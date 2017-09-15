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БЕЛЫЕ

Авангард Аданто
Авангард Аданто

Гнусные Останки
Гнусные Останки

Ось Бренности
Ось Бренности

Ревущий Эгизавр
Ревущий Эгизавр

Епископ Перерождения
Епископ Перерождения

Солдат Епископа
Солдат Епископа

Яркий Отпор
Яркий Отпор

Прояснение
Прояснение

Небесная Странница Заката
Небесная Странница Заката

Посланник Рассвета
Посланник Рассвета

Сторож Лагеря
Сторож Лагеря

Прославляющая Закат
Прославляющая Закат

Бодливый Цератопс
Бодливый Цератопс

Имперский Аэрозавр
Имперский Аэрозавр

Имперская Копейщица
Имперская Копейщица

Вдохновляющая Священница
Вдохновляющая Священница

Узы Иксалана
Узы Иксалана

Призывательница Кинхалли
Призывательница Кинхалли

Солнцекрыл Кинхалли
Солнцекрыл Кинхалли

Конкистадор Легиона
Конкистадор Легиона

Правосудие Легиона
Правосудие Легиона

Возвышающийся Альтизавр
Возвышающийся Альтизавр

Маврен Фейн, Апостол Заката
Маврен Фейн, Апостол Заката

Паладин Запятнанных Кровью
Паладин Запятнанных Кровью

Праведный Запрет
Праведный Запрет

Жрец Пробуждающего Солнца
Жрец Пробуждающего Солнца

Рыцарь с Птеродоном
Рыцарь с Птеродоном

Назначение Королевы
Назначение Королевы

Сплачивающий Рык
Сплачивающий Рык

Прирученный Раптор
Прирученный Раптор

Ритуал Омоложения
Ритуал Омоложения

Кровавое Таинство
Кровавое Таинство

Подстроенное Крушение
Подстроенное Крушение

Укрывающий Свет
Укрывающий Свет

Блестящий Аэрозавр
Блестящий Аэрозавр

Небесный Клинок Легиона
Небесный Клинок Легиона

Удар Когтями
Удар Когтями

Непоколебимый Армазавр
Непоколебимый Армазавр

Искатель Рассвета
Искатель Рассвета

Территориальный Молотоглав
Территориальный Молотоглав

Почетный Караул Токатли
Почетный Караул Токатли

Рвение Вампира
Рвение Вампира

Аватара Пробуждающего Солнца
Аватара Пробуждающего Солнца

СИНИЕ

Элементаль Воздуха
Элементаль Воздуха

Магическая Адаптация
Магическая Адаптация

Отмена
Отмена

Проложить Курс
Проложить Курс

Дерзкая Диверсантка
Дерзкая Диверсантка

Старшина Зоркой Флотилии
Старшина Зоркой Флотилии

Воды Глубокого Корня
Воды Глубокого Корня

Глубины Алчности
Глубины Алчности

Погружение Вглубь
Погружение Вглубь

Ревун Песни Грез
Ревун Песни Грез

Чарующая Мелодия
Чарующая Мелодия

Попутный Ветер
Попутный Ветер

Пожиратель Флотилий
Пожиратель Флотилий

Стражники Верховодья
Стражники Верховодья

Вестник Тайных Потоков
Вестник Тайных Потоков

Джейс, Хитроумный Изгой
Джейс, Хитроумный Изгой

Копалла, Хранитель Волн
Копалла, Хранитель Волн

Рассеивание Дозорной
Рассеивание Дозорной

Крах Мореплавателя
Крах Мореплавателя

Единство с Ветром
Единство с Ветром

Выбор
Выбор

Поток Озарения
Поток Озарения

Опасное Путешествие
Опасное Путешествие

Трофей Пирата
Трофей Пирата

Удачливые Пираты
Удачливые Пираты

Речная Скрытница
Речная Скрытница

Возражение Реки
Возражение Реки

Выбросить на Берег
