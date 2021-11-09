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БЕЛЫЕ

Серафим, Хранительница Дыхания
Серафим, Хранительница Дыхания

Обручальное Кольцо
Обручальное Кольцо

Drogskol Reinforcements
Drogskol Reinforcements

Haunted Library
Haunted Library

Priest of the Blessed Graf
Priest of the Blessed Graf

Rhoda, Geist Avenger
Rhoda, Geist Avenger

Storm of Souls
Storm of Souls

Sudden Salvation
Sudden Salvation

Breathkeeper Seraph
Breathkeeper Seraph

Wedding Ring
Wedding Ring

Нечестивый Пресвитер
Нечестивый Пресвитер

Гостеприимная Вампирша
Гостеприимная Вампирша

Талия, Страж Трейбена
Талия, Страж Трейбена

Круг Заключения
Круг Заключения

Спаситель Олленбока
Спаситель Олленбока

Талия, Страж Трейбена
Талия, Страж Трейбена

By Invitation Only
By Invitation Only

Cemetery Protector
Cemetery Protector

Hallowed Haunting
Hallowed Haunting

Hopeful Initiate
Hopeful Initiate

Lantern Flare
Lantern Flare

Savior of Ollenbock
Savior of Ollenbock

Sigarda's Summons
Sigarda's Summons

Voice of the Blessed
Voice of the Blessed

Призыв Сигарды
Призыв Сигарды

СИНИЕ

Властный Разрушитель Разума
Властный Разрушитель Разума

Donal, Herald of Wings
Donal, Herald of Wings

Breath of the Sleepless
Breath of the Sleepless

Ethereal Investigator
Ethereal Investigator

Haunting Imitation
Haunting Imitation

Occult Epiphany
Occult Epiphany

Spectral Arcanist
Spectral Arcanist

Timin, Youthful Geist
Timin, Youthful Geist

Imperious Mindbreaker
Imperious Mindbreaker

Геральф, Изощренный Сшиватель
Геральф, Изощренный Сшиватель

Жажда Открытий
Жажда Открытий

Cemetery Illuminator
Cemetery Illuminator

Consuming Tide
Consuming Tide

Dreamshackle Geist
Dreamshackle Geist

Hullbreaker Horror
Hullbreaker Horror

Inspired Idea
Inspired Idea

Necroduality
Necroduality

Overcharged Amalgam
Overcharged Amalgam

Patchwork Crawler
Patchwork Crawler

Winged Portent
Winged Portent

Ловушка Призрачного Фонаря
Ловушка Призрачного Фонаря

ЧЕРНЫЕ

Гибельный Ткач
Гибельный Ткач

Timothar, Baron of Bats
Timothar, Baron of Bats

Crossway Troublemakers
Crossway Troublemakers

Glass-Cast Heart
Glass-Cast Heart

Kamber, the Plunderer
Kamber, the Plunderer

Olivia's Wrath
Olivia's Wrath

Predators' Hour
Predators' Hour

Shadowgrange Archfiend
Shadowgrange Archfiend

Doom Weaver
Doom Weaver

Сорин Безрадостный
Сорин Безрадостный

Одержимая Кровью Бонвиванка
Одержимая Кровью Бонвиванка

Поставщик Кровавых Сосудов
Поставщик Кровавых Сосудов

Фалькенратская Прародительница
Фалькенратская Прародительница

Ненасытная Гостья
Ненасытная Гостья

Притаившаяся Убийца
Притаившаяся Убийца

Сорин Безрадостный
Сорин Безрадостный

Свадебный Охранник
Свадебный Охранник

Токсрилл, Едкий
Токсрилл, Едкий

Фалькенратская Прародительница
Фалькенратская Прародительница

Сорин Безрадостный
Сорин Безрадостный

Cemetery Desecrator
Cemetery Desecrator

Demonic Bargain
Demonic Bargain

Dreadfeast Demon
Dreadfeast Demon

Dying to Serve
Dying to Serve

Graf Reaver
Graf Reaver

Headless Rider
Headless Rider

Path of Peril
Path of Peril

Гибельный Уязвитель
Гибельный Уязвитель

КРАСНЫЕ

Фаланга Миражей
Фаланга Миражей

Arterial Alchemy
Arterial Alchemy

Imposing Grandeur
Imposing Grandeur

Laurine, the Diversion
Laurine, the Diversion

Markov Enforcer
Markov Enforcer

Midnight Arsonist
Midnight Arsonist

Scion of Opulence
Scion of Opulence

Mirage Phalanx
Mirage Phalanx

Чандра, Сражающая Наповал
Чандра, Сражающая Наповал

Воинственная Гостья
Воинственная Гостья

Гипнотизерша Крови
Гипнотизерша Крови

Сибаритка Кровавых Лепестков
Сибаритка Кровавых Лепестков

Кладбищенский Привратник
Кладбищенский Привратник

Вампирша-Подавительница
Вампирша-Подавительница

Фалькенратские Сибаритки
Фалькенратские Сибаритки

Прислужницы Оливии
Прислужницы Оливии

Волдаренский Эпикуреец
Волдаренский Эпикуреец

Месть Вампиров
Месть Вампиров

Alchemist's Gambit
Alchemist's Gambit

Change of Fortune
Change of Fortune

Creepy Puppeteer
Creepy Puppeteer

Curse of Hospitality
Curse of Hospitality

Kessig Wolfrider
Kessig Wolfrider

Manaform Hellkite
Manaform Hellkite

Stensia Uprising
