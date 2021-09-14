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БЕЛЫЕ

Мемориал Авацины
Мемориал Авацины

Видения Славы
Видения Славы

Celestial Judgment
Celestial Judgment

Curse of Conformity
Curse of Conformity

Moorland Rescuer
Moorland Rescuer

Sigarda's Vanguard
Sigarda's Vanguard

Stalwart Pathlighter
Stalwart Pathlighter

Wall of Mourning
Wall of Mourning

Avacyn's Memorial
Avacyn's Memorial

Visions of Glory
Visions of Glory

Ведьма Свечной Рощи
Ведьма Свечной Рощи

Аделина, Блистательный Катар
Аделина, Блистательный Катар

Curse of Silence
Curse of Silence

Fateful Absence
Fateful Absence

Intrepid Adversary
Intrepid Adversary

Sigarda's Splendor
Sigarda's Splendor

Sigardian Savior
Sigardian Savior

Sungold Sentinel
Sungold Sentinel

Vanquish the Horde
Vanquish the Horde

Гевонская Стражница Зари
Гевонская Стражница Зари

СИНИЕ

Видения Удвоения
Видения Удвоения

Cleaver Skaab
Cleaver Skaab

Curse of Unbinding
Curse of Unbinding

Drown in Dreams
Drown in Dreams

Empty the Laboratory
Empty the Laboratory

Hordewing Skaab
Hordewing Skaab

Shadow Kin
Shadow Kin

Visions of Duplicity
Visions of Duplicity

Льер, Послушник Утопшего
Льер, Послушник Утопшего

Curse of Surveillance
Curse of Surveillance

Grafted Identity
Grafted Identity

Memory Deluge
Memory Deluge

Patrician Geist
Patrician Geist

Sludge Monster
Sludge Monster

Spectral Adversary
Spectral Adversary

Triskaidekaphile
Triskaidekaphile

Трискаидекафил
Трискаидекафил

Рассмотрение
Рассмотрение

ЧЕРНЫЕ

Видения Страха
Видения Страха

Crowded Crypt
Crowded Crypt

Curse of the Restless Dead
Curse of the Restless Dead

Ghouls' Night Out
Ghouls' Night Out

Gorex, the Tombshell
Gorex, the Tombshell

Prowling Geistcatcher
Prowling Geistcatcher

Ravenous Rotbelly
Ravenous Rotbelly

Tomb Tyrant
Tomb Tyrant

Visions of Dread
Visions of Dread

Джиза, Славная Оживительница
Джиза, Славная Оживительница

Джадар, Призыватель из Нефалии
Джадар, Призыватель из Нефалии

Bloodline Culling
Bloodline Culling

Champion of the Perished
Champion of the Perished

Lord of the Forsaken
Lord of the Forsaken

Mask of Griselbrand
Mask of Griselbrand

The Meathook Massacre
The Meathook Massacre

Slaughter Specialist
Slaughter Specialist

Tainted Adversary
Tainted Adversary

Заступник Павших
Заступник Павших

Хватка Преисподней
Хватка Преисподней

КРАСНЫЕ

Проклятие Одержимости
Проклятие Одержимости

Видения Разорения
Видения Разорения

Curse of Obsession
Curse of Obsession

Visions of Ruin
Visions of Ruin

Bloodthirsty Adversary
Bloodthirsty Adversary

Burn Down the House
Burn Down the House

Curse of Shaken Faith
Curse of Shaken Faith

Falkenrath Pit Fighter
Falkenrath Pit Fighter

Geistflame Reservoir
Geistflame Reservoir

Light Up the Night
Light Up the Night

Moonveil Regent
Moonveil Regent

Sunstreak Phoenix
Sunstreak Phoenix

Игра с Огнем
Игра с Огнем

ЗЕЛЕНЫЕ

Видения Превосходства
Видения Превосходства

Celebrate the Harvest
Celebrate the Harvest

Curse of Clinging Webs
Curse of Clinging Webs

Heronblade Elite
Heronblade Elite

Kurbis, Harvest Celebrant
Kurbis, Harvest Celebrant

Ruinous Intrusion
Ruinous Intrusion

Sigardian Zealot
Sigardian Zealot

Somberwald Beastmaster
Somberwald Beastmaster

Visions of Dominance
Visions of Dominance

Ренн и Седьмой
Ренн и Седьмой

Наставница Донхарта
Наставница Донхарта

Омолодительница Донхарта
Омолодительница Донхарта

Сарит, Зуб Гадюки
Сарит, Зуб Гадюки

Augur of Autumn
Augur of Autumn

Briarbridge Tracker
Briarbridge Tracker

Consuming Blob
Consuming Blob

Primal Adversary
Primal Adversary

Storm the Festival
Storm the Festival

Unnatural Growth
Unnatural Growth

Willow Geist
Willow Geist

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Лейнора, Владычица Осени
Лейнора, Владычица Осени