Выбросить на Берег

Разбогатевший Моряк
Разбогатевший Моряк

Начинающая Заклинательница
Начинающая Заклинательница

Расхитительница Обломков
Расхитительница Обломков

Сторож Побережья
Сторож Побережья

Ревун-Дозорный
Ревун-Дозорный

Ревун, Укротитель Бурь
Ревун, Укротитель Бурь

Уловка Ревуньи
Уловка Ревуньи

Прокол Заклинания
Прокол Заклинания

Стянуть Заклинание
Стянуть Заклинание

Летунья Штормовой Флотилии
Летунья Штормовой Флотилии

Шпионка Штормовой Флотилии
Шпионка Штормовой Флотилии

Ваятель Бури
Ваятель Бури

Призыватель Штормов
Призыватель Штормов

Плетельщица Водяных Ловушек
Плетельщица Водяных Ловушек

Путница Ветров
Путница Ветров

ЧЕРНЫЕ

Помазанный Дьякон
Помазанный Дьякон

Епископ Запятнанных Кровью
Епископ Запятнанных Кровью

Сторож Порчи
Сторож Порчи

Одержимый Кровью Паладин
Одержимый Кровью Паладин

Кладбищенские Переговоры
Кладбищенские Переговоры

Убийство по Найму
Убийство по Найму

Дорогая Добыча
Дорогая Добыча

Темное Насыщение
Темное Насыщение

Палач Зоркой Флотилии
Палач Зоркой Флотилии

Следопыт Зоркой Флотилии
Следопыт Зоркой Флотилии

Неумирающий Древний
Неумирающий Древний

Отчаянные Изгои
Отчаянные Изгои

Воровка Лютой Флотилии
Воровка Лютой Флотилии

Контрабандистка Лютой Флотилии
Контрабандистка Лютой Флотилии

Опустошитель Лютой Флотилии
Опустошитель Лютой Флотилии

Насилие
Насилие

Капитан Флотилии Бездны
Капитан Флотилии Бездны

Злодейка Флотилии Бездны
Злодейка Флотилии Бездны

Воззвание Мрачного Капитана
Воззвание Мрачного Капитана

Бессердечный Грабеж
Бессердечный Грабеж

Воздушный Флибустьер
Воздушный Флибустьер

Рыскающая Чупакабра
Рыскающая Чупакабра

Марш Утопленников
Марш Утопленников

Метка Вампира
Метка Вампира

Посланец Королевы
Посланец Королевы

Ратница из Залива Королевы
Ратница из Залива Королевы

След Налетчиков
След Налетчиков

Баснословное Богатство
Баснословное Богатство

Расхитительница Руин
Расхитительница Руин

Безжалостный Негодяй
Безжалостный Негодяй

Искательница Святилища
Искательница Святилища

Оруженосица Искателей
Оруженосица Искателей

Быстроногая Сердцежорка
Быстроногая Сердцежорка

Грязный Прием
Грязный Прием

Кровопускатель Небесного Марша
Кровопускатель Небесного Марша

Распространяющаяся Гниль
Распространяющаяся Гниль

Силовые Переговоры
Силовые Переговоры

Истребление Слабых
Истребление Слабых

Жестокий Конкистадор
Жестокий Конкистадор

Презрение Враски
Презрение Враски

Прогулка по Доске
Прогулка по Доске

Разыскиваемые Головорезы
Разыскиваемые Головорезы

КРАСНЫЕ

Мародеры Анграта
Мародеры Анграта

Объезженный Гребнерог
Объезженный Гребнерог

Бравые Буканьеры
Бравые Буканьеры

Аватара Палящего Солнца
Аватара Палящего Солнца

Капитан Ланнери Шторм
Капитан Ланнери Шторм

Пленительная Команда
Пленительная Команда

Нападающий Монстрозавр
Нападающий Монстрозавр

Разрушение
Разрушение

Табун Динозавров
Табун Динозавров

Двойной Выстрел
Двойной Выстрел

Зачинщица Флотилии Бездны
Зачинщица Флотилии Бездны

