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БЕЛЫЕ

Аксгардский Хвастун
Аксгардский Хвастун

Воин-Щитобой
Воин-Щитобой

Боевой Хищник
Боевой Хищник

Бескирская Щитоносица
Бескирская Щитоносица

Золотые Оковы
Золотые Оковы

Трубящий Дух
Трубящий Дух

Священник Заклинания Кодекса
Священник Заклинания Кодекса

Божественный Гамбит
Божественный Гамбит

Думскар
Думскар

Оракул Думскара
Оракул Думскара

Гигантский Вол
Гигантский Вол

Славная Защитница
Славная Защитница

Стражник Зала Богов
Стражник Зала Богов

Воитель Златочревья
Воитель Златочревья

Призыв к Божественному
Призыв к Божественному

Железный Приговор
Железный Приговор

Истребление Кайи
Истребление Кайи

Скальд-Искусница
Скальд-Искусница

Сбор Войска
Сбор Войска

Блистательная Военачальница
Блистательная Военачальница

Восстановление Сил
Восстановление Сил

Праведная Валькирия
Праведная Валькирия

Руна Поддержки
Руна Поддержки

Воитель Рунной Кузни
Воитель Рунной Кузни

Поиски Славы
Поиски Славы

Пастырь Мироздания
Пастырь Мироздания

Сигрид, Избранница Богов
Сигрид, Избранница Богов

Призрачная Сталь
Призрачная Сталь

Непреклонная Валькирия
Непреклонная Валькирия

Рысак Старнхайма
Рысак Старнхайма

Ярость Старнхайма
Ярость Старнхайма

Искательница Историй
Искательница Историй

Проводница Павших
Проводница Павших

Меч Валькирии
Меч Валькирии

Доблесть Достойного
Доблесть Достойного

Звук Боевого Рога
Звук Боевого Рога

Крылья Мироздания
Крылья Мироздания

СИНИЕ

Прозрение Альрунда
Прозрение Альрунда

Аннуляция
Аннуляция

Возносящийся Дух
Возносящийся Дух

Ворон Предсказаний
Ворон Предсказаний

Заклинатель Лавин
Заклинатель Лавин

Узреть Мультивселенную
Узреть Мультивселенную

Айсберговый Шатун
Айсберговый Шатун

Пленить Чудовище
Пленить Чудовище

Воровка Соленого Кургана
Воровка Соленого Кургана

Скакун Мироздания
Скакун Мироздания

Призыватель Циклонов
Призыватель Циклонов

Покинуть Царство
Покинуть Царство

Презрительный Удар
Презрительный Удар

Драуг-Мыслекрад
Драуг-Мыслекрад

Гадательница Мороза
Гадательница Мороза

Йети Морозного Пика
Йети Морозного Пика

Арканист Морозного Огня
Арканист Морозного Огня

Амулет Великана
Амулет Великана

Взгляд в Мироздание
Взгляд в Мироздание

Высеченные Знания
Высеченные Знания

Столп Ледяных Уз
Столп Ледяных Уз

Ледоломный Кракен
Ледоломный Кракен

Инга Рунноглазая
Инга Рунноглазая

Карфеллская Предвестница
Карфеллская Предвестница

Искатели Рода Литт-Яры
Искатели Рода Литт-Яры

Туманы Литт-Яры
Туманы Литт-Яры

Странник Тумана
Странник Тумана

Таинственное Отражение
Таинственное Отражение

Орвар, Всеобличье
Орвар, Всеобличье

Вороватый Ястреб
Вороватый Ястреб

Облик Ворона
Облик Ворона

Отражения Литт-Яры
Отражения Литт-Яры

Выкинуть на Берег
Выкинуть на Берег

Руна Полета
Руна Полета

Предчувствие Угрозы
Предчувствие Угрозы

Стратегическое Планирование
Стратегическое Планирование

Подводный Захватчик
Подводный Захватчик

ЧЕРНЫЕ

Кровь на Снегу
Кровь на Снегу

Берсерк Кровавого Неба
Берсерк Кровавого Неба

Демон Горящей Руны
Демон Горящей Руны

Калечащий Страх
Калечащий Страх

Берсерк Смертного Звона
Берсерк Смертного Звона

Демонические Дары
Демонические Дары

Настойчивое Преследование
Настойчивое Преследование

Драуг-Некромант
Драуг-Некромант

Вербовщица Драугов
Вербовщица Драугов

Шлем Драуга
Шлем Драуга

Жуткий Всадник
Жуткий Всадник

Захватчик Снов
Захватчик Снов

Фехтовальщик Мрака
Фехтовальщик Мрака

Ученица Древнего Клыка
Ученица Древнего Клыка

Валькирия-Искоренительница
Валькирия-Искоренительница

Накормить Змея
Накормить Змея

Зловещий Драуг
Зловещий Драуг

Валькирия Ледяного Града
Валькирия Ледяного Града

Призрачное Путешествие
Призрачное Путешествие

Питомец Преисподней
