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БЕЛЫЕ

Катана Предков
Катана Предков

Ао, Рассветное Небо
Ао, Рассветное Небо

Изгоняющий Удар
Изгоняющий Удар

Кицунэ Бури Клинков
Кицунэ Бури Клинков

Рожденные Пилотами
Рожденные Пилотами

Блестящее Восстановление
Блестящее Восстановление

Кирин Облачной Стали
Кирин Облачной Стали

Доспех Стрекозы
Доспех Стрекозы

Образцовый Боец Эйгандзё
Образцовый Боец Эйгандзё

Прощание
Прощание

Го-Синтай Общей Цели
Го-Синтай Общей Цели

Ученик Золотого Хвоста
Ученик Золотого Хвоста

Механик-Лихач
Механик-Лихач

Имперская Присяга
Имперская Присяга

Имперский Извлекатель
Имперский Извлекатель

Имперская Покорительница
Имперская Покорительница

Арест Посредника
Арест Посредника

Призвать Правосудие
Призвать Правосудие

Кицунэ-Ас
Кицунэ-Ас

Кёдай, Душа Камигавы
Кёдай, Душа Камигавы

Осветить Путь
Осветить Путь

Легколапая, Голос Императрицы
Легколапая, Голос Императрицы

Львиный Кушак
Львиный Кушак

Удачное Подношение
Удачное Подношение

Процессия Потустороннего Света
Процессия Потустороннего Света

Патрульный Наездник на Мотыльке
Патрульный Наездник на Мотыльке

Норика Ямадзаки, Поэт
Норика Ямадзаки, Поэт

Власть Регента
Власть Регента

Отразить Гнусь
Отразить Гнусь

Самоотверженный Самурай
Самоотверженный Самурай

Семихвостая Наставница
Семихвостая Наставница

Благословленный Небом Самурай
Благословленный Небом Самурай

Бодрый Духом Компаньон
Бодрый Духом Компаньон

Самурай Солнечного Клинка
Самурай Солнечного Клинка

Прикосновение к Царству Духов
Прикосновение к Царству Духов

Вмешательство Странницы
Вмешательство Странницы

Странствующая Императрица
Странствующая Императрица

Когда Мы Были Молоды
Когда Мы Были Молоды

СИНИЕ

Осьминог Приобретений
Осьминог Приобретений

Якорь Реальности
Якорь Реальности

Наручный Спутник
Наручный Спутник

Пробужденная Осознанность
Пробужденная Осознанность

Скрытная Специалистка
Скрытная Специалистка

Открыть Невозможное
Открыть Невозможное

Протокол Прерывания
Протокол Прерывания

Сбор Эссенции
Сбор Эссенции

Оперативник Футуристов
Оперативник Футуристов

Часовой Футуристов
Часовой Футуристов

Го-Синтай Забытой Мудрости
Го-Синтай Забытой Мудрости

Стражницы Оборо
Стражницы Оборо

Призвать Ветра
Призвать Ветра

Джин-Джитаксиас, Тиран Прогресса
Джин-Джитаксиас, Тиран Прогресса

Кайри, Бурное Небо
Кайри, Бурное Небо

Процессия Клубящегося Тумана
Процессия Клубящегося Тумана

Мехатрон Связи Разумов
Мехатрон Связи Разумов

Краб с Зеркальным Панцирем
Краб с Зеркальным Панцирем

Мнемоническая Сфера
Мнемоническая Сфера

Мехатрон-Мобилизатор
Мехатрон-Мобилизатор

Взломщица Лунных Цепей
Взломщица Лунных Цепей

Лунная Головоломщица
Лунная Головоломщица

Прототип Лунных Силков
Прототип Лунных Силков

Специалистка Лунных Силков
Специалистка Лунных Силков

Сетевой Нарушитель
Сетевой Нарушитель

Межмировой Разрез
Межмировой Разрез

Процветающая Воровка
Процветающая Воровка

Чип Реальности
Чип Реальности

Кража Реальности
Кража Реальности

Специалист по Репликации
Специалист по Репликации

Нарушители Сайба
Нарушители Сайба

Короткое Замыкание
Короткое Замыкание

Плывущий в Небе Карп
Плывущий в Небе Карп

Прокол Заклинания
Прокол Заклинания

