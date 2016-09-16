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БЕЛЫЕ

Акробатический Маневр
Акробатический Маневр

Воздушный Спасатель
Воздушный Спасатель

Рух Эфирных Вихрей
Рух Эфирных Вихрей

Ангел Изобретений
Ангел Изобретений

Власть Консулов
Власть Консулов

Механик из Ангара
Механик из Ангара

Запас Прочности
Запас Прочности

В Плену у Консульства
В Плену у Консульства

Мехагигант Катаклизмов
Мехагигант Катаклизмов

Консульская Слежка
Консульская Слежка

Щитоносец Консула
Щитоносец Консула

Ястреб Вихревого Следа
Ястреб Вихревого Следа

Ярмарочный Страж
Ярмарочный Страж

Дробление
Дробление

Фумигация
Фумигация

Опытный Лихач
Опытный Лихач

Мастеровой Золотой Руки
Мастеровой Золотой Руки

Ярмарочный Зазывала
Ярмарочный Зазывала

Безупречный Момент
Безупречный Момент

Вдохновенный Натиск
Вдохновенный Натиск

Мастер Диковинок
Мастер Диковинок

Патрульный Девятого Моста
Патрульный Девятого Моста

Болевая Точка
Болевая Точка

Винтокрылый Новатор
Винтокрылый Новатор

Подновить
Подновить

Отзыв Привилегий
Отзыв Привилегий

Показ Сервотронов
Показ Сервотронов

Лунь Завихрений
Лунь Завихрений

Выстрел Небесного Китобоя
Выстрел Небесного Китобоя

Разукрашенный Дромадер
Разукрашенный Дромадер

Здоровый Козерог
Здоровый Козерог

Мастер по Инструментам
Мастер по Инструментам

Верная Спутница
Верная Спутница

Дальновидная Усилительница
Дальновидная Усилительница

Ангел Облачной Дымки
Ангел Облачной Дымки

СИНИЕ

Эфирный Расплав
Эфирный Расплав

Теоретик Эфира
Теоретик Эфира

Эфирный Пассат
Эфирный Пассат

Пращур Эфирных Бурь
Пращур Эфирных Бурь

Церемониальный Отказ
Церемониальный Отказ

Заговор с Конфискацией
Заговор с Конфискацией

Торговка Редкостями
Торговка Редкостями

Трюк с Исчезновением
Трюк с Исчезновением

Драматическая Перемена
Драматическая Перемена

Эпоха Изобретений
Эпоха Изобретений

Авиатор-Экспериментатор
Авиатор-Экспериментатор

Проваленный Осмотр
Проваленный Осмотр

Жадный до Механики Змей
Жадный до Механики Змей

Проблеск Гениальности
Проблеск Гениальности

Журавль Золоченого Гнезда
Журавль Золоченого Гнезда

Отшельник Прилива
Отшельник Прилива

Коварная Воля
Коварная Воля

Стражница Янджита
Стражница Янджита

Длиннокрылый Небесный Кит
Длиннокрылый Небесный Кит

Поломка
Поломка

Призыв Металлурга
Призыв Металлурга

Министр Изысканий
Министр Изысканий

Находчивая Изобретательница
Находчивая Изобретательница

Падима, Консул Инноваций
Падима, Консул Инноваций

Парадоксальный Исход
Парадоксальный Исход

Революционный Отказ
Революционный Отказ

Искусство Сахили
Искусство Сахили

Выборочная Проверка
Выборочная Проверка

Искусные Переговоры
Искусные Переговоры

Притязания Теззерета
Притязания Теззерета

Здоровая Черепаха
Здоровая Черепаха

Мехагигант Потоков
Мехагигант Потоков

Ведалкен, Мастер Клинка
Ведалкен, Мастер Клинка

Летучий Кузнец Сварного Шва
Летучий Кузнец Сварного Шва

Ветряной Дрейк
Ветряной Дрейк

ЧЕРНЫЕ

Эфирид-Мародер
Эфирид-Мародер

Честолюбивый Эфирид
Честолюбивый Эфирид

Демон Темных Замыслов
Демон Темных Замыслов

Оперативница из Данда
Оперативница из Данда

Дьявольский Наставник
Дьявольский Наставник

Умри Молодым
Умри Молодым

Дакхарский Падальщик
Дакхарский Падальщик

Устранение Соперников
Устранение Соперников

Эмбраальский Громила
Эмбраальский Громила

Извлечение Сущности
Извлечение Сущности

Удачная Находка
Удачная Находка

Крикун Литейной
Крикун Литейной

Колония Точильщиков
Колония Точильщиков

Гонти, Владыка Роскоши
Гонти, Владыка Роскоши

Тщательное Рассмотрение
Тщательное Рассмотрение

Посредник Вне Закона
Посредник Вне Закона

Живи Быстро
Живи Быстро

