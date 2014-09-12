Friday, September 12: All Cards Added!

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Абзанский Боевой Жрец
Абзанский Боевой Жрец
Абзанский Сокольничий
Абзанский Сокольничий
Аинок-Побратим
Аинок-Побратим
Алебастровый Кирин
Алебастровый Кирин
Преодолеть Пески
Преодолеть Пески
Слепящий Оплот
Слепящий Оплот
Дерзкий Удар
Дерзкий Удар
Прекратить Битвы
Прекратить Битвы
Стереть
Стереть
Подвиг Выносливости
Подвиг Выносливости
Всадница Огненных Копыт
Всадница Огненных Копыт
Глашатай Анафензы
Глашатай Анафензы
Высшая Стража Арашина
Высшая Стража Арашина
Джескайский Ученик
Джескайский Ученик
Смертельный Выстрел
Смертельный Выстрел
Рубака Ненависти Марду
Рубака Ненависти Марду
Вождь Орды Марду
Вождь Орды Марду
Мастер Жемчугов
Мастер Жемчугов
Раж Битвы
Раж Битвы
Лунь Мудрого Ока
Лунь Мудрого Ока
Патруль Соляного Пути
Патруль Соляного Пути
Искатель Пути
Искатель Пути
Осадное Дело
Осадное Дело
Сразить Чудовище
Сразить Чудовище
Поле Обездвиживания
Поле Обездвиживания
Поднять Оружие
Поднять Оружие
Подоспевший Соратник
Подоспевший Соратник
Почитаемый Ламмасу
Почитаемый Ламмасу
Боевой Исполин
Боевой Исполин
Дозорный Насеста
Дозорный Насеста
Рок, Крылатый Собрат
Рок, Крылатый Собрат
Слепящие Брызги
Слепящие Брызги
Отмена
Отмена
Умелый Подражатель
Умелый Подражатель
Увечащий Холод
Увечащий Холод
Поиски во Времени
Поиски во Времени
Презрительный Удар
Презрительный Удар
Мудрецы Ока Дракона
Мудрецы Ока Дракона
Воплощение Весны
Воплощение Весны
Насильное Удаление
Насильное Удаление
Ледяной Охотник
Ледяной Охотник
Ледяной Взрыв
Ледяной Взрыв
Старейшина Джескайцев
Старейшина Джескайцев
Дозорный Ветров Джеская
Дозорный Ветров Джеская
Воровка Заклинаний из Керу
Воровка Заклинаний из Керу
Плетельщица Огненного Тумана
Плетельщица Огненного Тумана
Монастырская Стая
Монастырская Стая
Мистик Тайного Пути
Мистик Тайного Пути
Пращур из Жемчужного Озера
Пращур из Жемчужного Озера
Безмолвное Созерцание
Безмолвное Созерцание
Воздушные Бойцы Речного Круга
Воздушные Бойцы Речного Круга
Жаровик
Жаровик
Отпрыск Ледников
Отпрыск Ледников
На Волю Волн
На Волю Волн
Удар Поющего Колокола
Удар Поющего Колокола
Упрямое Отрицание
Упрямое Отрицание
Замыслы Тайгама
Замыслы Тайгама
Тысяча Ветров
Тысяча Ветров
Плаванье за Сокровищами
Плаванье за Сокровищами
Водоворот
Водоворот
Плетение Судьбы
Плетение Судьбы
Болотный Замбар
Болотный Замбар
Адепт Вихря
Адепт Вихря
Ревущий Всадник-Громила
Ревущий Всадник-Громила
Горькое Осознание
Горькое Осознание
Окровавленный Поборник
Окровавленный Поборник
Смертельное Падение
Смертельное Падение
Ослабляющая Рана
Ослабляющая Рана
Презирать
Презирать
Отрешенный Предок
Отрешенный Предок
Покорное Возвращение
Покорное Возвращение
Опустошить Ямы
Опустошить Ямы
Безжалостная Гадательница
Безжалостная Гадательница
Гурмагский Быстрокрыл
Гурмагский Быстрокрыл
Кровосос из Керу
Кровосос из Керу
Смертеглот из Керу
Смертеглот из Керу
Крумар-Побратим
Крумар-Побратим
Головорез Марду
Головорез Марду
Ночной Клинок из Мер-Эк
Ночной Клинок из Мер-Эк
Сбросить Чешую
Сбросить Чешую