Становление
Становление

Тамеси, Зодчий Реальности
Тамеси, Зодчий Реальности

Завершение Тамиё
Завершение Тамиё

Теззерет, Предатель Плоти
Теззерет, Предатель Плоти

Жажда Знаний
Жажда Знаний

Тысячеликая Тень
Тысячеликая Тень

ЧЕРНЫЕ

Татуировка Убийцы
Татуировка Убийцы

Ниндзя с Кусачей Ладонью
Ниндзя с Кусачей Ладонью

Клинок Они
Клинок Они

Цепохлесткая Многоножка
Цепохлесткая Многоножка

Терзающая Пытка
Терзающая Пытка

Долг Перед Ками
Долг Перед Ками

Портовый Повар
Портовый Повар

Скрывающийся в Тенях Докути
Скрывающийся в Тенях Докути

Ликвидатор Докути
Ликвидатор Докути

Гигантский Клинок Энергии
Гигантский Клинок Энергии

Го-Синтай Скрытой Жестокости
Го-Синтай Скрытой Жестокости

Могильная Фонарщица
Могильная Фонарщица

Хидецугу, Пожирающий Хаос
Хидецугу, Пожирающий Хаос

Шпионка Крыльев Татуировки
Шпионка Крыльев Татуировки

Призвать Отчаяние
Призвать Отчаяние

Дзюндзи, Полуночное Небо
Дзюндзи, Полуночное Небо

Погоня Кайто
Погоня Кайто

Ками Беспокойных Теней
Ками Беспокойных Теней

Ками Страшных Тайн
Ками Страшных Тайн

Пиявочная Рукавица
Пиявочная Рукавица

Смертельная Уязвимость
Смертельная Уязвимость

Вредоносный Сбой
Вредоносный Сбой

Процессия Отчаянной Печали
Процессия Отчаянной Печали

Засадный Боец Мукотай
Засадный Боец Мукотай

Душекрад Мукотай
Душекрад Мукотай

Наси, Потомок Ведуньи Луны
Наси, Потомок Ведуньи Луны

Нэдзуми Благословенного Клинка
Нэдзуми Благословенного Клинка

Охотник Нэдзуми
Охотник Нэдзуми

Металлолом Окиба
Металлолом Окиба

Поборы Карателей
Поборы Карателей

Сделка Карателя
Сделка Карателя

Снова за Дело
Снова за Дело

Перенос Душ
Перенос Душ

Тацунари, Наездник на Жабе
Тацунари, Наездник на Жабе

Уродливые Объятия
Уродливые Объятия

Хапуга из Подземного Города
Хапуга из Подземного Города

Непрощающий
Непрощающий

Вирусный Жук
Вирусный Жук

Ты Уже Мертв
Ты Уже Мертв

КРАСНЫЕ

Акки, Поддерживающий Огонь
Акки, Поддерживающий Огонь

Акки-Ронин
Акки-Ронин

Боевая Раскраска Акки
Боевая Раскраска Акки

Амбициозная Атака
Амбициозная Атака

Ацуси, Пылающее Небо
Ацуси, Пылающее Небо

Вепрь в Бронзовых Доспехах
Вепрь в Бронзовых Доспехах

Трескучее Появление
Трескучее Появление

Реактор Драконьей Искры
Реактор Драконьей Искры

Экспериментальный Синтезатор
Экспериментальный Синтезатор

Взрывной Вход
Взрывной Вход

Взрывная Сингулярность
Взрывная Сингулярность

Разряд Пламени
Разряд Пламени

Дар Гнева
Дар Гнева

Го-Синтай Древних Войн
Го-Синтай Древних Войн

Горо-Горо, Ученик Рюсэя
Горо-Горо, Ученик Рюсэя

Хэйко Ямадзаки, Генерал
Хэйко Ямадзаки, Генерал

Призвать Бедствие
Призвать Бедствие

Железокопытный Вепрь
Железокопытный Вепрь

Ками Производства
Ками Производства

Вспышка Ками
Вспышка Ками

Вспыхнувшая Ярость
Вспыхнувшая Ярость

Клинки-Ящерицы
Клинки-Ящерицы

Процессия Бесшабашной Радости
Процессия Бесшабашной Радости

Шлем с Головой Огра
Шлем с Головой Огра

Бесподобный Самурай
Бесподобный Самурай

Кроличья Батарейка
Кроличья Батарейка

Усиленный Ронин
Усиленный Ронин

Сварщик Металлолома
Сварщик Металлолома

Сталеломательница со Свалки
Сталеломательница со Свалки

Сейсмическая Волна
Сейсмическая Волна

Обезьянья Праща
Обезьянья Праща

Сокензанский Литейщик