Потерянное Наследие
Потерянное Наследие

Плановое Устаревание
Плановое Устаревание

Хозяйка Марионеток
Хозяйка Марионеток

Отряд Молотобойцев
Отряд Молотобойцев

Полуночные Бдения
Полуночные Бдения

Гниение Разума
Гниение Разума

Болезненное Любопытство
Болезненное Любопытство

Дозорная с Ночного Рынка
Дозорная с Ночного Рынка

Мехагигант Заразы
Мехагигант Заразы

Сорвиголова Овального Трека
Сорвиголова Овального Трека

Охранник Пракатского Клуба
Охранник Пракатского Клуба

Приток Жизни
Приток Жизни

Незаметный Удар
Незаметный Удар

Негоциант Синдиката
Негоциант Синдиката

Здоровые Крысы
Здоровые Крысы

Чистое Устранение
Чистое Устранение

Закулисные Замыслы
Закулисные Замыслы

Оружейник-Энтузиаст
Оружейник-Энтузиаст

КРАСНЫЕ

Отступник с Эфирной Горелкой
Отступник с Эфирной Горелкой

Наглые Вредители
Наглые Вредители

Запас Силы
Запас Силы

Трогательное Воссоединение
Трогательное Воссоединение

Чандра, Факел Непокорности
Чандра, Факел Непокорности

Пироспираль Чандры
Пироспираль Чандры

Мехагигант Воспламенения
Мехагигант Воспламенения

Разрушение
Разрушение

Судьбоносная Схватка
Судьбоносная Схватка

Яростный Отпор
Яростный Отпор

Грандиозное Зрелище
Грандиозное Зрелище

Укрощенная Молния
Укрощенная Молния

Угон
Угон

Огненная Диверсия
Огненная Диверсия

Ученица Изобретателя
Ученица Изобретателя

Геллион из Латну
Геллион из Латну

Сумасбродный Эксперимент
Сумасбродный Эксперимент

Молотобоец, Крушитель Дверей
Молотобоец, Крушитель Дверей

Пия Налаар
Пия Налаар

Проворный Гений-Кузнец
Проворный Гений-Кузнец

Безрассудный Кудесник Огня
Безрассудный Кудесник Огня

Тактика Отступников
Тактика Отступников

Гремлин-Крушитель
Гремлин-Крушитель

Исходящие Слюной Гремлины
Исходящие Слюной Гремлины

Охотник на Небесные Корабли
Охотник на Небесные Корабли

Творческая Искра
Творческая Искра

Неистовая Гонщица
Неистовая Гонщица

Шпильный Лазутчик
Шпильный Лазутчик

Импульсивная Художница
Импульсивная Художница

Завести Моторы
Завести Моторы

Территориальный Пожиратель
Территориальный Пожиратель

Ярмарочный Ужас
Ярмарочный Ужас

Здоровые Толстопузы
Здоровые Толстопузы

Своенравный Гигант
Своенравный Гигант

Искры Сварки
Искры Сварки

ЗЕЛЕНЫЕ

Вкус к Неестественному
Вкус к Неестественному

Древоспинный Топтун
Древоспинный Топтун

Архитектор Неукрощенных
Архитектор Неукрощенных

Судья Бронного Искусства
Судья Бронного Искусства

Эфирная Подстройка
Эфирная Подстройка

Расцвет Обороны
Расцвет Обороны

Щетинистая Гидра
Щетинистая Гидра

Начало Праздника
Начало Праздника

Охотник из Покрова
Охотник из Покрова

Ползучая Плесень
Ползучая Плесень

Культиватор Клинков
Культиватор Клинков

Сомнительный Вызов
Сомнительный Вызов

Надежная Работа
Надежная Работа

Элегантные Клинкоделы
Элегантные Клинкоделы

Ярмарочный Трубач
Ярмарочный Трубач

Гирапурский Проводник
Гирапурский Проводник

Мастеровой с Высокого Шпиля
Мастеровой с Высокого Шпиля

Охота на Слабых
Охота на Слабых

Куджарская Ваятельница Деревьев
Куджарская Ваятельница Деревьев

Больше Чем Жизнь
Больше Чем Жизнь

Детеныш Саблебивня
Детеныш Саблебивня

Путь Природы
Путь Природы

Нисса, Жизненная Сила
Нисса, Жизненная Сила

Красочная Смелость
Красочная Смелость

Мудрая Овия Пашири, Жизнетворец
Мудрая Овия Пашири, Жизнетворец

Пимский Наездник
Пимский Наездник

Береговой Тигр
Береговой Тигр

Мудрец из Владений Шейлы
Мудрец из Владений Шейлы

Слуга Канала
Слуга Канала

Сбить
Сбить

Здоровый Носорог
Здоровый Носорог

Мехагигант Зарослей
Мехагигант Зарослей

Дикая Странница
Дикая Странница

Предел Мечтаний
Предел Мечтаний

Бандар-Пройдоха
Бандар-Пройдоха

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Облачная Разведчица
Облачная Разведчица

