Kamigawa: Neon Dynasty
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БЕЛЫЕ
Катана Предков
Ао, Рассветное Небо
Изгоняющий Удар
Кицунэ Бури Клинков
Рожденные Пилотами
Блестящее Восстановление
Кирин Облачной Стали
Доспех Стрекозы
Образцовый Боец Эйгандзё
Прощание
Го-Синтай Общей Цели
Ученик Золотого Хвоста
Механик-Лихач
Имперская Присяга
Имперский Извлекатель
Имперская Покорительница
Арест Посредника
Призвать Правосудие
Кицунэ-Ас
Кёдай, Душа Камигавы
Осветить Путь
Легколапая, Голос Императрицы
Львиный Кушак
Удачное Подношение
Процессия Потустороннего Света
Патрульный Наездник на Мотыльке
Норика Ямадзаки, Поэт
Власть Регента
Отразить Гнусь
Самоотверженный Самурай
Семихвостая Наставница
Благословленный Небом Самурай
Бодрый Духом Компаньон
Самурай Солнечного Клинка
Прикосновение к Царству Духов
Вмешательство Странницы
Странствующая Императрица
Когда Мы Были Молоды
СИНИЕ
Осьминог Приобретений
Якорь Реальности
Наручный Спутник
Пробужденная Осознанность
Скрытная Специалистка
Открыть Невозможное
Протокол Прерывания
Сбор Эссенции
Оперативник Футуристов
Часовой Футуристов
Го-Синтай Забытой Мудрости
Стражницы Оборо
Призвать Ветра
Джин-Джитаксиас, Тиран Прогресса
Кайри, Бурное Небо
Процессия Клубящегося Тумана
Мехатрон Связи Разумов
Краб с Зеркальным Панцирем
Мнемоническая Сфера
Мехатрон-Мобилизатор
Взломщица Лунных Цепей
Лунная Головоломщица
Прототип Лунных Силков
Специалистка Лунных Силков
Сетевой Нарушитель
Межмировой Разрез
Процветающая Воровка
Чип Реальности
Кража Реальности
Специалист по Репликации
Нарушители Сайба
Короткое Замыкание
Плывущий в Небе Карп
Прокол Заклинания
Становление
Тамеси, Зодчий Реальности
Завершение Тамиё
Теззерет, Предатель Плоти
Жажда Знаний
Тысячеликая Тень
ЧЕРНЫЕ
Татуировка Убийцы
Ниндзя с Кусачей Ладонью
Клинок Они
Цепохлесткая Многоножка
Терзающая Пытка
Долг Перед Ками
Портовый Повар
Скрывающийся в Тенях Докути
Ликвидатор Докути
Гигантский Клинок Энергии
Го-Синтай Скрытой Жестокости
Могильная Фонарщица
Хидецугу, Пожирающий Хаос
Шпионка Крыльев Татуировки
Призвать Отчаяние
Дзюндзи, Полуночное Небо
Погоня Кайто
Ками Беспокойных Теней
Ками Страшных Тайн
Пиявочная Рукавица
Смертельная Уязвимость
Вредоносный Сбой
Процессия Отчаянной Печали
Засадный Боец Мукотай
Душекрад Мукотай
Наси, Потомок Ведуньи Луны
Нэдзуми Благословенного Клинка
Охотник Нэдзуми
Металлолом Окиба
Поборы Карателей
Сделка Карателя
Снова за Дело
Перенос Душ
Тацунари, Наездник на Жабе
Уродливые Объятия
Хапуга из Подземного Города
Непрощающий
Вирусный Жук
Ты Уже Мертв
КРАСНЫЕ
Акки, Поддерживающий Огонь
Акки-Ронин
Боевая Раскраска Акки
Амбициозная Атака
Ацуси, Пылающее Небо
Вепрь в Бронзовых Доспехах
Трескучее Появление
Реактор Драконьей Искры
Экспериментальный Синтезатор
Взрывной Вход
Взрывная Сингулярность
Разряд Пламени
Дар Гнева
Го-Синтай Древних Войн
Горо-Горо, Ученик Рюсэя
Хэйко Ямадзаки, Генерал
Призвать Бедствие
Железокопытный Вепрь
Ками Производства
Вспышка Ками
Вспыхнувшая Ярость
Клинки-Ящерицы
Процессия Бесшабашной Радости
Шлем с Головой Огра
Бесподобный Самурай
Кроличья Батарейка
Усиленный Ронин
