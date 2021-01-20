«Калдхайм»
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БЕЛЫЕ
Аксгардский Хвастун
Воин-Щитобой
Боевой Хищник
Бескирская Щитоносица
Золотые Оковы
Трубящий Дух
Священник Заклинания Кодекса
Божественный Гамбит
Думскар
Оракул Думскара
Гигантский Вол
Славная Защитница
Стражник Зала Богов
Воитель Златочревья
Призыв к Божественному
Железный Приговор
Истребление Кайи
Скальд-Искусница
Сбор Войска
Блистательная Военачальница
Восстановление Сил
Праведная Валькирия
Руна Поддержки
Воитель Рунной Кузни
Поиски Славы
Пастырь Мироздания
Сигрид, Избранница Богов
Призрачная Сталь
Непреклонная Валькирия
Рысак Старнхайма
Ярость Старнхайма
Искательница Историй
Проводница Павших
Меч Валькирии
Доблесть Достойного
Звук Боевого Рога
Крылья Мироздания
СИНИЕ
Прозрение Альрунда
Аннуляция
Возносящийся Дух
Ворон Предсказаний
Заклинатель Лавин
Узреть Мультивселенную
Айсберговый Шатун
Пленить Чудовище
Воровка Соленого Кургана
Скакун Мироздания
Призыватель Циклонов
Покинуть Царство
Презрительный Удар
Драуг-Мыслекрад
Гадательница Мороза
Йети Морозного Пика
Арканист Морозного Огня
Амулет Великана
Взгляд в Мироздание
Высеченные Знания
Столп Ледяных Уз
Ледоломный Кракен
Инга Рунноглазая
Карфеллская Предвестница
Искатели Рода Литт-Яры
Туманы Литт-Яры
Странник Тумана
Таинственное Отражение
Орвар, Всеобличье
Вороватый Ястреб
Облик Ворона
Отражения Литт-Яры
Выкинуть на Берег
Руна Полета
Предчувствие Угрозы
Стратегическое Планирование
Подводный Захватчик
ЧЕРНЫЕ
Кровь на Снегу
Берсерк Кровавого Неба
Демон Горящей Руны
Калечащий Страх
Берсерк Смертного Звона
Демонические Дары
Настойчивое Преследование
Драуг-Некромант
Вербовщица Драугов
Шлем Драуга
Жуткий Всадник
Захватчик Снов
Фехтовальщик Мрака
Ученица Древнего Клыка
Валькирия-Искоренительница
Накормить Змея
Зловещий Драуг
Валькирия Ледяного Града
Призрачное Путешествие
Питомец Преисподней
Ярл Покинутых
Карфеллский Псарь
Служительница Комы
Отравить Кубок
Жрец Предела Призраков
Подъем Драугов
Возвращение с Приливом
Восстание Марна Ужаса
Руна Смертности
Скемфарская Мстительница
Скемфарская Ведунья Теней
Разорение Черепа
Тень Тергрид
Варрагот, Владыка Кровавого Неба
Мстительная Жница
Деревенские Обряды
Тяжкий Груз
Корона Увядания
КРАСНЫЕ
Арни Трехбровый
Аксгардская Наездница
Базальтовый Разоритель
Отчаянный Берсерк
Несущий Беды
Великан Пепельного Сердца
Малодушная Громадина
Сокрушить Слабых
Разряд Демона
Титан Думскара
Берсерк Драконьего Рода
Удар за Ударом
Гномий Молот
Гномье Подкрепление
Бесстрашный Освободитель
Бесстрашный Щенок
Разъяренный Налетчик
Укус Мороза
Дракон Золотого Моста
Шайка Хаги
Налетчик Иммерштурма
Магда, Дерзкая Разбойница
Открыть Пути Знамений
Раздразнить Троллей
Сотрясатель Земель
Удалая Команда
Сломя Голову
Руна Скорости
Захват Трофеев
Оковы Предательства
Сокрушительный Успех
Придавить
Обман Тибальта
Шлем Мучителя
Фумарола в Тундре
Огнеходка Тускери
Разоритель Склепов
ЗЕЛЕНЫЕ