Питомец Преисподней

Ярл Покинутых
Ярл Покинутых

Карфеллский Псарь
Карфеллский Псарь

Служительница Комы
Служительница Комы

Отравить Кубок
Отравить Кубок

Жрец Предела Призраков
Жрец Предела Призраков

Подъем Драугов
Подъем Драугов

Возвращение с Приливом
Возвращение с Приливом

Восстание Марна Ужаса
Восстание Марна Ужаса

Руна Смертности
Руна Смертности

Скемфарская Мстительница
Скемфарская Мстительница

Скемфарская Ведунья Теней
Скемфарская Ведунья Теней

Разорение Черепа
Разорение Черепа

Тень Тергрид
Тень Тергрид

Варрагот, Владыка Кровавого Неба
Варрагот, Владыка Кровавого Неба

Мстительная Жница
Мстительная Жница

Деревенские Обряды
Деревенские Обряды

Тяжкий Груз
Тяжкий Груз

Корона Увядания
Корона Увядания

КРАСНЫЕ

Арни Трехбровый
Арни Трехбровый

Аксгардская Наездница
Аксгардская Наездница

Базальтовый Разоритель
Базальтовый Разоритель

Отчаянный Берсерк
Отчаянный Берсерк

Несущий Беды
Несущий Беды

Великан Пепельного Сердца
Великан Пепельного Сердца

Малодушная Громадина
Малодушная Громадина

Сокрушить Слабых
Сокрушить Слабых

Разряд Демона
Разряд Демона

Титан Думскара
Титан Думскара

Берсерк Драконьего Рода
Берсерк Драконьего Рода

Удар за Ударом
Удар за Ударом

Гномий Молот
Гномий Молот

Гномье Подкрепление
Гномье Подкрепление

Бесстрашный Освободитель
Бесстрашный Освободитель

Бесстрашный Щенок
Бесстрашный Щенок

Разъяренный Налетчик
Разъяренный Налетчик

Укус Мороза
Укус Мороза

Дракон Золотого Моста
Дракон Золотого Моста

Шайка Хаги
Шайка Хаги

Налетчик Иммерштурма
Налетчик Иммерштурма

Магда, Дерзкая Разбойница
Магда, Дерзкая Разбойница

Открыть Пути Знамений
Открыть Пути Знамений

Раздразнить Троллей
Раздразнить Троллей

Сотрясатель Земель
Сотрясатель Земель

Удалая Команда
Удалая Команда

Сломя Голову
Сломя Голову

Руна Скорости
Руна Скорости

Захват Трофеев
Захват Трофеев

Оковы Предательства
Оковы Предательства

Сокрушительный Успех
Сокрушительный Успех

Придавить
Придавить

Обман Тибальта
Обман Тибальта

Шлем Мучителя
Шлем Мучителя

Фумарола в Тундре
Фумарола в Тундре

Огнеходка Тускери
Огнеходка Тускери

Разоритель Склепов
Разоритель Склепов

ЗЕЛЕНЫЕ

Арахноформа
Арахноформа

Боевой Мамонт
Боевой Мамонт

Благословение Мороза
Благословение Мороза

Снежная Схватка
Снежная Схватка

Северная Всадница
Северная Всадница

Сломанные Крылья
Сломанные Крылья

Наставник Древнелистья
Наставник Древнелистья

Эльфийский Лук
Эльфийский Лук

Эльфийский Мастер Битвы
Эльфийский Мастер Битвы

Колесница Эсики
Колесница Эсики

Финн, Клыконосец
Финн, Клыконосец

Сверкающий Мороз
Сверкающий Мороз

Гноттвольдский Отшельник
Гноттвольдский Отшельник

Матерый Разъездчик
Матерый Разъездчик

Лесоходец-Стражник
Лесоходец-Стражник

Искательница Горизонта
Искательница Горизонта

Ледошкурый Тролль
Ледошкурый Тролль

В Поисках Величия
В Поисках Величия

Часовые Ясперы
Часовые Ясперы

Месть Короля Харальда
Месть Короля Харальда

Страж Рощи Литт-Яры
Страж Рощи Литт-Яры

Великанский Рост
Великанский Рост

Вандал в Маске
Вандал в Маске

Тролль Старых Зарослей
Тролль Старых Зарослей

Путь к Мировому Древу
Путь к Мировому Древу

Прожорливый Линдвурм
Прожорливый Линдвурм

Странник Царств
Странник Царств

Неукоренившийся Тис
Неукоренившийся Тис

Корни Мудрости
Корни Мудрости

Руна Могущества
Руна Могущества

Брат по Стае Сарульфа
Брат по Стае Сарульфа

Ваятельница Зимы
Ваятельница Зимы

Завеса Змеиной Кожи
Завеса Змеиной Кожи

Дух Альдергарда
Дух Альдергарда

Схватка за Скемфар
Схватка за Скемфар

Тоски, Хранитель Тайн
Тоски, Хранитель Тайн

Тивар Келль
Тивар Келль

Воринклекс, Чудовищный Налетчик
Воринклекс, Чудовищный Налетчик

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Эгар, Ледяное Пламя
Эгар, Ледяное Пламя