Сокензанский Литейщик

Закаленный Одиночеством
Закаленный Одиночеством

Громораскатный Райдзю
Громораскатный Райдзю

Заклинатель Мелодий из Товаси
Заклинатель Мелодий из Товаси

Двустрельный Снайпер
Двустрельный Снайпер

Неудержимый Огр
Неудержимый Огр

Отступник Бунтовщиков
Отступник Бунтовщиков

Скачок Напряжения
Скачок Напряжения

ЗЕЛЕНЫЕ

Лучник из Бамбуковой Рощи
Лучник из Бамбуковой Рощи

Носительница Памяти
Носительница Памяти

Цветущий Сохач
Цветущий Сохач

Дар Босейдзю
Дар Босейдзю

Тщательное Взращивание
Тщательное Взращивание

Змеящийся Охотник
Змеящийся Охотник

Общение с Духами
Общение с Духами

Забытая Древность
Забытая Древность

Клык Сигэки
Клык Сигэки

Милость Дзюкай
Милость Дзюкай

Щедрый Посетитель
Щедрый Посетитель

Геотермальный Ками
Геотермальный Ками

Го-Синтай Безграничного Напора
Го-Синтай Безграничного Напора

Привитый Прирост
Привитый Прирост

Гигантский Тануки
Гигантский Тануки

Гармоничное Появление
Гармоничное Появление

Наследница Древнего Клыка
Наследница Древнего Клыка

Мудрость Историка
Мудрость Историка

Призвать Древних
Призвать Древних

Дзюкайская Сохранительница
Дзюкайская Сохранительница

Дзюкайская Ученица
Дзюкайская Ученица

Ками Перехода
Ками Перехода

Каппа-Технолом
Каппа-Технолом

Кодама Западного Дерева
Кодама Западного Дерева

Кюра, Безграничное Небо
Кюра, Безграничное Небо

Процессия Расцветающей Жизни
Процессия Расцветающей Жизни

Упрек Мастера
Упрек Мастера

Хранительница Слияния Орочи
Хранительница Слияния Орочи

Ревущая Земля
Ревущая Земля

Сезон Обновления
Сезон Обновления

Сигэки, Дзюкайский Провидец
Сигэки, Дзюкайский Провидец

Удар Крутящегося Колеса
Удар Крутящегося Колеса

Мститель Весеннего Листа
Мститель Весеннего Листа

Сплетение Историй
Сплетение Историй

Охранение Тамиё
Охранение Тамиё

Плетельщица Гармонии
Плетельщица Гармонии

Паутинный Браслет
Паутинный Браслет

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Капитан Асари
Капитан Асари

Колоссальная Небесная Черепаха
Колоссальная Небесная Черепаха

Восстание в Эйгандзё
Восстание в Эйгандзё

Увлеченная Механавтка
Увлеченная Механавтка

Мракоревун
Мракоревун

Масляный Зуб, Хозяйка Окиба
Масляный Зуб, Хозяйка Окиба

Хината, Коронованная Рассветом
Хината, Коронованная Рассветом

Живительный Горячий Источник
Живительный Горячий Источник

Иссин, Два Неба Как Одно
Иссин, Два Неба Как Одно

Натуралист Дзюкай
Натуралист Дзюкай

Кайто Сидзуки
Кайто Сидзуки

Котосэ, Безмолвная Паучиха
Котосэ, Безмолвная Паучиха

Наоми, Столп Порядка
Наоми, Столп Порядка

Наковальня Культа Они
Наковальня Культа Они

Прототип Одаренного
Прототип Одаренного

Райю, Клинок Бури
Райю, Клинок Бури

Риcона, Командир Асари
Риcона, Командир Асари

Сатору Умезава
Сатору Умезава

Сацуки, Живая Летопись
Сацуки, Живая Летопись

Среброшкурый Мастер
Среброшкурый Мастер

Призыв Духовной Сестры
Призыв Духовной Сестры

Тамиё, Завершенная Ведунья
Тамиё, Завершенная Ведунья

АРТЕФАКТЫ

Автоматический Механик
Автоматический Механик

Бронзовые Дубинки
Бронзовые Дубинки

Грубый Доспех
Грубый Доспех

Наладчик Цепей
Наладчик Цепей

Конструкция Сдерживания
Конструкция Сдерживания

Кукла Драматурга
Кукла Драматурга

Пожиратель Добродетели
