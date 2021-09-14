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БЕЛЫЕ

Небесное Правосудие
Небесное Правосудие

Проклятие Схожести
Проклятие Схожести

Спасательница Вересковой Пустоши
Спасательница Вересковой Пустоши

Авангард Сигарды
Авангард Сигарды

Храбрая Фонарщица
Храбрая Фонарщица

Стена Скорби
Стена Скорби

Мемориал Авацины
Мемориал Авацины

Видения Славы
Видения Славы

Абзанский Сокольничий
Абзанский Сокольничий

Аинок-Побратим
Аинок-Побратим

Ангел Грядущей Славы
Ангел Грядущей Славы

Защитница Бастиона
Защитница Бастиона

Осада Цитадели
Осада Цитадели

Очистительная Вспышка
Очистительная Вспышка

Блюстители Связанных Душ
Блюстители Связанных Душ

Почившие в Бозе
Почившие в Бозе

Элитный Чешуйчатый Страж
Элитный Чешуйчатый Страж

Вестник Войны
Вестник Войны

Час Расплаты
Час Расплаты

Рыцарь Белой Орхидеи
Рыцарь Белой Орхидеи

Микеас, Лунарх
Микеас, Лунарх

Одрик, Искусный Тактик
Одрик, Искусный Тактик

Орзов-Проповедник
Орзов-Проповедник

Возврат к Праху
Возврат к Праху

Гевонские Всадники
Гевонские Всадники

Мечи на Орала
Мечи на Орала

Нерушимый Строй
Нерушимый Строй

Посланница Победы
Посланница Победы

СИНИЕ

Скааб с Тесаком
Скааб с Тесаком

Проклятие Развязывания
Проклятие Развязывания

Утонуть в Грезах
Утонуть в Грезах

Опустошить Лабораторию
Опустошить Лабораторию

Крылатый Скааб Орды
Крылатый Скааб Орды

Теневое Племя
Теневое Племя

Видения Удвоения
Видения Удвоения

Эфирные Смерчи
Эфирные Смерчи

Далекая Мелодия
Далекая Мелодия

Вековечная Владычица Небес
Вековечная Владычица Небес

Забытое Творение
Забытое Творение

Хавенгульский Руновяз
Хавенгульский Руновяз

Час Вечности
Час Вечности

Буря на Крыше
Буря на Крыше

Сшиватель Геральф
Сшиватель Геральф

Алхимик-Нежить
Алхимик-Нежить

ЧЕРНЫЕ

Переполненный Склеп
Переполненный Склеп

Проклятие Неупокоенных Мертвецов
Проклятие Неупокоенных Мертвецов

Гулянка Упырей
Гулянка Упырей

Горекс, Могильный Панцирь
Горекс, Могильный Панцирь

Крадущаяся Ловчая Привидений
Крадущаяся Ловчая Привидений

Ненасытный Гнилобрюх
Ненасытный Гнилобрюх

Тиран Гробницы
Тиран Гробницы

Видения Страха
Видения Страха

Полчище Проклятых
Полчище Проклятых

Малакирский Мясник
Малакирский Мясник

Кладбищенский Жнец
Кладбищенский Жнец

Трупный Гадатель
Трупный Гадатель

Темное Спасение
Темное Спасение

Барон Смерти
Барон Смерти

Колосс с Места Резни
Колосс с Места Резни

Страшный Призыв
Страшный Призыв

Вторжение Орды Ужаса
Вторжение Орды Ужаса

Пожиратель Надежды
Пожиратель Надежды

Бесчисленные Ряды Мертвецов
Бесчисленные Ряды Мертвецов

Накормить Рой
Накормить Рой

Трупный Куль-Мародер
Трупный Куль-Мародер

Целиться в Горло
Целиться в Горло

Господин Могильных Отродий
Господин Могильных Отродий

Лилиана, Величие Смерти
Лилиана, Величие Смерти

Преданный Лилианы
Преданный Лилианы

Мастерство Лилианы
Мастерство Лилианы

Повелительница Проклятых
Повелительница Проклятых

Полуночный Жнец
Полуночный Жнец

Разрывание Могил
Разрывание Могил

Надзиратель над Проклятыми
Надзиратель над Проклятыми

Жнец Искры
Жнец Искры

Вытягивание Плоти
Вытягивание Плоти

Неживой Гадатель