Арни Убивает Тролля
Арни Убивает Тролля

Вознесение Достойных
Вознесение Достойных

Битва за Бретагард
Битва за Бретагард

Битва Мороза и Пламени
Битва Мороза и Пламени

Медведи Литт-Яры
Медведи Литт-Яры

Пленение Старых Богов
Пленение Старых Богов

Резня Кровавого Неба
Резня Кровавого Неба

Падение Самозванца
Падение Самозванца

Фирия, Судья Доблести
Фирия, Судья Доблести

Возмездие Фирии
Возмездие Фирии

Ковка Меча из Тирита
Ковка Меча из Тирита

Харальд, Король Скемфара
Харальд, Король Скемфара

Харальд Объединяет Эльфов
Харальд Объединяет Эльфов

Хищник Иммерштурма
Хищник Иммерштурма

Вторжение Великанов
Вторжение Великанов

Кардур, Бич Рока
Кардур, Бич Рока

Жестокое Возвращение Кардура
Жестокое Возвращение Кардура

Кайя Неумолимая
Кайя Неумолимая

Предательство Короля Нарфи
Предательство Короля Нарфи

Кёлль, Хозяин Кузни
Кёлль, Хозяин Кузни

Кома, Змей Мироздания
Кома, Змей Мироздания

Майя, Защитница Бретагарда
Майя, Защитница Бретагарда

Моритт Мороза
Моритт Мороза

Нарфи, Король-Предатель
Нарфи, Король-Предатель

Нико Арис
Нико Арис

Нико Бросает Вызов Судьбе
Нико Бросает Вызов Судьбе

Предупреждение Ворона
Предупреждение Ворона

Сарульф, Пожиратель Царств
Сарульф, Пожиратель Царств

Состязание Скальдов
Состязание Скальдов

Свелла, Заклинательница Льда
Свелла, Заклинательница Льда

Три Времени Года
Три Времени Года

Кража Плутовского Бога
Кража Плутовского Бога

Вега, Наблюдатель
Вега, Наблюдатель

Пробуждение Троллей
Пробуждение Троллей

АРТЕФАКТЫ

Родовой Самозванец
Родовой Самозванец

Исполинский Плуг
Исполинский Плуг

Эликсир Мироздания
Эликсир Мироздания

Погребальный Драккар
Погребальный Драккар

Золотожильная Кирка
Золотожильная Кирка

Нексус Ликолесья
Нексус Ликолесья

Погребальный Костер Героев
Погребальный Костер Героев

Карви Налетчиков
Карви Налетчиков

Крылья Ворона
Крылья Ворона

Кольцо Повторения
Кольцо Повторения

Рунная Корона
Рунная Корона

Фигурка Презрения
Фигурка Презрения

Истертый Рунный Камень
Истертый Рунный Камень

ЗЕМЛИ

Горный Луг
Горный Луг

Полярный Лесной Рубеж
Полярный Лесной Рубеж

Аксгардский Арсенал
Аксгардский Арсенал

Крепость Бретагарда
Крепость Бретагарда

Безликое Убежище
Безликое Убежище

Врата Истфелла
Врата Истфелла

Ледовая Пойма
