Узы
Нежданные Клыки
Неожиданная Помощь
Призыватель Пустоты
Шепчущий Отряд
Заготская Мамба
КРАСНЫЕ
Пылающий Залп
Гремлин Едкой Слюны
Рывок Громового Хищника
Трогательное Воссоединение
Битва Титанов
Пронзатель Облаков
Драннитская Уязвительница
Феникс Вечного Пера
Яростная Тигорилла
Огненное Пророчество
Расплескавшееся Пламя
Следовой Кратер
Запретная Дружба
Разъяренный Раптор
Наставница Гребня Страха
Жажда Крови
Обостренные Рефлексы
Лавовый Змей
Лукка, Изгой Медных Кителей
Разогнавшийся Громила
Сказание о Вадроке
Попугобраз
Колючая Мармозетка
Пироцератопс
Раздирающие Когти
Отражение Ящера
Роющий Землю Молох
Громыхающий Обвал
Сокрушитель Убежища
Изорванные Паруса
Пожирающая Заклинания Росомаха
Неуверенная Связь
Непредсказуемый Циклон
Вербовка Чудовищ
Идаро, Бродячее Чудовище
ЗЕЛЕНЫЕ
Зов Приключений
Всемогущий Брушвагг
Приносящий Удачу Старрикс
Пролом Преграды
Щетинистый Вепрь
Натиск Вечного Зверя
Колоссификация
Симбионт Сущности
Крот-Раскапыватель
Неудержимый Медведеволк
Фертилид
Жирафовая Мухоловка
Полный Рост
Истребитель Самоцветов
Отшельник Светокамня
Гигантский Песчаный Вурм
Медовый Мамонт
Наставник Таранного Рога
Скромный Натуралист
Элементаль Плюща
Когла, Исполинская Обезьяна
Во Главе Табуна
Путь Миграции
Кочующий Большерог
Чудовищная Поступь
Мохошкурый Гориак
Сказание о Броккосе
Стремительное Падение
Снести с Ног
Внезапная Паутина
Узы Уцелевших
Помешать Врагу
Титанот Рекс
Вивьен, Защитница Монстров
Захирение
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Возвращение за Добавкой
Охотник с Могильника
Броккос, Венец Вечности
Направленная Сила
Чевилл, Бич Монстров
Оазис Смерти
Отчаянная Тактика
Жуткий Ультиматум
Новоявленный Ультиматум
Фелидар Папоротниковых Низин
Генерал Кудро из Драннита
Блюститель Генерала
Ультиматум Порождения
Иллуна, Венец Желаний
Вдохновенный Ультиматум
Киннан, Одаренный Узомант
Раптор Лабиринта
Знающий Драккис
Нарсет Древнего Пути
Некропантера
Нетрой, Венец Смерти
Месть Отпрыска
Антилопа Наделов
Первобытные Сопереживания
Крушитель из Кварцевого Леса
Царственный Леозавр
Риэлль, Вечномудрая
Разрушительный Ультиматум
Савайский Громогрив
Прорицательница Черепов
Владетельный Небесный Кот
Ползучий Морок
Снапдакс, Венец Охоты
Песнь Творения
Дракон-Пикси
Гнездовье Титанов
Трубящий Гнарр
Вадрок, Венец Грома
Вихрь Мыслей
Винота, Объединившая Силы
Вспышка Зенита
Настороженная Узомантка Внимания
Коварная Узомантка Ночи
Нечестивый Мастеровой
Джайруда, Погибель из Бездны
Джеганта, Источник
Ликующая Узомантка Небес
Кахира, Попечительница
Керуга, Мудрец-Исполин
Луррус из Логова Грез
Лутри, Ловчая Заклинаний
Обош, Пронзатель Дичи
Гордый Узомант Свирепости
Звучный Узомант Рева
Умори, Собиратель
Йорион, Небесный Скиталец
Зерда, Пылающая на Рассвете
БЕСЦВЕТНЫЙ
Адаптирующаяся Сиятельница
Ищейка
Загадочное Яйцо
АРТЕФАКТЫ
Кристальный Гигант
Кристалл Индаты
Кристалл Кетрии
Озолит
Кристалл Раугрина
Кристалл Савая
Сонный Дротик
Капкан
Кристалл Загота
ЗЕМЛИ
Пещеры Пролитой Крови
Цветущие Пески
Анклав Узомантов
Мрачная Заводь
Перерождающиеся Дебри
Триом Индата
Лощина в Джунглях
Триом Кетрия
Триом Раугрин
Непроходимые Горы
Триом Савай
Выжженные Пустоши
Скальные Стремнины
Водопад Шиполесья
Тихая Бухта
Обветренный Утес
Триом Загот
Равнина
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Остров
Болото
Болото
Болото
Гора
Гора
Гора
Лес
Лес
Лес
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