Неживой Гадатель

Апокалипсис Зомби
Апокалипсис Зомби

КРАСНЫЕ

Проклятие Одержимости
Проклятие Одержимости

Видения Разорения
Видения Разорения

ЗЕЛЕНЫЕ

Празднование Жатвы
Празднование Жатвы

Проклятие Цепкой Паутины
Проклятие Цепкой Паутины

Элита Клинка Цапли
Элита Клинка Цапли

Курбис, Празднующий Жатву
Курбис, Празднующий Жатву

Разрушительное Вторжение
Разрушительное Вторжение

Сигардианский Фанатик
Сигардианский Фанатик

Сомбервальдская Хозяйка Зверей
Сомбервальдская Хозяйка Зверей

Видения Превосходства
Видения Превосходства

Пилигрим Авацины
Пилигрим Авацины

Зверь Внутри
Зверь Внутри

Животная Угроза
Животная Угроза

Биогенное Улучшение
Биогенное Улучшение

Защитница Ламбхольта
Защитница Ламбхольта

Присутствие Смерти
Присутствие Смерти

Вечная Свидетельница
Вечная Свидетельница

Порыв Роста
Порыв Роста

Мудрец Круговорота
Мудрец Круговорота

Вдохновляющий Клич
Вдохновляющий Клич

Кессигские Ломатели Клеток
Кессигские Ломатели Клеток

Откровение Шамана
Откровение Шамана

Сомбервальдский Мудрец
Сомбервальдский Мудрец

Мехагигант Зарослей
Мехагигант Зарослей

Дикая Повелительница Зверей
Дикая Повелительница Зверей

Явимайский Старейшина
Явимайский Старейшина

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Лейнора, Владычица Осени
Лейнора, Владычица Осени

Уилхелт, Топор Гнили
Уилхелт, Топор Гнили

Элоиза, Нефалийская Сыщица
Элоиза, Нефалийская Сыщица

Кайлер, Сигардианский Посланник
Кайлер, Сигардианский Посланник

Линде, Веселая Мучительница
Линде, Веселая Мучительница

Капитан с Места Резни
Капитан с Места Резни

Несгибаемый Чешуйчатый Владыка
Несгибаемый Чешуйчатый Владыка

Джиза и Геральф
Джиза и Геральф

Сверкающий Надзиратель
Сверкающий Надзиратель

Воитель Милости Цапли
Воитель Милости Цапли

Лесничий Ордена Можжевельника
Лесничий Ордена Можжевельника

Беспощадный Клык Смерти
Беспощадный Клык Смерти

Сигарда, Милость Цапли
Сигарда, Милость Цапли

Вызывательница Тростани
Вызывательница Тростани

АРТЕФАКТЫ

Магическая Печать
Магическая Печать

Угольный Бриллиант
Угольный Бриллиант

Сфера Командира
Сфера Командира

Зверинец Жизнетворца
Зверинец Жизнетворца

Небесный Бриллиант
Небесный Бриллиант

Солнечное Кольцо
Солнечное Кольцо

Скороходные Сапоги
Скороходные Сапоги

Амулет Господства
Амулет Господства

Амулет Единения
Амулет Единения

ЗЕМЛИ

Порченый Лес
Порченый Лес

Боджукское Болото
Боджукское Болото

Дорога Среди Крон
Дорога Среди Крон

Забитое Устье
Забитое Устье

Командная Башня
Командная Башня

Катакомбы Темноводья
Катакомбы Темноводья

Акведук Димиров
Акведук Димиров

Экзотический Сад
Экзотический Сад

Укрепленная Деревня
Укрепленная Деревня

Край Кросанского Леса
Край Кросанского Леса

Трупная Трясина
Трупная Трясина

Многоликий Ландшафт
Многоликий Ландшафт

Путь Предков
Путь Предков

Разбойничий Проход
Разбойничий Проход

Святилище Селезнии
Святилище Селезнии

Прерия Солнечной Травы
Прерия Солнечной Травы

Затопленная Лощина
Затопленная Лощина

Оскверненный Остров
Оскверненный Остров

Храм Обмана
Храм Обмана

Храм Изобилия
Храм Изобилия

Храм Ложного Бога
Храм Ложного Бога

Неизведанные Земли
Неизведанные Земли

 

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