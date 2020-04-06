Ikoria: Lair of Behemoths Variants
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БЕЛЫЕ
Защитница Выводка
Ловчий Лигр
Величественный Золоторог
Лисопугай
Драннитский Магистрат
Авантюристка из Лавобрега
Сияющий Мотылек Роя
Сказание о Снапдаксе
Матерая Лисица
Ловчий Лигр
Сияющий Мотылек Роя
СИНИЕ
Кровархипелаг
Снохвостая Цапля
Прыткая Береговая Акула
Стремительный Спрут
Сказание об Иллуне
Акулий Тайфун
Прожорливый Мегалодон
Симбионт-Головастик
ЧЕРНЫЕ
Пещерный Шептун
Верещащий Сборщик
Нетопырь-Плакальщик
Ненасытный Гемофаг
Вымирание
Загнанный Кошмар
Сказание о Нетрое
Бессердечное Деяние
Призыватель Пустоты
Dirge Bat
КРАСНЫЕ
Лукка, Изгой Медных Кителей
Пронзатель Облаков
Феникс Вечного Пера
Попугобраз
Сказание о Вадроке
Идаро, Бродячее Чудовище
Запретная Дружба
Феникс Вечного Пера
Идаро, Бродячее Чудовище
ЗЕЛЕНЫЕ
Вивьен, Защитница Монстров
Приносящий Удачу Старрикс
Истребитель Самоцветов
Отшельник Светокамня
Кочующий Большерог
Колоссификация
Когла, Исполинская Обезьяна
Сказание о Броккосе
Colossification
Путь Миграции
Истребитель Самоцветов
Титанот Рекс
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Зилорта, Воплощение Силы
Нарсет Древнего Пути
Охотник с Могильника
Броккос, Венец Вечности
Иллуна, Венец Желаний
Знающий Драккис
Некропантера
Нетрой, Венец Смерти
Антилопа Наделов
Царственный Леозавр
Снапдакс, Венец Охоты
Трубящий Гнарр
Вадрок, Венец Грома
Чевилл, Бич Монстров
Оазис Смерти
Жуткий Ультиматум
Новоявленный Ультиматум
Фелидар Папоротниковых Низин
Генерал Кудро из Драннита
Ультиматум Порождения
Вдохновенный Ультиматум
Киннан, Одаренный Узомант
Раптор Лабиринта
Месть Отпрыска
Крушитель из Кварцевого Леса
Риэлль, Вечномудрая
Разрушительный Ультиматум
Владетельный Небесный Кот
Ползучий Морок
Песнь Творения
Гнездовье Титанов
Вихрь Мыслей
Винота, Объединившая Силы
Нечестивый Мастеровой
Джайруда, Погибель из Бездны
Джеганта, Источник
Кахира, Попечительница
Керуга, Мудрец-Исполин
Луррус из Логова Грез
Лутри, Ловчая Заклинаний
Обош, Пронзатель Дичи
Умори, Собиратель
Йорион, Небесный Скиталец
Зерда, Пылающая на Рассвете
Дракон-Пикси
Броккос, Венец Вечности
Иллуна, Венец Желаний
Нетрой, Венец Смерти
Снапдакс, Венец Охоты
Дракон-Пикси
Вадрок, Венец Грома
Джайруда, Погибель из Бездны
БЕСЦВЕТНЫЙ
Mysterious Egg
АРТЕФАКТЫ
Кристальный Гигант
Озолит
Crystalline Giant
ЗЕМЛИ
Триом Индата
Триом Кетрия
Триом Раугрин
Триом Савай
Триом Загот
Анклав Узомантов
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