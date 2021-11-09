Innistrad: Crimson Vow Variants
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БЕЛЫЕ
Серафим, Хранительница Дыхания
Обручальное Кольцо
Drogskol Reinforcements
Haunted Library
Priest of the Blessed Graf
Rhoda, Geist Avenger
Storm of Souls
Sudden Salvation
Breathkeeper Seraph
Wedding Ring
Нечестивый Пресвитер
Гостеприимная Вампирша
Талия, Страж Трейбена
Круг Заключения
Спаситель Олленбока
Талия, Страж Трейбена
By Invitation Only
Cemetery Protector
Hallowed Haunting
Hopeful Initiate
Lantern Flare
Savior of Ollenbock
Sigarda's Summons
Voice of the Blessed
Призыв Сигарды
СИНИЕ
Властный Разрушитель Разума
Donal, Herald of Wings
Breath of the Sleepless
Ethereal Investigator
Haunting Imitation
Occult Epiphany
Spectral Arcanist
Timin, Youthful Geist
Imperious Mindbreaker
Геральф, Изощренный Сшиватель
Жажда Открытий
Cemetery Illuminator
Consuming Tide
Dreamshackle Geist
Hullbreaker Horror
Inspired Idea
Necroduality
Overcharged Amalgam
Patchwork Crawler
Winged Portent
Ловушка Призрачного Фонаря
ЧЕРНЫЕ
Гибельный Ткач
Timothar, Baron of Bats
Crossway Troublemakers
Glass-Cast Heart
Kamber, the Plunderer
Olivia's Wrath
Predators' Hour
Shadowgrange Archfiend
Doom Weaver
Сорин Безрадостный
Одержимая Кровью Бонвиванка
Поставщик Кровавых Сосудов
Фалькенратская Прародительница
Ненасытная Гостья
Притаившаяся Убийца
Сорин Безрадостный
Свадебный Охранник
Токсрилл, Едкий
Фалькенратская Прародительница
Сорин Безрадостный
Cemetery Desecrator
Demonic Bargain
Dreadfeast Demon
Dying to Serve
Graf Reaver
Headless Rider
Path of Peril
Гибельный Уязвитель
КРАСНЫЕ
Фаланга Миражей
Arterial Alchemy
Imposing Grandeur
Laurine, the Diversion
Markov Enforcer
Midnight Arsonist
Scion of Opulence
Mirage Phalanx
Чандра, Сражающая Наповал
Воинственная Гостья
Гипнотизерша Крови
Сибаритка Кровавых Лепестков
Кладбищенский Привратник
Вампирша-Подавительница
Фалькенратские Сибаритки
Прислужницы Оливии
Волдаренский Эпикуреец
Месть Вампиров
Alchemist's Gambit
Change of Fortune
Creepy Puppeteer
Curse of Hospitality
Kessig Wolfrider
Manaform Hellkite
Stensia Uprising
Вампирша-Подавительница
ЗЕЛЕНЫЕ
Владыка Холлоухенджа
Громоподобный Конь Силы
Hollowhenge Overlord
Thundering Mightmare
Нелюдимая Чучельница
Ascendant Packleader
Cemetery Prowler
Cultivator Colossus
Dig Up
Glorious Sunrise
Hamlet Vanguard
Hiveheart Shaman
Howling Moon
Splendid Reclamation
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Миллисента, Беспокойный Призрак
Стрефан, Основатель Рода Маурер
Умбрис, Воплощение Страха
Millicent, Restless Revenant
Strefan, Maurer Progenitor
Disorder in the Court
Sinister Waltz
Umbris, Fear Manifest
Кайя, Охотница на Привидений
Анже, Нечестивая Подружка
Собиратель Кровавой Подати
Очиститель из Рода Марковых
Танцор из Рода Марковых
Одрик, Проклятый Кровью
Оливия, Багровая Невеста
Эрут, Измученная Пророчица
Гролнок, Всепоедатель
Халана и Алена, Партнеры
Старый Рутштайн
Торенс, Кулак Ангелов
Эрут, Измученная Пророчица
Оливия, Багровая Невеста
Торенс, Кулак Ангелов
АРТЕФАКТЫ
Дневник Дознавателя
Dollhouse of Horrors
Investigator's Journal
ЗЕМЛИ
Поляна Поганок
Каскад Корней Грез
Разгромленное Святилище
Изрезанный Штормами Берег
Закатный Перевал
Voldaren Estate
Равнина
Остров
Болото
Гора
Лес
Усадьба Волдаренов
ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ
Оруженосец Кровавой Клятвы
Генрика Домнати
Невинная Путница
Беспокойный Искатель Крови
Волдаренская Кровопускательница
Очаровательный Ухажер
Эдгар, Очарованный Жених
Руно Стромкирк
Катильда, Мученица Донхарта
Инспектор Якоб Хаукен
Доротея, Мстительная Жертва
Руно Стромкирк
Инспектор Якоб Хаукен
Генрика Домнати
Невинная Путница
Волдаренская Кровопускательница
Эдгар, Очарованный Жених
Faithbound Judge
Wedding Announcement
Mirrorhall Mimic
Concealing Curtains
Ill-Tempered Loner
Volatile Arsonist
Avabruck Caretaker
Howlpack Piper
Ulvenwald Oddity
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