Главарь Контрабандистов
Главарь Контрабандистов

Депала, Образцовая Гонщица
Депала, Образцовая Гонщица

Довин Баан
Довин Баан

Небесный Путешественник
Небесный Путешественник

Рукотворная Мощь
Рукотворная Мощь

Опасные Условия
Опасные Условия

Камбал, Консул Перерасчетов
Камбал, Консул Перерасчетов

Рашми, Мастерица Вечности
Рашми, Мастерица Вечности

Мастеровая-Ремонтница
Мастеровая-Ремонтница

Сахили Рей
Сахили Рей

Противоправная Дезинтеграция
Противоправная Дезинтеграция

Водитель-Ветеран
Водитель-Ветеран

Гальванический Боец
Гальванический Боец

Виртуоз Махолетов
Виртуоз Махолетов

АРТЕФАКТЫ

Совершенный Автомат
Совершенный Автомат

Резервуар Эфирного Потока
Резервуар Эфирного Потока

Чудо Эфироснабжения
Чудо Эфироснабжения

Модуль Оживления
Модуль Оживления

Арадарский Экспресс
Арадарский Экспресс

Штурмовая Баллиста
Штурмовая Баллиста

Мастодонт Бастиона
Мастодонт Бастиона

Боматская Базарная Баржа
Боматская Базарная Баржа

Боматский Посыльный
Боматский Посыльный

Мастер Литейной
Мастер Литейной

Головоломка Часовщика
Головоломка Часовщика

Небесные Врата Консульства
Небесные Врата Консульства

Караван Культиватора
Караван Культиватора

Обездвиживающая Ловушка
Обездвиживающая Ловушка

Модуль Вываривания
Модуль Вываривания

Разрушительный Тяжелоступ
Разрушительный Тяжелоступ

Дакхарский Павлин
Дакхарский Павлин

Динальваническая Башня
Динальваническая Башня

Нетерпеливая Конструкция
Нетерпеливая Конструкция

Электростатический Молотильщик
Электростатический Молотильщик

Модуль Производства
Модуль Производства

Филигранный Питомец
Филигранный Питомец

Головоломка Огнекователя
Головоломка Огнекователя

Стремительный Болид
Стремительный Болид

Инспектор Литейной
Инспектор Литейной

Гирапурский Планетарий
Гирапурский Планетарий

Головоломка Стеклодува
Головоломка Стеклодува

Очки Изобретателя
Очки Изобретателя

Скакун Железной Лиги
Скакун Железной Лиги

Ключ от Города
Ключ от Города

Головоломка Металлиматора
Головоломка Металлиматора

Металлический Колосс
Металлический Колосс

Переменчивый Шедевр
Переменчивый Шедевр

Нарнамская Кобра
Нарнамская Кобра

Болид Овального Трека
Болид Овального Трека

Пангармоникон
Пангармоникон

Вечные Часы
Вечные Часы

Пракатская Механожка
Пракатская Механожка

Пророческая Призма
Пророческая Призма

Грузовоз Отступников
Грузовоз Отступников

Металлоломный Хапуга
Металлоломный Хапуга

Самосборщик
Самосборщик

Небесный Ялик
Небесный Ялик

Флагман «Небесный Владыка»
Флагман «Небесный Владыка»

Коптер Контрабандиста
Коптер Контрабандиста

Ловчий Топтер
Ловчий Топтер

Наручная Горелка
Наручная Горелка

Варан Сварного Шва
Варан Сварного Шва

Махолетодел
Махолетодел

Головоломка Древоплета
Головоломка Древоплета

Помощник из Мастерской
Помощник из Мастерской

ЗЕМЛИ

Эфирный Узел
Эфирный Узел

Цветущая Трясина
Цветущая Трясина

Растительное Святилище
Растительное Святилище

Закрытый Дворик
Закрытый Дворик

Вдохновляющая Высота
Вдохновляющая Высота

Ярмарка Изобретателей
Ярмарка Изобретателей

Запрятанный Тайник
Запрятанный Тайник

Путь Крутошпилья
Путь Крутошпилья

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

 

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