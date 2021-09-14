Innistrad: Midnight Hunt Variants
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БЕЛЫЕ
Мемориал Авацины
Видения Славы
Celestial Judgment
Curse of Conformity
Moorland Rescuer
Sigarda's Vanguard
Stalwart Pathlighter
Wall of Mourning
Avacyn's Memorial
Visions of Glory
Ведьма Свечной Рощи
Аделина, Блистательный Катар
Curse of Silence
Fateful Absence
Intrepid Adversary
Sigarda's Splendor
Sigardian Savior
Sungold Sentinel
Vanquish the Horde
Гевонская Стражница Зари
СИНИЕ
Видения Удвоения
Cleaver Skaab
Curse of Unbinding
Drown in Dreams
Empty the Laboratory
Hordewing Skaab
Shadow Kin
Visions of Duplicity
Льер, Послушник Утопшего
Curse of Surveillance
Grafted Identity
Memory Deluge
Patrician Geist
Sludge Monster
Spectral Adversary
Triskaidekaphile
Трискаидекафил
Рассмотрение
ЧЕРНЫЕ
Видения Страха
Crowded Crypt
Curse of the Restless Dead
Ghouls' Night Out
Gorex, the Tombshell
Prowling Geistcatcher
Ravenous Rotbelly
Tomb Tyrant
Visions of Dread
Джиза, Славная Оживительница
Джадар, Призыватель из Нефалии
Bloodline Culling
Champion of the Perished
Lord of the Forsaken
Mask of Griselbrand
The Meathook Massacre
Slaughter Specialist
Tainted Adversary
Заступник Павших
Хватка Преисподней
КРАСНЫЕ
Проклятие Одержимости
Видения Разорения
Curse of Obsession
Visions of Ruin
Bloodthirsty Adversary
Burn Down the House
Curse of Shaken Faith
Falkenrath Pit Fighter
Geistflame Reservoir
Light Up the Night
Moonveil Regent
Sunstreak Phoenix
Игра с Огнем
ЗЕЛЕНЫЕ
Видения Превосходства
Celebrate the Harvest
Curse of Clinging Webs
Heronblade Elite
Kurbis, Harvest Celebrant
Ruinous Intrusion
Sigardian Zealot
Somberwald Beastmaster
Visions of Dominance
Ренн и Седьмой
Наставница Донхарта
Омолодительница Донхарта
Сарит, Зуб Гадюки
Augur of Autumn
Briarbridge Tracker
Consuming Blob
Primal Adversary
Storm the Festival
Unnatural Growth
Willow Geist
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Лейнора, Владычица Осени
Уилхелт, Топор Гнили
Элоиза, Нефалийская Сыщица
Кайлер, Сигардианский Посланник
Линде, Веселая Мучительница
Leinore, Autumn Sovereign
Wilhelt, the Rotcleaver
Eloise, Nephalia Sleuth
Kyler, Sigardian Emissary
Lynde, Cheerful Tormentor
Тефери, Замедляющий Закат
Стражницы Донхарта
Катильда, Первейшая Донхарта
Флориан, Отпрыск Волдаренов
Лиеса, Забытый Архангел
Старик Клейкопалый
Рем Каролус, Храбрый Истребитель
Сигарда, Поборница Света
Слогурк, Сверхслизь
Вадрик, Астральный Архимаг
Angelfire Ignition
Can't Stay Away
Croaking Counterpart
Dire-Strain Rampage
Galvanic Iteration
Ghoulcaller's Harvest
Hallowed Respite
Rite of Harmony
Siphon Insight
Wake to Slaughter
Айда Плясать
АРТЕФАКТЫ
The Celestus
Pithing Needle
ЗЕМЛИ
Пустынный Пляж
Перевал Призраков
Заросшие Угодья
Долина Камнепадов
Трясина Кораблекрушений
Равнина
Остров
Болото
Гора
Лес
ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ
Арлинн, Надежда Стаи
Жестокий Катар
Подозрительная Безбилетница
Злодей Гибельного Клинка
Кладбищенская Нарушительница
Подозрительный Странник
Разбойница Зубастого Клинка
Лазутчик Седмицы Жатвы
Безрассудная Грозоискательница
Рисовальщица Колдовских Рун
Кабацкая Хулиганка
Деревенская Стража
Любительница Птиц
Крепкий Разрушитель
Укротитель Собак
Освободительница из Захолустья
Неустанный Носильщик
Ловчий Товолара
Арлинн, Надежда Стаи
Кессигский Натуралист
Товолар, Лютый Владыка
Джеррен, Порченый Епископ
Деник, Набожный Ученик
Людевик, Некрогений
Enduring Angel
Malevolent Hermit
Poppet Stitcher
Curse of Leeches
Smoldering Egg
Hostile Hostel
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