Ледовая Пойма

Спящий Холм Гноттвольда
Спящий Холм Гноттвольда

Большой Зал Старнхайма
Большой Зал Старнхайма

Горный Лес
Горный Лес

Ледяной Тоннель
Ледяной Тоннель

Курган Черепов Иммерштурма
Курган Черепов Иммерштурма

Зеркальное Озеро Литт-Яры
Зеркальное Озеро Литт-Яры

Порт Карфелла
Порт Карфелла

Водопад Индевелого Леса
Водопад Индевелого Леса

Долина Снежного Мерцания
Долина Снежного Мерцания

Скемфарский Зал Древних
Скемфарский Зал Древних

Воронка Снежного Поля
Воронка Снежного Поля

Сернистая Топь
Сернистая Топь

Морозный Огонь Суртланда
Морозный Огонь Суртланда

Тиритовое Святилище
Тиритовое Святилище

Переменчивый Фьорд
Переменчивый Фьорд

Лесной Разлом
Лесной Разлом

Мировое Древо
Мировое Древо

Заснеженная Равнина
Заснеженная Равнина

Заснеженная Равнина
Заснеженная Равнина

Заснеженный Остров
Заснеженный Остров

Заснеженный Остров
Заснеженный Остров

Заснеженное Болото
Заснеженное Болото

Заснеженное Болото
Заснеженное Болото

Заснеженная Гора
Заснеженная Гора

Заснеженная Гора
Заснеженная Гора

Заснеженный Лес
Заснеженный Лес

Заснеженный Лес
Заснеженный Лес

ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ

Хальвар, Бог Сражений
Меч Царств

Хальвар, Бог Сражений

Рейдана, Богиня Достойных
Валькмира, Щит Заступницы

Рейдана, Богиня Достойных

Альрунд, Бог Мироздания
Хакка, Шепчущий Ворон

Альрунд, Бог Мироздания

Косима, Богиня Странствий
Ладья Знамений

Косима, Богиня Странствий

Эгон, Бог Смерти
Престол Смерти

Эгон, Бог Смерти

Тергрид, Богиня Страха
Фонарь Тергрид

Тергрид, Богиня Страха

Вальки, Бог Обмана
Тибальт, Вселенский Самозванец

Вальки, Бог Обмана

Бирги, Богиня Сказаний
Харнфель, Рог Изобилия

Бирги, Богиня Сказаний

Торальф, Бог Ярости
Молот Торальфа

Торальф, Бог Ярости

Эсика, Богиня Древа
Радужный Мост

Эсика, Богиня Древа

Йорн, Бог Зимы
Кальдринг, Посох Льда

Йорн, Бог Зимы

Колвори, Богиня Родства
Герб Рингхарта

Колвори, Богиня Родства

Тропа Стен Коры
Тропа Стен Прилива

Тропа Стен Коры

Тропа Гибельных Шагов
Тропа Пылающих Шагов

Тропа Гибельных Шагов

Тропа Темной Пещеры
Тропа Змеиной Пещеры

Тропа Темной Пещеры

Тропа Вершины Кромлехов
Тропа Вершины Туманов

Тропа Вершины Кромлехов

 

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