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ХАНЫ ТАРКИРА ГАЛЕРЕЯ КАРТ
Friday, September 12: All Cards Added!
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Абзанский Боевой Жрец
Абзанский Сокольничий
Аинок-Побратим
Алебастровый Кирин
Преодолеть Пески
Слепящий Оплот
Дерзкий Удар
Прекратить Битвы
Стереть
Подвиг Выносливости
Всадница Огненных Копыт
Глашатай Анафензы
Высшая Стража Арашина
Джескайский Ученик
Смертельный Выстрел
Рубака Ненависти Марду
Вождь Орды Марду
Мастер Жемчугов
Раж Битвы
Лунь Мудрого Ока
Патруль Соляного Пути
Искатель Пути
Осадное Дело
Сразить Чудовище
Поле Обездвиживания
Поднять Оружие
Подоспевший Соратник
Почитаемый Ламмасу
Боевой Исполин
Дозорный Насеста
Рок, Крылатый Собрат
Слепящие Брызги
Отмена
Умелый Подражатель
Увечащий Холод
Поиски во Времени
Презрительный Удар
Мудрецы Ока Дракона
Воплощение Весны
Насильное Удаление
Ледяной Охотник
Ледяной Взрыв
Старейшина Джескайцев
Дозорный Ветров Джеская
Воровка Заклинаний из Керу
Плетельщица Огненного Тумана
Монастырская Стая
Мистик Тайного Пути
Пращур из Жемчужного Озера
Безмолвное Созерцание
Воздушные Бойцы Речного Круга
Жаровик
Отпрыск Ледников
На Волю Волн
Удар Поющего Колокола
Упрямое Отрицание
Замыслы Тайгама
Тысяча Ветров
Плаванье за Сокровищами
Водоворот
Плетение Судьбы
Болотный Замбар
Адепт Вихря
Ревущий Всадник-Громила
Горькое Осознание
Окровавленный Поборник
Смертельное Падение
Ослабляющая Рана
Презирать
Отрешенный Предок
Покорное Возвращение
Опустошить Ямы
Безжалостная Гадательница
Гурмагский Быстрокрыл
Кровосос из Керу
Смертеглот из Керу
Крумар-Побратим
Головорез Марду
Ночной Клинок из Мер-Эк
Сбросить Чешую
Удар Убийцы
Демон Некрополя
Добыча Налетчиков
Тайна Ракшаса
Возмездие Древних
Обряд Змеи
Гниющий Мастодонт
Безжалостная Потрошительница
Шаркающие Служители
Питомец Сидиси
Султайский Падальщик
Рой Слепней
Удавить
Несокрушимый Крумар
Акт Измены
Аинок-Следопыт
Дуговая Молния
Буря Стрел
Феникс Пепельного Облака
Град Булыжников
Мастер Огненной Крови
Наставник Огненной Крови
Сбить с Ног
Выжигание
Патрульные Каньона
Когти Кратера
Хватка Дракона
Близнецы Стиля Дракона
Гоблинопад
Засадный Боец Орды
Наскок Меньших Ордынцев
Вой Орды
Язвительный Подстрекатель
Мастер Прыжков
Огненосец Марду
Марду, Пронзатель Сердец
Боевой Крикун Марду
Монастырская Копейщица
Сархан, Говорящий с Драконами
Раскол
Бродящий Среди Вершин
Молниеносный Удар
Мучающий Голос
Звук Трубы
Всадник из Долины
Искательница Имени Воина
Горный Гризли
Башня Лучников
Пробуждение Медведя
Невероятный Размер
Дар Драконьей Чешуи
Накормить Клан
Укрепленная Чешуя
Наследник Дебрей
Горная Дичь
Плащеносная Гидра
Беснующиеся Мандрилы
Поэтапный Рост
Страж Древа Родства
Дальнобойный Отряд
Бродячая Гигантопаха
Приживание
Сосноброд
Мистик Гремучих Когтей
Рев Вызова
Лучник из Сагу
Свирепый Удар
Разведка на Границе
Увидеть Ненаписанное
Поиск Горизонта
Чтец Дыма
Султайский Свежеватель
Темурский Скакун
Тропа Тайны
Клыкастый Колоссодонт
Капитан Стражи Бивня
Штормовой Ветер
Мохнатый Локсодон
Гудульская Мерзость
Возвышение Абзана
Талисман Абзана
Абзанская Проводница
Анафенза, Первейшая
Лодыжкорез
Вооруженный Корпус
Лавинный Бивень
Спутник Медведя
Мясник Орды
Вождь Лезвия
Вождь Чешуи
Гибельный Треск
Бешенство Смерти
Отражающая Ладонь
Песчаный Взрыв
Ифрит, Мастер Оружия
Стиль Летящего Журавля
Скальный Богомол
Снежнокрылый Авен
Слоновья Крепость
Возвышение Джеская
Талисман Джеская
Владыка Личей из Керу
Заклятье Древа Родства
Всадник на Богомоле
Возвышение Марду
Талисман Марду
Объездчик Марду
Путь Мастера
Удар Мыслей
Нарсет, Просветленная Наставница
Отряд на Пони
Смертоносный Ракшас
Ракшас-Визирь
Задавить Конем
Мудрец Внутреннего Ока
Мучитель из Сагу
Дикарь с Клинками-Кастетами
Тайные Планы
Сидиси, Владычица Выводка
Осадный Носорог
Наездница на Ледороге
Сорин, Величественный Гость
Возвышение Султая
Талисман Султая
Султайская Прорицательница
Суррак Коготь Дракона
Возвышение Темура
Талисман Темура
Поймать Сущность
Окончательная Погибель
Богатство Злодея
Страж Ока
Зимнее Пламя
Зурго Шлемобой
Знамя Абзана
Алтарь Выводка
Кошель со Взяткой
Черепной Архив
Драконий Трон Таркира
Клинок Призрачного Пламени
Лук Пронзателя Сердец
Знамя Джеская
Линза Ясности
Знамя Марду
Знамя Султая
Знамя Темура
Нексус Уджина
Свидетель Веков
Пещеры Пролитой Крови
Кровавая Топь
Цветущие Пески
Мрачная Заводь
Затопленная Пойма
Лес
Лес
Лес
Лес
Пограничный Бивак
Остров
Остров
Остров
Остров
Лощина в Джунглях
Гора
Гора
Гора
Гора
Монастырь Мистиков
Аванпост Кочевников
Роскошный Дворец
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Загрязненная Дельта
Непроходимые Горы
Цитадель в Песчаной Степи
Выжженные Пустоши
Болото
Болото
Болото
Болото
Скальные Стремнины
Водопад Шиполесья
Могила Духа Дракона
Тихая Бухта
Обветренный Утес
Ветреная Пустошь
Лесистое Предгорье
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