Сварщик Металлолома
Сталеломательница со Свалки
Сейсмическая Волна
Обезьянья Праща
Сокензанский Литейщик
Закаленный Одиночеством
Громораскатный Райдзю
Заклинатель Мелодий из Товаси
Двустрельный Снайпер
Неудержимый Огр
Отступник Бунтовщиков
Скачок Напряжения
ЗЕЛЕНЫЕ
Лучник из Бамбуковой Рощи
Носительница Памяти
Цветущий Сохач
Дар Босейдзю
Тщательное Взращивание
Змеящийся Охотник
Общение с Духами
Забытая Древность
Клык Сигэки
Милость Дзюкай
Щедрый Посетитель
Геотермальный Ками
Го-Синтай Безграничного Напора
Привитый Прирост
Гигантский Тануки
Гармоничное Появление
Наследница Древнего Клыка
Мудрость Историка
Призвать Древних
Дзюкайская Сохранительница
Дзюкайская Ученица
Ками Перехода
Каппа-Технолом
Кодама Западного Дерева
Кюра, Безграничное Небо
Процессия Расцветающей Жизни
Упрек Мастера
Хранительница Слияния Орочи
Ревущая Земля
Сезон Обновления
Сигэки, Дзюкайский Провидец
Удар Крутящегося Колеса
Мститель Весеннего Листа
Сплетение Историй
Охранение Тамиё
Плетельщица Гармонии
Паутинный Браслет
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Капитан Асари
Колоссальная Небесная Черепаха
Восстание в Эйгандзё
Увлеченная Механавтка
Мракоревун
Масляный Зуб, Хозяйка Окиба
Хината, Коронованная Рассветом
Живительный Горячий Источник
Иссин, Два Неба Как Одно
Натуралист Дзюкай
Кайто Сидзуки
Котосэ, Безмолвная Паучиха
Наоми, Столп Порядка
Наковальня Культа Они
Прототип Одаренного
Райю, Клинок Бури
Риcона, Командир Асари
Сатору Умезава
Сацуки, Живая Летопись
Среброшкурый Мастер
Призыв Духовной Сестры
Тамиё, Завершенная Ведунья
АРТЕФАКТЫ
Автоматический Механик
Бронзовые Дубинки
Грубый Доспех
Наладчик Цепей
Конструкция Сдерживания
Кукла Драматурга
Пожиратель Добродетели
Террариум Эколога
Скоростной Ховербайк
Железный Подмастерье
Ядро Мехатитана
Зеркальная Шкатулка
Сетевой Терминал
Кунай Ниндзя
Бумажная Обманка
Автомат из Металлолома
Сейфолом Карателя
Страж Рейто
Неуправляемый Мусорный Бот
Прожекторный Спутник
Хранитель Святыни
Мехатрон-Электрохакер
Колосс Громовой Стали
Робот-Гид из Товаси
Ходячий Небоскреб
ЗЕМЛИ
Пещеры Пролитой Крови
Цветущие Пески
Босейдзю, Что Терпит
Мрачная Заводь
Эйгандзё, Престол Империи
Лощина в Джунглях
Ангар Мехатронов
Отавара, Парящий Город
Придорожный Реликварий
Непроходимые Горы
Выжженные Пустоши
Уединенный Дворик
Сокензан, Горнило Непокорности
Скальные Стремнины
Такенума, Заброшенные Топи
Водопад Шиполесья
Тихая Бухта
Неизведанное Убежище
Обветренный Утес
Равнина
Равнина
Остров
Остров
Болото
Болото
Гора
Гора
Лес
Лес
САГИ
Дружба с Мотыльками
Эпоха Просвещения
Падение Владыки Конды
Царство Истины Мичико
Восстановление Эйгандзё
Созерцание Невыразимого
Итерация Изобретений
Эпоха Современности
Жизнь Тосиро Умезавы
Длинные Руки Ночи
Рейд Карателей Окиба
Подношение Хороби
Сказка о Разбившем Зеркало
Кумано Встречается с Каккадзан
Эпоха Раздробленных Государств
Множество Путешествий Азусы
Босейдзю Тянется к Небесам
Возрождение Дракона-Ками
Дзюган Защищает Храм
Сказания Мастера Сесиро
Учения Кирина
Хидецугу Поглощает Все
Война Ками
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