Ixalan
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БЕЛЫЕ
Авангард Аданто
Гнусные Останки
Ось Бренности
Ревущий Эгизавр
Епископ Перерождения
Солдат Епископа
Яркий Отпор
Прояснение
Небесная Странница Заката
Посланник Рассвета
Сторож Лагеря
Прославляющая Закат
Бодливый Цератопс
Имперский Аэрозавр
Имперская Копейщица
Вдохновляющая Священница
Узы Иксалана
Призывательница Кинхалли
Солнцекрыл Кинхалли
Конкистадор Легиона
Правосудие Легиона
Возвышающийся Альтизавр
Маврен Фейн, Апостол Заката
Паладин Запятнанных Кровью
Праведный Запрет
Жрец Пробуждающего Солнца
Рыцарь с Птеродоном
Назначение Королевы
Сплачивающий Рык
Прирученный Раптор
Ритуал Омоложения
Кровавое Таинство
Подстроенное Крушение
Укрывающий Свет
Блестящий Аэрозавр
Небесный Клинок Легиона
Удар Когтями
Непоколебимый Армазавр
Искатель Рассвета
Территориальный Молотоглав
Почетный Караул Токатли
Рвение Вампира
Аватара Пробуждающего Солнца
СИНИЕ
Элементаль Воздуха
Магическая Адаптация
Отмена
Проложить Курс
Дерзкая Диверсантка
Старшина Зоркой Флотилии
Воды Глубокого Корня
Глубины Алчности
Погружение Вглубь
Ревун Песни Грез
Чарующая Мелодия
Попутный Ветер
Пожиратель Флотилий
Стражники Верховодья
Вестник Тайных Потоков
Джейс, Хитроумный Изгой
Копалла, Хранитель Волн
Рассеивание Дозорной
Крах Мореплавателя
Единство с Ветром
Выбор
Поток Озарения
Опасное Путешествие
Трофей Пирата
Удачливые Пираты
Речная Скрытница
Возражение Реки
Выбросить на Берег
Разбогатевший Моряк
Начинающая Заклинательница
Расхитительница Обломков
Сторож Побережья
Ревун-Дозорный
Ревун, Укротитель Бурь
Уловка Ревуньи
Прокол Заклинания
Стянуть Заклинание
Летунья Штормовой Флотилии
Шпионка Штормовой Флотилии
Ваятель Бури
Призыватель Штормов
Плетельщица Водяных Ловушек
Путница Ветров
ЧЕРНЫЕ
Помазанный Дьякон
Епископ Запятнанных Кровью
Сторож Порчи
Одержимый Кровью Паладин
Кладбищенские Переговоры
Убийство по Найму
Дорогая Добыча
Темное Насыщение
Палач Зоркой Флотилии
Следопыт Зоркой Флотилии
Неумирающий Древний
Отчаянные Изгои
Воровка Лютой Флотилии
Контрабандистка Лютой Флотилии
Опустошитель Лютой Флотилии
Насилие
Капитан Флотилии Бездны
Злодейка Флотилии Бездны
Воззвание Мрачного Капитана
Бессердечный Грабеж
Воздушный Флибустьер
Рыскающая Чупакабра
Марш Утопленников
Метка Вампира
Посланец Королевы
Ратница из Залива Королевы
След Налетчиков
Баснословное Богатство
Расхитительница Руин
Безжалостный Негодяй
Искательница Святилища
Оруженосица Искателей
Быстроногая Сердцежорка
Грязный Прием
Кровопускатель Небесного Марша
Распространяющаяся Гниль
Силовые Переговоры
Истребление Слабых
Жестокий Конкистадор
Презрение Враски
Прогулка по Доске
Разыскиваемые Головорезы
КРАСНЫЕ
Мародеры Анграта
Объезженный Гребнерог
Бравые Буканьеры
Аватара Палящего Солнца
Капитан Ланнери Шторм
Пленительная Команда