Арахноформа
Боевой Мамонт
Благословение Мороза
Снежная Схватка
Северная Всадница
Сломанные Крылья
Наставник Древнелистья
Эльфийский Лук
Эльфийский Мастер Битвы
Колесница Эсики
Финн, Клыконосец
Сверкающий Мороз
Гноттвольдский Отшельник
Матерый Разъездчик
Лесоходец-Стражник
Искательница Горизонта
Ледошкурый Тролль
В Поисках Величия
Часовые Ясперы
Месть Короля Харальда
Страж Рощи Литт-Яры
Великанский Рост
Вандал в Маске
Тролль Старых Зарослей
Путь к Мировому Древу
Прожорливый Линдвурм
Странник Царств
Неукоренившийся Тис
Корни Мудрости
Руна Могущества
Брат по Стае Сарульфа
Ваятельница Зимы
Завеса Змеиной Кожи
Дух Альдергарда
Схватка за Скемфар
Тоски, Хранитель Тайн
Тивар Келль
Воринклекс, Чудовищный Налетчик
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Эгар, Ледяное Пламя
Арни Убивает Тролля
Вознесение Достойных
Битва за Бретагард
Битва Мороза и Пламени
Медведи Литт-Яры
Пленение Старых Богов
Резня Кровавого Неба
Падение Самозванца
Фирия, Судья Доблести
Возмездие Фирии
Ковка Меча из Тирита
Харальд, Король Скемфара
Харальд Объединяет Эльфов
Хищник Иммерштурма
Вторжение Великанов
Кардур, Бич Рока
Жестокое Возвращение Кардура
Кайя Неумолимая
Предательство Короля Нарфи
Кёлль, Хозяин Кузни
Кома, Змей Мироздания
Майя, Защитница Бретагарда
Моритт Мороза
Нарфи, Король-Предатель
Нико Арис
Нико Бросает Вызов Судьбе
Предупреждение Ворона
Сарульф, Пожиратель Царств
Состязание Скальдов
Свелла, Заклинательница Льда
Три Времени Года
Кража Плутовского Бога
Вега, Наблюдатель
Пробуждение Троллей
АРТЕФАКТЫ
Родовой Самозванец
Исполинский Плуг
Эликсир Мироздания
Погребальный Драккар
Золотожильная Кирка
Нексус Ликолесья
Погребальный Костер Героев
Карви Налетчиков
Крылья Ворона
Кольцо Повторения
Рунная Корона
Фигурка Презрения
Истертый Рунный Камень
ЗЕМЛИ
Горный Луг
Полярный Лесной Рубеж
Аксгардский Арсенал
Крепость Бретагарда
Безликое Убежище
Врата Истфелла
Ледовая Пойма
Спящий Холм Гноттвольда
Большой Зал Старнхайма
Горный Лес
Ледяной Тоннель
Курган Черепов Иммерштурма
Зеркальное Озеро Литт-Яры
Порт Карфелла
Водопад Индевелого Леса
Долина Снежного Мерцания
Скемфарский Зал Древних
Воронка Снежного Поля
Сернистая Топь
Морозный Огонь Суртланда
Тиритовое Святилище
Переменчивый Фьорд
Лесной Разлом
Мировое Древо
Заснеженная Равнина
Заснеженная Равнина
Заснеженный Остров
Заснеженный Остров
Заснеженное Болото
Заснеженное Болото
Заснеженная Гора
Заснеженная Гора
Заснеженный Лес
Заснеженный Лес
ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ
Хальвар, Бог Сражений
Рейдана, Богиня Достойных
Альрунд, Бог Мироздания
Косима, Богиня Странствий
Эгон, Бог Смерти
Тергрид, Богиня Страха
Вальки, Бог Обмана
Бирги, Богиня Сказаний
Торальф, Бог Ярости
Эсика, Богиня Древа
Йорн, Бог Зимы
Колвори, Богиня Родства
Тропа Стен Коры
Тропа Гибельных Шагов
Тропа Темной Пещеры
Тропа Вершины Кромлехов
БЕЛЫЕ | СИНИЕ | ЧЕРНЫЕ | КРАСНЫЕ | ЗЕЛЕНЫЕ
МНОГОЦВЕТНЫЕ | АРТЕФАКТЫ | ЗЕМЛИ | ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ С ВЫБОРОМ | ВСЕ КАРТЫ