Удар Убийцы
Удар Убийцы
Демон Некрополя
Демон Некрополя
Добыча Налетчиков
Добыча Налетчиков
Тайна Ракшаса
Тайна Ракшаса
Возмездие Древних
Возмездие Древних
Обряд Змеи
Обряд Змеи
Гниющий Мастодонт
Гниющий Мастодонт
Безжалостная Потрошительница
Безжалостная Потрошительница
Шаркающие Служители
Шаркающие Служители
Питомец Сидиси
Питомец Сидиси
Султайский Падальщик
Султайский Падальщик
Рой Слепней
Рой Слепней
Удавить
Удавить
Несокрушимый Крумар
Несокрушимый Крумар
Акт Измены
Акт Измены
Аинок-Следопыт
Аинок-Следопыт
Дуговая Молния
Дуговая Молния
Буря Стрел
Буря Стрел
Феникс Пепельного Облака
Феникс Пепельного Облака
Град Булыжников
Град Булыжников
Мастер Огненной Крови
Мастер Огненной Крови
Наставник Огненной Крови
Наставник Огненной Крови
Сбить с Ног
Сбить с Ног
Выжигание
Выжигание
Патрульные Каньона
Патрульные Каньона
Когти Кратера
Когти Кратера
Хватка Дракона
Хватка Дракона
Близнецы Стиля Дракона
Близнецы Стиля Дракона
Гоблинопад
Гоблинопад
Засадный Боец Орды
Засадный Боец Орды
Наскок Меньших Ордынцев
Наскок Меньших Ордынцев
Вой Орды
Вой Орды
Язвительный Подстрекатель
Язвительный Подстрекатель
Мастер Прыжков
Мастер Прыжков
Огненосец Марду
Огненосец Марду
Марду, Пронзатель Сердец
Марду, Пронзатель Сердец
Боевой Крикун Марду
Боевой Крикун Марду
Монастырская Копейщица
Монастырская Копейщица
Сархан, Говорящий с Драконами
Сархан, Говорящий с Драконами
Раскол
Раскол
Бродящий Среди Вершин
Бродящий Среди Вершин
Молниеносный Удар
Молниеносный Удар
Мучающий Голос
Мучающий Голос
Звук Трубы
Звук Трубы
Всадник из Долины
Всадник из Долины
Искательница Имени Воина
Искательница Имени Воина
Горный Гризли
Горный Гризли
Башня Лучников
Башня Лучников
Пробуждение Медведя
Пробуждение Медведя
Невероятный Размер
Невероятный Размер
Дар Драконьей Чешуи
Дар Драконьей Чешуи
Накормить Клан
Накормить Клан
Укрепленная Чешуя
Укрепленная Чешуя
Наследник Дебрей
Наследник Дебрей
Горная Дичь
Горная Дичь
Плащеносная Гидра
Плащеносная Гидра
Беснующиеся Мандрилы
Беснующиеся Мандрилы
Поэтапный Рост
Поэтапный Рост
Страж Древа Родства
Страж Древа Родства
Дальнобойный Отряд
Дальнобойный Отряд
Бродячая Гигантопаха
Бродячая Гигантопаха
Приживание
Приживание
Сосноброд
Сосноброд
Мистик Гремучих Когтей
Мистик Гремучих Когтей
Рев Вызова
Рев Вызова
Лучник из Сагу
Лучник из Сагу
Свирепый Удар
Свирепый Удар
Разведка на Границе
Разведка на Границе
Увидеть Ненаписанное
Увидеть Ненаписанное
Поиск Горизонта
Поиск Горизонта
Чтец Дыма
Чтец Дыма
Султайский Свежеватель
Султайский Свежеватель
Темурский Скакун
Темурский Скакун
Тропа Тайны
Тропа Тайны
Клыкастый Колоссодонт
Клыкастый Колоссодонт
Капитан Стражи Бивня
Капитан Стражи Бивня
Штормовой Ветер
Штормовой Ветер
Мохнатый Локсодон
Мохнатый Локсодон
Гудульская Мерзость
Гудульская Мерзость
Возвышение Абзана
Возвышение Абзана
Талисман Абзана
Талисман Абзана
Абзанская Проводница
Абзанская Проводница
Анафенза, Первейшая
Анафенза, Первейшая
Лодыжкорез
Лодыжкорез
Вооруженный Корпус
Вооруженный Корпус
Лавинный Бивень
Лавинный Бивень
Спутник Медведя
Спутник Медведя
Мясник Орды
Мясник Орды
Вождь Лезвия
Вождь Лезвия
Вождь Чешуи
Вождь Чешуи
Гибельный Треск
Гибельный Треск
Бешенство Смерти
