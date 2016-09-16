Kaladesh
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БЕЛЫЕ
Акробатический Маневр
Воздушный Спасатель
Рух Эфирных Вихрей
Ангел Изобретений
Власть Консулов
Механик из Ангара
Запас Прочности
В Плену у Консульства
Мехагигант Катаклизмов
Консульская Слежка
Щитоносец Консула
Ястреб Вихревого Следа
Ярмарочный Страж
Дробление
Фумигация
Опытный Лихач
Мастеровой Золотой Руки
Ярмарочный Зазывала
Безупречный Момент
Вдохновенный Натиск
Мастер Диковинок
Патрульный Девятого Моста
Болевая Точка
Винтокрылый Новатор
Подновить
Отзыв Привилегий
Показ Сервотронов
Лунь Завихрений
Выстрел Небесного Китобоя
Разукрашенный Дромадер
Здоровый Козерог
Мастер по Инструментам
Верная Спутница
Дальновидная Усилительница
Ангел Облачной Дымки
СИНИЕ
Эфирный Расплав
Теоретик Эфира
Эфирный Пассат
Пращур Эфирных Бурь
Церемониальный Отказ
Заговор с Конфискацией
Торговка Редкостями
Трюк с Исчезновением
Драматическая Перемена
Эпоха Изобретений
Авиатор-Экспериментатор
Проваленный Осмотр
Жадный до Механики Змей
Проблеск Гениальности
Журавль Золоченого Гнезда
Отшельник Прилива
Коварная Воля
Стражница Янджита
Длиннокрылый Небесный Кит
Поломка
Призыв Металлурга
Министр Изысканий
Находчивая Изобретательница
Падима, Консул Инноваций
Парадоксальный Исход
Революционный Отказ
Искусство Сахили
Выборочная Проверка
Искусные Переговоры
Притязания Теззерета
Здоровая Черепаха
Мехагигант Потоков
Ведалкен, Мастер Клинка
Летучий Кузнец Сварного Шва
Ветряной Дрейк
ЧЕРНЫЕ
Эфирид-Мародер
Честолюбивый Эфирид
Демон Темных Замыслов
Оперативница из Данда
Дьявольский Наставник
Умри Молодым
Дакхарский Падальщик
Устранение Соперников
Эмбраальский Громила
Извлечение Сущности
Удачная Находка
Крикун Литейной
Колония Точильщиков
Гонти, Владыка Роскоши
Тщательное Рассмотрение
Посредник Вне Закона
Живи Быстро
Потерянное Наследие
Плановое Устаревание
Хозяйка Марионеток
Отряд Молотобойцев
Полуночные Бдения
Гниение Разума
Болезненное Любопытство
Дозорная с Ночного Рынка
Мехагигант Заразы
Сорвиголова Овального Трека
Охранник Пракатского Клуба
Приток Жизни
Незаметный Удар
Негоциант Синдиката
Здоровые Крысы
Чистое Устранение
Закулисные Замыслы
Оружейник-Энтузиаст
КРАСНЫЕ
Отступник с Эфирной Горелкой
Наглые Вредители
Запас Силы
Трогательное Воссоединение
Чандра, Факел Непокорности
Пироспираль Чандры
Мехагигант Воспламенения
Разрушение
Судьбоносная Схватка
Яростный Отпор
Грандиозное Зрелище
Укрощенная Молния
Угон
Огненная Диверсия
Ученица Изобретателя
Геллион из Латну
Сумасбродный Эксперимент
Молотобоец, Крушитель Дверей
Пия Налаар
Проворный Гений-Кузнец
Безрассудный Кудесник Огня
Тактика Отступников
Гремлин-Крушитель
Исходящие Слюной Гремлины
Охотник на Небесные Корабли
Творческая Искра
Неистовая Гонщица
Шпильный Лазутчик
Импульсивная Художница
Завести Моторы
Территориальный Пожиратель
Ярмарочный Ужас
Здоровые Толстопузы
Своенравный Гигант
Искры Сварки
ЗЕЛЕНЫЕ
Вкус к Неестественному
Древоспинный Топтун
Архитектор Неукрощенных
Судья Бронного Искусства
Эфирная Подстройка
Расцвет Обороны
Щетинистая Гидра
Начало Праздника
Охотник из Покрова
Ползучая Плесень
Культиватор Клинков
Сомнительный Вызов
Надежная Работа
Элегантные Клинкоделы
Ярмарочный Трубач
Гирапурский Проводник
Мастеровой с Высокого Шпиля
Охота на Слабых
Куджарская Ваятельница Деревьев
Больше Чем Жизнь
Детеныш Саблебивня
Путь Природы
Нисса, Жизненная Сила
Красочная Смелость
Мудрая Овия Пашири, Жизнетворец
Пимский Наездник
Береговой Тигр
Мудрец из Владений Шейлы
Слуга Канала
Сбить
Здоровый Носорог
Мехагигант Зарослей
Дикая Странница
Предел Мечтаний
Бандар-Пройдоха
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Облачная Разведчица
Главарь Контрабандистов
Депала, Образцовая Гонщица
Довин Баан
Небесный Путешественник
Рукотворная Мощь
Опасные Условия
Камбал, Консул Перерасчетов
Рашми, Мастерица Вечности
Мастеровая-Ремонтница
Сахили Рей
Противоправная Дезинтеграция
Водитель-Ветеран
Гальванический Боец
Виртуоз Махолетов
АРТЕФАКТЫ
Совершенный Автомат
Резервуар Эфирного Потока
Чудо Эфироснабжения
Модуль Оживления
Арадарский Экспресс
Штурмовая Баллиста
Мастодонт Бастиона
Боматская Базарная Баржа
Боматский Посыльный
Мастер Литейной
Головоломка Часовщика
Небесные Врата Консульства
Караван Культиватора
Обездвиживающая Ловушка
Модуль Вываривания
Разрушительный Тяжелоступ
Дакхарский Павлин
Динальваническая Башня
Нетерпеливая Конструкция
Электростатический Молотильщик
Модуль Производства
Филигранный Питомец
Головоломка Огнекователя
Стремительный Болид
Инспектор Литейной
Гирапурский Планетарий
Головоломка Стеклодува
Очки Изобретателя
Скакун Железной Лиги
Ключ от Города
Головоломка Металлиматора
Металлический Колосс
Переменчивый Шедевр
Нарнамская Кобра
Болид Овального Трека
Пангармоникон
Вечные Часы
Пракатская Механожка
Пророческая Призма
Грузовоз Отступников
Металлоломный Хапуга
Самосборщик
Небесный Ялик
Флагман «Небесный Владыка»
Коптер Контрабандиста
Ловчий Топтер
Наручная Горелка
Варан Сварного Шва
Махолетодел
Головоломка Древоплета
Помощник из Мастерской
ЗЕМЛИ
Эфирный Узел
Цветущая Трясина
Растительное Святилище
Закрытый Дворик
Вдохновляющая Высота
Ярмарка Изобретателей
Запрятанный Тайник
Путь Крутошпилья
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Остров
Остров
Остров
Остров
Остров
Остров
Остров
Болото
Болото
Болото
Болото
Болото
Болото
Болото
Болото
Болото
Гора
Гора
Гора
Гора
Гора
Гора
Гора
Гора
Гора
Лес
Лес
Лес
Лес
Лес
Лес
Лес
Лес
Лес
БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ВСЕ КАРТЫ