Пожиратель Добродетели

Террариум Эколога
Террариум Эколога

Скоростной Ховербайк
Скоростной Ховербайк

Железный Подмастерье
Железный Подмастерье

Ядро Мехатитана
Ядро Мехатитана

Зеркальная Шкатулка
Зеркальная Шкатулка

Сетевой Терминал
Сетевой Терминал

Кунай Ниндзя
Кунай Ниндзя

Бумажная Обманка
Бумажная Обманка

Автомат из Металлолома
Автомат из Металлолома

Сейфолом Карателя
Сейфолом Карателя

Страж Рейто
Страж Рейто

Неуправляемый Мусорный Бот
Неуправляемый Мусорный Бот

Прожекторный Спутник
Прожекторный Спутник

Хранитель Святыни
Хранитель Святыни

Мехатрон-Электрохакер
Мехатрон-Электрохакер

Колосс Громовой Стали
Колосс Громовой Стали

Робот-Гид из Товаси
Робот-Гид из Товаси

Ходячий Небоскреб
Ходячий Небоскреб

ЗЕМЛИ

Пещеры Пролитой Крови
Пещеры Пролитой Крови

Цветущие Пески
Цветущие Пески

Босейдзю, Что Терпит
Босейдзю, Что Терпит

Мрачная Заводь
Мрачная Заводь

Эйгандзё, Престол Империи
Эйгандзё, Престол Империи

Лощина в Джунглях
Лощина в Джунглях

Ангар Мехатронов
Ангар Мехатронов

Отавара, Парящий Город
Отавара, Парящий Город

Придорожный Реликварий
Придорожный Реликварий

Непроходимые Горы
Непроходимые Горы

Выжженные Пустоши
Выжженные Пустоши

Уединенный Дворик
Уединенный Дворик

Сокензан, Горнило Непокорности
Сокензан, Горнило Непокорности

Скальные Стремнины
Скальные Стремнины

Такенума, Заброшенные Топи
Такенума, Заброшенные Топи

Водопад Шиполесья
Водопад Шиполесья

Тихая Бухта
Тихая Бухта

Неизведанное Убежище
Неизведанное Убежище

Обветренный Утес
Обветренный Утес

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

САГИ

Дружба с Мотыльками
Имперский Мотылек

Дружба с Мотыльками

Эпоха Просвещения
Десница Просвещения

Эпоха Просвещения

Падение Владыки Конды
Фрагмент Конды

Падение Владыки Конды

Царство Истины Мичико
Портрет Мичико

Царство Истины Мичико

Восстановление Эйгандзё
Архитектор Восстановления

Восстановление Эйгандзё

Созерцание Невыразимого
Видение Невыразимого

Созерцание Невыразимого

Итерация Изобретений
Живой Прорыв

Итерация Изобретений

Эпоха Современности
Векторная Летяга

Эпоха Современности

Жизнь Тосиро Умезавы
Память о Тосиро

Жизнь Тосиро Умезавы

Длинные Руки Ночи
Анимус Хватки Ночи

Длинные Руки Ночи

Рейд Карателей Окиба
Дорожный Капитан Нэдзуми

Рейд Карателей Окиба

Подношение Хороби
Эхо Смертного Воя

Подношение Хороби

Сказка о Разбившем Зеркало
Отражение Кики-Дзики

Сказка о Разбившем Зеркало

Кумано Встречается с Каккадзан
Гравировка Кумано

Кумано Встречается с Каккадзан

Эпоха Раздробленных Государств
Безымянный Завоеватель

Эпоха Раздробленных Государств

Множество Путешествий Азусы
Образ Искательницы

Множество Путешествий Азусы

Босейдзю Тянется к Небесам
Ветвь Босейдзю

Босейдзю Тянется к Небесам

Возрождение Дракона-Ками
Яйцо Дракона-Ками

Возрождение Дракона-Ками

Дзюган Защищает Храм
Огарок Восходящей Звезды

Дзюган Защищает Храм

Сказания Мастера Сесиро
Живое Наследие Сесиро

Сказания Мастера Сесиро

Учения Кирина
Тронутый Кирином Орочи

Учения Кирина

Хидецугу Поглощает Все
Сосуд Всепоглощающего

Хидецугу Поглощает Все

Война Ками
Воплощенный О-Кагачи

Война Ками

 

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