Уилхелт, Топор Гнили
Уилхелт, Топор Гнили

Элоиза, Нефалийская Сыщица
Элоиза, Нефалийская Сыщица

Кайлер, Сигардианский Посланник
Кайлер, Сигардианский Посланник

Линде, Веселая Мучительница
Линде, Веселая Мучительница

Leinore, Autumn Sovereign
Leinore, Autumn Sovereign

Wilhelt, the Rotcleaver
Wilhelt, the Rotcleaver

Eloise, Nephalia Sleuth
Eloise, Nephalia Sleuth

Kyler, Sigardian Emissary
Kyler, Sigardian Emissary

Lynde, Cheerful Tormentor
Lynde, Cheerful Tormentor

Тефери, Замедляющий Закат
Тефери, Замедляющий Закат

Стражницы Донхарта
Стражницы Донхарта

Катильда, Первейшая Донхарта
Катильда, Первейшая Донхарта

Флориан, Отпрыск Волдаренов
Флориан, Отпрыск Волдаренов

Лиеса, Забытый Архангел
Лиеса, Забытый Архангел

Старик Клейкопалый
Старик Клейкопалый

Рем Каролус, Храбрый Истребитель
Рем Каролус, Храбрый Истребитель

Сигарда, Поборница Света
Сигарда, Поборница Света

Слогурк, Сверхслизь
Слогурк, Сверхслизь

Вадрик, Астральный Архимаг
Вадрик, Астральный Архимаг

Angelfire Ignition
Angelfire Ignition

Can't Stay Away
Can't Stay Away

Croaking Counterpart
Croaking Counterpart

Dire-Strain Rampage
Dire-Strain Rampage

Galvanic Iteration
Galvanic Iteration

Ghoulcaller's Harvest
Ghoulcaller's Harvest

Hallowed Respite
Hallowed Respite

Rite of Harmony
Rite of Harmony

Siphon Insight
Siphon Insight

Wake to Slaughter
Wake to Slaughter

Айда Плясать
Айда Плясать

АРТЕФАКТЫ

The Celestus
The Celestus

Pithing Needle
Pithing Needle

ЗЕМЛИ

Пустынный Пляж
Пустынный Пляж

Перевал Призраков
Перевал Призраков

Заросшие Угодья
Заросшие Угодья

Долина Камнепадов
Долина Камнепадов

Трясина Кораблекрушений
Трясина Кораблекрушений

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Болото
Болото

Гора
Гора

Лес
Лес

ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ

Арлинн, Надежда Стаи
Арлинн, Ярость Луны

Арлинн, Надежда Стаи

Жестокий Катар
Лунояр-Громила

Жестокий Катар

Подозрительная Безбилетница
Корабельный Вервольф

Подозрительная Безбилетница

Злодей Гибельного Клинка
Мародер Гибельного Когтя

Злодей Гибельного Клинка

Кладбищенская Нарушительница
Кладбищенская Обжора

Кладбищенская Нарушительница

Подозрительный Странник
Преследующий Хищник

Подозрительный Странник

Разбойница Зубастого Клинка
Потрошительница Зубастого Клинка

Разбойница Зубастого Клинка

Лазутчик Седмицы Жатвы
Враг Седмицы Жатвы

Лазутчик Седмицы Жатвы

Безрассудная Грозоискательница
Грозовая Истребительница

Безрассудная Грозоискательница

Рисовальщица Колдовских Рун
Ревунья Колдовских Рун

Рисовальщица Колдовских Рун

Кабацкая Хулиганка
Кабацкая Крушительница

Кабацкая Хулиганка

Деревенская Стража
Деревенские Грабители

Деревенская Стража

Любительница Птиц
Крыложорка

Любительница Птиц

Крепкий Разрушитель
Изничтожитель Лютого Рода

Крепкий Разрушитель

Укротитель Собак
Неукротимый Щенок

Укротитель Собак

Освободительница из Захолустья
Яростная Крушительница Ловушек

Освободительница из Захолустья

Неустанный Носильщик
Борец Лютого Рода

Неустанный Носильщик

Ловчий Товолара
Глава Стаи Товолара

Ловчий Товолара

Арлинн, Надежда Стаи
Арлинн, Ярость Луны

Арлинн, Надежда Стаи

Кессигский Натуралист
Владыка Уленвальда

Кессигский Натуралист

Товолар, Лютый Владыка
Товолар, Бич Полуночи

Товолар, Лютый Владыка

Джеррен, Порченый Епископ
Ормендаль, Несущий Порчу

Джеррен, Порченый Епископ

Деник, Набожный Ученик
Деник, Набожное Привидение

Деник, Набожный Ученик

Людевик, Некрогений
Олаг, Гордыня Людевика

Людевик, Некрогений

Enduring Angel
Angelic Enforcer

Enduring Angel

Malevolent Hermit
Benevolent Geist

Malevolent Hermit

Poppet Stitcher
Poppet Factory

Poppet Stitcher

Curse of Leeches
Leeching Lurker

Curse of Leeches

Smoldering Egg
Ashmouth Dragon

Smoldering Egg

Hostile Hostel
Creeping Inn

Hostile Hostel

 

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