Огненная Канонада
Огненная Канонада

Сторож Храма Огня
Сторож Храма Огня

Выстрел Огнепушки
Выстрел Огнепушки

Разъяренный Раптор
Разъяренный Раптор

Своевольный Громила
Своевольный Громила

Угон
Угон

Удар Грома
Удар Грома

Команда Молниеметателей
Команда Молниеметателей

Самодельные Снаряды
Самодельные Снаряды

Разоритель Гнезд
Разоритель Гнезд

Ловчий из Отепека
Ловчий из Отепека

Неистовый Свиреподон
Неистовый Свиреподон

Детеныш Раптора
Детеныш Раптора

Нескончаемый Обстрел
Нескончаемый Обстрел

Такелажный Бегун
Такелажный Бегун

Донимание
Донимание

Беспутная Команда
Беспутная Команда

Роющийся Гоблин
Роющийся Гоблин

Звезда Вымирания
Звезда Вымирания

Поджигатель Штормовой Флотилии
Поджигатель Штормовой Флотилии

Пиромантка Штормовой Флотилии
Пиромантка Штормовой Флотилии

Охотники с Солнечной Короной
Охотники с Солнечной Короной

Призыв Солнечной Птицы
Призыв Солнечной Птицы

Верный Удар
Верный Удар

Лихая Удаль
Лихая Удаль

Стая Рапторов
Стая Рапторов

Рыцарь Тилоналли
Рыцарь Тилоналли

Оборотень Тилоналли
Оборотень Тилоналли

Соблазнительный Клад
Соблазнительный Клад

Недружественный Огонь
Недружественный Огонь

Коварный Гоблин
Коварный Гоблин

ЗЕЛЕНЫЕ

Древний Бронтодон
Древний Бронтодон

Лучник из Ацокана
Лучник из Ацокана

Слепящий Туман
Слепящий Туман

Дриада Расцвета
Дриада Расцвета

Смертоносный Тиран
Смертоносный Тиран

Исполинский Смертеглот
Исполинский Смертеглот

Общение с Динозаврами
Общение с Динозаврами

Проломить Заслоны
Проломить Заслоны

Сокрушительная Крона
Сокрушительная Крона

Трупожор-Падальщик
Трупожор-Падальщик

Воитель Глубокого Корня
Воитель Глубокого Корня

Боец Глубокого Корня
Боец Глубокого Корня

Погонщик Гигантов
Погонщик Гигантов

Неожиданный Рост
Неожиданный Рост

Императорский Авангард
Императорский Авангард

Пасущийся Кнутохвост
Пасущийся Кнутохвост

Предсказательница Иксалли
Предсказательница Иксалли

Сторож Иксалли
Сторож Иксалли

Нефритовый Стражник
Нефритовый Стражник

Исследователь Джунглей
Исследователь Джунглей

Вещунья Кумены
Вещунья Кумены

Мерфолк-Древолаз
Мерфолк-Древолаз

Новые Горизонты
Новые Горизонты

Дриады Старых Зарослей
Дриады Старых Зарослей

Наскок
Наскок

Вольные Рапторы
Вольные Рапторы

Прожорливый Кинжалозуб
Прожорливый Кинжалозуб

Крепкозубый Раптор
Крепкозубый Раптор

Дар Речных Вестников
Дар Речных Вестников

Свирепый Топот
Свирепый Топот

Убежище Заклинателей
Убежище Заклинателей

Рассечь Надвое
Рассечь Надвое

Кусачий Парусный Ящер
Кусачий Парусный Ящер

Шипохвостый Цератопс
Шипохвостый Цератопс

Громыхающий Хребторог
Громыхающий Хребторог

Проводница Тишаны
Проводница Тишаны

Зеленое Перерождение
Зеленое Перерождение

Аватара Плодородного Солнца
Аватара Плодородного Солнца

Чародейка Волшебных Лиан
Чародейка Волшебных Лиан

Пробуждающая Дебри
Пробуждающая Дебри

Дикорастущий Шатун
Дикорастущий Шатун

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Адмирал Беккет Бравада
Адмирал Беккет Бравада