Бешенство Смерти
Отражающая Ладонь
Отражающая Ладонь
Песчаный Взрыв
Песчаный Взрыв
Ифрит, Мастер Оружия
Ифрит, Мастер Оружия
Стиль Летящего Журавля
Стиль Летящего Журавля
Скальный Богомол
Скальный Богомол
Снежнокрылый Авен
Снежнокрылый Авен
Слоновья Крепость
Слоновья Крепость
Возвышение Джеская
Возвышение Джеская
Талисман Джеская
Талисман Джеская
Владыка Личей из Керу
Владыка Личей из Керу
Заклятье Древа Родства
Заклятье Древа Родства
Всадник на Богомоле
Всадник на Богомоле
Возвышение Марду
Возвышение Марду
Талисман Марду
Талисман Марду
Объездчик Марду
Объездчик Марду
Путь Мастера
Путь Мастера
Удар Мыслей
Удар Мыслей
Нарсет, Просветленная Наставница
Нарсет, Просветленная Наставница
Отряд на Пони
Отряд на Пони
Смертоносный Ракшас
Смертоносный Ракшас
Ракшас-Визирь
Ракшас-Визирь
Задавить Конем
Задавить Конем
Мудрец Внутреннего Ока
Мудрец Внутреннего Ока
Мучитель из Сагу
Мучитель из Сагу
Дикарь с Клинками-Кастетами
Дикарь с Клинками-Кастетами
Тайные Планы
Тайные Планы
Сидиси, Владычица Выводка
Сидиси, Владычица Выводка
Осадный Носорог
Осадный Носорог
Наездница на Ледороге
Наездница на Ледороге
Сорин, Величественный Гость
Сорин, Величественный Гость
Возвышение Султая
Возвышение Султая
Талисман Султая
Талисман Султая
Султайская Прорицательница
Султайская Прорицательница
Суррак Коготь Дракона
Суррак Коготь Дракона
Возвышение Темура
Возвышение Темура
Талисман Темура
Талисман Темура
Поймать Сущность
Поймать Сущность
Окончательная Погибель
Окончательная Погибель
Богатство Злодея
Богатство Злодея
Страж Ока
Страж Ока
Зимнее Пламя
Зимнее Пламя
Зурго Шлемобой
Зурго Шлемобой
Знамя Абзана
Знамя Абзана
Алтарь Выводка
Алтарь Выводка
Кошель со Взяткой
Кошель со Взяткой
Черепной Архив
Черепной Архив
Драконий Трон Таркира
Драконий Трон Таркира
Клинок Призрачного Пламени
Клинок Призрачного Пламени
Лук Пронзателя Сердец
Лук Пронзателя Сердец
Знамя Джеская
Знамя Джеская
Линза Ясности
Линза Ясности
Знамя Марду
Знамя Марду
Знамя Султая
Знамя Султая
Знамя Темура
Знамя Темура
Нексус Уджина
Нексус Уджина
Свидетель Веков
Свидетель Веков
Пещеры Пролитой Крови
Пещеры Пролитой Крови
Кровавая Топь
Кровавая Топь
Цветущие Пески
Цветущие Пески
Мрачная Заводь
Мрачная Заводь
Затопленная Пойма
Затопленная Пойма
Лес
Лес
Лес
Лес
Лес
Лес
Лес
Лес
Пограничный Бивак
Пограничный Бивак
Остров
Остров
Остров
Остров
Остров
Остров
Остров
Остров
Лощина в Джунглях
Лощина в Джунглях
Гора
Гора
Гора
Гора
Гора
Гора
Гора
Гора
Монастырь Мистиков
Монастырь Мистиков
Аванпост Кочевников
Аванпост Кочевников
Роскошный Дворец
Роскошный Дворец
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Равнина
Загрязненная Дельта
Загрязненная Дельта
Непроходимые Горы
Непроходимые Горы
Цитадель в Песчаной Степи
Цитадель в Песчаной Степи
Выжженные Пустоши
Выжженные Пустоши
Болото
Болото
Болото
Болото
Болото
Болото
Болото
Болото
Скальные Стремнины
Скальные Стремнины
Водопад Шиполесья
Водопад Шиполесья
Могила Духа Дракона
Могила Духа Дракона
Тихая Бухта
Тихая Бухта
Обветренный Утес
Обветренный Утес
Ветреная Пустошь
Ветреная Пустошь
Лесистое Предгорье
Лесистое Предгорье

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