Stensia Uprising

Вампирша-Подавительница
Вампирша-Подавительница

ЗЕЛЕНЫЕ

Владыка Холлоухенджа
Владыка Холлоухенджа

Громоподобный Конь Силы
Громоподобный Конь Силы

Hollowhenge Overlord
Hollowhenge Overlord

Thundering Mightmare
Thundering Mightmare

Нелюдимая Чучельница
Нелюдимая Чучельница

Ascendant Packleader
Ascendant Packleader

Cemetery Prowler
Cemetery Prowler

Cultivator Colossus
Cultivator Colossus

Dig Up
Dig Up

Glorious Sunrise
Glorious Sunrise

Hamlet Vanguard
Hamlet Vanguard

Hiveheart Shaman
Hiveheart Shaman

Howling Moon
Howling Moon

Splendid Reclamation
Splendid Reclamation

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Миллисента, Беспокойный Призрак
Миллисента, Беспокойный Призрак

Стрефан, Основатель Рода Маурер
Стрефан, Основатель Рода Маурер

Умбрис, Воплощение Страха
Умбрис, Воплощение Страха

Millicent, Restless Revenant
Millicent, Restless Revenant

Strefan, Maurer Progenitor
Strefan, Maurer Progenitor

Disorder in the Court
Disorder in the Court

Sinister Waltz
Sinister Waltz

Umbris, Fear Manifest
Umbris, Fear Manifest

Кайя, Охотница на Привидений
Кайя, Охотница на Привидений

Анже, Нечестивая Подружка
Анже, Нечестивая Подружка

Собиратель Кровавой Подати
Собиратель Кровавой Подати

Очиститель из Рода Марковых
Очиститель из Рода Марковых

Танцор из Рода Марковых
Танцор из Рода Марковых

Одрик, Проклятый Кровью
Одрик, Проклятый Кровью

Оливия, Багровая Невеста
Оливия, Багровая Невеста

Эрут, Измученная Пророчица
Эрут, Измученная Пророчица

Гролнок, Всепоедатель
Гролнок, Всепоедатель

Халана и Алена, Партнеры
Халана и Алена, Партнеры

Старый Рутштайн
Старый Рутштайн

Торенс, Кулак Ангелов
Торенс, Кулак Ангелов

Эрут, Измученная Пророчица
Эрут, Измученная Пророчица

Оливия, Багровая Невеста
Оливия, Багровая Невеста

Торенс, Кулак Ангелов
Торенс, Кулак Ангелов

АРТЕФАКТЫ

Дневник Дознавателя
Дневник Дознавателя

Dollhouse of Horrors
Dollhouse of Horrors

Investigator's Journal
Investigator's Journal

ЗЕМЛИ

Поляна Поганок
Поляна Поганок

Каскад Корней Грез
Каскад Корней Грез

Разгромленное Святилище
Разгромленное Святилище

Изрезанный Штормами Берег
Изрезанный Штормами Берег

Закатный Перевал
Закатный Перевал

Voldaren Estate
Voldaren Estate

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Болото
Болото

Гора
Гора

Лес
Лес

Усадьба Волдаренов
Усадьба Волдаренов

ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ

Оруженосец Кровавой Клятвы
Рыцарь Кровавой Клятвы

Оруженосец Кровавой Клятвы

Генрика Домнати
Генрика, Адская Провидица

Генрика Домнати

Невинная Путница
Жестокая Злоумышленница

Невинная Путница

Беспокойный Искатель Крови
Окровавленный Кутила

Беспокойный Искатель Крови

Волдаренская Кровопускательница
Призывательница Кровопырей

Волдаренская Кровопускательница

Очаровательный Ухажер
Смертоносный Танцовщик

Очаровательный Ухажер

Эдгар, Очарованный Жених
Гроб Эдгара Маркова

Эдгар, Очарованный Жених

Руно Стромкирк
Кротусс, Владыка Пучины

Руно Стромкирк

Катильда, Мученица Донхарта
Занимающийся Рассвет Катильды

Катильда, Мученица Донхарта

Инспектор Якоб Хаукен
Озарение Хаукена

Инспектор Якоб Хаукен

Доротея, Мстительная Жертва
Воздаяние Доротеи

Доротея, Мстительная Жертва

Руно Стромкирк
Кротусс, Владыка Пучины

Руно Стромкирк

Инспектор Якоб Хаукен
Озарение Хаукена

Инспектор Якоб Хаукен

Генрика Домнати
Генрика, Адская Провидица

Генрика Домнати

Невинная Путница
Жестокая Злоумышленница

Невинная Путница

Волдаренская Кровопускательница
Призывательница Кровопырей

Волдаренская Кровопускательница

Эдгар, Очарованный Жених
Гроб Эдгара Маркова

Эдгар, Очарованный Жених

Faithbound Judge
Sinner's Judgment

Faithbound Judge

Wedding Announcement
Wedding Festivity

Wedding Announcement

Mirrorhall Mimic
Ghastly Mimicry

Mirrorhall Mimic

Concealing Curtains
Revealing Eye

Concealing Curtains

Ill-Tempered Loner
Howlpack Avenger

Ill-Tempered Loner

Volatile Arsonist
Dire-Strain Anarchist

Volatile Arsonist

Avabruck Caretaker
Hollowhenge Huntmaster

Avabruck Caretaker

Howlpack Piper
Wildsong Howler

Howlpack Piper

Ulvenwald Oddity
Ulvenwald Behemoth

Ulvenwald Oddity

 

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