Нападающий Монстрозавр
Разрушение
Табун Динозавров
Двойной Выстрел
Зачинщица Флотилии Бездны
Огненная Канонада
Сторож Храма Огня
Выстрел Огнепушки
Разъяренный Раптор
Своевольный Громила
Угон
Удар Грома
Команда Молниеметателей
Самодельные Снаряды
Разоритель Гнезд
Ловчий из Отепека
Неистовый Свиреподон
Детеныш Раптора
Нескончаемый Обстрел
Такелажный Бегун
Донимание
Беспутная Команда
Роющийся Гоблин
Звезда Вымирания
Поджигатель Штормовой Флотилии
Пиромантка Штормовой Флотилии
Охотники с Солнечной Короной
Призыв Солнечной Птицы
Верный Удар
Лихая Удаль
Стая Рапторов
Рыцарь Тилоналли
Оборотень Тилоналли
Соблазнительный Клад
Недружественный Огонь
Коварный Гоблин
ЗЕЛЕНЫЕ
Древний Бронтодон
Лучник из Ацокана
Слепящий Туман
Дриада Расцвета
Смертоносный Тиран
Исполинский Смертеглот
Общение с Динозаврами
Проломить Заслоны
Сокрушительная Крона
Трупожор-Падальщик
Воитель Глубокого Корня
Боец Глубокого Корня
Погонщик Гигантов
Неожиданный Рост
Императорский Авангард
Пасущийся Кнутохвост
Предсказательница Иксалли
Сторож Иксалли
Нефритовый Стражник
Исследователь Джунглей
Вещунья Кумены
Мерфолк-Древолаз
Новые Горизонты
Дриады Старых Зарослей
Наскок
Вольные Рапторы
Прожорливый Кинжалозуб
Крепкозубый Раптор
Дар Речных Вестников
Свирепый Топот
Убежище Заклинателей
Рассечь Надвое
Кусачий Парусный Ящер
Шипохвостый Цератопс
Громыхающий Хребторог
Проводница Тишаны
Зеленое Перерождение
Аватара Плодородного Солнца
Чародейка Волшебных Лиан
Пробуждающая Дебри
Дикорастущий Шатун
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Адмирал Беккет Бравада
Воинственный Бронтодон
Приглашение на Пир
Грабители Зоркой Флотилии
Капитан Лютой Флотилии
Гишат, Аватара Солнца
Захватчица Заложников
Уатли, Воительница-Стихотворец
Грабительница-Мародерка
Буйный Мечезуб
Регизавр-Вожак
Заклинатели Природы
Ужас Небес
Тишана, Голос Грома
Вона, Маганская Живодерка
Враска, Охотница за Реликвиями
Двусторонние
Высадка Легиона
Поиски Асканты
Кровавый Пост Аргуэля
Палящие Пушки Вэнс
Итлимокские Ритуалы Роста
Галеон Покорителя
Кинжал Лозоходца
Первобытный Амулет
Колдовской Компас
Карта Сокровищ
АРТЕФАКТЫ
Крылья из Клочков
Дредноут Легиона Заката
Замысловатая Огнепушка
Зловещий Флагман
Позолоченный Часовой
Кубок Иерофанта
Столп Истоков
Пиратская Сабля
Цепкий Клинок
Сторожевой Тотем
Каравелла Теней
Резвая Шхуна
Волшебная Подзорная Труба
Знамя Завоевателя
ЗЕМЛИ
Пик Драконьего Черепа
Затопленная Катакомба
Гибельное Поле
Ледяная Крепость
Обвитая Корнями Скала
Роща Солнечных Лепестков
Неизведанные Земли
Неведомые Берега
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Остров
Остров
Болото
Болото
Болото
Болото
Гора
Гора
Гора
Гора
Лес
Лес
Лес
Лес
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МНОГОЦВЕТНЫЕ | ДВУСТОРОННИЕ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ВСЕ КАРТЫ