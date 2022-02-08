Kamigawa: Neon Dynasty Commander
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БЕЛЫЕ
Небесный Дозорный
Тарабанщик
Блюститель Железной Души
Органическое Вымирание
Уход в Воспоминания
Быстрая Переконфигурация
Адмирал Аэронавтов
При Оружии и в Доспехах
Мехагигант Катаклизмов
Уничтожение Контрабанды
Высылка
Щедрый Подарок
Неодолимый Архангел
Кузнец Миэров
«Паргелион II»
Эсрам, Старший Градостроитель
Мечи на Орала
Тешар, Апостол Прародительницы
СИНИЕ
Запрет Доступа
Киберприводной Пробудитель
Мехатрон-Самозванец
Каппа-Канонир
Кацумаса, Оживитель
Воровка Исследований
Повсеместное Наблюдение
Эмри, Таящаяся в Озере
Скульптор по Эфирию
Джейс, Архитектор Мысли
Мастер Эфирия
Сдвиг Реальности
Кузнец Загадок
Сай, Мастер-Топтерист
Шпионская Сеть Топтеров
Отливка Мыслей
Инженер Ведалкенов
Разбойница с Махолетами
КРАСНЫЕ
Боевой Отряд Акки
Столкновение Миров
Ками Праздника
Боевая Броня Комаину
Помощь Духов Дыма
Негасимая Ярость
Муравей-Подстрекатель
Цепная Реакция
Искривление Хаоса
Познание Элементов
Гоблины-Поджигатели
Кренко, Гроза Улицы Жестянщиков
Агонский Бык
Переменчивая Тень
Звездная Буря
Бык-Мучитель
ЗЕЛЕНЫЕ
Возвысившийся Послушник
Согласие с Ками
Косэй, Кающийся Военачальник
Единение с Ками
Необузданная Возродительница
Шелковая Защита
Тануки-Пересадчик
Кислотная Слизь
Дух Медведя
Зверь Внутри
Защитница Ламбхольта
Фертилид
Забытый Древний
Гидра Порождения
Проницательность Охотника
Хватка Кодамы
Верный Защитник
Испытание Нилеи
Первобытный Заступник
Буйный Рост
Ришкар, Пимский Отступник
Мастерство Ришкара
Старейшина Племени Сакуры
Откровение Шамана
Дух Змеи
Величие Души
Ломающее Копья Чудище
Волнение Широколесья
Хлесткоязыкая Гидра
МНОГОЦВЕТНЫЕ
Тисиро, Расколотый Клинок
Котори, Гениальный Пилот
Каима, Нарушенный Покой
Сёрикай, Машина Порождения
Сова Арканиста
Свистопляска
Децимация
Грумгулли, Великодушный
Ханна, Корабельный Навигатор
Истребитель Магов
Рафф Капашен, Корабельный Маг
Ритм Диких
Улашт, Семя Ненависти
АРТЕФАКТЫ
Магическая Печать
Печать Дома Азориусов
Перекованный Черный Меч
Костоклад
Исполинский Плуг
Караван Культиватора
Фелворский Камень
Изрыгатель Огня
Инспектор Литейной
Золотой Миэр
Зеркало Миражей
Колосс-Мирноход
Карви Налетчиков
Блестящий Миэр
Серебряный Миэр
Флагман «Небесный Владыка»
Коптер Контрабандиста
Солнечное Кольцо
Величественный Симулякр
Скороходные Сапоги
Меч Возмездия
«Везерлайт»
ЗЕМЛИ
Тлеющая Поляна
Командная Башня
Экзотический Сад
Звериная Тропа
Территория Груулов
Долина Огненных Мхов
Опаловый Дворец
Оран-Риф, Широколесье
Портовый Город
Ручей в Прерии
Разъяренное Ущелье
Гладь Небесного Облака
Шпиль Производства
Храм Забвения
Храм Просвещения
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