Воинственный Бронтодон
Воинственный Бронтодон

Приглашение на Пир
Приглашение на Пир

Грабители Зоркой Флотилии
Грабители Зоркой Флотилии

Капитан Лютой Флотилии
Капитан Лютой Флотилии

Гишат, Аватара Солнца
Гишат, Аватара Солнца

Захватчица Заложников
Захватчица Заложников

Уатли, Воительница-Стихотворец
Уатли, Воительница-Стихотворец

Грабительница-Мародерка
Грабительница-Мародерка

Буйный Мечезуб
Буйный Мечезуб

Регизавр-Вожак
Регизавр-Вожак

Заклинатели Природы
Заклинатели Природы

Ужас Небес
Ужас Небес

Тишана, Голос Грома
Тишана, Голос Грома

Вона, Маганская Живодерка
Вона, Маганская Живодерка

Враска, Охотница за Реликвиями
Враска, Охотница за Реликвиями

Двусторонние

Высадка Легиона
АДАНТО, ПЕРВЫЙ ФОРТ

Высадка Легиона

Поиски Асканты
АСКАНТА, ЗАТОНУВШИЕ РУИНЫ

Поиски Асканты

Кровавый Пост Аргуэля
ХРАМ АКЛАСОЦА

Кровавый Пост Аргуэля

Палящие Пушки Вэнс
ОГНЕДЫШАЩИЙ БАСТИОН

Палящие Пушки Вэнс

Итлимокские Ритуалы Роста
ИТЛИМОК, КОЛЫБЕЛЬ СОЛНЦА

Итлимокские Ритуалы Роста

Галеон Покорителя
КРЕПОСТЬ ПОКОРИТЕЛЯ

Галеон Покорителя

Кинжал Лозоходца
ЗАТЕРЯННАЯ ДОЛИНА

Кинжал Лозоходца

Первобытный Амулет
ПЕРВОБЫТНЫЙ ИСТОЧНИК

Первобытный Амулет

Колдовской Компас
ШПИЛИ ОРАСКИ

Колдовской Компас

Карта Сокровищ
БУХТА СОКРОВИЩ

Карта Сокровищ

АРТЕФАКТЫ

Крылья из Клочков
Крылья из Клочков

Дредноут Легиона Заката
Дредноут Легиона Заката

Замысловатая Огнепушка
Замысловатая Огнепушка

Зловещий Флагман
Зловещий Флагман

Позолоченный Часовой
Позолоченный Часовой

Кубок Иерофанта
Кубок Иерофанта

Столп Истоков
Столп Истоков

Пиратская Сабля
Пиратская Сабля

Цепкий Клинок
Цепкий Клинок

Сторожевой Тотем
Сторожевой Тотем

Каравелла Теней
Каравелла Теней

Резвая Шхуна
Резвая Шхуна

Волшебная Подзорная Труба
Волшебная Подзорная Труба

Знамя Завоевателя
Знамя Завоевателя

ЗЕМЛИ

Пик Драконьего Черепа
Пик Драконьего Черепа

Затопленная Катакомба
Затопленная Катакомба

Гибельное Поле
Гибельное Поле

Ледяная Крепость
Ледяная Крепость

Обвитая Корнями Скала
Обвитая Корнями Скала

Роща Солнечных Лепестков
Роща Солнечных Лепестков

Неизведанные Земли
Неизведанные Земли

Неведомые Берега
Неведомые Берега

Равнина
Равнина

 

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

 

Равнина
Равнина

Остров
Остров

 

Остров
Остров

Остров
Остров

 

Остров
Остров

Болото
Болото

 

Болото
Болото

Болото
Болото

 

Болото
Болото

Гора
Гора

 

Гора
Гора

Гора
Гора

 

Гора
Гора

Лес
Лес

 

Лес
Лес

Лес
Лес

 

Лес
Лес

 

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